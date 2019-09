Alle Entwicklungen in unserem Liveblog:

Was bisher geschah:

28. September - Die Sache mit Haider

Lange bevor Europa Rechtspopulisten vom Schlage Salvinis und Orbáns kennenlernte, hatte im österreichischen Bundesland Kärnten bereits Jörg Haider regiert. Das hatte Folgen.

27. September - Politik-Experte im Interview

Wer könnte Österreich nach der Wahl regieren? Und wie wirken sich die Enthüllungen um den früheren FPÖ-Chef Strache aus? Im Interview beantwortet der österreichische Polit-Analyst Thomas Hofer die wichtigsten Fragen rund um die Wahl in Österreich.

Die österreichischen Spitzen-Kandidaten haben sich am Donnerstagabend bei einer Elefantenrunde im ORF einen Schlagabtausch geliefert. Eine Nachtkritik von Oliver Das Gupta.

26. September - Wahlkampf mit dem Heilsbringer

Sebastian Kurz ist jung, nahbar und schnell - und der gesamte Wahlkampf der ÖVP ist auf ihn zugeschnitten. Unterwegs mit einer perfekten Projektionsfläche.

Wie die Wahl am Sonntag ausgehen wird, scheint gesetzt. Spannend wird die Frage, wer zu den Verlierern zählt: Wer wird abgestraft und welchen Platz nimmt die SPÖ nach der Wahl ein?

21. September - Rendi-Wagner kämpft für die SPÖ

Pamela Rendi-Wagner ist vor zwei Jahren als Quereinsteigerin in die Politik gegangen. Nun kämpft die 48-Jährige als Parteivorsitzende der SPÖ um das Kanzleramt in Wien. Ein Porträt.

20. September - Wer regiert künftig in Österreich?

Kann Sebastian Kurz erneut die meisten Stimmen für die ÖVP gewinnen? Oder schafft die Sozialdemokratin Rendi-Wagner sogar eine Sensation am Wahlabend? Auf diese Protagonisten kommt es bei der Nationalratswahl in Österreich an.

19. September - Hart geführter Wahlkampf

Der Wahlkampf in Österreich sei schmutzig wie nie, heißt es. Doch die Barbarisierung der Politik läuft schon lange. Und am Ende steht die große Wählerbetäubung. Eine Kolumne von Karl-Markus Gauß.

