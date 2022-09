So winken Siegerinnen: Liz Truss am Hauptquartier der Tories in London nachdem klar war, dass sie die Partei und die Regierung künftig führen wird.

Die Mitglieder der Tories wählen Liz Truss zur neuen Partei- und damit auch Regierungschefin - mit dem schlechtesten Ergebnis jemals. Und in Westminster fragt man sich: Was hat Johnsons Nachfolgerin eigentlich vor?

Von Michael Neudecker, London

Nach Wochen, die einem oft vorkamen wie eine Endlos-Vorberichterstattung auf ein großes Fußballfinale - viel Gerede in Dauerschleife, ohne dass der Ball schon rollt -, traten also am Montag um Punkt 12.30 Uhr Ortszeit endlich Andrew Stephenson und Graham Brady auf eine Bühne. Sie war im Queen-Elizabeth-II-Center aufgebaut, einem Konferenzzentrum in der Londoner Innenstadt, blauer Hintergrund, das Logo der Conservative and Unionist Party darauf, davor ein Rednerpult.