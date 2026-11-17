WHO alarmiert über israelischen Angriff auf Krankenhaus in Gaza

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt sich alarmiert über den israelischen Angriff auf ein Krankenhaus mit sechs Toten und zahlreichen Verletzten im Gaza-Streifen. Bei der Attacke am Donnerstag sei die chirurgische Abteilung des „Nasser Medical Complex“ in Chan Junis schwer beschädigt worden, erklärte die WHO. Auch „Ärzte ohne Grenzen“ verurteilten den israelischen Luftangriff. Laut der medizinischen Hilfsorganisation wurden 52 Menschen bei dem Angriff verletzt.



Seit Beginn des Krieges zwischen der Hamas und Israel im Oktober 2023 dokumentierte die WHO nach eigenen Angaben 1056 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im Gaza-Streifen, bei denen 1010 Menschen getötet und 1725 verletzt worden seien. Seit mehr als einem Jahr besteht eine brüchige Waffenruhe. Zwischen dem 30. August und dem 12. November 2026 hat es laut „Ärzte ohne Grenzen“ im Gaza-Streifen mindestens 567 israelische Luftangriffe gegeben.



Unter den Toten sind „Ärzte ohne Grenzen“ zufolge ein Kind und ein Chirurg. Eine Warnung vor dem Angriff habe es nicht gegeben. Die Hilfsorganisation sei in einem vom Ziel des Angriffes getrennten Gebäude des Krankenhauses tätig und behandele dort derzeit zwei Ärzte und einen Patienten, die bei dem Angriff verletzt worden seien.



Der Nasser-Krankenhauskomplex ist laut „Ärzte ohne Grenzen“ das letzte teilweise funktionsfähige Krankenhaus im Süden des Gaza-Streifens. Es versorge schätzungsweise 1,3 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser und biete lebenswichtige Notfallmedizin sowie chirurgische und kindermedizinische Versorgung. Seit Oktober 2023 sei das Krankenhaus von mindestens sechs Luftangriffen getroffen worden. Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen müssen nach dem humanitären Völkerrecht besonders geschützt werden.