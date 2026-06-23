Iran: Werden IAEA-Inspektoren nicht in beschädigte Atomanlagen lassen

Iran ​hat nach Angaben der Regierung in Teheran nicht vor, Inspektoren ⁠der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in die während des Krieges beschädigten Atomanlagen zu lassen. Es gebe entgegen den Angaben von US-Vizepräsident J. D. Vance ​keine solchen ​Pläne, sagte der Sprecher des Außenministeriums, ‌Esmaeil Baghaei. Es gebe ‌auch kein Protokoll für derartige Inspektionen. Es habe auch kein Treffen mit IAEA-Chef Rafael Grossi ​in der ​Schweiz gegeben, fügte er hinzu. Iran werde jedoch seine Verpflichtungen als Mitglied des Atomwaffensperrvertrags und im Rahmen seines Sicherheitsabkommens mit der IAEA ‌weiterhin erfüllen.



Ob Inspektoren wieder nach Iran reisen, sei Gegenstand der Gespräche einer Arbeitsgruppe, die erst noch zusammentreten müsse, sagte der iranische Botschafter Ali Bahreini auf einer Pressekonferenz in Genf. Mindestens zwei Arbeitsgruppen sollen seinen Angaben nach „in Kürze“ die Arbeit aufnehmen. Der Botschafter schloss weitere Gespräche in der Schweiz nicht aus. Am Montag hatte Vance zum Abschluss der hochrangigen Gespräche mit iranischen Vertretern gesagt, Iran werde die IAEA ins Land lassen.



Bahreini widersprach auch Vance’ Aussage, die USA und Katar bestimmten darüber, wie freigegebene iranische Vermögenswerte verwendet werden. Dafür werde Soja, Mais und Weizen in den USA gekauft, hatte Vance erklärt. „Iran ist das einzige Land, das darüber entscheidet, was mit diesen Vermögenswerten geschieht“, sagte der Botschafter. „Kein anderes Land hat das Recht, Einfluss darauf zu nehmen.“



Zur Lage in Libanon sagte Botschafter Bahreini, für Iran sei klar, dass das Rahmenabkommen mit den USA nicht nur das Ende der israelischen Angriffe vorsehe, sondern auch den vollständigen Rückzug der israelischen Armee von libanesischem Territorium. Ein vollständiger Rückzug der israelischen Armee wird im Rahmenabkommen nicht explizit erwähnt. Allerdings ist in dem Text von der Gewährleistung der territorialen Integrität und der Souveränität Libanons die Rede, die sichergestellt werden soll.