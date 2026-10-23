Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israel startet im Westjordanland „Anti-Terror-Operation“
Trump deutet möglichen weiteren Militäreinsatz gegen Iran an
Israel bereitet Abriegelung des Westjordanlands vor
Irans Revolutionsgarde meldet Feuer an mehreren Öltankern
Drei Tote in Saudi-Arabien bei Huthi-Drohnenangriff
Barbara Klimke
Israel startet im Westjordanland „Anti-Terror-Operation“
Als Reaktion auf einen Angriff im Westjordanland mit zwei getöteten Soldaten hat Israel eigenen Angaben zufolge eine Anti-Terror-Operation im Raum Hebron begonnen. „Die Kräfte haben angefangen, das Gebiet gezielt, präzise und umfassend zu durchsuchen, um Terrorinfrastruktur und Waffen ausfindig zu machen und zu beseitigen“, hieß es am späten Abend in einer Erklärung der israelischen Armee und des Inlandgeheimdiensts Schin Bet. Die Operation von Armee, Geheimdienst, Grenzpolizei und Zivilverwaltung sei auf das Gebiet beschränkt, aus dem die Terroristen operierten, und werde voraussichtlich mehrere Tage dauern.
Am Freitagmorgen hatte es einen Angriff mit Schusswaffen in der Nähe von Hebron im Westjordanland gegeben. Dabei wurden zwei Soldaten getötet und drei weitere verletzt, teile das israelische Militär mit. Die zwei mutmaßlich palästinensischen Täter aus Hebron wurden getötet. Die Sicherheitskräfte hätten dadurch einen „schweren Anschlag“ verhindert, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er stellte zudem eine Abriegelung des Palästinensergebiets in Aussicht. Gemeint ist, dass alle Übergänge zu dem Palästinensergebiet geschlossen werden.
Am Dienstag findet in Israel die Parlamentswahl statt. Der Konflikt mit den Palästinensern ist ein wichtiges Wahlkampfthema. Rechte Politiker versuchen bei ihrer Wählerschaft zu punkten, indem sie ein hartes Vorgehen gegen palästinensische Gewalt versprechen. Die zunehmenden Angriffe radikaler israelischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland thematisieren sie dagegen kaum.
Die Armee teilte am Abend weiter mit, zusätzlich würden Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheitslage in dem Gebiet zu verbessern. Dazu gehörten der Abriss illegaler Bauwerke, die am Ort des Zwischenfalls eine mögliche Sicherheitsbedrohung darstellen könnten. Die Sicherheitskräfte führten derzeit in Dutzenden Orten im Westjordanland Anti-Terror-Operationen durch.
Seit Beginn der Operation könnten Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Gebiets über drei ausgewiesene Ausgänge nach Befragung das Gebiet verlassen, hieß es weiter. Zu den Anti-Terror-Maßnahmen zähle auch die Abriegelung der Gebiete Hebron und Halhul sowie die Einrichtung von Straßensperren.
Barbara Klimke
USA ordnen Abzug von Diplomaten aus Saudi-Arabien an
Die USA haben nach Angriffen der Huthi-Miliz den Abzug eines Teils ihres diplomatischen Personals aus Saudi-Arabien angeordnet. Betroffen seien nicht dringend benötigte US-Regierungsmitarbeiter und deren Familienangehörige, teilte das US-Außenministerium mit.
Der Sprecher des Ministeriums, Tommy Pigott, begründete den Schritt mit den zunehmenden Feindseligkeiten der von Iran unterstützten Huthi-Miliz auf zivile Ziele in Saudi-Arabien, darunter Angriffe auf Flughäfen, die zu zivilen Opfern und schwerwiegenden Beeinträchtigungen des Reiseverkehrs geführt haben. „Die Sicherheit der Mitarbeiter des Außenministeriums und ihrer Familien hat für uns weiterhin höchste Priorität, und wir werden auch weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sie zu schützen und zu unterstützen“, schrieb er auf der Plattform X.
Der Sprecher des Ministeriums, Tommy Pigott, begründete den Schritt mit den zunehmenden Feindseligkeiten der von Iran unterstützten Huthi-Miliz auf zivile Ziele in Saudi-Arabien, darunter Angriffe auf Flughäfen, die zu zivilen Opfern und schwerwiegenden Beeinträchtigungen des Reiseverkehrs geführt haben. „Die Sicherheit der Mitarbeiter des Außenministeriums und ihrer Familien hat für uns weiterhin höchste Priorität, und wir werden auch weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sie zu schützen und zu unterstützen“, schrieb er auf der Plattform X.
Der Abzug ist eine Reaktion auf die Eskalation der Kämpfe in Jemen. Damit eröffnet sich ein weiterer Schauplatz in dem regionalen Konflikt, der durch den US-israelischen Krieg gegen Iran Ende Februar ausgelöst wurde. Der Konflikt hat den weltweiten Energiehandel beeinträchtigt und die Volkswirtschaften am Golf in Mitleidenschaft gezogen.
Die US-Botschaft in Riad hatte am Mittwoch nach tödlichen Angriffen, unter anderem auf den Flughafen von Riad, eine Sicherheitswarnung vor möglichen weiteren Attacken der Huthi-Miliz herausgegeben. Washington hatte erst in den vergangenen Monaten wieder diplomatisches Personal in die Region entsandt. Viele Mitarbeiter waren abgezogen worden, nachdem Iran nach Beginn des Krieges Angriffe auf US-Einrichtungen gestartet hatte.
Die US-Botschaft in Riad hatte am Mittwoch nach tödlichen Angriffen, unter anderem auf den Flughafen von Riad, eine Sicherheitswarnung vor möglichen weiteren Attacken der Huthi-Miliz herausgegeben. Washington hatte erst in den vergangenen Monaten wieder diplomatisches Personal in die Region entsandt. Viele Mitarbeiter waren abgezogen worden, nachdem Iran nach Beginn des Krieges Angriffe auf US-Einrichtungen gestartet hatte.
Tommy Pigott on Twitter / X
This is inaccurate. The U.S. Department of State issued an ordered departure for non-emergency U.S. government employees and their family members in Saudi Arabia only.Iranian-supported Houthis have increasingly engaged in hostilities against Saudi Arabia, including attacks on… https://t.co/yNrCwDcfIg— Tommy Pigott (@statedeptspox) October 21, 2026
x.com
Trump deutet möglichen weiteren Militäreinsatz gegen Iran an
Die USA könnten nach den Worten von Präsident Donald Trump einen weiteren Militäreinsatz gegen Iran beginnen. „Wir machen vielleicht noch eine kleine Epic Fury“, sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Florida mit Blick auf den Krieg. „Operation Epic Fury“ ist die Bezeichnung des US-Militärs für den Konflikt mit Iran. Zugleich belasten die daraus resultierenden gestiegenen Kraftstoffpreise den Wahlkampf vor den US-Kongresswahlen am 3. November.
Trump erklärte zudem, die USA könnten den Krieg schnell beenden. Er äußert jedoch Zweifel, ob ein rasches Ende oder ein schrittweises Auslaufen des Konflikts anzustreben sei. Anfang des Monats hatte Trump erklärt, die USA würden vor den Wahlen keinen Angriff auf Iran starten.
Trump erklärte zudem, die USA könnten den Krieg schnell beenden. Er äußert jedoch Zweifel, ob ein rasches Ende oder ein schrittweises Auslaufen des Konflikts anzustreben sei. Anfang des Monats hatte Trump erklärt, die USA würden vor den Wahlen keinen Angriff auf Iran starten.
Carim Soliman
Israel bereitet Abriegelung des Westjordanlands vor
Nach einem Angriff im Westjordanland mit mehreren Verletzten und kurz vor der Parlamentswahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Abriegelung des Palästinensergebiets in Aussicht gestellt. Netanjahu habe Israels Sicherheitskräfte angewiesen, sich auf die Abriegelung des gesamten Westjordanlands vorzubereiten, hieß es in einer Mitteilung seines Büros.
Hilfswerk: Hunderttausende Bedürftige in Jemen nicht zu erreichen
In Jemen sind nach Angaben von Hilfswerken Hunderttausende Bedürftige von Unterstützung abgeschnitten. Allein in der von den Huthi-Milizen belagerten Stadt Taiz seien rund 600 000 Menschen aktuell nicht zu erreichen, während die Nahrungsvorräte schwänden, erklärte die Diakonie Katastrophenhilfe am Freitag. Es drohe eine Hungerkrise.
Nach Taiz waren in den vergangenen Wochen Zehntausende Menschen vor der Gewalt im Land geflüchtet. Der Präsident der Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler, warnte vor den Folgen der Eroberung der drittgrößten Stadt des Landes durch die Milizen. „Ein Häuserkampf wäre ein Albtraum für die dort eingeschlossenen Menschen.“ Die Versorgung sei zum Teil bereits zusammengebrochen, während es zum Ausbruch von Krankheiten wie Cholera kommt. „Alle Konfliktparteien müssen das humanitäre Völkerrecht achten und die Zivilbevölkerung schützen“, mahnt Keßler. Gleichzeitig müssten die humanitäre Lage in der Stadt und anderen umkämpften Regionen verbessert, Zugang für Helfende gewährt und ausreichend finanzielle Mittel bereitgestellt werden.
Nach Taiz waren in den vergangenen Wochen Zehntausende Menschen vor der Gewalt im Land geflüchtet. Der Präsident der Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler, warnte vor den Folgen der Eroberung der drittgrößten Stadt des Landes durch die Milizen. „Ein Häuserkampf wäre ein Albtraum für die dort eingeschlossenen Menschen.“ Die Versorgung sei zum Teil bereits zusammengebrochen, während es zum Ausbruch von Krankheiten wie Cholera kommt. „Alle Konfliktparteien müssen das humanitäre Völkerrecht achten und die Zivilbevölkerung schützen“, mahnt Keßler. Gleichzeitig müssten die humanitäre Lage in der Stadt und anderen umkämpften Regionen verbessert, Zugang für Helfende gewährt und ausreichend finanzielle Mittel bereitgestellt werden.
Irans Revolutionsgarde meldet Feuer an mehreren Öltankern
Irans Revolutionsgarde hat Feuer an mehreren Öltankern in der Region der Straße von Hormus gemeldet. Vier Tanker seien beim Umladen von Öl auf andere Schiffe angegriffen worden und weitere drei Schiffe seien in der Nacht auf Minen aufgefahren, hieß es in einer Mitteilung der mächtigen Militärorganisation. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.
Die Revolutionsgarde bezeichnete die Passage der Meerenge erneut als illegal. Gleichzeitig richteten sie eine Warnung an das US-Militär: Anhaltende Provokationen könnten zu einer umfassenderen Reaktion gegen US-Stützpunkte in der Region führen, heißt es in der Mitteilung weiter. Details werden nicht genannt.
Irans Streitkräfte haben ihre Attacken auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine entlang der omanischen Küste zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Nach Passage dieser Route laden Tanker meist auf bereitstehende Schiffe ihre Ladung um.
Die Revolutionsgarde bezeichnete die Passage der Meerenge erneut als illegal. Gleichzeitig richteten sie eine Warnung an das US-Militär: Anhaltende Provokationen könnten zu einer umfassenderen Reaktion gegen US-Stützpunkte in der Region führen, heißt es in der Mitteilung weiter. Details werden nicht genannt.
Irans Streitkräfte haben ihre Attacken auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine entlang der omanischen Küste zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Nach Passage dieser Route laden Tanker meist auf bereitstehende Schiffe ihre Ladung um.
Drei Tote in Saudi-Arabien bei Huthi-Drohnenangriff
Bei einem Angriff auf den Flughafen im saudi-arabischen Dammam ist ein Mensch getötet worden. Wie die Luftfahrtbehörde mitteilte, wurden acht weitere Menschen verletzt. Zudem sei Sachschaden entstanden, dessen Ausmaß noch ermittelt werde. Der Flughafen der Stadt am Persischen Golf war in diesem Monat schon einmal Ziel eines Angriffs der jemenitischen Huthi-Miliz.
Bei einem weiteren Angriff starben zudem zwei Menschen durch Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne. Die Luftabwehr habe die Drohne, die auf das Ölfeld Schaiba des staatlichen Konzerns Aramco gezielt habe, abgeschossen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Zwei weitere Personen wurden verletzt.
Bei einem weiteren Angriff starben zudem zwei Menschen durch Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne. Die Luftabwehr habe die Drohne, die auf das Ölfeld Schaiba des staatlichen Konzerns Aramco gezielt habe, abgeschossen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Zwei weitere Personen wurden verletzt.
Israelische Menschenrechtler kritisieren Erleichterungen für illegalen Siedlungsbau
Ungenehmigte Bauten jüdischer Siedler können künftig unter bestimmten Umständen Wasser und Strom bekommen. Die israelische Menschenrechtsgruppe Bimkom sieht darin eine weitere Diskriminierung von Palästinensern. Dieser Schritt treibe die Legalisierung der Außenposten voran, während palästinensische Gemeinden mit strengen Einschränkungen konfrontiert seien, erklärte die Organisation, die sich für Demokratie und Menschenrechte im Bereich der Raumplanung einsetzt. Bisher konnten demnach nur genehmigte Bauten an das Versorgungsnetz angeschlossen werden. Die am 23. September unterzeichnete Änderung erlaube nun auch den Anschluss von Bauten ohne Baugenehmigung. Die Ausnahmeregelung gelte für drei Jahre und sei verlängerbar.
Bimkom bezeichnet die neuen Vorschriften als eine Verschärfung der Diskriminierung gegen Palästinenser in den sogenannten C-Gebieten. Diese stehen unter vollständiger israelischer Kontrolle. „Die Gesetzesänderung zementiert zwei unterschiedliche Planungssysteme auf demselben Gebiet: eines, das nicht genehmigte israelische Bauvorhaben erleichtert, und ein anderes, das Palästinenser daran hindert, legal zu bauen“, sagte Bimkom-Vertreter Assaf Peled.
Bimkom bezeichnet die neuen Vorschriften als eine Verschärfung der Diskriminierung gegen Palästinenser in den sogenannten C-Gebieten. Diese stehen unter vollständiger israelischer Kontrolle. „Die Gesetzesänderung zementiert zwei unterschiedliche Planungssysteme auf demselben Gebiet: eines, das nicht genehmigte israelische Bauvorhaben erleichtert, und ein anderes, das Palästinenser daran hindert, legal zu bauen“, sagte Bimkom-Vertreter Assaf Peled.
Kongresskandidat und andere US-Aktivisten im Westjordanland vorübergehend festgenommen
Israelische Sicherheitskräfte haben im besetzten Westjordanland vorübergehend den US-Kongresskandidaten Brad Lander festgenommen. Der demokratische Politiker wurde zusammen mit Dutzenden weiteren Aktivisten bei einer Olivenernte nahe Bethlehem festgesetzt, wie Menschenrechtsgruppen mitteilen. Während Lander nach Polizeiangaben als Kongresskandidat rasch wieder freigelassen worden sei, blieben andere Helfer, darunter mehr als 30 US-Bürger, zunächst in Gewahrsam. Die israelische Armee erklärt, für die Ernte in dem Gebiet habe eine vorherige Abstimmung gefehlt. Die Aktivisten begleiten palästinensische Bauern, um sie vor Übergriffen israelischer Siedler zu schützen.
Carim Soliman
Netanjahu nennt Sturz der iranischen Führung als Ziel
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Sturz der iranischen Führung als ausdrückliches Ziel der israelischen Sicherheitskräfte genannt. Nur so lasse sich die Bedrohung durch das iranische Atomprogramm ein für alle Mal beseitigen, sagte Netanjahu bei einer Abschlusszeremonie für Offiziere.
„Das Regime in Iran hat seine Lektion noch immer nicht gelernt“, sagte Netanjahu. Der oberste Führer Irans, Modschtaba Chamenei, habe beschlossen, „in die Fußstapfen seines Vaters zu treten“. Chamenei habe „die Sicherung gelöst“ und Iran versuche „erneut, die Todesbomben zu entwickeln“, sagte Netanjahu.
Ein Sturz der iranischen Führung sei daher der einzige Weg. „Und das ist meine Anweisung an die israelische Armee, den (Auslandsgeheimdienst) Mossad und die Sicherheitsorgane.“ Solange Iran Israel zerstören wolle, bestehe eine existenzielle Gefahr. Teheran bestreitet, Atomwaffen bauen zu wollen.
Auch US-Präsident Donald Trump, den er als seinen „engen Freund“ bezeichnete, teile seine Sicht, sagte Netanjahu weiter. Trump habe zuletzt mit Blick auf Iran gesagt, er sei bereit, „die Sache zu Ende zu bringen“. Der US-Präsident wolle dies aber nur gemeinsam mit Israel tun.
Was hinter den Überlegungen des israelischen Staatschefs steckt, die Angriffe auf Iran wieder aufzunehmen, analysiert SZ Korrespondent Bernd Dörries:
„Das Regime in Iran hat seine Lektion noch immer nicht gelernt“, sagte Netanjahu. Der oberste Führer Irans, Modschtaba Chamenei, habe beschlossen, „in die Fußstapfen seines Vaters zu treten“. Chamenei habe „die Sicherung gelöst“ und Iran versuche „erneut, die Todesbomben zu entwickeln“, sagte Netanjahu.
Ein Sturz der iranischen Führung sei daher der einzige Weg. „Und das ist meine Anweisung an die israelische Armee, den (Auslandsgeheimdienst) Mossad und die Sicherheitsorgane.“ Solange Iran Israel zerstören wolle, bestehe eine existenzielle Gefahr. Teheran bestreitet, Atomwaffen bauen zu wollen.
Auch US-Präsident Donald Trump, den er als seinen „engen Freund“ bezeichnete, teile seine Sicht, sagte Netanjahu weiter. Trump habe zuletzt mit Blick auf Iran gesagt, er sei bereit, „die Sache zu Ende zu bringen“. Der US-Präsident wolle dies aber nur gemeinsam mit Israel tun.
Was hinter den Überlegungen des israelischen Staatschefs steckt, die Angriffe auf Iran wieder aufzunehmen, analysiert SZ Korrespondent Bernd Dörries:
Huthi-Attacken: Rekord-Reitturnier in Riad abgesagt
Angesichts der ständigen Huthi-Attacken ist das Finale der Global Champions Tour in Riad abgesagt worden. Das Reitturnier mit einem Rekordpreisgeld von 11,25 Millionen Euro ist nach Verona verlegt worden, wie die vom Weltverband genehmigte neue Ausschreibung zeigt.
In der Hauptstadt des von den Huthi-Rebellen immer wieder attackierten Königreichs Saudi-Arabien sollte das Playoff-Turnier der Pferdesport-Serie vom 18. bis 21. November ausgetragen werden. Stattdessen reisen die Reiter nun in fünf Wochen nach Norditalien. Auf dem Messegelände von Verona findet zwei Wochen zuvor bereits eine Weltcup-Station statt.
In Verona gibt es so viel Preisgeld wie bei keinem anderen Reitturnier der Welt. Allein das Finale der Mannschaftswertung ist mit 6,5 Millionen Euro dotiert. Zuvor hat die Global Champions Tour noch zwei Stationen, an diesem Wochenende in Kairo und eine Woche später in Rabat. In der Einzelwertung liegen hinter dem führenden Belgier Abdel Said die Deutschen Christian Ahlmann und Katrin Eckermann auf den Plätzen zwei und drei.
In der Hauptstadt des von den Huthi-Rebellen immer wieder attackierten Königreichs Saudi-Arabien sollte das Playoff-Turnier der Pferdesport-Serie vom 18. bis 21. November ausgetragen werden. Stattdessen reisen die Reiter nun in fünf Wochen nach Norditalien. Auf dem Messegelände von Verona findet zwei Wochen zuvor bereits eine Weltcup-Station statt.
In Verona gibt es so viel Preisgeld wie bei keinem anderen Reitturnier der Welt. Allein das Finale der Mannschaftswertung ist mit 6,5 Millionen Euro dotiert. Zuvor hat die Global Champions Tour noch zwei Stationen, an diesem Wochenende in Kairo und eine Woche später in Rabat. In der Einzelwertung liegen hinter dem führenden Belgier Abdel Said die Deutschen Christian Ahlmann und Katrin Eckermann auf den Plätzen zwei und drei.
Anne Eberhard
Unicef: Wasserversorgung von Millionen Menschen in Jemen gefährdet
In der Region um die Stadt Taiz in Jemen sind laut dem Hilfswerk Unicef schätzungsweise drei Millionen Menschen von einem Wassernotstand bedroht. Davon seien mindestens 1,6 Millionen Kinder, warnte Unicef am Dienstag in Genf.
Ursachen seien die Gewalt und ein Mangel an Treibstoff in dem Bürgerkriegsland. Taiz sei ohnehin eine der wasserärmsten Regionen des Landes auf der arabischen Halbinsel. Seit der jüngsten Eskalation der Kämpfe zwischen der Huthi-Miliz und der Regierung im September sind den Angaben zufolge schätzungsweise 120 000 Menschen nach Taiz geflohen.
Insgesamt hat die neue Gewalt laut dem Hilfswerk UNHCR rund 250 000 Menschen in die Flucht geschlagen. Viele der Vertriebenen in Taiz sind gemäß Unicef wiederholt geflohen und in überfüllten Siedlungen angekommen. Dort gebe es kaum Nahrung und nur begrenzt sauberes Wasser.
Ursachen seien die Gewalt und ein Mangel an Treibstoff in dem Bürgerkriegsland. Taiz sei ohnehin eine der wasserärmsten Regionen des Landes auf der arabischen Halbinsel. Seit der jüngsten Eskalation der Kämpfe zwischen der Huthi-Miliz und der Regierung im September sind den Angaben zufolge schätzungsweise 120 000 Menschen nach Taiz geflohen.
Insgesamt hat die neue Gewalt laut dem Hilfswerk UNHCR rund 250 000 Menschen in die Flucht geschlagen. Viele der Vertriebenen in Taiz sind gemäß Unicef wiederholt geflohen und in überfüllten Siedlungen angekommen. Dort gebe es kaum Nahrung und nur begrenzt sauberes Wasser.
Carim Soliman
Britische Jets sollen Saudi-Arabien vor Huthi-Angriffen schützen
Großbritannien entsendet Kampfjets zum Schutz Saudi-Arabiens gegen Angriffe durch die Huthi-Miliz in Jemen. Das sagte der britische Verteidigungsminister Wes Streeting der Nachrichtenagentur PA zufolge. Die Flugzeuge vom Typ Eurofighter sollen demnach für defensive Einsätze verwendet werden.
Streeting bezeichnete die Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien als „absolut niederträchtig.“ Die Eurofighter sollen demnach helfen, den Verbündeten vor Drohnen und Raketen aus Jemen zu schützen und ergänzten die bereits in dem Land stationierten Kräfte. Vergangenen Monat hatte Großbritannien bereits zugesagt, Riad in dem Konflikt durch Luftbetankung saudischer Kampfflugzeuge zu unterstützen.
Die mit Iran verbündete Huthi-Milz hat dem arabischen Königreich zuletzt schwere Schläge versetzt. Bei einem Raketenangriff auf den Flughafen in der Hauptstadt Riad in diesem Monat kamen 13 Menschen ums Leben und mehr als 300 wurden verletzt. Zuvor hatten die Huthi die wichtige Ost-West-Pipeline angegriffen. Durch Vorstöße in Jemen hatten sie zudem die jemenitische Küste nahe der Meerenge Bab al-Mandab unter ihre Kontrolle gebracht, von der aus sie saudische Schiffe bedrohen.
Saudi-Arabien führt eine Militärkoalition an, die seit etlichen Jahren gegen die Huthi in Jemen kämpft. Dabei kommt es insbesondere immer wieder zu saudischen Luftangriffen in Jemen, bei denen nach Huthi-Angaben auch viele Zivilisten ums Leben kommen.
Streeting bezeichnete die Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien als „absolut niederträchtig.“ Die Eurofighter sollen demnach helfen, den Verbündeten vor Drohnen und Raketen aus Jemen zu schützen und ergänzten die bereits in dem Land stationierten Kräfte. Vergangenen Monat hatte Großbritannien bereits zugesagt, Riad in dem Konflikt durch Luftbetankung saudischer Kampfflugzeuge zu unterstützen.
Die mit Iran verbündete Huthi-Milz hat dem arabischen Königreich zuletzt schwere Schläge versetzt. Bei einem Raketenangriff auf den Flughafen in der Hauptstadt Riad in diesem Monat kamen 13 Menschen ums Leben und mehr als 300 wurden verletzt. Zuvor hatten die Huthi die wichtige Ost-West-Pipeline angegriffen. Durch Vorstöße in Jemen hatten sie zudem die jemenitische Küste nahe der Meerenge Bab al-Mandab unter ihre Kontrolle gebracht, von der aus sie saudische Schiffe bedrohen.
Saudi-Arabien führt eine Militärkoalition an, die seit etlichen Jahren gegen die Huthi in Jemen kämpft. Dabei kommt es insbesondere immer wieder zu saudischen Luftangriffen in Jemen, bei denen nach Huthi-Angaben auch viele Zivilisten ums Leben kommen.
Bericht: US-Verteidigungsminister Hegseth bei unangekündigtem Besuch in Israel
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist laut israelischen Medienberichten bei einem überraschenden Israel-Besuch mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zusammengetroffen. Das israelische Nachrichtenportal ynet berichtete, Netanjahu sei zu dem Treffen mit Hegseth zu einem Luftwaffenstützpunkt im Süden Israels geflogen.
Das US-Verteidigungsministerium äußerte sich nicht zu den Berichten. Hegseth selbst teilte in einem Social-Media-Beitrag mit, er habe US-Soldaten im Nahen Osten besucht. Die Nachricht von der Reise kommt einen Tag, nachdem US-Präsident Donald Trump Netanjahu für die Parlamentswahl in der kommenden Woche seine Unterstützung zugesagt hat. Es ist die erste Wahl in Israel seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023. Umfragen zufolge dürfte Netanjahus religiös-nationalistische Koalition ihre Regierungsmehrheit verlieren. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Netanjahu und seinem wichtigsten Herausforderer, dem Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot, erwartet.
US-Vizepräsident J. D. Vance lehnte es hingegen am Montag ab, Netanjahu zu unterstützen. Er mische sich nicht in israelische Wahlen ein, sagte Vance in einem Interview. Vance hatte jedoch Anfang des Jahres bei einer Reise nach Budapest den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán unterstützt.
Das US-Verteidigungsministerium äußerte sich nicht zu den Berichten. Hegseth selbst teilte in einem Social-Media-Beitrag mit, er habe US-Soldaten im Nahen Osten besucht. Die Nachricht von der Reise kommt einen Tag, nachdem US-Präsident Donald Trump Netanjahu für die Parlamentswahl in der kommenden Woche seine Unterstützung zugesagt hat. Es ist die erste Wahl in Israel seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023. Umfragen zufolge dürfte Netanjahus religiös-nationalistische Koalition ihre Regierungsmehrheit verlieren. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Netanjahu und seinem wichtigsten Herausforderer, dem Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot, erwartet.
US-Vizepräsident J. D. Vance lehnte es hingegen am Montag ab, Netanjahu zu unterstützen. Er mische sich nicht in israelische Wahlen ein, sagte Vance in einem Interview. Vance hatte jedoch Anfang des Jahres bei einer Reise nach Budapest den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán unterstützt.
Deutscher Botschafter in Iran einbestellt
Der deutsche Botschafter in Iran, Axel Dittmann, ist ins iranische Außenministerium einbestellt worden. Ihm solle der starke Protest Irans gegen die „verächtliche Haltung bestimmter deutscher Amtsträger“ gegenüber seinem Land übermittelt werden, zitierte der iranische Staatssender Press TV Generaldirektor Aliresa Jussefi. Die in Deutschland gegen Iran erhobenen Vorwürfe bezeichnete er als ein Manöver bestimmter Institutionen, um die deutsche Unterstützung für den US-israelischen Krieg gegen Iran zu verschleiern. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte der Nachrichtenagentur dpa am Abend die Einbestellung des deutschen Botschafters.
Wenige Stunden zuvor hatte das Auswärtige Amt den iranischen Botschafter einbestellt – nach der Verurteilung von zwei Männern wegen geheimdienstlicher Tätigkeit im Auftrag Irans und einer versuchten Beteiligung an Mord und schwerer Brandstiftung. Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg hatte in der vergangenen Woche einen 54 Jahre alten Mann zu achteinhalb Jahren Haft und einen 43-Jährigen zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt.
Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die beiden in Dänemark lebenden Männer den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, und den Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, ausgekundschaftet hatten.
Iran bestellte zudem den Botschafter der EU in Teheran, den irischen Botschafter Aidan Cronin, ein. Damit solle gegen eine Reihe „grundloser“ Vorwürfe gegen Iran protestiert werden, hieß es weiter. Irland hat derzeit den EU-Vorsitz inne. Jussefi teilte mit, die aktuelle Lage in Westasien und am Persischen Golf sei Ergebnis der „verantwortungslosen Politik“ der EU.
Wenige Stunden zuvor hatte das Auswärtige Amt den iranischen Botschafter einbestellt – nach der Verurteilung von zwei Männern wegen geheimdienstlicher Tätigkeit im Auftrag Irans und einer versuchten Beteiligung an Mord und schwerer Brandstiftung. Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg hatte in der vergangenen Woche einen 54 Jahre alten Mann zu achteinhalb Jahren Haft und einen 43-Jährigen zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt.
Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die beiden in Dänemark lebenden Männer den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, und den Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, ausgekundschaftet hatten.
Iran bestellte zudem den Botschafter der EU in Teheran, den irischen Botschafter Aidan Cronin, ein. Damit solle gegen eine Reihe „grundloser“ Vorwürfe gegen Iran protestiert werden, hieß es weiter. Irland hat derzeit den EU-Vorsitz inne. Jussefi teilte mit, die aktuelle Lage in Westasien und am Persischen Golf sei Ergebnis der „verantwortungslosen Politik“ der EU.