Manche in ihrer Tory-Partei sagen, die Premierministerin könne froh sein, wenn sie diese Woche im Amt übersteht: Liz Truss im britischen Unterhaus bei der wöchentlichen Fragestunde des Regierungschefs.

Im britischen Unterhaus muss sich Liz Truss den Fragen der Abgeordneten stellen. Sie versucht alles, um Premierministerin zu bleiben. Doch hinter den Kulissen wird schon an ihrem Sturz gearbeitet.

Von Alexander Mühlauer, London

Und, wie lange hält sie noch durch? Geht es nach Liz Truss, mindestens zwei Jahre. Dann will sie mit den Tories die nächste Wahl gewinnen und das bleiben, was sie ist. Wie es aussieht, hat die Premierministerin diese Meinung ziemlich exklusiv. In Westminster laufen bereits allerlei Wetten, wann sie weg ist, und da geht es nicht um Jahre, sondern bestenfalls um Monate. Manche Tories sagen sogar, sie könne froh sein, wenn sie diese Woche überstehe.