Diplomaten: US-Delegation traf Huthi-Vertreter in Oman

Wegen der erneuten Gefechte in Jemen haben sich Vertreter der US-Regierung mit Vertretern der Huthi-Miliz zu direkten Gesprächen getroffen. Bei dem Treffen in der US-Botschaft in Oman hätten die Huthi zugesichert, in der Nähe der Meerenge Bab al-Mandab im Roten Meer und dem Golf von Aden keine Schiffe der USA und Israels anzugreifen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen in Riad.



Die Huthi-Miliz wird von Iran unterstützt. Sie hatte zuvor eine Blockade für saudische Schiffe angekündigt und dann mehrere saudische Schiffe angegriffen oder zu Kursänderungen gezwungen. Saudi-Arabien gerät seit der neuen Eskalation im Jemen-Krieg wieder stark unter Beschuss aus dem südlichen Nachbarland. Bei einem mutmaßlichen Angriff der Huthi wurde im saudischen Taif, das rund 100 Kilometer von Mekka entfernt liegt, ein Mensch getötet. Zwei weitere Personen wurden verletzt, Gebäude und Fahrzeuge beschädigt, so der saudische Zivilschutz. Es ist das erste bekannte Todesopfer in Saudi-Arabien seit der neuen Eskalation in Jemen vor einigen Wochen. Im Verlauf des mehr als zehn Jahren laufenden Bürgerkrieg wurden auch in Saudi-Arabien immer wieder Zivilisten durch Angriffe getötet.



Die saudische Führung bemühe sich um mehr Unterstützung des US-Militärs bei der Abwehr der Angriffe, hieß es aus Diplomatenkreisen in Riad. Die USA hätten den saudischen Kronprinzen und faktischen Herrscher Mohammed bin Salman über die Gespräche mit den Huthi informiert.