Zum ersten Mal macht sich Liz Truss am Mittwoch als Regierungschefin auf ins Parlament.

Die neue Premierministerin wirft zum Start praktisch alle raus, die ihren Gegenkandidaten unterstützt hatten, und holt ihre loyalsten Weggefährten an den Kabinettstisch. Eine "Schwachköpfin" schimpfen manche.

Von Michael Neudecker, London

Die ersten Fan-Selfies wurden direkt nach dem ersten Auftritt der neuen britischen Premierministerin veröffentlicht, und zwar von Dehenna Davison. Die 29-Jährige Tory-Abgeordnete für Bishop Auckland ist im Nebenjob Co-Moderatorin des ultrarechten Nigel Farage im Sender GB News. Sie postete am Mittwoch auf Twitter ein Bild, auf dem Liz Truss und Davison in deren Handy grinsen. "A quick catch up", schrieb Davison dazu, ein schnelles Treffen, nach den ersten "Prime Minister's Questions" mit der neuen Chefin. Dehenna Davison sieht auf dem Bild aus wie eine begeisterte Popkonzertbesucherin, Liz Truss sieht nicht aus wie eine Popsängerin, dafür ist sie zu sehr Liz Truss. Aber sie gibt sich Mühe.