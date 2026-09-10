Iranische Gegenangriffe nach US-Attacken auf Tanker

Die iranische Revolutionsgarde attackiert nach eigenen Angaben am Mittwoch einen von US-Truppen genutzten Militärstützpunkt in Jordanien und zehn Schiffe in der Straße von Hormus mit ballistischen Raketen. Dies sei eine Reaktion auf die Zerstörung von fünf iranischen Öltankern durch das US-Militär am Dienstag, teilte die iranische Revolutionsgarde mit. Die zerstörten Tanker gehörten den US-Angaben zufolge zu einem Schattennetzwerk, das die iranische Revolutionsgarde und deren Verbündete in der Region finanziert. Dazu zählen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah-Miliz in Libanon, schiitische Milizen im Irak sowie die Huthi-Rebellen in Jemen.



Der iranische Raketenangriff richtete sich gegen einen Stützpunkt nahe Al-Asrak in Jordanien, wie aus einer in den iranischen Staatsmedien verbreiteten Erklärung der Revolutionsgarden hervorging. Während Iran von schweren Schäden sprach, fing die jordanische Luftabwehr nach Angaben der Regierung in Amman 18 der 20 Raketen ab. Zwei Geschosse seien in unbewohntem Gebiet niedergegangen, Opfer habe es keine gegeben. Ein US-Vertreter erklärte, die Angriffe seien wirkungslos geblieben und alle Soldaten seien wohlauf. Die Revolutionsgarde erklärte weiter, sie hätte zehn Schiffe attackiert, darunter zwei US-Schiffe und acht Öltanker. Diese hätten versucht, ein gesperrtes Gebiet in der strategisch wichtigen Straße von Hormus zu durchqueren.



„Iran versucht weiterhin, US-Kriegsschiffe zu treffen, und jedes Mal, wenn er das tut oder versucht, wird er Tanker verlieren“, sagte US-Außenminister Marco Rubio bei einem Besuch in Kolumbien. Die USA versuchen, die Öl-Lieferungen aus der Region am Persischen Golf durch Geleitschutz in der Straße von Hormus zu sichern, während die Öl-Exporte Irans durch eine Blockade unterbunden werden sollen.