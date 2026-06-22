USA und Iran vor Gespräche in der Schweiz

Vertreter der USA und Irans wollen am Sonntag in der Schweiz Gespräche über Teherans Atomprogramm und ein endgültiges Ende des Kriegs aufnehmen. Ziel ist es, das vergangene Woche geschlossene Rahmenabkommen innerhalb von 60 Tagen in einen endgültigen Vertrag zu überführen.



Nach Tagen der Ungewissheit ist US-Vizepräsident J. D. Vance für Verhandlungen mit Iran in die Schweiz aufgebrochen. „Ich denke, wir werden hoffentlich Fortschritte in der Atomfrage erzielen und auch in der Frage der Waffenruhe in Libanon vorankommen“, sagte er vor dem Abflug. Er könne nur für ein oder zwei Tage dort sein, danach würden die Gespräche auf anderer Ebene fortgeführt.



An den Gesprächen auf dem Bürgenstock bei Luzern nehmen auch Vertreter der Vermittler Pakistan und Katar teil. Für Iran werden unter anderem Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghtschi erwartet.



Belastet werden die Gespräche durch die anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah in Libanon. Trotz einer erneuten Waffenruhe gehen die Gefechte weiter. Iran fordert deshalb die Einhaltung der Feuerpause und einen Abzug israelischer Truppen aus dem Südlibanon. Umstritten ist auch die Lage in der Straße von Hormus. Iran erklärt, die Meerenge erneut gesperrt zu haben. Das US-Militär widerspricht und spricht von weiterlaufendem Schiffsverkehr. Trump droht seinerseits mit einer US-Maut für die Passage, falls es kein endgültiges Friedensabkommen geben sollte.