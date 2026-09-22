Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Verkehr durch Straße von Hormus bricht ein – Ölexporte Saudi-Arabiens steigen
Iran übermittelt Bedingungen für Kriegsende
UN-Untersuchungskommission wirft USA Kriegsverbrechen und Iran Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor
USA wollen Saudi-Arabien 48 moderne „F-35-“Kampfjets verkaufen
Italien erwägt Marinemission zum Schutz von Handelsschiffen
G 7 verurteilen Angriffe der Huthi-Miliz
Die G-7-Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien hat das gewaltsame Vorgehen der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz gegen Saudi-Arabien und in Jemen verurteilt. Die Eskalation der Lage in Jemen sei eine „inakzeptable Bedrohung für die regionale Stabilität und Sicherheit, für die weltweite Energiesicherheit“ sowie die Sicherheit im Roten Meer und in der Meerenge Bab al-Mandab, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der G-7-Runde. Ihr gehören Deutschland sowie Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und die USA an.
Die Huthi-Miliz hatte in der vergangenen Woche in einer Blitzoffensive die Westküste Jemens eingenommen und sich damit Zugriff auf die wichtige Meerenge Bab al-Mandab am Eingang zum Roten Meer verschafft. Saudi-Arabien ist seit der neuen Eskalation im Jemen-Krieg wieder unter Beschuss aus dem südlichen Nachbarland geraten. Die Bedeutung der Meerenge Bab al-Mandab ist durch die Krise an der Straße von Hormus noch gestiegen. Die Sorge vor einem weiteren Engpass für den internationalen Seehandel ist groß.
Die G-7-Staaten riefen die Huthi auf, sämtliche Angriffe, anderweitige Militäraktionen und Drohungen gegen die zivile Schifffahrt „sofort einzustellen“. Iran wurde zudem aufgefordert, der Miliz keine Waffen mehr zu liefern und sie auch sonst nicht zu unterstützen. Zugleich sprach die G-7-Runde der international anerkannten Regierung Jemens und Saudi-Arabien die „volle Solidarität“ aus. Zuvor hatte bereits der UN-Sicherheitsrat die Angriffe der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien verurteilt.
Die Huthi-Miliz hatte in der vergangenen Woche in einer Blitzoffensive die Westküste Jemens eingenommen und sich damit Zugriff auf die wichtige Meerenge Bab al-Mandab am Eingang zum Roten Meer verschafft. Saudi-Arabien ist seit der neuen Eskalation im Jemen-Krieg wieder unter Beschuss aus dem südlichen Nachbarland geraten. Die Bedeutung der Meerenge Bab al-Mandab ist durch die Krise an der Straße von Hormus noch gestiegen. Die Sorge vor einem weiteren Engpass für den internationalen Seehandel ist groß.
Die G-7-Staaten riefen die Huthi auf, sämtliche Angriffe, anderweitige Militäraktionen und Drohungen gegen die zivile Schifffahrt „sofort einzustellen“. Iran wurde zudem aufgefordert, der Miliz keine Waffen mehr zu liefern und sie auch sonst nicht zu unterstützen. Zugleich sprach die G-7-Runde der international anerkannten Regierung Jemens und Saudi-Arabien die „volle Solidarität“ aus. Zuvor hatte bereits der UN-Sicherheitsrat die Angriffe der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien verurteilt.
Luftangriffe auf Huthi-Stellungen in Jemen
In Jemen führen Regierungstruppen und ihre Verbündeten weiter heftige Gefechte gegen die Huthi-Miliz. Regierungstruppen flogen nach eigenen Angaben mehrere Luftangriffe auf Stellungen der Huthi in der Provinz Tais. Bei den Angriffen seien Ziele im Süden der Provinz sowie in der Hafenstadt Mokka am Roten Meer getroffen worden, teilte die Regierung mit. Es soll Opfer und Sachschäden gegeben haben.
Der Huthi-nahe Sender Al-Masirah berichtete von saudischen Luftangriffen auf Mokka. Dabei seien sieben Menschen, darunter zwei Kinder, getötet und sechs weitere verletzt worden, hieß es. Der Sender warf der von Saudi-Arabien geführten Koalition vor, Wohnhäuser angegriffen zu haben. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben bisher nicht. Al-Masirah meldete darüber hinaus saudische Raketenangriffe auch in der nördlichen Provinz Saada, eine der wichtigsten Hochburgen der Huthi.
Der Huthi-nahe Sender Al-Masirah berichtete von saudischen Luftangriffen auf Mokka. Dabei seien sieben Menschen, darunter zwei Kinder, getötet und sechs weitere verletzt worden, hieß es. Der Sender warf der von Saudi-Arabien geführten Koalition vor, Wohnhäuser angegriffen zu haben. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben bisher nicht. Al-Masirah meldete darüber hinaus saudische Raketenangriffe auch in der nördlichen Provinz Saada, eine der wichtigsten Hochburgen der Huthi.
Carim Soliman
Iran beschlagnahmt Vermögen von Hunderten Regierungsgegnern
Im Zuge ihrer Kampagne gegen Regierungskritiker hat die iranische Justiz Vermögen und Eigentum von fast 400 Menschen beschlagnahmt. Insgesamt sei ihnen der Zugriff auf 2191 Konten und 39 Fahrzeuge entzogen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt Teheran.
Die Justiz begründete den Schritt damit, gegen angebliche Staatsfeinde vorzugehen. So sollen die Betroffenen mit dem Feind und „konterrevolutionären Kräften“ kooperiert haben. Zuvor sollen Regierungsgegnern bereits 143 Immobilien entzogen worden sein.
Zu den Identitäten der Beschuldigten gab es keine genauen Angaben. In dem Bericht bei Tasnim hieß es jedoch, auch Medienschaffende seien betroffen gewesen, die für Exil-Portale arbeiteten. Außerdem sei Vermögen von „Aktivisten und Betreibern feindlich gesinnter Medien“ sowie „verräterischen Persönlichkeiten“ im Ausland beschlagnahmt worden. Erst vergangene Woche hatten iranische Medien über ein neues Onlineportal zur Meldung angeblicher Kritiker im Ausland berichtet.
Die Justiz begründete den Schritt damit, gegen angebliche Staatsfeinde vorzugehen. So sollen die Betroffenen mit dem Feind und „konterrevolutionären Kräften“ kooperiert haben. Zuvor sollen Regierungsgegnern bereits 143 Immobilien entzogen worden sein.
Zu den Identitäten der Beschuldigten gab es keine genauen Angaben. In dem Bericht bei Tasnim hieß es jedoch, auch Medienschaffende seien betroffen gewesen, die für Exil-Portale arbeiteten. Außerdem sei Vermögen von „Aktivisten und Betreibern feindlich gesinnter Medien“ sowie „verräterischen Persönlichkeiten“ im Ausland beschlagnahmt worden. Erst vergangene Woche hatten iranische Medien über ein neues Onlineportal zur Meldung angeblicher Kritiker im Ausland berichtet.
Luzia Geier
Bundesregierung hofft im Iran-Konflikt auf Beitrag Chinas
Im Iran-Konflikt und mit Blick auf die damit verbundenen Auswirkungen auf die internationale Schifffahrt hofft Deutschland für eine Deeskalation auch auf einen Beitrag Chinas. China könne seinen Einfluss auf Iran konstruktiv nutzen, schrieb das Auswärtige Amt auf der Plattform X nach einem Telefonat zwischen Bundesaußenminister Johann Wadephul und seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi.
In Berlin betonte Wadephul vor seinem Abflug zur UN-Generalversammlung die Rolle Pekings. „Ich bin dankbar, dass wir einig darin sind, dass das Prinzip der freien Navigation sowohl in der Straße von Hormus als auch vor dem Bab al-Mandab im Eingang zum Roten Meer gewahrt werden müssen“, sagte er. Beide Seiten wollen laut dem CDU-Politiker gemeinsam alle Möglichkeiten nutzen, um zu einer Deeskalation beizutragen.
In Berlin betonte Wadephul vor seinem Abflug zur UN-Generalversammlung die Rolle Pekings. „Ich bin dankbar, dass wir einig darin sind, dass das Prinzip der freien Navigation sowohl in der Straße von Hormus als auch vor dem Bab al-Mandab im Eingang zum Roten Meer gewahrt werden müssen“, sagte er. Beide Seiten wollen laut dem CDU-Politiker gemeinsam alle Möglichkeiten nutzen, um zu einer Deeskalation beizutragen.
GermanForeignOffice on Twitter / X
In today’s constructive phone call, @AussenMinDe & FM Wang Yi of @MFA_China 🇨🇳 agreed: A stable global economy is in China’s, Germany’s & Europe’s interest. Trade relations have to be based on fair rules and a real level playing field. 1/3— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) September 21, 2026
x.com
China gilt als wichtiger Verbündeter Irans, weil es den Großteil der iranischen Ölexporte abnimmt und das Land wirtschaftlich unterstützt. Die USA hatten Ende August Unternehmen aus Hongkong und China wegen des Vorwurfs sanktioniert, Iran Zugang zu wichtiger Technologie für die Nuklearforschung und die Entwicklung von Raketen zu verhelfen.
Aus Peking hieß es lediglich, man habe über „die Lage in Iran und die Ukraine-Krise“ gesprochen. Wang sagte, China werde nur Maßnahmen ergreifen, die dem Frieden dienten, und sich für Vermittlung einsetzen, wie es in einer Mitteilung des chinesischen Außenministeriums hieß. Angesichts der angespannten Handelsbeziehungen zwischen der EU und China betonte Wang stattdessen, die chinesisch-deutsche Zusammenarbeit vertiefen zu wollen. China und die EU sollten keinen Handelskrieg führen, sagte Wang. China hoffe, dass Deutschland eine pragmatische Haltung beibehalte, in der EU eine aktive Rolle spiele und sie dazu bewege, Protektionismus abzulehnen.
Luzia Geier
Kallas: EU-Mission im Roten Meer benötigt mehr Schiffe
Die EU-Marinemission im Roten Meer benötigt nach den Worten der europäischen Außenbeauftragten Kaja Kallas mehr als zehn Kriegsschiffe. Derzeit seien nicht so viele Schiffe in der Region im Einsatz, sagte Kallas am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Die Lage sei inzwischen noch ernster als zu Beginn des „Aspides“-Einsatzes, erklärte sie. Diplomaten zufolge hat Kallas die Mitgliedstaaten bereits in einem Brief um weitere Marine- und Luftstreitkräfte gebeten.
Kämpfe in ölreicher Provinz Marib in Jemen
Regierungstruppen und mit ihnen verbündeten Milizen liefern sich mit den Huthi-Rebellen schwere Kämpfe um die ölreiche Provinz Marib in Jemen. Bei den Gefechten seien in den vergangenen drei Tagen mehr als 50 Huthi-Kämpfer getötet worden, hieß es aus Militärkreisen. Laut Augenzeugen kam es dort zu gegenseitigem Artilleriefeuer, Geländegewinne konnte allerdings keine der Konfliktparteien erzielen. Auch in Tais und Lahdsch an Jemens Küsten zum Roten Meer und dem Golf von Aden und im Kahbub-Gebirge im Südwesten wurde Kämpfe gemeldet.
Marib ist in dem Bürgerkrieg, der 2014 mit einem gewaltsamen Aufstand der Huthi begann, seit Jahren umkämpft. Die Provinz verfügt über Öl- und Gasfelder, zudem befindet sie sich in einer strategisch wichtigen Lage als Knotenpunkt zwischen mehreren Landesteilen. Marib werde uneinnehmbar bleiben, sagte Kommandeur Mansur Thauaba von den Regierungstruppen. Diese seien von der Verteidigung in die Offensive gegangen und hätten nun die von den Huthi kontrollierte Hauptstadt Sanaa als Ziel.
Marib ist in dem Bürgerkrieg, der 2014 mit einem gewaltsamen Aufstand der Huthi begann, seit Jahren umkämpft. Die Provinz verfügt über Öl- und Gasfelder, zudem befindet sie sich in einer strategisch wichtigen Lage als Knotenpunkt zwischen mehreren Landesteilen. Marib werde uneinnehmbar bleiben, sagte Kommandeur Mansur Thauaba von den Regierungstruppen. Diese seien von der Verteidigung in die Offensive gegangen und hätten nun die von den Huthi kontrollierte Hauptstadt Sanaa als Ziel.
Ein bewaffneter Mann geht auf dem Sirah-Fischmarkt in Aden an einem Jungen vorbei (Archivbild). Abdulnasser Alseddik/AP/dpa
Anna Schimpp
Behörde: Erneut Tanker in Straße von Hormus getroffen
In der Straße von Hormus ist erneut ein Schiff angegriffen worden. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf Militärquellen mitteilte, sei ein in den Persischen Golf einfahrender Tanker von einem Geschoss getroffen worden. Zwei Besatzungsmitglieder seien leicht verletzt, Schäden für die Umwelt seien derzeit nicht bekannt, hieß es weiter. Das Schiff sei unterwegs zu einem Hafen.
Iran blockiert im Konflikt mit den USA mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge weitestgehend. Laut US-Medien eskortiert das US-Militär jedoch immer wieder erfolgreich Schiffe entlang der omanischen Küste durch die Passage zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman.
Iran blockiert im Konflikt mit den USA mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge weitestgehend. Laut US-Medien eskortiert das US-Militär jedoch immer wieder erfolgreich Schiffe entlang der omanischen Küste durch die Passage zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman.
Verkehr durch Straße von Hormus bricht ein – Ölexporte Saudi-Arabiens steigen
Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist am Wochenende angesichts der anhaltenden Spannungen in der Golfregion stark zurückgegangen. Schifffahrtsdaten zeigten am Montag, dass ein Dutzend Rohstofffrachter die Meerenge passierten, verglichen mit 35 am Wochenende zuvor. Der über Transpondersignale erfasste Verkehr durch die für ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggasversorgung wichtige Route ist damit stark eingeschränkt. Produzenten aus dem Nahen Osten exportieren jedoch weiterhin Öl auf Tankern, die mit ausgeschalteten Transpondern fahren. Vor Beginn des Krieges zwischen den USA, Israel und Iran am 28. Februar passierten die Meerenge täglich etwa 125 große Handelsschiffe.
Gleichzeitig haben Angriffe der Huthi auf die Ost-West-Pipeline von Saudi Aramco den staatlichen Energiekonzern dazu veranlasst, seine Exporte durch die Straße von Hormus zu erhöhen. Dadurch konnte das führende Opec-Mitglied seine Ausfuhren im September bisher auf über vier Millionen Barrel pro Tag (bpd) steigern, nachdem sie im August auf 2,4 Millionen bpd gefallen waren. „Die Ölflüsse aus dem Nahen Osten bleiben trotz der Störung der saudischen Ost-West-Pipeline überraschend stark“, schrieben Analysten von JPMorgan in einer Mitteilung. Satellitendaten deuteten darauf hin, dass die saudischen Öllieferungen durch die Straße von Hormus in den vergangenen sechs Tagen durchschnittlich 2,9 Millionen bpd betrugen, verglichen mit nur 700 000 bpd im August.
Gleichzeitig haben Angriffe der Huthi auf die Ost-West-Pipeline von Saudi Aramco den staatlichen Energiekonzern dazu veranlasst, seine Exporte durch die Straße von Hormus zu erhöhen. Dadurch konnte das führende Opec-Mitglied seine Ausfuhren im September bisher auf über vier Millionen Barrel pro Tag (bpd) steigern, nachdem sie im August auf 2,4 Millionen bpd gefallen waren. „Die Ölflüsse aus dem Nahen Osten bleiben trotz der Störung der saudischen Ost-West-Pipeline überraschend stark“, schrieben Analysten von JPMorgan in einer Mitteilung. Satellitendaten deuteten darauf hin, dass die saudischen Öllieferungen durch die Straße von Hormus in den vergangenen sechs Tagen durchschnittlich 2,9 Millionen bpd betrugen, verglichen mit nur 700 000 bpd im August.
Luzia Geier
Huthi-Angriff auf Saudi-Arabien treibt Ölpreis an
Angriffe der von Iran unterstützten Huthi-Miliz aus Jemen auf die saudische Hauptstadt Riad haben den Ölpreis steigen lassen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent LCOc1 stieg um 81 Cent oder 0,78 Prozent auf 104,68 Dollar, der für ein Fass der US-Sorte WTI CLc1 um 76 Cent oder 0,76 Prozent auf 101,06 Dollar. Die Attacken vom Samstag verschärfen die Spannungen im Nahen Osten, während die USA und Iran in einer Pattsituation verharren.
Luzia Geier
Iran schließt französisches Sprachzentrum in Teheran
Die iranischen Behörden haben nach Angaben des justiznahen Nachrichtenportals Misan das französische Sprachzentrum in Teheran geschlossen und versiegelt. Die Behörden begründeten dies damit, die der französischen Botschaft angegliederte Einrichtung habe trotz wiederholter Warnungen keine offizielle Betriebsgenehmigung eingeholt.
Weiterhin wirft die iranische Justiz dem Sprachzentrum vor, es habe seinen Status missbraucht. Laut den Behörden soll die Schule Projekte unterstützt haben, die sich gegen die iranisch-islamische Kultur richten und die nationale Sicherheit gefährden. Zudem soll das Zentrum die iranische Elite vernetzt und deren Auswanderung gefördert haben. Unabhängige Belege oder genaue Einzelheiten für diese Vorwürfe liegen nicht vor.
Frankreich verurteilte die angekündigte Schließung und „das Eindringen der iranischen Sicherheitskräfte“, wie das Außenministerium in Paris mitteilte. Der Angriff sei inakzeptabel und nicht zu rechtfertigen. „Frankreich wird angemessene Maßnahmen treffen, um darauf zu antworten.“ Auch werde man den iranischen Botschafter in Paris einbestellen, hieß es.
Weiterhin wirft die iranische Justiz dem Sprachzentrum vor, es habe seinen Status missbraucht. Laut den Behörden soll die Schule Projekte unterstützt haben, die sich gegen die iranisch-islamische Kultur richten und die nationale Sicherheit gefährden. Zudem soll das Zentrum die iranische Elite vernetzt und deren Auswanderung gefördert haben. Unabhängige Belege oder genaue Einzelheiten für diese Vorwürfe liegen nicht vor.
Frankreich verurteilte die angekündigte Schließung und „das Eindringen der iranischen Sicherheitskräfte“, wie das Außenministerium in Paris mitteilte. Der Angriff sei inakzeptabel und nicht zu rechtfertigen. „Frankreich wird angemessene Maßnahmen treffen, um darauf zu antworten.“ Auch werde man den iranischen Botschafter in Paris einbestellen, hieß es.
Anna Schimpp
Regierungstruppen in Jemen erobern Gebiete von Huthi zurück
Truppen der international anerkannten Regierung in Jemen haben im Westen der Provinz Tais mehrere Gebiete von der Huthi-Miliz zurückerobert, heißt es aus Kreisen der Regierungstruppen. Die bergige Region überblickt die wichtige Meerenge Bab al-Mandab. In den umkämpften Gebieten gebe es aber weder für die Regierungstruppen und ihre Verbündeten noch für die Huthi einen Durchbruch oder einen strategischen Erfolg. Auch Beobachter in Tais sprachen von einem „Hin und Her“ bei den Gefechten ohne bedeutende Fortschritte.
Ein Armeesprecher teilte mit, die Regierungstruppen hätten unter anderem Artillerie-Stellungen der Huthi-Miliz in der Provinz Marib zerstört. Saudische Kampfflugzeuge griffen nach Huthi-Angaben einen Sendemast in al-Dschauf in Jemen an. Saudische Streitkräfte hätten auch Ziele in der jemenitischen Provinz Saada nahe der Grenze mit Artillerie beschossen, berichtete die Huthi-Fernsehsender Al-Masirah. Aus Saudi-Arabien gab es dazu keine Angaben. Das Land unterstützt in dem Konflikt die jemenitische Regierung.
Ein Armeesprecher teilte mit, die Regierungstruppen hätten unter anderem Artillerie-Stellungen der Huthi-Miliz in der Provinz Marib zerstört. Saudische Kampfflugzeuge griffen nach Huthi-Angaben einen Sendemast in al-Dschauf in Jemen an. Saudische Streitkräfte hätten auch Ziele in der jemenitischen Provinz Saada nahe der Grenze mit Artillerie beschossen, berichtete die Huthi-Fernsehsender Al-Masirah. Aus Saudi-Arabien gab es dazu keine Angaben. Das Land unterstützt in dem Konflikt die jemenitische Regierung.
Huthi-Miliz greift Riad an
Die von Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen hat erneut Angriffe in Saudi-Arabien für sich reklamiert, unter anderem in der saudischen Hauptstadt Riad. Ein Huthi-Sprecher teilte mit, die Gruppe habe ballistische Raketen und Drohnen gegen "sensible Ziele" in Riad sowie auf Anlagen des saudischen Ölkonzerns Aramco in der Hafenstadt Janbu am Roten Meer abgefeuert. Die saudische Seite bestätigte Angriffe der Huthi-Miliz auf Riad und andere Städte, machte aber keine Angaben zu möglichen Schäden. Die Attacken seien allesamt abgewehrt worden.
Augenzeugen hatten zuvor von einem Brand eines Treibstofftanks am internationalen Flughafen von Riad berichtet, der den Flugverkehr vorübergehend unterbrochen hatte. Eine offizielle Stellungnahme zur Ursache des Brandes gab es zunächst nicht.
Saudi-Arabien unterstützt die international anerkannte Regierung des Jemen in ihrem langwierigen Konflikt mit der Huthi-Miliz. Seit der neuen Eskalation im Jemen-Krieg gerät das Land immer wieder unter Beschuss aus dem südlichen Nachbarland.
Augenzeugen hatten zuvor von einem Brand eines Treibstofftanks am internationalen Flughafen von Riad berichtet, der den Flugverkehr vorübergehend unterbrochen hatte. Eine offizielle Stellungnahme zur Ursache des Brandes gab es zunächst nicht.
Saudi-Arabien unterstützt die international anerkannte Regierung des Jemen in ihrem langwierigen Konflikt mit der Huthi-Miliz. Seit der neuen Eskalation im Jemen-Krieg gerät das Land immer wieder unter Beschuss aus dem südlichen Nachbarland.
Eine Rauchsäule ist am Samstag am Flughafen von Riad zu sehen. Die Hintergründe sind von offizieller Seite bisher nicht erklärt worden. Reuters
Iran übermittelt Bedingungen für Kriegsende
Iran hat den USA über Vermittler seine Bedingungen für ein Kriegsende übermittelt und wartet auf eine Antwort von US-Präsident Donald Trump. Das sagte der iranische Sicherheitschef Mohsen Resai dem Sender Al Jazeera. Zu den Forderungen zählen seinen Worten zufolge die Einstellung der Kämpfe an allen Fronten, die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder sowie die Aufhebung der Seeblockade. Zudem wolle die Regierung in Teheran, dass der Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen beendet wird.
Carim Soliman
Pakistan schickt mehr militärisches Gerät nach Saudi-Arabien
Im Zuge der Eskalation in Jemen schickt Pakistan Geheimdienstquellen zufolge Militärhilfe an seinen Verbündeten Saudi-Arabien. Zudem werde Gerät, das sich bereits in Saudi-Arabien befindet, für eine großflächige Verteidigung neu ausgerichtet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen in Islamabad.
Unter dem neuen Material befinden sich demnach Artilleriesysteme, Drohnen und Systeme zur Drohnenabwehr, hieß es weiter. Zu einem umgehenden Einsatz der neuen Waffensysteme sagten die Quellen nichts. Unter einer lange anhaltenden Militärpartnerschaft sind bereits pakistanische Einheiten in Saudi-Arabien stationiert. Seit Anfang August stehen die beiden Länder auch mit der Türkei in einem gemeinsamen Verteidigungspakt, der sogenannten „Mekka-Allianz“. Jeder bewaffnete Angriff gegen einen der drei Staaten gelte als Attacke auf alle drei Bündnispartner, hieß es bei Abschluss des Bündnisses.
Wie die Huthi die sicherheitspolitische Ordnung in der Region verändern, lesen Sie hier:
Unter dem neuen Material befinden sich demnach Artilleriesysteme, Drohnen und Systeme zur Drohnenabwehr, hieß es weiter. Zu einem umgehenden Einsatz der neuen Waffensysteme sagten die Quellen nichts. Unter einer lange anhaltenden Militärpartnerschaft sind bereits pakistanische Einheiten in Saudi-Arabien stationiert. Seit Anfang August stehen die beiden Länder auch mit der Türkei in einem gemeinsamen Verteidigungspakt, der sogenannten „Mekka-Allianz“. Jeder bewaffnete Angriff gegen einen der drei Staaten gelte als Attacke auf alle drei Bündnispartner, hieß es bei Abschluss des Bündnisses.
Wie die Huthi die sicherheitspolitische Ordnung in der Region verändern, lesen Sie hier:
Luzia Geier
UN-Untersuchungskommission wirft USA Kriegsverbrechen und Iran Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor
Eine UN-Untersuchungskommission wirft den USA mögliche Kriegsverbrechen in Iran und der Führung in Teheran Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Es gebe hinreichende Gründe für die Annahme, dass die USA für zwei Militärschläge gegen eine Schule und eine Sportstätte in Iran im Februar verantwortlich seien, teilte die unabhängige UN-Mission für Iran mit. Diese Angriffe seien Kriegsverbrechen. Zudem hätten die iranischen Behörden bei der gewaltsamen Niederschlagung von regierungskritischen Protesten ab Ende Dezember Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen.
Teheran macht von den USA und Israel unterstützte Terroristen und Aufständische für die Unruhen verantwortlich und auch die US-Regierung hat die Anschuldigungen zurückgewiesen. Aus dem Weißen Haus gab es scharfe Kritik an dem Bericht, der am Montag dem UN-Menschenrechtsrat in Genf vorgelegt werden soll. Das Gremium habe „nichts für die Menschenrechte erreicht“, erklärte Sprecherin Anna Kelly. Iran sei die einzige Partei in dem aktuellen Konflikt, die Kriegsverbrechen begangen habe.
Die UN-Missionen sind Untersuchungsgremien und keine Justizbehörden. Ihre Erkenntnisse können aber in strafrechtliche Ermittlungen nationaler Gerichte oder internationaler Tribunale wie dem Internationalen Strafgerichtshof einfließen.
Teheran macht von den USA und Israel unterstützte Terroristen und Aufständische für die Unruhen verantwortlich und auch die US-Regierung hat die Anschuldigungen zurückgewiesen. Aus dem Weißen Haus gab es scharfe Kritik an dem Bericht, der am Montag dem UN-Menschenrechtsrat in Genf vorgelegt werden soll. Das Gremium habe „nichts für die Menschenrechte erreicht“, erklärte Sprecherin Anna Kelly. Iran sei die einzige Partei in dem aktuellen Konflikt, die Kriegsverbrechen begangen habe.
Die UN-Missionen sind Untersuchungsgremien und keine Justizbehörden. Ihre Erkenntnisse können aber in strafrechtliche Ermittlungen nationaler Gerichte oder internationaler Tribunale wie dem Internationalen Strafgerichtshof einfließen.