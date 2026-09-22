China gilt als wichtiger Verbündeter Irans, weil es den Großteil der iranischen Ölexporte abnimmt und das Land wirtschaftlich unterstützt. Die USA hatten Ende August Unternehmen aus Hongkong und China wegen des Vorwurfs sanktioniert, Iran Zugang zu wichtiger Technologie für die Nuklearforschung und die Entwicklung von Raketen zu verhelfen.





Aus Peking hieß es lediglich, man habe über „die Lage in Iran und die Ukraine-Krise“ gesprochen. Wang sagte, China werde nur Maßnahmen ergreifen, die dem Frieden dienten, und sich für Vermittlung einsetzen, wie es in einer Mitteilung des chinesischen Außenministeriums hieß. Angesichts der angespannten Handelsbeziehungen zwischen der EU und China betonte Wang stattdessen, die chinesisch-deutsche Zusammenarbeit vertiefen zu wollen. China und die EU sollten keinen Handelskrieg führen, sagte Wang. China hoffe, dass Deutschland eine pragmatische Haltung beibehalte, in der EU eine aktive Rolle spiele und sie dazu bewege, Protektionismus abzulehnen.