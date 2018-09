19. September 2018, 11:25 Uhr Livestream Maaßen wird Staatssekretär mit dem Schwerpunkt Sicherheit

Allerdings muss zunächst seine Nachfolge geklärt werden. Verfolgen Sie die Pressekonferenz von Innenminister Horst Seehofer.

Bundesinnenminister Horst Seehofer holt Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen als Staatssekretär mit dem Schwerpunkt Sicherheit ins Innenministerium. Er sei für die Bundespolizei, Cyber- und Informationssicherheit und öffentliche Sicherheit zuständig, erklärte Seehofer auf einer Pressekonferenz zum Thema.

Allerdings wechselt Maaßen erst, wenn seine Nachfolge geklärt ist. Das sei noch nicht geschehen, so Seehofer. Er wolle "eine neue Leitung, sei es eine Dame oder ein Herr, zeitnah finden", habe aber selbst noch keinen Namen im Kopf.

Die Parteichefs der großen Koalition hatten beschlossen, dass Maaßen seinen Posten an der Spitze des Bundesamts für Verfassungsschutz räumen muss. "Wir haben klar vereinbart, dass die Aufsicht über den Verfassungsschutz nicht in seine Zuständigkeit fällt", sagte Seehofer über Maaßens neuen Job.

Der 55-Jährige war wegen seiner Äußerungen zu rassistischen Übergriffen in Chemnitz massiv in die Kritik geraten. In einem Interview mit der Bild-Zeitung zweifelte er ohne konkrete Hinweise die Echtheit eines Videos an, das Angriffe auf Ausländer in Chemnitz zeigt. Für Unmut sorgten zudem seine Gespräche mit AfD-Politikern. Die SPD hatte eigentlich, genau wie die Opposition, Maaßens Ablösung gefordert. Dass er nun einen ranghohen Posten im Innenministerium bekommt, sorgt unter Sozialdemokraten für Unmut.