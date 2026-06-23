Vance: Iran will wieder IAEA-Inspektoren ins Land lassen

Iran soll US-Vizepräsident J. D. Vance zufolge zugestimmt haben, wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA ins Land zulassen. Dies stelle „einen wichtigen Meilenstein für das amerikanische Volk und den ersten Schritt zur endgültigen Beendigung des iranischen Atomwaffenprogramms“ dar, sagte Vance vor Reportern in der Schweiz. Die Verhandlungen über die Atominspektionen könnten bereits in dieser Woche ⁠beginnen, sagt Vance. Iran bestätigte allerdings nicht, dass eine erneute Einreise von Inspektoren erlaubt werde. Eine entsprechende Entscheidung müsse zuvor mit dem Parlament und dem Nationalen Sicherheitsrat abgestimmt werden, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.



Im vergangenen Herbst hatte die IAEA in Iran zuletzt einige Standorte des Atomprogramms besichtigt, die nicht durch die israelischen und US-Angriffe im Juni 2025 beschädigt worden waren. Seit diesen ersten Angriffen hat sie keinen Zugang mehr zu den iranischen Uran-Anreicherungsanlagen gehabt.



Vance will noch am Montag in die USA zurückkehren. Die Verhandlungen mit Iran gingen auf technischer Ebene weiter, sagte er. Nach seinen Angaben wurde ein Prozedere vereinbart, damit die Straße von Hormus, durch die Öl und Dünger aus den Anliegerstaaten auf den Weltmarkt transportiert wird, geöffnet bleibt. Ebenso vereinbart worden sei ein Mechanismus, um Verstöße gegen die im Rahmenabkommen vereinbarte Waffenruhe auch in Libanon direkt zu besprechen, um eine neue Eskalation zu verhindern. „Wir haben eine sehr solide Grundlage für den Abschluss einer erfolgreichen endgültigen Vereinbarung geschaffen“, sagte Vance. Dennoch liege noch viel Arbeit vor den Verhandlern.