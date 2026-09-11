Huthi rücken in Jemen auf strategisch wichtige Meerenge Bab al-Mandab vor

Die Huthi-Miliz hat ihre Offensive ausgeweitet und in Jemen die Stadt Dhubab erreicht. Damit rückt die radikalislamische Gruppe näher an die strategisch wichtige, ins Rote Meer führende Wasserstraße Bab al-Mandab heran, wie zwei Vertreter der jemenitischen Regierung der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag sagten. Die Kontrolle über Dhubab gilt als Schlüssel für die Beherrschung der Meerenge, da die Stadt direkt am Seeweg gegenüber der strategisch bedeutsamen Insel Perim (auch: Majun) liegt. Den Regierungsvertretern zufolge haben sich die Regierungstruppen von Perim zurückgezogen. Zudem gibt es Berichte, dass die Huthi die Insel Perim bereits erobert haben sollen.



Perim liegt am südlichen Ende der Meerenge Bab al-Mandab, die den Golf von Aden mit dem Roten Meer verbindet. Beide sind Teil einer Schifffahrtsroute, die vom Mittelmeer über den Suezkanal bis in den Indischen Ozean führt und somit den kürzesten Schifffahrtsweg zwischen Europa und Asien darstellt.



Die Meerenge Bab al-Mandab ist an der schmalsten Stelle etwa 20 Kilometer breit und damit deutlich schmaler als die Straße von Hormus, die etwa 50 Kilometer breit ist. Seit Ausbruch des Iran-Kriegs wird Bab al-Mandab als alternative Handelsroute genutzt, um Ausfälle durch die Straße von Hormus etwas zu kompensieren. Der für den Welthandel enorm wichtige Schifffahrtsweg dürfte nun Berichten zufolge noch stärker bedroht werden als bisher. Die Huthi hatten schon in den vergangenen Jahren mehrfach Schiffe angegriffen und teils versenkt oder diese gekapert.



In Jemen war zuletzt ein seit Jahren andauernder Konflikt erneut aufgeflammt. Die Huthi kämpfen gegen die international anerkannte Regierung und deren Verbündete. Sie gehören zur sogenannten iranischen „Achse des Widerstands“, einem regionalen Netzwerk aus von Iran unterstützten Milizen. Teheran unterstützt die Huthi ähnlich wie die Hisbollah in Libanon mit Waffen, Technologie, Fachwissen und finanziell. Auf der anderen Seite stehen die jemenitische Regierung, die von Saudi-Arabien unterstützt wird, sowie regierungstreue Kräfte.



Die jemenitischen Streitkräfte kündigten Gegenangriffe an, um die von den Huthi eroberten Gebiete entlang der Küste des Roten Meeres zurückzugewinnen. Die Regierung werde Waffen und Flugzeuge einsetzen, um die Bewegungen der Miliz in Schlüsselgebieten zu unterbinden, teilten die Streitkräfte mit. Dies betreffe unter anderem die Straße zur Küstenstadt Mokka, die die Huthi am Donnerstag zusammen mit den Hanish-Inseln im Roten Meer eingenommen hatten.