Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Prognosen: Netanjahus Likud-Partei bei Wahl in Israel vorn
Wahl in Israel: Wahllokale schließen demnächst – Wahlbeteiligung jetzt schon höher als 2022
Parlamentswahl in Israel angelaufen
Israel will acht neue Siedlungsaußenposten um Hebron bauen
Katz: Israel plant vor der Wahl keinen Angriff auf Iran
Prognosen: Netanjahus Likud-Partei bei Wahl in Israel vorn
Bei der Parlamentswahl in Israel ist die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu laut Prognosen stärkste Kraft geworden. Laut führenden TV-Sendern kam sie auf 24 bis 25 von insgesamt 120 Mandaten im Parlament.
Auf Platz zwei landete demnach mit 21 bis 23 Mandaten die Mitte-Partei Yashar des Ex-Militärchefs Gadi Eisenkot. Weder das Lager Netanjahus noch das Lager seiner politischen Rivalen - jeweils mehrere Parteien - erreichte demnach jedoch die absolute Mehrheit.
Den Prognosen zufolge lag das Lager von Eisenkot zwei bis drei Mandate vor dem Lager Netanjahus, das nur auf 50 von insgesamt 120 Sitzen im Parlament kam. Die Regierungsbildung und wer den künftigen Ministerpräsidenten stellen wird, war daher noch völlig ungewiss.
In Kürze mehr auf SZ.de
Die Bundesregierung blickt gespannt auf das Ergebnis der Abstimmung, berichtet Berlin-Korrespondentin Sina-Maria Schweikle.
Auf Platz zwei landete demnach mit 21 bis 23 Mandaten die Mitte-Partei Yashar des Ex-Militärchefs Gadi Eisenkot. Weder das Lager Netanjahus noch das Lager seiner politischen Rivalen - jeweils mehrere Parteien - erreichte demnach jedoch die absolute Mehrheit.
Den Prognosen zufolge lag das Lager von Eisenkot zwei bis drei Mandate vor dem Lager Netanjahus, das nur auf 50 von insgesamt 120 Sitzen im Parlament kam. Die Regierungsbildung und wer den künftigen Ministerpräsidenten stellen wird, war daher noch völlig ungewiss.
In Kürze mehr auf SZ.de
Die Bundesregierung blickt gespannt auf das Ergebnis der Abstimmung, berichtet Berlin-Korrespondentin Sina-Maria Schweikle.
Wahl in Israel: Wahllokale schließen demnächst – Wahlbeteiligung jetzt schon höher als 2022
Bei der Parlamentswahl in Israel zeichnen sich eine hohe Wahlbeteiligung sowie ein enges Rennen zwischen dem Lager von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seinen politischen Gegnern ab. Die Abstimmung galt als Schicksalswahl vor allem für die innenpolitische Ausrichtung des Landes. Ein krasser Kurswechsel in der Palästinenserpolitik scheint laut Aussagen führender Politiker unwahrscheinlich.
Rund 7,3 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, die 120 Abgeordneten der Knesset zu bestimmen. Die Wahllokale sollen um 21 Uhr deutscher Zeit schließen. Danach wurden erste Prognosen auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen erwartet, die israelischen Medien nach aber oft von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen.
Nach Angaben der zentralen Wahlkommission zeichnete sich bis 19 Uhr deutscher Zeit die höchste Wahlbeteiligung seit 1988 ab. Zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale lag sie demnach bei 74,3 Prozent. Bei der letzten Wahl 2022 waren es zum selben Zeitpunkt 66,3 Prozent. Insgesamt stimmten damals 70,6 Prozent der Wahlberechtigten ab. Medienberichten zufolge reisten mehr als 70.000 Israelis aus dem Ausland an, um ihre Stimme abzugeben.
Rund 7,3 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, die 120 Abgeordneten der Knesset zu bestimmen. Die Wahllokale sollen um 21 Uhr deutscher Zeit schließen. Danach wurden erste Prognosen auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen erwartet, die israelischen Medien nach aber oft von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen.
Nach Angaben der zentralen Wahlkommission zeichnete sich bis 19 Uhr deutscher Zeit die höchste Wahlbeteiligung seit 1988 ab. Zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale lag sie demnach bei 74,3 Prozent. Bei der letzten Wahl 2022 waren es zum selben Zeitpunkt 66,3 Prozent. Insgesamt stimmten damals 70,6 Prozent der Wahlberechtigten ab. Medienberichten zufolge reisten mehr als 70.000 Israelis aus dem Ausland an, um ihre Stimme abzugeben.
Streit um längere Öffnung der Wahllokale
Die Parteien Israels sind sich uneinig, ob die Wahllokale länger geöffnet bleiben sollen. Unter anderem forderten laut israelischer Medienberichte die Partei von Regierungschef Benjamin Netanjahu, Likud, sowie die ultraorthodoxe Schas-Partei und die rechtsradikale „Jüdische Stärke“ eine Verlängerung der Wahlen. Offiziell schließen die Wahllokale um 22 Uhr Ortszeit. Der zentrale Wahlausschuss lehnte den Antrag schließlich ab.
Gegen den Antrag protestierte Netanjahus stärkster Herausforderer, der frühere Armeechef Gadi Eisenkot, mit seiner Partei „Jaschar“. Es sei kein außergewöhnlicher Vorfall eingetreten, der eine solche Verlängerung rechtfertigen würde, so die Partei.
Gegen den Antrag protestierte Netanjahus stärkster Herausforderer, der frühere Armeechef Gadi Eisenkot, mit seiner Partei „Jaschar“. Es sei kein außergewöhnlicher Vorfall eingetreten, der eine solche Verlängerung rechtfertigen würde, so die Partei.
Überschwemmungen behindern Wahl im Süden Israels
Heftige Regenfälle und Überschwemmungen haben nach Medienberichten im Süden Israels die Stimmabgabe beeinträchtigt. Einwohner der Arava-Wüste hätten ihre Wahllokale deswegen nicht erreichen können, berichtete die „Times of Israel“. Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, die Zufahrtsstraßen zu der Hafenstadt Eilat an der Südspitze Israels seien wegen Überflutungen gesperrt worden, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.
Einwohner kleinerer Ortschaften in der Arava-Wüste hätten die Sorge geäußert, die Straßen könnten bis zur Schließung von Wahllokalen um 19 Uhr Ortszeit - zwei Stunden vor der Schließung in größeren Orten - gesperrt bleiben, berichtete das Blatt. Auch Straßen im Bereich des Toten Meeres waren Polizeiangaben zufolge von Überschwemmungen betroffen.
Einwohner kleinerer Ortschaften in der Arava-Wüste hätten die Sorge geäußert, die Straßen könnten bis zur Schließung von Wahllokalen um 19 Uhr Ortszeit - zwei Stunden vor der Schließung in größeren Orten - gesperrt bleiben, berichtete das Blatt. Auch Straßen im Bereich des Toten Meeres waren Polizeiangaben zufolge von Überschwemmungen betroffen.
Carim Soliman
Netanjahu warnt vor hoher Stimmabgabe arabischer Israelis
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ruft seine Anhänger auf der Plattform X zur Stimmabgabe auf und begründet dies wie bei früheren Wahlen mit einer angeblich überdurchschnittlich hohen Wahlbeteiligung der arabischen Bevölkerungsgruppe. Laut Netanjahu handelt es sich um einen „Notruf“, da die Beteiligung im rechten Lager im Vergleich dazu geringer ausfalle.
Nach Darstellung des Regierungschefs steht die Zukunft des jüdischen Staates auf dem Spiel. Demoskopen erwarten ein enges Rennen zwischen dem Block von Netanjahu und den Oppositionsparteien. Netanjahu nutzte bereits bei früheren Knesset-Wahlen gezielte Warnungen vor einer hohen Mobilisierung arabischer Staatsbürger, um eigene Wählerkreise an die Wahlurnen zu rufen.
Seit dem Massaker vom 7. Oktober 2023 ist das Misstrauen vieler nicht arabischer Israelis gegenüber dem arabischen Teil der Bevölkerung enorm gewachsen. Netanjahu bedient im Wahlkampf diese Ressentiments. An seiner Regierungskoalition sind Arabern gegenüber offen rassistische und rechtsextreme Parteien beteiligt. Im Vorlauf der Wahl versuchte die Regierung, arabische Parteien von der Wahl auszuschließen. Am Ende revidierte das Oberste Gericht Israels den Ausschluss.
Nach Darstellung des Regierungschefs steht die Zukunft des jüdischen Staates auf dem Spiel. Demoskopen erwarten ein enges Rennen zwischen dem Block von Netanjahu und den Oppositionsparteien. Netanjahu nutzte bereits bei früheren Knesset-Wahlen gezielte Warnungen vor einer hohen Mobilisierung arabischer Staatsbürger, um eigene Wählerkreise an die Wahlurnen zu rufen.
Seit dem Massaker vom 7. Oktober 2023 ist das Misstrauen vieler nicht arabischer Israelis gegenüber dem arabischen Teil der Bevölkerung enorm gewachsen. Netanjahu bedient im Wahlkampf diese Ressentiments. An seiner Regierungskoalition sind Arabern gegenüber offen rassistische und rechtsextreme Parteien beteiligt. Im Vorlauf der Wahl versuchte die Regierung, arabische Parteien von der Wahl auszuschließen. Am Ende revidierte das Oberste Gericht Israels den Ausschluss.
Carim Soliman
Syrien: Jordanische Angriffe sind „inakzeptabel“
Syrien hat die jordanischen Angriffe im Süden des Landes als „inakzeptabel“ verurteilt. Derartige Aktionen könnten „unter keinen Umständen geduldet werden“, betonte das Außenministerium in Damaskus. Der Einsatz verstoße gegen die Prinzipien guter Nachbarschaft.
Syrien und Jordanien arbeiteten dem Ministerium zufolge an der Bildung eines gemeinsamen Sicherheits- und Einsatzkomitees, um weitere Vorfälle zu verhindern und die gemeinsame Grenze besser zu sichern. Zugleich betonte Damaskus die historisch engen Beziehungen zu Jordanien. Es gebe „verdächtige Akteure“, die versuchten, das Verhältnis zwischen den beiden Ländern zu untergraben und Spannungen zu schüren.
Als Reaktion auf einen Anschlag auf eine Kirche in Jordanien hatte die jordanische Luftwaffe am Montagabend Ziele in Syrien angegriffen. Die jordanische Regierung teilte mit, es sollen rund 20 Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet worden sein. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben bisher nicht.
Die jordanischen Behörden hatten zuvor mitgeteilt, die Täter des Angriffs vom vergangenen Freitag auf die Kirche hätten Verbindungen zu militanten Gruppen im Süden Syriens. Jordaniens Luftwaffe griff mehrere Orte in südlichen Provinzen seines Nachbarlandes an.
Syrien und Jordanien arbeiteten dem Ministerium zufolge an der Bildung eines gemeinsamen Sicherheits- und Einsatzkomitees, um weitere Vorfälle zu verhindern und die gemeinsame Grenze besser zu sichern. Zugleich betonte Damaskus die historisch engen Beziehungen zu Jordanien. Es gebe „verdächtige Akteure“, die versuchten, das Verhältnis zwischen den beiden Ländern zu untergraben und Spannungen zu schüren.
Als Reaktion auf einen Anschlag auf eine Kirche in Jordanien hatte die jordanische Luftwaffe am Montagabend Ziele in Syrien angegriffen. Die jordanische Regierung teilte mit, es sollen rund 20 Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet worden sein. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben bisher nicht.
Die jordanischen Behörden hatten zuvor mitgeteilt, die Täter des Angriffs vom vergangenen Freitag auf die Kirche hätten Verbindungen zu militanten Gruppen im Süden Syriens. Jordaniens Luftwaffe griff mehrere Orte in südlichen Provinzen seines Nachbarlandes an.
Bewohner der betroffenen Provinz Daraa wiesen Vorwürfe zurück, die Opfer seien in terroristische Aktivitäten verwickelt gewesen. „Wir sind Menschen dieses Landes, keine Terroristen“, sagte einer von ihnen der Deutschen Presse-Agentur. Ein anderer Bewohner stellte die Fähigkeit des syrischen Staates infrage, seine Bürger zu schützen. „Wo ist unser Staat, und warum schützt er uns nicht? Wir sind ein souveränes Land“, sagte er.
Unter den Trauernden war auch der 67-jährige Masoud al-Saleem. Er überlebte die Angriffe, verlor dabei jedoch seine Frau, seinen Sohn und drei Enkelkinder. „Ich habe den größten Teil meiner Familie verloren. Wer bringt sie mir jetzt zurück? Unsere Kinder sind keine Terroristen. Wo ist unser Staat?“, sagte er. Nach jüngsten syrischen Behördenangaben wurden bei Angriffen acht Menschen getötet. Darunter waren auch mindestens drei Kinder. Es hat mehrere Verletzte gegeben.
Unter den Trauernden war auch der 67-jährige Masoud al-Saleem. Er überlebte die Angriffe, verlor dabei jedoch seine Frau, seinen Sohn und drei Enkelkinder. „Ich habe den größten Teil meiner Familie verloren. Wer bringt sie mir jetzt zurück? Unsere Kinder sind keine Terroristen. Wo ist unser Staat?“, sagte er. Nach jüngsten syrischen Behördenangaben wurden bei Angriffen acht Menschen getötet. Darunter waren auch mindestens drei Kinder. Es hat mehrere Verletzte gegeben.
Carim Soliman
Mehrere Tote bei jordanischen Angriffen in Syrien
Die jordanische Luftwaffe hat Ziele in Syrien angegriffen. Die Luftangriffe auf Verstecke mutmaßlicher Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Süden des Nachbarlandes seien Vergeltung, teilten die jordanischen Streitkräfte mit. Am Freitag kam es zu einem tödlichen Anschlag auf eine Kirche im jordanischen Gouvernement Karak.
Jordaniens Regierungssprecher Mohammad al-Momani teilte am Morgen mit, dass ersten Schätzungen zufolge rund 20 Mitglieder des IS getötet worden seien. Zudem sei ein großes Waffenlager zerstört worden. Unabhängig bestätigen ließen sich die Angaben zunächst nicht.
Nach jordanischen Angaben sollen die Angriffe vom Montagabend in Abstimmung mit der syrischen Regierung erfolgt sein. Die syrische Regierung wies das jedoch zurück. Die Militäraktion sei nicht vorab mit der syrischen Seite abgestimmt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf die Regierung. Man stehe in Kontakt mit Jordanien, „um die Lage zu erörtern“, hieß es weiter.
Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei den Angriffen mindestens acht Menschen getötet. Darunter seien auch ein älterer Mann und drei Kinder, teilte die in Großbritannien ansässige Organisation mit. Vier Menschen seien verletzt worden. Die Opferzahl könne noch weiter steigen. Die Angriffe hätten mehrere Orte in den Provinzen Daraa und Suwaida getroffen.
Jordaniens Regierungssprecher Mohammad al-Momani teilte am Morgen mit, dass ersten Schätzungen zufolge rund 20 Mitglieder des IS getötet worden seien. Zudem sei ein großes Waffenlager zerstört worden. Unabhängig bestätigen ließen sich die Angaben zunächst nicht.
Nach jordanischen Angaben sollen die Angriffe vom Montagabend in Abstimmung mit der syrischen Regierung erfolgt sein. Die syrische Regierung wies das jedoch zurück. Die Militäraktion sei nicht vorab mit der syrischen Seite abgestimmt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf die Regierung. Man stehe in Kontakt mit Jordanien, „um die Lage zu erörtern“, hieß es weiter.
Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei den Angriffen mindestens acht Menschen getötet. Darunter seien auch ein älterer Mann und drei Kinder, teilte die in Großbritannien ansässige Organisation mit. Vier Menschen seien verletzt worden. Die Opferzahl könne noch weiter steigen. Die Angriffe hätten mehrere Orte in den Provinzen Daraa und Suwaida getroffen.
Der tödliche Angriff auf eine griechisch-orthodoxe Kirche im jordanischen Gouvernement Karak erfolgte am vergangenen Freitag während einer Trauerfeier. Die jordanischen Behörden hatten erklärt, die mutmaßlichen Täter hätten Verbindungen zu militanten Gruppen im Süden Syriens.
Carim Soliman
Parlamentswahl in Israel angelaufen
In Israel hat die Wahl eines neuen Parlaments begonnen. Rund 7,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die 120 Abgeordneten der 26. Knesset zu bestimmen. Die Abstimmung gilt als Schicksalswahl: Israel steht an einem Scheideweg, und die Entscheidung könnte die politische und gesellschaftliche Ausrichtung des Landes für Jahre prägen. Auch für Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steht viel auf dem Spiel.
Es ist die erste Parlamentswahl seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Gaza-Krieg. Zehntausende im Ausland lebende Israelis sind eigens zur Stimmabgabe in ihre Heimat zurückgeflogen.
Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen dem Lager des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Netanjahu und seinen politischen Gegnern ab. Wichtigster Rivale ist der frühere Militärchef Gadi Eisenkot an der Spitze der Mitte-Partei Jaschar. Eine Pattsituation wie bei früheren Wahlen ist nicht ausgeschlossen. Für eine Mehrheit in der 120 Sitze zählenden Knesset sind mindestens 61 Mandate erforderlich.
Landesweit stehen rund 12 000 Wahllokale offen, die meisten bis 21.00 Uhr deutscher Zeit. Nach Schließung der Wahllokale sollen erste Prognosen auf Grundlage von Nachwahlbefragungen veröffentlicht werden. Insgesamt treten 36 Listen an. Nach jüngsten Umfragen dürfte etwa ein Drittel von ihnen die Sperrklausel von 3,25 Prozent überwinden und ins Parlament einziehen. Mit vorläufigen Endergebnissen wird am Donnerstag gerechnet. Die offiziellen Ergebnisse sollen dann acht Tage nach der Wahl veröffentlicht werden.
Es ist die erste Parlamentswahl seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Gaza-Krieg. Zehntausende im Ausland lebende Israelis sind eigens zur Stimmabgabe in ihre Heimat zurückgeflogen.
Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen dem Lager des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Netanjahu und seinen politischen Gegnern ab. Wichtigster Rivale ist der frühere Militärchef Gadi Eisenkot an der Spitze der Mitte-Partei Jaschar. Eine Pattsituation wie bei früheren Wahlen ist nicht ausgeschlossen. Für eine Mehrheit in der 120 Sitze zählenden Knesset sind mindestens 61 Mandate erforderlich.
Landesweit stehen rund 12 000 Wahllokale offen, die meisten bis 21.00 Uhr deutscher Zeit. Nach Schließung der Wahllokale sollen erste Prognosen auf Grundlage von Nachwahlbefragungen veröffentlicht werden. Insgesamt treten 36 Listen an. Nach jüngsten Umfragen dürfte etwa ein Drittel von ihnen die Sperrklausel von 3,25 Prozent überwinden und ins Parlament einziehen. Mit vorläufigen Endergebnissen wird am Donnerstag gerechnet. Die offiziellen Ergebnisse sollen dann acht Tage nach der Wahl veröffentlicht werden.
Anschließend beauftragt Präsident Izchak Herzog jenen Kandidaten mit der Regierungsbildung, dem die besten Chancen eingeräumt werden, eine Koalition zu schmieden. Dafür hat dieser zunächst vier Wochen Zeit. Die vorherige Parlamentswahl fand im November 2022 statt. Netanjahu bildete anschließend mit religiösen und rechtsextremen Kräften die bislang am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte Israels.
Luzia Geier
Militärkoalition: Huthi-Raketen und Drohnen auf Saudi-Arabien abgefangen
Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition im Jemen hat nach eigenen Angaben mehrere von den Huthi-Rebellen abgefeuerte Raketen und Drohnen abgefangen und zerstört. Die von Iran unterstützte Gruppe habe drei ballistische Raketen auf die östliche Region Saudi-Arabiens sowie vier Drohnen auf den Süden des Landes gerichtet, teilte das Bündnis mit. Der saudische Zivilschutz gab zunächst Frühwarnungen vor einer möglichen feindlichen Bedrohung für die betroffenen Gebiete heraus. Später hieß es, die Gefahr in beiden Regionen sei vorüber.
Der Konflikt zwischen dem Königreich und den Huthi hat sich zuletzt wieder verschärft. Saudi-Arabien hat seine Angriffe auf die Gruppe intensiviert, seit diese im vergangenen Monat strategisch wichtige Gebiete an der jemenitischen Küste des Roten Meeres eingenommen hat. Dabei rückten die Huthi in Richtung der Meerenge Bab al-Mandab vor. Diese ist eine zentrale weltweite Schifffahrtsroute für die Ölproduzenten am Golf und liegt von der Straße von Hormus aus gesehen auf der anderen Seite der Arabischen Halbinsel.
Die erneuten Kämpfe haben einen von den Vereinten Nationen vermittelten Waffenstillstand aus dem Jahr 2022 zunichte gemacht. Dieser hatte die Angriffe zwischen der von Saudi-Arabien geführten Koalition, die die international anerkannte Regierung des Jemen unterstützt, und den Huthi, die die Hauptstadt Sanaa kontrollieren, weitgehend gestoppt.
Der Konflikt zwischen dem Königreich und den Huthi hat sich zuletzt wieder verschärft. Saudi-Arabien hat seine Angriffe auf die Gruppe intensiviert, seit diese im vergangenen Monat strategisch wichtige Gebiete an der jemenitischen Küste des Roten Meeres eingenommen hat. Dabei rückten die Huthi in Richtung der Meerenge Bab al-Mandab vor. Diese ist eine zentrale weltweite Schifffahrtsroute für die Ölproduzenten am Golf und liegt von der Straße von Hormus aus gesehen auf der anderen Seite der Arabischen Halbinsel.
Die erneuten Kämpfe haben einen von den Vereinten Nationen vermittelten Waffenstillstand aus dem Jahr 2022 zunichte gemacht. Dieser hatte die Angriffe zwischen der von Saudi-Arabien geführten Koalition, die die international anerkannte Regierung des Jemen unterstützt, und den Huthi, die die Hauptstadt Sanaa kontrollieren, weitgehend gestoppt.
Anna Schimpp
UN-Menschenrechtskommissar Türk kritisiert Israels Vorgehen in Hebron
Der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen, Volker Türk, hat Israels Militäroperation in der palästinensischen Stadt Hebron als „inakzeptabel“ kritisiert. In einer am Montag veröffentlichten Erklärung bezeichnete er die gewaltsame Vertreibung von mehr als 2 000 Palästinensern nach einem Angriff auf israelische Soldaten als unverhältnismäßig.
„Diejenigen, die vertrieben wurden, müssen in ihre Heimat zurückkehren dürfen“, forderte Türk. Israel müsse überdies Entschädigungen für zu Unrecht abgerissene Häuser zahlen. „Kollektive Bestrafung ist ein schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht“, betonte der UN-Experte. Drohungen, ganze Viertel auszulöschen, weckten zudem „ernsthafte Bedenken hinsichtlich ethnischer Säuberung“.
„Diejenigen, die vertrieben wurden, müssen in ihre Heimat zurückkehren dürfen“, forderte Türk. Israel müsse überdies Entschädigungen für zu Unrecht abgerissene Häuser zahlen. „Kollektive Bestrafung ist ein schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht“, betonte der UN-Experte. Drohungen, ganze Viertel auszulöschen, weckten zudem „ernsthafte Bedenken hinsichtlich ethnischer Säuberung“.
Israels Militäroperation in Hebron folgte auf einen Angriff bewaffneter Palästinenser auf einen israelischen Militärposten am Freitag. Dabei wurden zwei israelische Soldaten erschossen. Nach Armeeangaben dient das aktuelle Vorgehen in Hebron der Terrorbekämpfung. Die Operation werde voraussichtlich mehrere Tage dauern und gründliche Durchsuchungen sowie den Abriss von Gebäuden umfassen, die eine Sicherheitsbedrohung darstellten.
Hebron liegt rund 30 Kilometer südlich von Jerusalem und ist mit rund 210 000 Einwohnern die größte palästinensische Stadt im Westjordanland. Zugleich leben dort rund 850 jüdische Siedler, die von israelischen Soldaten beschützt werden.
Carim Soliman
Israel will acht neue Siedlungsaußenposten um Hebron bauen
Im Gebiet südlich der palästinensischen Stadt Hebron ist Berichten zufolge mit dem Bau von acht neuen israelischen Siedlungsaußenposten begonnen worden. Die Außenposten, die mit Genehmigung der israelischen Armee errichtet werden, seien Teil der Maßnahmen der „Beseitigung des Bösen“, erklärte der israelische Finanzminister, der Rechtsextreme Bezalel Smotrich laut Mitteilung seiner Partei „Religiöser Zionismus“ am Montag.
Man reagiere damit auf den tödlichen Terroranschlag auf einen israelischen Militärposten bei Hebron, bei dem am Freitag zwei israelische Soldaten sowie die beiden palästinensischen Attentäter erschossen wurden. „Wir setzen die Siedlungsrevolution fort“, so Smotrich. Zu den Maßnahmen gehört laut dem Minister auch „eine umfassende Abrisswelle illegaler arabischer Gebäude in der Nähe des Anschlagsortes“.
Israel hatte nach dem Anschlag ein hartes Vorgehen gegen Palästinenser angekündigt. Seit Freitag geht die israelische Armee gegen zwei Stadtviertel Hebrons vor. Bisher wurden rund 3200 Menschen aus ihren Häusern vertrieben sowie eine nicht genannte Zahl Gebäude abgerissen. Die palästinensische Führung sprach von einer Kollektivstrafe gegen das palästinensische Volk und forderte internationales Eingreifen.
Israel hält das Westjordanland seit 1967 besetzt. Sowohl die Besetzung als auch der Siedlungsbau verstoßen gegen das Völkerrecht.
Über die Vergeltungsmaßnahmen seitens der israelischen Regierung berichtet Kristiana Ludwig:
Man reagiere damit auf den tödlichen Terroranschlag auf einen israelischen Militärposten bei Hebron, bei dem am Freitag zwei israelische Soldaten sowie die beiden palästinensischen Attentäter erschossen wurden. „Wir setzen die Siedlungsrevolution fort“, so Smotrich. Zu den Maßnahmen gehört laut dem Minister auch „eine umfassende Abrisswelle illegaler arabischer Gebäude in der Nähe des Anschlagsortes“.
Israel hatte nach dem Anschlag ein hartes Vorgehen gegen Palästinenser angekündigt. Seit Freitag geht die israelische Armee gegen zwei Stadtviertel Hebrons vor. Bisher wurden rund 3200 Menschen aus ihren Häusern vertrieben sowie eine nicht genannte Zahl Gebäude abgerissen. Die palästinensische Führung sprach von einer Kollektivstrafe gegen das palästinensische Volk und forderte internationales Eingreifen.
Israel hält das Westjordanland seit 1967 besetzt. Sowohl die Besetzung als auch der Siedlungsbau verstoßen gegen das Völkerrecht.
Über die Vergeltungsmaßnahmen seitens der israelischen Regierung berichtet Kristiana Ludwig:
Stadtverwaltung: Mehr als 3000 Palästinenser aus Hebron vertrieben
In der palästinensischen Stadt Hebron haben nach Angaben der Stadtverwaltung 488 Familien mit insgesamt 3171 Personen wegen der anhaltenden israelischen Militäroperation ihre Häuser verlassen müssen. Darunter sind demnach 209 Kleinkinder und 258 ältere Menschen. In benachbarten Stadtvierteln seien hunderte Menschen eingeschlossen und am Verlassen ihrer Häuser gehindert worden.
Ein für die Unterstützung der Vertriebenen eingerichtetes Komitee hat laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa mit Hilfslieferungen an die Vertriebenen begonnen. Es bleibe unklar, ob und wann die Menschen in ihre Häuser zurückkehren dürfen und wie viele Gebäude die israelische Armee in den betreffenden Vierteln abgerissen hat.
Ein für die Unterstützung der Vertriebenen eingerichtetes Komitee hat laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa mit Hilfslieferungen an die Vertriebenen begonnen. Es bleibe unklar, ob und wann die Menschen in ihre Häuser zurückkehren dürfen und wie viele Gebäude die israelische Armee in den betreffenden Vierteln abgerissen hat.
Hebron, arabisch Al-Chalil, liegt rund 30 Kilometer südlich von Jerusalem und ist mit rund 210 000 Einwohnern die größte palästinensische Stadt im Westjordanland. Gleichzeitig leben dort rund 850 jüdische Siedler, die durch ungefähr 650 israelische Soldaten geschützt werden. Seit den Oslo-Abkommen in den 1990er-Jahren ist Hebron in zwei Zonen geteilt. H1 mit rund 166 000 Palästinensern und 80 Prozent der Stadtfläche untersteht der Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde. H2 wird durch Israel kontrolliert.
Carim Soliman
Katz: Israel plant vor der Wahl keinen Angriff auf Iran
Israel plant vor der israelischen Parlamentswahl am Dienstag nach Worten von Verteidigungsminister Israel Katz keinen Angriff auf Iran. Er reagierte damit auf einen Medienbericht über angebliche schwere Meinungsverschiedenheiten zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Militärchef Ejal Zamir.
„Ich stelle unmissverständlich klar, dass Israel zu keinem Zeitpunkt die Absicht hatte, vor den Wahlen in Israel einen Angriff auf Iran zu initiieren“, erklärte der Minister auf der Plattform X. „Zugleich haben wir deutlich gemacht, dass wir mit großer Härte reagieren werden, sollte Iran Israel angreifen.“
„Ich stelle unmissverständlich klar, dass Israel zu keinem Zeitpunkt die Absicht hatte, vor den Wahlen in Israel einen Angriff auf Iran zu initiieren“, erklärte der Minister auf der Plattform X. „Zugleich haben wir deutlich gemacht, dass wir mit großer Härte reagieren werden, sollte Iran Israel angreifen.“
ישראל כ”ץ Israel Katz on Twitter / X
הפרסומים על פערים בין הדרג המדיני לצה"ל בנושא איראן הם מופרכים ושקריים לחלוטין.מאז כניסתי לתפקיד שר הביטחון התיאום בין רה"מ וביני לבין צה"ל בנושא איראן הוא מלא - עם הישגים היסטוריים חסרי תקדים לטובת ביטחון מדינת ישראל.זהו השיקול היחיד - וכך יהיה גם בעתיד.אני קובע באופן חד…— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 26, 2026
x.com
Der israelische TV-Sender N12 hatte am Sonntagabend berichtet, zwischen Netanjahu und Generalstabschef Zamir habe es einen heftigen Konflikt über eine geplante militärische Maßnahme gegeben, die kurz vor der Wahl eine Eskalation mit Iran auslösen könnte. Zamir habe vor der Umsetzung eine eingehende Beratung sowie eine schriftliche juristische Absicherung verlangt. In der Armeeführung gebe es demnach Befürchtungen, Netanjahu könnte den Konflikt mit Iran für innenpolitische Zwecke nutzen. Netanjahu dementierte den Bericht.
Ulrike Putz
Drei Verdächtige nach Angriff auf Kirche in Jordanien festgenommen
Nach dem tödlichen Angriff auf eine Kirche in Jordanien am Freitag haben die Sicherheitskräfte einem Bericht des Staatsfernsehens zufolge drei Verdächtige festgenommen. Die Männer versteckten sich nach Angaben der Sicherheitsbehörden in einem verlassenen Haus und eröffneten das Feuer auf die Beamten. Diese erwiderten die Schüsse und nahmen die verletzten Verdächtigen fest. Bei dem bewaffneten Angriff auf eine Trauerfeier in der Provinz Karak waren neun Menschen ums Leben gekommen, 40 weitere wurden verletzt.
Ulrike Putz
Forschungsinstitut: Rekordhoch bei Angriffen auf Schiffe in Straße von Hormus
Die Zahl der Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus und den angrenzenden Gewässern hat nach Angaben eines US-Forschungsinstituts im Oktober ein Rekordhoch erreicht. In diesem Monat wurden 28 Angriffe registriert. Seit Beginn des Krieges der USA und Israels mit Iran Ende Februar seien es damit 113 Vorfälle, so das Washington Institute for Near East Policy. Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis von Daten der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) zufolge wurden dabei mehr als 30 Supertanker beschädigt. Dies entspricht etwa 3,5 Prozent der weltweiten Flotte.