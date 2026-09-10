Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Iranische Gegenangriffe nach US-Attacken auf Tanker
USA greifen Ziele bei der Insel Charg an – auch fünf Öltanker getroffen
Libanon meldet elf Tote bei israelischen Angriffen
USA und Iran beschießen gegenseitig Schiffe
US-Militär: Nehmen niemals Zivilisten ins Visier
Huthi nehmen wichtige Hafenstadt Mokka in Jemen ein
Die von Iran unterstützte Huthi-Miliz hat jemenitischen Regierungskreisen zufolge die Stadt Mokka am Roten Meer eingenommen. Damit kommt die radikalislamische Gruppe der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab näher. Es handelt sich um eine der weltweit wichtigsten Schifffahrtsrouten für Rohöl und andere Güter. Eine Blockade des Nadelöhrs würde Golfstaaten wie Saudi-Arabien von ihren wichtigsten Handelswegen abschneiden, nachdem Iran bereits die Straße von Hormus als wichtigste Seeroute zwischen Asien und Europa im Zuge des Kriegs mit den USA faktisch geschlossen hat.
Luzia Geier
Trump: Krieg endet unmittelbar nach US-Kongresswahlen
US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass der Iran-Krieg „unmittelbar“ nach den US-Zwischenwahlen im November endet. Die Regierung in Teheran versuche, die Abstimmung zu beeinflussen, werde aber nicht länger durchhalten können, sagt er. Nach den Wahlen am 3. November würden auch die Ölpreise sinken.
Führende Berater im Weißen Haus haben Trump derweil einem Zeitungsbericht zufolge offenbar intern davor gewarnt, dass der Krieg gegen Iran bis zum Ende seiner Amtszeit andauern könnte. Zu den Beratern zählen auch Vizepräsident J. D. Vance und Außenminister Marco Rubio, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf US-Regierungskreise.
Führende Berater im Weißen Haus haben Trump derweil einem Zeitungsbericht zufolge offenbar intern davor gewarnt, dass der Krieg gegen Iran bis zum Ende seiner Amtszeit andauern könnte. Zu den Beratern zählen auch Vizepräsident J. D. Vance und Außenminister Marco Rubio, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf US-Regierungskreise.
Luzia Geier
Trump droht Iran mit Angriff auf Anlage Pickaxe Mountain
US-Präsident Donald Trump warnt Iran vor Aktivitäten am Pickaxe Mountain und droht mit einem Angriff. Die befestigte Anlage liegt in der Nähe der schwer beschädigten Urananreicherungsanlage Natans und beherbergt zwei tief unter der Erde liegende Tunnelkomplexe.
„Wir stellen fest, dass es am Pickaxe ein wenig Aktivität gibt. Ich würde Iran raten, keine Dummheiten zu machen, denn wir werden sehr hart zuschlagen müssen“, sagt Trump auf dem Parteitag der Republikaner. Der US-Präsident droht bereits seit mindestens Mitte Juli mit Angriffen auf den Pickaxe Mountain.
„Wir stellen fest, dass es am Pickaxe ein wenig Aktivität gibt. Ich würde Iran raten, keine Dummheiten zu machen, denn wir werden sehr hart zuschlagen müssen“, sagt Trump auf dem Parteitag der Republikaner. Der US-Präsident droht bereits seit mindestens Mitte Juli mit Angriffen auf den Pickaxe Mountain.
Luzia Geier
Nach Verlust von US-Unterwasserdrohne: Experten rechnen mit Nachbau durch Iran
Iran könnte die in seinen Besitz gelangte US-Unterwasserdrohne Experten zufolge nachbauen. Die US-Marine spricht von einem älteren Modell, das nach einer Fehlfunktion manövrierunfähig im Wasser getrieben habe. Analysten gehen allerdings davon aus, dass iranische Ingenieure die mechanischen Systeme der Drohne vom Typ Dive-LD des Herstellers Anduril analysieren und kopieren werden. Das US-Verteidigungsministerium und das Unternehmen Anduril haben dazu zunächst nicht Stellung genommen.
Luzia Geier
Berichte über Explosionen im Süden von Iran
Im Süden Irans ist es örtlichen Medienberichten zufolge im Bereich der Straße von Hormus zu Explosionen gekommen. Betroffen seien die Insel Gheschm in der Meerenge sowie die Städte Sirik und Minab, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf amtliche Quellen. Die Explosionen hätten sich auf dem Meer ereignet, hieß es weiter. Die Ursache sowie die genaueren Umstände blieben zunächst unklar. Das US-Militär hatte zuletzt mehrfach iranische Öltanker in der Straße von Hormus oder angrenzenden Gewässern angegriffen. Es reagierte damit nach eigener Darstellung auf Attacken der iranischen Revolutionsgarde auf US-Kriegsschiffe in der Region.
Iran: Sunnitisch-kurdischer Geistlicher im Nordwesten getötet
Im Nordwesten Irans ist der sunnitische kurdische geistliche Mamosta Mohammad Nezhati getötet worden. Dies teilte die iranische Revolutionsgarde in einer Erklärung mit, wie die halbamtliche Nachrichtenagentur Mehr meldet.
Die Revolutionsgarde macht „zionistisch-amerikanische, kurdische Separatistengruppen“ verantwortlich. Die Tat ziele laut Mitteilung darauf ab, Zwietracht zwischen sunnitischen und schiitischen Muslimen zu säen und die Sicherheit in der Provinz West-Aserbaidschan zu gefährden. Nezhati gehörte nach Angaben der Agentur Fars der Basidsch-Miliz an, einer paramilitärischen Einheit der Revolutionsgarde.
Die Revolutionsgarde macht „zionistisch-amerikanische, kurdische Separatistengruppen“ verantwortlich. Die Tat ziele laut Mitteilung darauf ab, Zwietracht zwischen sunnitischen und schiitischen Muslimen zu säen und die Sicherheit in der Provinz West-Aserbaidschan zu gefährden. Nezhati gehörte nach Angaben der Agentur Fars der Basidsch-Miliz an, einer paramilitärischen Einheit der Revolutionsgarde.
Anna Schimpp
Preis für Brent-Rohöl steigt über 100 US-Dollar
Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent ist am Mittwoch erneut über 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen. Dadurch wird das Heizen und Tanken auch in Deutschland tendenziell wieder teurer.
Hintergrund sind weitere, gegenseitige Angriffe von den USA und Iran rund um den wichtigen Öl-Transportweg durch die Straße von Hormus. Der Konflikt eskalierte in der Nacht erneut: Das US-Militär zerstörte nach eigenen Angaben als Vergeltung für Teherans Angriffe auf ein US-Kriegsschiff fünf iranische Rohöltanker und versenkte einen davon. Als Reaktion griff Irans Revolutionsgarde nach eigenen Angaben erneut mehrere Schiffe in der Region der Straße von Hormus an.
Zuletzt war der Brent-Preis Mitte Juli kurzzeitig über 100 Dollar gestiegen. Noch liegt er aber ein gutes Stück unter dem Jahreshoch von rund 126 Dollar, das Ende April erreicht wurde. Damals hatte der Beginn des Iran-Krieges durch die USA und Israel den Preis stark nach oben getrieben.
Hintergrund sind weitere, gegenseitige Angriffe von den USA und Iran rund um den wichtigen Öl-Transportweg durch die Straße von Hormus. Der Konflikt eskalierte in der Nacht erneut: Das US-Militär zerstörte nach eigenen Angaben als Vergeltung für Teherans Angriffe auf ein US-Kriegsschiff fünf iranische Rohöltanker und versenkte einen davon. Als Reaktion griff Irans Revolutionsgarde nach eigenen Angaben erneut mehrere Schiffe in der Region der Straße von Hormus an.
Zuletzt war der Brent-Preis Mitte Juli kurzzeitig über 100 Dollar gestiegen. Noch liegt er aber ein gutes Stück unter dem Jahreshoch von rund 126 Dollar, das Ende April erreicht wurde. Damals hatte der Beginn des Iran-Krieges durch die USA und Israel den Preis stark nach oben getrieben.
Iranische Gegenangriffe nach US-Attacken auf Tanker
Die iranische Revolutionsgarde attackiert nach eigenen Angaben am Mittwoch einen von US-Truppen genutzten Militärstützpunkt in Jordanien und zehn Schiffe in der Straße von Hormus mit ballistischen Raketen. Dies sei eine Reaktion auf die Zerstörung von fünf iranischen Öltankern durch das US-Militär am Dienstag, teilte die iranische Revolutionsgarde mit. Die zerstörten Tanker gehörten den US-Angaben zufolge zu einem Schattennetzwerk, das die iranische Revolutionsgarde und deren Verbündete in der Region finanziert. Dazu zählen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah-Miliz in Libanon, schiitische Milizen im Irak sowie die Huthi-Rebellen in Jemen.
Der iranische Raketenangriff richtete sich gegen einen Stützpunkt nahe Al-Asrak in Jordanien, wie aus einer in den iranischen Staatsmedien verbreiteten Erklärung der Revolutionsgarden hervorging. Während Iran von schweren Schäden sprach, fing die jordanische Luftabwehr nach Angaben der Regierung in Amman 18 der 20 Raketen ab. Zwei Geschosse seien in unbewohntem Gebiet niedergegangen, Opfer habe es keine gegeben. Ein US-Vertreter erklärte, die Angriffe seien wirkungslos geblieben und alle Soldaten seien wohlauf. Die Revolutionsgarde erklärte weiter, sie hätte zehn Schiffe attackiert, darunter zwei US-Schiffe und acht Öltanker. Diese hätten versucht, ein gesperrtes Gebiet in der strategisch wichtigen Straße von Hormus zu durchqueren.
„Iran versucht weiterhin, US-Kriegsschiffe zu treffen, und jedes Mal, wenn er das tut oder versucht, wird er Tanker verlieren“, sagte US-Außenminister Marco Rubio bei einem Besuch in Kolumbien. Die USA versuchen, die Öl-Lieferungen aus der Region am Persischen Golf durch Geleitschutz in der Straße von Hormus zu sichern, während die Öl-Exporte Irans durch eine Blockade unterbunden werden sollen.
Der iranische Raketenangriff richtete sich gegen einen Stützpunkt nahe Al-Asrak in Jordanien, wie aus einer in den iranischen Staatsmedien verbreiteten Erklärung der Revolutionsgarden hervorging. Während Iran von schweren Schäden sprach, fing die jordanische Luftabwehr nach Angaben der Regierung in Amman 18 der 20 Raketen ab. Zwei Geschosse seien in unbewohntem Gebiet niedergegangen, Opfer habe es keine gegeben. Ein US-Vertreter erklärte, die Angriffe seien wirkungslos geblieben und alle Soldaten seien wohlauf. Die Revolutionsgarde erklärte weiter, sie hätte zehn Schiffe attackiert, darunter zwei US-Schiffe und acht Öltanker. Diese hätten versucht, ein gesperrtes Gebiet in der strategisch wichtigen Straße von Hormus zu durchqueren.
„Iran versucht weiterhin, US-Kriegsschiffe zu treffen, und jedes Mal, wenn er das tut oder versucht, wird er Tanker verlieren“, sagte US-Außenminister Marco Rubio bei einem Besuch in Kolumbien. Die USA versuchen, die Öl-Lieferungen aus der Region am Persischen Golf durch Geleitschutz in der Straße von Hormus zu sichern, während die Öl-Exporte Irans durch eine Blockade unterbunden werden sollen.
Iranische Medien melden Raketenangriffe auf Jordanien
Iran hat Medienberichten zufolge US-Militärstützpunkte in Jordanien mit einer „Welle an Raketen“ angegriffen. Wie unter anderem der regierungstreue Sender Press TV in der Nacht auf Telegram meldete, handelte es sich um Vergeltungsschläge nach Angriffen des US-Militärs auf iranische Öltanker. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim gab es mehrere Explosionen auf zwei US-Stützpunkten in Jordanien. Die Berichte ließen sich zunächst nicht unabhängig bestätigen. Das US-Militär und die jordanischen Behörden machten dazu zunächst keine Angaben.
Amerikanische Unterwasserdrohne fällt Iran in die Hände
Das iranische Militär ist in den Besitz einer US-Unterwasserdrohne gelangt. Einem Bericht des Staatsfernsehens wurde das Gerät in an der Mündung der Straße von Hormus im Rahmen "einer komplexen Geheimdienst- und Feldoperation beschlagnahmt und nach Iran gebracht“.
Ein Sprecher der US-Streitkräfte beschwichtigte der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge den Verlust. Die Drohne habe eine Fehlfunktion gehabt und sei „im Grunde genommen mehr als einen Tag lang manövrierunfähig im Wasser gewesen“. Es handele sich um „ein älteres Modell, das weder sensible Daten erfasst noch geheime Sonar- oder Radargeräte an Bord hatte“, sagte er und fügte hinzu, dass die US-Operationen in den „Gewässern der Region fortgesetzt“ würden.
Ein Sprecher der US-Streitkräfte beschwichtigte der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge den Verlust. Die Drohne habe eine Fehlfunktion gehabt und sei „im Grunde genommen mehr als einen Tag lang manövrierunfähig im Wasser gewesen“. Es handele sich um „ein älteres Modell, das weder sensible Daten erfasst noch geheime Sonar- oder Radargeräte an Bord hatte“, sagte er und fügte hinzu, dass die US-Operationen in den „Gewässern der Region fortgesetzt“ würden.
Dieses Foto von iranischen Medien soll die erbeutete Unterwasserdrohne zeigen. Uncredited/Sepahnews via AP/dpa
USA greifen Ziele bei der Insel Charg an – auch fünf Öltanker getroffen
Amerikanische wie iranische Medien melden erneute US-Angriffe bei der wichtigen iranischen Öl-Insel Charg. Die Angriffe seien Teil einer Strategie, Iran wirtschaftlich unter Druck zu setzen und den Krieg zu beenden, berichtete der Sender Fox News. Ein Reporter des Senders schrieb unter Berufung auf namentlich nicht genannte hochrangige US-Beamte auf X, dass zu den Zielen auch iranische Öltanker gehörten, und bezeichnete dies als Teil umfassenderer Bemühungen, Teheran zur Kapitulation zu zwingen.
Derartige Angriffe wurden auch von iranischen Nachrichtenagenturen gemeldet. Laut der regierungsnahen Nachrichtenagentur Mehr waren Explosionen auf verschiedenen Teilen der Insel Charg zu hören, darunter im Hafengebiet. Auch nahe der Hafenstadt Dschask im Südosten Irans an der Straße von Hormus seien Explosion zu hören gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Der Ölpreis stieg nach Bekanntwerden der Berichte. Die Insel Charg ist das wichtigste Exportterminal für iranisches Erdöl im Persischen Golf. Ein großer Teil der Ölproduktion wird von dort verschifft.
Das US-Militär hat zudem bestätigt, fünf iranische Rohöltanker angegriffen und „zerstört“ zu haben. Die Besatzungsmitglieder seien zuvor aufgefordert worden, die Schiffe zu verlassen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Die Öltanker könnten nicht mehr genutzt werden. Ein dazu veröffentlichter Videoclip des US-Militärs schien Raketenangriffe im Bereich der Maschinenräume der Tanker zu zeigen.
Der Vergeltungsschlag sei erfolgt, nachdem die Iranischen Revolutionsgarden in den vergangenen zwei Tagen zwei Mal ein Kriegsschiff der US-Marine mit ballistischen Raketen angegriffen hätten, teilte Centcom weiter mit. Das Kriegsschiff habe die Angriffe abwehren können, US-Amerikaner seien nicht verletzt worden, hieß es.
Derartige Angriffe wurden auch von iranischen Nachrichtenagenturen gemeldet. Laut der regierungsnahen Nachrichtenagentur Mehr waren Explosionen auf verschiedenen Teilen der Insel Charg zu hören, darunter im Hafengebiet. Auch nahe der Hafenstadt Dschask im Südosten Irans an der Straße von Hormus seien Explosion zu hören gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Der Ölpreis stieg nach Bekanntwerden der Berichte. Die Insel Charg ist das wichtigste Exportterminal für iranisches Erdöl im Persischen Golf. Ein großer Teil der Ölproduktion wird von dort verschifft.
Das US-Militär hat zudem bestätigt, fünf iranische Rohöltanker angegriffen und „zerstört“ zu haben. Die Besatzungsmitglieder seien zuvor aufgefordert worden, die Schiffe zu verlassen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Die Öltanker könnten nicht mehr genutzt werden. Ein dazu veröffentlichter Videoclip des US-Militärs schien Raketenangriffe im Bereich der Maschinenräume der Tanker zu zeigen.
Der Vergeltungsschlag sei erfolgt, nachdem die Iranischen Revolutionsgarden in den vergangenen zwei Tagen zwei Mal ein Kriegsschiff der US-Marine mit ballistischen Raketen angegriffen hätten, teilte Centcom weiter mit. Das Kriegsschiff habe die Angriffe abwehren können, US-Amerikaner seien nicht verletzt worden, hieß es.
Libanon meldet elf Tote bei israelischen Angriffen
Bei israelischen Angriffen in Südlibanon wurden offiziellen libanesischen Angaben zufolge mindestens elf Menschen getötet. Unter den Toten seien auch zwei Sanitäter, meldete die Nachrichtenagentur NNA. Mindestens fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt. Israelische Kampfflugzeuge hätten in der Nacht unter anderem ein Wohngebäude im Raum Nabatija im südlichen Libanon angegriffen. Unter den Todesopfern seien auch zwei Kinder, berichtete NNA.
Israels Armee teilte am Nachmittag mit, die Hisbollah habe in der Nacht zwei Sprengstoffdrohnen gegen israelische Soldaten in Südlibanon eingesetzt. Als Reaktion darauf habe Israels Militär Ziele wie Waffenlager der von Iran unterstützten Miliz im nördlichen Nachbarland angegriffen. Die Armee habe zudem in einem Ort nahe Nabatija Personen ins Visier genommen, die Waffen transportiert hätten, hieß es weiter. Das Militär prüfe derzeit Angaben, dass es infolge der Angriffe unbeteiligte Opfer gegeben habe.
In der Nacht hatte Israels Armee auch die Bewohner des Orts Dair al-Sahrani aufgefordert, die Gegend umgehend zu verlassen. Etwa 20 Minuten später attackierten israelische Kampfjets nach libanesischen Angaben ein Gebäude in dem Ort.
Trotz einer eigentlich geltenden Waffenruhe werfen sich Israel und die Hisbollah immer wieder Verstöße gegen die Vereinbarung vor. Israels Armee ist weiterhin in Südlibanon stationiert und führt nahezu täglich Angriffe aus. Libanesische Medien zählten dabei seit Freitag mindestens 19 Todesopfer.
Israels Armee teilte am Nachmittag mit, die Hisbollah habe in der Nacht zwei Sprengstoffdrohnen gegen israelische Soldaten in Südlibanon eingesetzt. Als Reaktion darauf habe Israels Militär Ziele wie Waffenlager der von Iran unterstützten Miliz im nördlichen Nachbarland angegriffen. Die Armee habe zudem in einem Ort nahe Nabatija Personen ins Visier genommen, die Waffen transportiert hätten, hieß es weiter. Das Militär prüfe derzeit Angaben, dass es infolge der Angriffe unbeteiligte Opfer gegeben habe.
In der Nacht hatte Israels Armee auch die Bewohner des Orts Dair al-Sahrani aufgefordert, die Gegend umgehend zu verlassen. Etwa 20 Minuten später attackierten israelische Kampfjets nach libanesischen Angaben ein Gebäude in dem Ort.
Trotz einer eigentlich geltenden Waffenruhe werfen sich Israel und die Hisbollah immer wieder Verstöße gegen die Vereinbarung vor. Israels Armee ist weiterhin in Südlibanon stationiert und führt nahezu täglich Angriffe aus. Libanesische Medien zählten dabei seit Freitag mindestens 19 Todesopfer.
Schiffsverkehr in Straße von Hormus bricht nach Angriffen ein
Nach gegenseitigen Angriffen der USA und Irans auf Tanker ist der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus auf den niedrigsten Stand seit Mai eingebrochen. In den vergangenen zehn Tagen passierten im Durchschnitt nur noch zehn Frachtschiffe pro Tag die Meerenge, wie aus Daten des Analyseunternehmens Kpler hervorgeht. Am Samstag durchquerten demnach lediglich zwei Schiffe die wichtige Handelsroute, am Sonntag waren es sechs. Ein Tanker aus Saudi-Arabien habe beim Versuch, die Meerenge zu verlassen, umkehren müssen, zeigten LSEG-Daten. Zudem habe laut Kpler seit Mittwoch kein einziger Supertanker die Straße von Hormus verlassen.
Iran plant Sperrgebiet außerhalb der Straße von Hormus
Iran wird Staatsmedien zufolge in den kommenden Tagen ein neues Sperrgebiet vor der Straße von Hormus ankündigen. Die Zone beginne an der Blockadelinie der US-Marine und erstrecke sich über Teile des Golfs, zitieren die Medien den Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Mohsen Resai. Jedes Schiff, das diese Gewässer befährt, werde auf eine Sanktionsliste gesetzt.
Luzia Geier
US-Militär: Angegriffener iranischer Öltanker versenkt
Ein von den USA angegriffener iranischer Öltanker ist nach Angaben des US-Militärs im Golf von Oman gesunken. Das Versenken der M/T Kylo sei der „Präzision und der Professionalität“ der US-Soldaten zu verdanken, erklärte das zuständige US-Regionalkommando Centcom in der Nacht auf der Plattform X. Der Tanker war demnach nicht mit Öl beladen. Ein vom US-Militär veröffentlichter Videoclip schien das getroffene Schiff zunächst mit Schlagseite zu zeigen, dann ging es unter.
Das US-Militär hatte bereits am Samstag mitgeteilt, drei iranische Öltanker angegriffen zu haben. Die M/T Kylo sei dabei an „mehreren entscheidenden Stellen“ getroffen worden, um es unbrauchbar zu machen. Die Besatzung sei zuvor angewiesen worden, den Tanker zu verlassen, hieß es. Die Angaben des Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.