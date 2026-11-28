Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Verletzte bei neuen Siedlerangriffen im Westjordanland
US-Militär: Haben Handelsschiff angegriffen
Große Koalition in Israel für Eisenkot derzeit in weiter Ferne
Kuwait: Zwei italienische Beschäftigte von Rheinmetall nach iranischem Angriff tot
Eisenkot einigt sich mit weiterer Partei auf Koalitionsvereinbarung
Verletzte bei neuen Siedlerangriffen im Westjordanland
Radikale israelische Siedler haben im Westjordanland mehrere arabische Arbeiter angegriffen und verletzt. Israels Polizei meldete, bei den Opfern handle es sich um Mitarbeiter eines Stromversorgers, die in einem palästinensischen Dorf nahe Ramallah für Reparaturarbeiten gewesen seien. Die Polizei sprach von drei, Israels Militär von vier Verletzten.
Die israelische Polizei sagte, sie sicherere Beweise und befrage Zeugen. Die Angreifer seien vermummt gewesen. Israels Militär teilte am Nachmittag mit, die Täter seien geflüchtet. Weiter hieß es, die Streitkräfte verurteilten den Angriff aufs Schärfste. Israels Sicherheitskräften wird jedoch immer wieder vorgeworfen, sie gingen nicht entschlossen genug gegen Siedlergewalt im Westjordanland vor.
Laut Israels Militär handelt es sich bei den Angegriffenen um zwei israelische Staatsbürger sowie zwei Palästinenser. Israelische Medien berichteten, sie seien Araber aus Ost-Jerusalem. Mehrere Medien verbreiteten zudem Aufnahmen, die die Angreifer vermummt und mit Stangen in den Händen zeigen sollen. Laut der Zeitung Times of Israel bestätigte ein privater Stromversorger aus dem arabisch geprägten Ost-Jerusalem, dass es sich bei den Verletzten um seine Mitarbeiter handle.
Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, die israelischen Siedler hätten die Arbeiter mit Knüppeln geschlagen und ihr Fahrzeug beschädigt. Palästinensische Medien meldeten zudem weitere Siedlerangriffe im Westjordanland im Laufe des Tages. Dabei seien mehrere Palästinenser etwa geschlagen und durch Schüsse verletzt worden.
Die israelische Polizei sagte, sie sicherere Beweise und befrage Zeugen. Die Angreifer seien vermummt gewesen. Israels Militär teilte am Nachmittag mit, die Täter seien geflüchtet. Weiter hieß es, die Streitkräfte verurteilten den Angriff aufs Schärfste. Israels Sicherheitskräften wird jedoch immer wieder vorgeworfen, sie gingen nicht entschlossen genug gegen Siedlergewalt im Westjordanland vor.
Laut Israels Militär handelt es sich bei den Angegriffenen um zwei israelische Staatsbürger sowie zwei Palästinenser. Israelische Medien berichteten, sie seien Araber aus Ost-Jerusalem. Mehrere Medien verbreiteten zudem Aufnahmen, die die Angreifer vermummt und mit Stangen in den Händen zeigen sollen. Laut der Zeitung Times of Israel bestätigte ein privater Stromversorger aus dem arabisch geprägten Ost-Jerusalem, dass es sich bei den Verletzten um seine Mitarbeiter handle.
Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, die israelischen Siedler hätten die Arbeiter mit Knüppeln geschlagen und ihr Fahrzeug beschädigt. Palästinensische Medien meldeten zudem weitere Siedlerangriffe im Westjordanland im Laufe des Tages. Dabei seien mehrere Palästinenser etwa geschlagen und durch Schüsse verletzt worden.
US-Militär: Haben Handelsschiff angegriffen
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben ein Handelsschiff im Golf von Oman angegriffen, das versucht haben soll, die US-Seeblockade gegen iranische Häfen zu durchbrechen. US-Streitkräfte hätten am Donnerstag mit Präzisionsmunition das Heck des unter der Flagge Palaus fahrenden Schiffs getroffen, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) nun mit. Der Massengutfrachter sei manövrierunfähig gemacht worden, die zivile Besatzung unverletzt geblieben, hieß es. Nach Darstellung des US-Militärs hatte das Schiff zuvor die iranische Hafenstadt Bandar Abbas verlassen.
Die USA hatten nach dem faktischen Scheitern des Rahmenabkommens mit Iran im Sommer ihre Seeblockade gegen Schiffe wieder aufgenommen, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Seitdem hat das US-Militär nach eigenen Angaben 158 Handelsschiffe umgeleitet und sechs weitere mittels Angriffen manövrierunfähig gemacht. Die Blockade ist ein zentrales Element, mit dem die Regierung von US-Präsident Donald Trump Iran wirtschaftlich unter Druck setzt – in der Hoffnung, Teheran so Zugeständnisse abzuringen.
Die USA hatten nach dem faktischen Scheitern des Rahmenabkommens mit Iran im Sommer ihre Seeblockade gegen Schiffe wieder aufgenommen, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Seitdem hat das US-Militär nach eigenen Angaben 158 Handelsschiffe umgeleitet und sechs weitere mittels Angriffen manövrierunfähig gemacht. Die Blockade ist ein zentrales Element, mit dem die Regierung von US-Präsident Donald Trump Iran wirtschaftlich unter Druck setzt – in der Hoffnung, Teheran so Zugeständnisse abzuringen.
Barbara Klimke
Costa Rica verweigert UN-Berichterstatterin Albanese die Einreise
Costa Rica hat der UN-Sonderberichterstatterin für die von Israel besetzten palästinensischen Gebiete, der Italienerin Francesca Albanese, die Einreise verweigert. UN-Hochkommissar Volker Türk äußerte sich „tief besorgt“ und rief Costa Rica zum Umdenken auf. Die Einwanderungsbehörde von Costa Rica bezog sich auf eine Warnmeldung und erklärte, das Vorgehen stehe im Einklang mit nationalen Sicherheitsbestimmungen.
Die italienische Juristin ist wegen ihrer scharfen Kritik an Israel umstritten. Sie wirft Israel im Gazastreifen Völkermord vor. Im Dezember vergangenen Jahres kritisierte sie zudem das Freihandelsabkommen zwischen Costa Rica und Israel und forderte, dessen Ratifizierung auszusetzen. Der damalige Handelsminister Manuel Tovar warf Albanese Einmischung in innere Angelegenheiten vor. Costa Rica wird seit Mai von der rechtsgerichteten Präsidentin Laura Fernández regiert, die einen israelfreundlichen Kurs verfolgt und die Beziehungen zu dem Land ausbauen will.
Albanese war nach Mittelamerika gereist, um die Ehrendoktorwürde der staatlichen Universität von Costa Rica entgegenzunehmen. Sie bezeichnete die Zurückweisung als „eine Schande“. Ihre Rede hielt sie später per Livestream vom Flughafen aus. Die Universität verlangte von der Regierung eine Erklärung der rechtlichen Grundlagen für die Entscheidung.
Die italienische Juristin ist wegen ihrer scharfen Kritik an Israel umstritten. Sie wirft Israel im Gazastreifen Völkermord vor. Im Dezember vergangenen Jahres kritisierte sie zudem das Freihandelsabkommen zwischen Costa Rica und Israel und forderte, dessen Ratifizierung auszusetzen. Der damalige Handelsminister Manuel Tovar warf Albanese Einmischung in innere Angelegenheiten vor. Costa Rica wird seit Mai von der rechtsgerichteten Präsidentin Laura Fernández regiert, die einen israelfreundlichen Kurs verfolgt und die Beziehungen zu dem Land ausbauen will.
Albanese war nach Mittelamerika gereist, um die Ehrendoktorwürde der staatlichen Universität von Costa Rica entgegenzunehmen. Sie bezeichnete die Zurückweisung als „eine Schande“. Ihre Rede hielt sie später per Livestream vom Flughafen aus. Die Universität verlangte von der Regierung eine Erklärung der rechtlichen Grundlagen für die Entscheidung.
Rede auf dem Flughafen: Francesca Albanese kann die Ehrendoktorwürde der Universität Costa Rica nur per Video entgegennehmen. AFP
Barbara Klimke
Zwei Mitarbeiter von „Ärzte ohne Grenzen“ im Gazastreifen getötet
Die israelische Armee hat bei einem Angriff im Gazastreifen zwei Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen getötet. Nach Angaben des Militärs habe es sich bei ihnen um „Terroristen“ der islamistischen Hamas gehandelt, die als Wachleute in einer von der Hilfsorganisation betriebenen Klinik arbeiteten. Ärzte ohne Grenzen (MSF) reagierte „zutiefst erschüttert und empört“ auf die Tötung der Sicherheitskräfte.
Laut der Hilfsorganisation kamen die beiden Männer bei einem „direkten Angriff“ auf eine Klinik in dem abgeriegelten Küstenstreifen ums Leben. Die Einrichtung sei deutlich mit MSF-Logos gekennzeichnet gewesen und der Standort dem israelischen Militär mitgeteilt worden. Das Militär wiederum erklärte, der Angriff habe nicht auf ein Krankenhaus gezielt und es sei kein Schaden an der medizinischen Infrastruktur entstanden.
Bei einem der getöteten Männer habe es sich – nach Angaben der Armee – um einen Artillerie-Kommandeur im militärischen Flügel der Hamas gehandelt. Die beiden Terroristen hätten daran gearbeitet, die „Kampfkraft terroristischer Organisationen im Gazastreifen wiederherzustellen“. Vor dem Luftangriff seien Maßnahmen getroffen worden, um Schaden für Zivilisten zu minimieren, hieß es weiter. Weder die Angaben des Militärs noch der Hilfsorganisation ließen sich zunächst unabhängig überprüfen.
Laut der Hilfsorganisation kamen die beiden Männer bei einem „direkten Angriff“ auf eine Klinik in dem abgeriegelten Küstenstreifen ums Leben. Die Einrichtung sei deutlich mit MSF-Logos gekennzeichnet gewesen und der Standort dem israelischen Militär mitgeteilt worden. Das Militär wiederum erklärte, der Angriff habe nicht auf ein Krankenhaus gezielt und es sei kein Schaden an der medizinischen Infrastruktur entstanden.
Bei einem der getöteten Männer habe es sich – nach Angaben der Armee – um einen Artillerie-Kommandeur im militärischen Flügel der Hamas gehandelt. Die beiden Terroristen hätten daran gearbeitet, die „Kampfkraft terroristischer Organisationen im Gazastreifen wiederherzustellen“. Vor dem Luftangriff seien Maßnahmen getroffen worden, um Schaden für Zivilisten zu minimieren, hieß es weiter. Weder die Angaben des Militärs noch der Hilfsorganisation ließen sich zunächst unabhängig überprüfen.
Israels Armee wirft der Hamas immer wieder vor, sich als humanitäre Helfer auszugeben, in Krankenhäusern zu verschanzen und Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Kritiker werfen wiederum Israel vor, Einrichtungen der Gesundheitsversorgung ins Visier zu nehmen. Für Ärzte ohne Grenzen hat sich die Zahl ihrer in Gaza getöteten Kollegen mit dem Tod der beiden Männer auf 17 Personen erhöht.
Große Koalition in Israel für Eisenkot derzeit in weiter Ferne
Der in Israel mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot sieht bei den Verhandlungen über eine Große Koalition mit der Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu keine Fortschritte. Netanjahus rechtskonservative Likud-Partei sei derzeit nicht bereit, bei irgendeinem wesentlichen Thema voranzukommen und Kompromisse einzugehen, teilte Eisenkot auf der Plattform X mit.
Verhandlungsteams beider Seiten hätten sich in den vergangenen zwei Wochen fünfmal getroffen, dennoch sei keine Vereinbarung erzielt worden. Laut Eisenkot ist Netanjahus Partei unter anderem nicht dazu bereit, auf Hardliner in der Regierung zu verzichten. Der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar warf Likud-Vertretern vor, Zeit zu schinden, bis sein Mandat zur Regierungsbildung ausläuft und eine Neuwahl anzustreben. Eisenkot hat zunächst bis zum 6. Dezember Zeit, um eine Koalition zu schmieden.
Eisenkot betonte aber, dass es an anderer Stelle Fortschritte gegeben habe: So seien Koalitionsvereinbarungen mit der ultrarechten Partei Israel Beitenu und den linksliberalen Demokraten unterzeichnet worden. Auch mit einer dritten Oppositionspartei arbeite er daran, bald ein Abkommen zu erzielen.
Netanjahus Likud kritisierte, dass Eisenkot eine „gefährliche linke Regierung“ bilde und den Demokraten und Israel Beitenu bereits Ministerposten zugesagt habe. Die Likud-Partei werde dennoch alles daran setzen, um eine Große Koalition zu erreichen. Netanjahu und seinen Partnern gelang es bei der Wahl in Israel vor rund einem Monat nicht, ihre Mehrheit im Parlament zu halten. Die Regierung galt als die bislang am weitesten rechts stehende in der israelischen Geschichte.
Anna Schimpp
Huthi melden elf Tote nach saudischen Angriffen
Bei einem saudischen Luftangriff in Jemen sind nach Angaben der Huthi mindestens elf Menschen getötet worden. Die meisten von ihnen seien Kinder, meldete die von den aufständischen Huthi kontrollierte Nachrichtenagentur Saba.
Die Flugzeuge hätten ein Gebäude in der Stadt Al-Turbah in der Provinz Tais angegriffen. Einige Leichen seien geborgen worden, einige Personen seien noch vermisst. Die anhaltende Präsenz saudischer Flugzeuge am Himmel habe die Bergungsarbeiten behindert, hieß es. Saudi-Arabien oder die vom Königreich unterstütze international anerkannte Regierung in Jemen äußerten sich nicht zu dem Vorfall. Die Angaben der Huthi-Miliz lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Die Flugzeuge hätten ein Gebäude in der Stadt Al-Turbah in der Provinz Tais angegriffen. Einige Leichen seien geborgen worden, einige Personen seien noch vermisst. Die anhaltende Präsenz saudischer Flugzeuge am Himmel habe die Bergungsarbeiten behindert, hieß es. Saudi-Arabien oder die vom Königreich unterstütze international anerkannte Regierung in Jemen äußerten sich nicht zu dem Vorfall. Die Angaben der Huthi-Miliz lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Saudi-Arabien: Nepalesischer Arbeiter bei Angriff auf Ölraffinerie getötet
Bei einem Angriff auf eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien ist nach Angaben des Energieministeriums ein Mensch ums Leben gekommen. Weitere Menschen seien bei der Attacke in Dschasan im Südwesten des Landes durch das „feindliche Flugobjekt“ verletzt worden, teilte das Ministerium auf der Plattform X mit. Angaben zu Schäden oder zum Angreifer machte das Ministerium zunächst nicht. Bei dem Getöteten handelt es sich Berichten zufolge um einen Arbeiter aus Nepal.
Laut saudischer Nachrichtenagentur Spa wurde ein durch den Angriff ausgelöster Brand unter Kontrolle gebracht. Einige Arbeiten in der Raffinerie seien vorübergehend ausgesetzt worden.
Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz greift seit Monaten vom Jemen aus mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern wieder Ziele im benachbarten Königreich an. Dabei wurden unter anderem Flughäfen und Ölinfrastruktur getroffen, es gab bei den Angriffen auch Tote und Verletzte.
Saudi-Arabien kämpft gemeinsam mit der international anerkannten Regierung im Jemen seit Jahren gegen die Huthi-Miliz. Diese hatte den Jemen, ein armes Land auf der Arabischen Halbinsel, 2014 förmlich überrannt und in einen Bürgerkrieg gestürzt. 2022 trat in dem Konflikt eine Waffenruhe in Kraft, kleinere Gefechte gab es allerdings weiterhin.
Laut saudischer Nachrichtenagentur Spa wurde ein durch den Angriff ausgelöster Brand unter Kontrolle gebracht. Einige Arbeiten in der Raffinerie seien vorübergehend ausgesetzt worden.
Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz greift seit Monaten vom Jemen aus mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern wieder Ziele im benachbarten Königreich an. Dabei wurden unter anderem Flughäfen und Ölinfrastruktur getroffen, es gab bei den Angriffen auch Tote und Verletzte.
Saudi-Arabien kämpft gemeinsam mit der international anerkannten Regierung im Jemen seit Jahren gegen die Huthi-Miliz. Diese hatte den Jemen, ein armes Land auf der Arabischen Halbinsel, 2014 förmlich überrannt und in einen Bürgerkrieg gestürzt. 2022 trat in dem Konflikt eine Waffenruhe in Kraft, kleinere Gefechte gab es allerdings weiterhin.
Kuwait: Zwei italienische Beschäftigte von Rheinmetall nach iranischem Angriff tot
Bei einem iranischen Angriff auf den Golfstaat Kuwait sind zwei italienische Beschäftigte des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall getötet worden. Dies teilte Italiens Außenminister Antonio Tajani vor dem Parlament in Rom mit. Zuvor hatte bereits das kuwaitische Verteidigungsministerium der nationalen Staatsagentur Kuna zufolge bekanntgegeben, dass zwei Männer bei einem Angriff auf eine „lebenswichtige Einrichtung“ des Landes verletzt worden und dann gestorben seien.
Irans Streitkräfte dementieren, für den jüngsten Drohnenangriff verantwortlich zu sein. Armeesprecher Abolfasl Schekartschi sagte, es könnte sich um einen „Einsatz unter falscher Flagge“ gehandelt haben.
Die beiden Italiener sind unter den ersten offiziell bestätigten Todesopfern aus Europa in dem seit Februar laufenden Krieg. Im März war ein französischer Soldat im Irak bei einem Drohnenangriff getötet worden. Tajani berichtete vor dem italienischen Senat, dass am Nachmittag mehrere Drohnen iranischer Herkunft kuwaitische Militäreinrichtungen ins Visier genommen hätten. „Darunter befand sich auch eine Überwachungsstation der Luftabwehr, in der zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia im Einsatz waren“, sagte der Minister. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa waren die Männer 36 und 65 Jahre alt. Sie seien mit Wartungsarbeiten an den Ortungsantennen des Luftabwehrsystems Skyguard beschäftigt gewesen.
Welches Ziel genau Iran in Kuwait angriff, teilte der Sprecher nicht mit. Im seit Februar laufenden Krieg gerieten in Kuwait unter anderem Militärstützpunkte, an denen US-Truppen im Einsatz sind, sowie Öl- und andere Infrastruktur unter Beschuss. Dabei gab es mehrmals Tote und Verletzte, darunter auch in den Reihen des US-Militärs. Kuwait wurde im Krieg im Vergleich zu anderen Golfstaaten besonders schwer angegriffen.
Kuwaits Streitkräfte hätten zuvor mehrere feindliche Drohnen geortet und abgewehrt, erklärte der Sprecher. Kuwait machte Iran für den Angriff verantwortlich.
Irans Streitkräfte dementieren, für den jüngsten Drohnenangriff verantwortlich zu sein. Armeesprecher Abolfasl Schekartschi sagte, es könnte sich um einen „Einsatz unter falscher Flagge“ gehandelt haben.
Die beiden Italiener sind unter den ersten offiziell bestätigten Todesopfern aus Europa in dem seit Februar laufenden Krieg. Im März war ein französischer Soldat im Irak bei einem Drohnenangriff getötet worden. Tajani berichtete vor dem italienischen Senat, dass am Nachmittag mehrere Drohnen iranischer Herkunft kuwaitische Militäreinrichtungen ins Visier genommen hätten. „Darunter befand sich auch eine Überwachungsstation der Luftabwehr, in der zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia im Einsatz waren“, sagte der Minister. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa waren die Männer 36 und 65 Jahre alt. Sie seien mit Wartungsarbeiten an den Ortungsantennen des Luftabwehrsystems Skyguard beschäftigt gewesen.
Welches Ziel genau Iran in Kuwait angriff, teilte der Sprecher nicht mit. Im seit Februar laufenden Krieg gerieten in Kuwait unter anderem Militärstützpunkte, an denen US-Truppen im Einsatz sind, sowie Öl- und andere Infrastruktur unter Beschuss. Dabei gab es mehrmals Tote und Verletzte, darunter auch in den Reihen des US-Militärs. Kuwait wurde im Krieg im Vergleich zu anderen Golfstaaten besonders schwer angegriffen.
Kuwaits Streitkräfte hätten zuvor mehrere feindliche Drohnen geortet und abgewehrt, erklärte der Sprecher. Kuwait machte Iran für den Angriff verantwortlich.
Eisenkot einigt sich mit weiterer Partei auf Koalitionsvereinbarung
Der in Israel mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot hat sich mit einer weiteren Oppositionspartei auf den Abschluss eines Koalitionsvertrags verständigt. Eisenkots Mitte-Partei Jaschar teilte am Nachmittag mit, es sei eine Einigung mit Jair Golan von den linksliberalen Demokraten erzielt worden.
Die Ankündigung erfolgt nur wenige Stunden, nachdem die beiden Parteien ihre Koalitionsgespräche wieder aufgenommen hatten. Die Demokraten hatten vor einigen Tagen die Verhandlungen aus Protest ausgesetzt, weil Eisenkot auch mit Netanjahus Likud-Partei Gespräche führt. Jair Golan teilte auf X mit: „Wir haben der Öffentlichkeit versprochen, Netanjahu abzulösen und die Demokratie zu schützen. Und genau das werden wir tun.“ Vor einer Unterzeichnung werden Berichten zufolge derzeit noch letzte Details geklärt.
Die Demokraten befürworten eine Regierung der bisherigen Opposition – mit Unterstützung der ebenfalls oppositionellen arabischen Parteien. Andere Oppositionsparteien haben dagegen Vorbehalte gegenüber einer Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien.
Israelischen Medienberichten zufolge sollen die Demokraten in einer künftigen Regierung unter anderem den Ministerposten für nationale Sicherheit besetzen, den bislang Itamar Ben-Gvir innehat. Der rechtsextreme Minister kritisierte die Entscheidung scharf.
Am Dienstag war bereits eine Koalitionsvereinbarung zwischen Jaschar und der Oppositionspartei Israel Beitenu publik gemacht worden. Ob eine Regierungsbildung gelingt, ist derzeit trotzdem nicht sicher. Ex-Militärchef Eisenkot hat zunächst bis zum 6. Dezember Zeit, eine Regierung zu bilden. Die Frist kann noch um 14 Tage verlängert werden.
Die Ankündigung erfolgt nur wenige Stunden, nachdem die beiden Parteien ihre Koalitionsgespräche wieder aufgenommen hatten. Die Demokraten hatten vor einigen Tagen die Verhandlungen aus Protest ausgesetzt, weil Eisenkot auch mit Netanjahus Likud-Partei Gespräche führt. Jair Golan teilte auf X mit: „Wir haben der Öffentlichkeit versprochen, Netanjahu abzulösen und die Demokratie zu schützen. Und genau das werden wir tun.“ Vor einer Unterzeichnung werden Berichten zufolge derzeit noch letzte Details geklärt.
Die Demokraten befürworten eine Regierung der bisherigen Opposition – mit Unterstützung der ebenfalls oppositionellen arabischen Parteien. Andere Oppositionsparteien haben dagegen Vorbehalte gegenüber einer Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien.
Israelischen Medienberichten zufolge sollen die Demokraten in einer künftigen Regierung unter anderem den Ministerposten für nationale Sicherheit besetzen, den bislang Itamar Ben-Gvir innehat. Der rechtsextreme Minister kritisierte die Entscheidung scharf.
Am Dienstag war bereits eine Koalitionsvereinbarung zwischen Jaschar und der Oppositionspartei Israel Beitenu publik gemacht worden. Ob eine Regierungsbildung gelingt, ist derzeit trotzdem nicht sicher. Ex-Militärchef Eisenkot hat zunächst bis zum 6. Dezember Zeit, eine Regierung zu bilden. Die Frist kann noch um 14 Tage verlängert werden.
Israels Armee tötet erneut Hamas-Funktionär in Gaza
Israels Armee hat trotz eigentlich geltender Waffenruhe in der Nacht erneut ein wichtiges Mitglied der Hamas im Gazastreifen getötet. Es handle sich um Chalid Abu Nada, der bei der Hamas für Wirtschaft und Bildung zuständig gewesen sei, teilten Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz am Morgen mit.
Bei dem Angriff auf eine Wohnung in der Stadt Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Küstengebiets kam palästinensischen Berichten zufolge auch Abu Nadas Frau ums Leben. Einige palästinensische Medien bezeichneten den Mann als stellvertretenden Bildungsminister.
Israels Armee sagte am Morgen, Abu Nada sei unter anderem für die Verwaltung von Banken zuständig gewesen und habe Geld für den militärischen Aufbau der Hamas und in terroristische Aktivitäten geleitet. Seine Tötung schwäche die Fähigkeit der Hamas, ihre finanziellen Kapazitäten aufrechtzuerhalten und ihren militärischen Ausbau voranzutreiben.
Unter anderem die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete zudem drei weitere Tote bei einem israelischen Angriff in der Stadt Gaza sowie ein Todesopfer in Bureidsch im Zentrum des Küstenstreifens durch israelischen Beschuss. Von israelischer Seite gab es dazu bisher keine Angaben.
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, in den vergangenen Monaten hat das israelische Militär seine Angriffe aber wieder verstärkt. Zuletzt tötete Israels Armee mehrere hochrangige Mitglieder der Terrororganisation Hamas. Netanjahu und Katz teilten weiter mit, im vergangenen Monat habe Israels Armee rund 80 Mitglieder der Hamas getötet. Bei den israelischen Angriffen werden aus dem Gazastreifen immer wieder auch zivile Opfer gemeldet.
Bei dem Angriff auf eine Wohnung in der Stadt Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Küstengebiets kam palästinensischen Berichten zufolge auch Abu Nadas Frau ums Leben. Einige palästinensische Medien bezeichneten den Mann als stellvertretenden Bildungsminister.
Israels Armee sagte am Morgen, Abu Nada sei unter anderem für die Verwaltung von Banken zuständig gewesen und habe Geld für den militärischen Aufbau der Hamas und in terroristische Aktivitäten geleitet. Seine Tötung schwäche die Fähigkeit der Hamas, ihre finanziellen Kapazitäten aufrechtzuerhalten und ihren militärischen Ausbau voranzutreiben.
Unter anderem die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete zudem drei weitere Tote bei einem israelischen Angriff in der Stadt Gaza sowie ein Todesopfer in Bureidsch im Zentrum des Küstenstreifens durch israelischen Beschuss. Von israelischer Seite gab es dazu bisher keine Angaben.
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, in den vergangenen Monaten hat das israelische Militär seine Angriffe aber wieder verstärkt. Zuletzt tötete Israels Armee mehrere hochrangige Mitglieder der Terrororganisation Hamas. Netanjahu und Katz teilten weiter mit, im vergangenen Monat habe Israels Armee rund 80 Mitglieder der Hamas getötet. Bei den israelischen Angriffen werden aus dem Gazastreifen immer wieder auch zivile Opfer gemeldet.
Barbara Klimke
Richter empfehlen, Anklagepunkte gegen Netanjahu fallen zu lassen
Seit sechs Jahren läuft ein Korruptionsprozess gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Jetzt haben die Richter der Staatsanwaltschaft nahegelegt, die meisten Anklagepunkte fallen zu lassen. Es gebe kaum Aussicht auf eine Verurteilung wegen Bestechung im schwerwiegendsten der drei Fälle, die Netanjahu zur Last gelegt werden, berichtete die Times of Israel. Die Richter stellten demnach auch infrage, ob in einem weiteren Fall überhaupt eine Straftat begangen wurde. Dies sei für die Staatsanwaltschaft ein „schwerer Schlag“, schrieb die Zeitung.
Netanjahu hingegen sieht sich bestätigt: „Heute ist der Prozess zusammengebrochen“, sagte er in einer am Abend im Fernsehen übertragenen Rede. Er forderte die sofortige Einstellung des Gerichtsverfahrens, in dem er mit Vorwürfen der Bestechlichkeit, des Betrugs und der Untreue konfrontiert ist. Netanjahu bestreitet alle Vorwürfe. Unabhängig davon hat er eine Begnadigung durch Präsident Isaac Herzog beantragt.
Die Empfehlung der Richter fällt in eine Phase großer politischer Anspannung in Israel. Nach den Parlamentswahlen kämpft Netanjahu um seine politische Zukunft, weil es ihm und seinen Verbündeten nicht gelang, die Mandatsmehrheit im Parlament zu verteidigen. Sein Rivale, der frühere Militärchef Gadi Eisenkot, erhielt von Präsident Herzog als Erster den Auftrag, die Bildung einer neuen Regierung zu versuchen.
Netanjahu hingegen sieht sich bestätigt: „Heute ist der Prozess zusammengebrochen“, sagte er in einer am Abend im Fernsehen übertragenen Rede. Er forderte die sofortige Einstellung des Gerichtsverfahrens, in dem er mit Vorwürfen der Bestechlichkeit, des Betrugs und der Untreue konfrontiert ist. Netanjahu bestreitet alle Vorwürfe. Unabhängig davon hat er eine Begnadigung durch Präsident Isaac Herzog beantragt.
Die Empfehlung der Richter fällt in eine Phase großer politischer Anspannung in Israel. Nach den Parlamentswahlen kämpft Netanjahu um seine politische Zukunft, weil es ihm und seinen Verbündeten nicht gelang, die Mandatsmehrheit im Parlament zu verteidigen. Sein Rivale, der frühere Militärchef Gadi Eisenkot, erhielt von Präsident Herzog als Erster den Auftrag, die Bildung einer neuen Regierung zu versuchen.
Anna Schimpp
Krieg in Jemen geht weiter – Angriffe auf Hudaida
Im Krieg zwischen Saudi-Arabien und dessen Verbündeten gegen die aufständischen Huthi in Jemen ist weiter kein Ende absehbar. In der Nacht zum Mittwoch bombardierte das saudische Militärbündnis die von den Huthi kontrollierte Küstenstadt Hudaida in Jemen, wo einer der wichtigsten Häfen für die Einfuhr von Gütern und Lebensmitteln liegt. Am Dienstag hatte die Miliz erneut den höchsten Wolkenkratzer von Riad angegriffen.
Zuvor hatte das saudisch angeführte Militärbündnis Anwohner Hudaidas dazu aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben. Der Huthi-Sender Al-Masirah berichtete in der Nacht, die Stadt und der Hafen seien bombardiert worden.
Huthi-Militärsprecher Jahja Sari hatte zudem in der Nacht gedroht, dass bei Angriffen auf Hudaida neue Attacken auf die saudische Küstenstadt Dschidda folgen würden. Diese ist neben der Hauptstadt Riad das wichtigste politische und wirtschaftliche Zentrum im Land. Arbeiter und alle anderen in Nähe dieses Hafens und anderer saudischer Häfen am Roten Meer sollten die Gebiete umgehend verlassen. Sari bestätigte zugleich, dass die Huthi am Dienstag den Geschäftsbezirk von Riad und erneut auch die Öl-Anlagen im Osten des Königreichs angegriffen haben.
Zuvor hatte das saudisch angeführte Militärbündnis Anwohner Hudaidas dazu aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben. Der Huthi-Sender Al-Masirah berichtete in der Nacht, die Stadt und der Hafen seien bombardiert worden.
Huthi-Militärsprecher Jahja Sari hatte zudem in der Nacht gedroht, dass bei Angriffen auf Hudaida neue Attacken auf die saudische Küstenstadt Dschidda folgen würden. Diese ist neben der Hauptstadt Riad das wichtigste politische und wirtschaftliche Zentrum im Land. Arbeiter und alle anderen in Nähe dieses Hafens und anderer saudischer Häfen am Roten Meer sollten die Gebiete umgehend verlassen. Sari bestätigte zugleich, dass die Huthi am Dienstag den Geschäftsbezirk von Riad und erneut auch die Öl-Anlagen im Osten des Königreichs angegriffen haben.
Saudi-Arabien hat 2015 mit Verbündeten begonnen, Stellungen der Huthi in Jemen zu bombardieren, um die Miliz zurückzudrängen. Diese hatte bei einem Aufstand gegen die damalige Regierung die Hauptstadt Sanaa und weite Teile des Nordens überrannt. Riad wird dabei von der international anerkannten Regierung in Jemen und örtlichen Milizen unterstützt. Nach einer Waffenruhe ab 2022 sind die Kämpfe im Zuge des Iran-Kriegs im Sommer wieder eskaliert.
Iran: Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus
Iran hat erneut mehrere Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. In den frühen Morgenstunden sei ein Schiff in der Meerenge auf eine Seemine gefahren, hieß es in einer Erklärung der iranischen Revolutionsgarden. Bereits zuvor hatte die Militärorganisation über drei weitere Vorfälle berichtet. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.
Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) bestätigte drei Fälle vom späten Montagabend, wonach Schiffe durch „unbekannte Projektile“ getroffen worden seien. Sie hätten ihre Fahrt fortgesetzt.
Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) bestätigte drei Fälle vom späten Montagabend, wonach Schiffe durch „unbekannte Projektile“ getroffen worden seien. Sie hätten ihre Fahrt fortgesetzt.
Carim Soliman
Neuer Angriff in Gaza – hochrangiges Hamas-Mitglied und seine Familie getötet
Bei einem neuen Angriff des israelischen Militärs in der Stadt Gaza sind palästinensischen Angaben zufolge ein hochrangiges Hamas-Mitglied, seine Frau und seine beiden Töchter ums Leben gekommen. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, die Mädchen seien 13 und 15 Jahre alt gewesen. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie habe ein Mitglied der Hamas ins Visier genommen. Weitere Einzelheiten nannte sie nicht.
Das von der Hamas kontrollierte Innenministerium im Gazastreifen bestätigte, dass es sich bei dem getöteten Mann um den hochrangigen Mitarbeiter des inneren Sicherheitsapparats der Hamas im nördlichen Gazastreifen, Mohammed Madschid Abu al-Uf, handle. Augenzeugen berichteten, Israels Armee habe in der Nacht im Flüchtlingsviertel Al-Schati die Wohnung von al-Uf und seiner Familie angegriffen. Laut Angaben eines Mitarbeiters der Schifa-Klinik werden auch mehrere teils Schwerverletzte in dem Krankenhaus in der Stadt Gaza behandelt.
Das von der Hamas kontrollierte Innenministerium im Gazastreifen bestätigte, dass es sich bei dem getöteten Mann um den hochrangigen Mitarbeiter des inneren Sicherheitsapparats der Hamas im nördlichen Gazastreifen, Mohammed Madschid Abu al-Uf, handle. Augenzeugen berichteten, Israels Armee habe in der Nacht im Flüchtlingsviertel Al-Schati die Wohnung von al-Uf und seiner Familie angegriffen. Laut Angaben eines Mitarbeiters der Schifa-Klinik werden auch mehrere teils Schwerverletzte in dem Krankenhaus in der Stadt Gaza behandelt.
Bereits am Dienstag wurden laut medizinischen Kreisen bei israelischen Angriffen in verschiedenen Teilen des Gazastreifens neun Palästinenser getötet. Darunter befand sich auch ein ranghohes Hamas-Mitglied, wie die Hamas selbst sowie der bisherige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mitteilte. Dabei handelte es sich um den Chef des internen Sicherheitsapparats der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation, Naim Abu Nahel. Die israelische Armee hatte dies als Rückschlag für die Führung des Sicherheitsapparats bezeichnet. Das Militär hatte vor rund drei Monaten bereits Abu Nahels Vorgänger festgenommen. Netanjahu betonte nun in einer von seinem Büro verbreiteten Mitteilung: „Kein Terrorist wird dem langen Arm des Staates Israel entkommen können.“
Trotz einer seit gut einem Jahr geltenden Waffenruhe greift Israel immer wieder Ziele im Gazastreifen an. Israel beschuldigt die Hamas, sich neu zu formieren und aufzurüsten. Die Hamas wiederum wirft Israel vor, die Waffenruhe untergraben zu wollen. Berichten zufolge ist der interne Sicherheitsapparat der Hamas unter anderem zuständig für die Sicherheit hochrangiger Hamas-Funktionäre und die Koordinierung ihrer Treffen.
Trotz einer seit gut einem Jahr geltenden Waffenruhe greift Israel immer wieder Ziele im Gazastreifen an. Israel beschuldigt die Hamas, sich neu zu formieren und aufzurüsten. Die Hamas wiederum wirft Israel vor, die Waffenruhe untergraben zu wollen. Berichten zufolge ist der interne Sicherheitsapparat der Hamas unter anderem zuständig für die Sicherheit hochrangiger Hamas-Funktionäre und die Koordinierung ihrer Treffen.
Mehrere Tote bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen
Dabei sind nach Angaben von örtlichen Medizinern und Behörden mindestens sechs Palästinenser getötet worden. Drei Menschen starben bei einem Angriff auf einen Polizeiposten in Chan Junis im Süden des Gebiets, wie Sanitäter mitteilten. Das von der radikal-islamischen Hamas geführte Innenministerium ergänzte, unter den Toten seien zwei Polizisten. Drei weitere Menschen kamen den Rettungskräften zufolge bei einem Beschuss nahe des Netzarim-Korridors im Norden ums Leben. Das israelische Militär erklärte, es habe in beiden Gebieten Extremisten angegriffen.