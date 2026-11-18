Palästinenserin durch Schüsse israelischer Siedler getötet

Israelische Siedler im besetzten Westjordanland haben nach palästinensischen Angaben eine 72-jährige Palästinenserin erschossen und sechs weitere Menschen verletzt. Das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah bestätigte den Tod der Frau bei dem Vorfall nahe Jericho. Nach Angaben des Krankenhauses in Jericho erlag sie einer Schussverletzung am Kopf.



Nach Darstellung des israelischen Militärs war es zuvor im Raum Jericho zu einem Angriff mit einem Auto auf israelische Siedler gekommen. Die palästinensischen Angreifer hätten die Israelis zudem mit Waffen verletzt und anschließend mit Steinen beworfen. Die Siedler hätten daraufhin das Feuer eröffnet, „um die Bedrohung auszuschalten“, es gebe Verletzte auf beiden Seiten. Israelische Streitkräfte suchten weiter nach den mutmaßlichen Angreifern. Die israelische Darstellung des Hergangs wies die palästinensische Seite zurück. Palästinensische Medien berichteten, die Siedler hätten auf Häuser in dem Ort Al-Dujuk Al-Tahta nahe Jericho geschossen.



Israel eroberte 1967 unter anderem das Westjordanland im Sechstagekrieg und hält es seither besetzt. Mehr als 700 000 Israelis leben dort mittlerweile in völkerrechtswidrigen Siedlungen neben rund drei Millionen Palästinensern. Die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser hat zuletzt deutlich zugenommen. Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Gaza-Krieg hat sich die Lage auch im Westjordanland weiter verschärft. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden seither mehr als 1100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen getötet.