In der nordenglischen Stadt Liverpool sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen von einem Auto angefahren worden. Der Vorfall habe sich während einer Parade ereignet, bei der zehntausende Menschen auf den Straßen die Meisterschaft des Fußball -Clubs FC Liverpool feierten, hieß es weiter. Ein Mann sei demnach festgenommen worden.

Weitere Details, etwa zu möglichen Opfern, oder zu der Frage, ob es sich um einen Unfall oder eine absichtliche Tat handelte, gibt es bisher nicht. Derzeit sind zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Der North West Ambulance Service teilte mit: „Wir untersuchen derzeit die Lage und arbeiten mit den Einsatzkräften anderer Rettungsdienste zusammen. Unsere Priorität ist es, dass Menschen so schnell wie möglich die medizinische Hilfe bekommen, die sie brauchen.“

In der Stadt feierte die Mannschaft des FC Liverpool am Nachmittag den Gewinn der Premier League. Zu der Siegesfeier waren bis zu eine Million Menschen erwartet worden, daher waren noch zahlreiche Fans unterwegs. Auf Videos, die auf den sozialen Medien kursieren, ist ein Auto zu sehen, das in eine Menge feiernder Fans fährt und dann zum Stehen kommt. Daraufhin versuchen mehrere Passanten sowie Sicherheitskräfte die Tür des Autos zu öffnen.

Keir Starmer, der britische Premierminister schrieb bei X von „entsetzlichen Bildern“ und dankte den Rettungskräften und der Polizei für ihr schnelles Eingreifen. Er werde über die aktuellen Entwicklungen informiert.