Erster Auftritt als Premierministerin: Liz Truss wendet sich am Dienstagabend vor dem Amtssitz 10 Downing Street an das britische Volk.

Von Alexander Mühlauer, London

Wie ein begossener Pudel sollte er nun wirklich nicht dastehen. Und so verlegte Downing Street Boris Johnsons Abschiedsrede kurzerhand auf 7.30 Uhr morgens, damit ihn der Regen ja nicht erwischt, der für Dienstagvormittag in London vorhergesagt war. Johnson trat also pünktlich an das Rednerpult vor der berühmten schwarzen Tür mit der Hausnummer 10. Von Regen keine Spur, die Morgensonne strahlte über den Dächern.