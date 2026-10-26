Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israel will acht neue Siedlungsaußenposten um Hebron bauen
Katz: Israel plant vor der Wahl keinen Angriff auf Iran
Forschungsinstitut: Rekordhoch bei Angriffen auf Schiffe in Straße von Hormus
Armee will Westjordanland während Wahlen in Israel abriegeln
Trump deutet möglichen weiteren Militäreinsatz gegen Iran an
Carim Soliman
Israel will acht neue Siedlungsaußenposten um Hebron bauen
Im Gebiet südlich der palästinensischen Stadt Hebron ist Berichten zufolge mit dem Bau von acht neuen israelischen Siedlungsaußenposten begonnen worden. Die Außenposten, die mit Genehmigung der israelischen Armee errichtet werden, seien Teil der Maßnahmen der „Beseitigung des Bösen“, erklärte der israelische Finanzminister, der Rechtsextreme Bezalel Smotrich laut Mitteilung seiner Partei „Religiöser Zionismus“ am Montag.
Man reagiere damit auf den tödlichen Terroranschlag auf einen israelischen Militärposten bei Hebron, bei dem am Freitag zwei israelische Soldaten sowie die beiden palästinensischen Attentäter erschossen wurden. „Wir setzen die Siedlungsrevolution fort“, so Smotrich. Zu den Maßnahmen gehört laut dem Minister auch „eine umfassende Abrisswelle illegaler arabischer Gebäude in der Nähe des Anschlagsortes“.
Israel hatte nach dem Anschlag ein hartes Vorgehen gegen Palästinenser angekündigt. Seit Freitag geht die israelische Armee gegen zwei Stadtviertel Hebrons vor. Bisher wurden rund 3200 Menschen aus ihren Häusern vertrieben sowie eine nicht genannte Zahl Gebäude abgerissen. Die palästinensische Führung sprach von einer Kollektivstrafe gegen das palästinensische Volk und forderte internationales Eingreifen.
Israel hält das Westjordanland seit 1967 besetzt. Sowohl die Besetzung als auch der Siedlungsbau verstoßen gegen das Völkerrecht.
Über die Vergeltungsmaßnahmen seitens der israelischen Regierung berichtet Kristiana Ludwig:
Man reagiere damit auf den tödlichen Terroranschlag auf einen israelischen Militärposten bei Hebron, bei dem am Freitag zwei israelische Soldaten sowie die beiden palästinensischen Attentäter erschossen wurden. „Wir setzen die Siedlungsrevolution fort“, so Smotrich. Zu den Maßnahmen gehört laut dem Minister auch „eine umfassende Abrisswelle illegaler arabischer Gebäude in der Nähe des Anschlagsortes“.
Israel hatte nach dem Anschlag ein hartes Vorgehen gegen Palästinenser angekündigt. Seit Freitag geht die israelische Armee gegen zwei Stadtviertel Hebrons vor. Bisher wurden rund 3200 Menschen aus ihren Häusern vertrieben sowie eine nicht genannte Zahl Gebäude abgerissen. Die palästinensische Führung sprach von einer Kollektivstrafe gegen das palästinensische Volk und forderte internationales Eingreifen.
Israel hält das Westjordanland seit 1967 besetzt. Sowohl die Besetzung als auch der Siedlungsbau verstoßen gegen das Völkerrecht.
Über die Vergeltungsmaßnahmen seitens der israelischen Regierung berichtet Kristiana Ludwig:
Carim Soliman
Katz: Israel plant vor der Wahl keinen Angriff auf Iran
Israel plant vor der israelischen Parlamentswahl am Dienstag nach Worten von Verteidigungsminister Israel Katz keinen Angriff auf Iran. Er reagierte damit auf einen Medienbericht über angebliche schwere Meinungsverschiedenheiten zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Militärchef Ejal Zamir.
„Ich stelle unmissverständlich klar, dass Israel zu keinem Zeitpunkt die Absicht hatte, vor den Wahlen in Israel einen Angriff auf Iran zu initiieren“, erklärte der Minister auf der Plattform X. „Zugleich haben wir deutlich gemacht, dass wir mit großer Härte reagieren werden, sollte Iran Israel angreifen.“
„Ich stelle unmissverständlich klar, dass Israel zu keinem Zeitpunkt die Absicht hatte, vor den Wahlen in Israel einen Angriff auf Iran zu initiieren“, erklärte der Minister auf der Plattform X. „Zugleich haben wir deutlich gemacht, dass wir mit großer Härte reagieren werden, sollte Iran Israel angreifen.“
ישראל כ”ץ Israel Katz on Twitter / X
הפרסומים על פערים בין הדרג המדיני לצה"ל בנושא איראן הם מופרכים ושקריים לחלוטין.מאז כניסתי לתפקיד שר הביטחון התיאום בין רה"מ וביני לבין צה"ל בנושא איראן הוא מלא - עם הישגים היסטוריים חסרי תקדים לטובת ביטחון מדינת ישראל.זהו השיקול היחיד - וכך יהיה גם בעתיד.אני קובע באופן חד…— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 26, 2026
x.com
Der israelische TV-Sender N12 hatte am Sonntagabend berichtet, zwischen Netanjahu und Generalstabschef Zamir habe es einen heftigen Konflikt über eine geplante militärische Maßnahme gegeben, die kurz vor der Wahl eine Eskalation mit Iran auslösen könnte. Zamir habe vor der Umsetzung eine eingehende Beratung sowie eine schriftliche juristische Absicherung verlangt. In der Armeeführung gebe es demnach Befürchtungen, Netanjahu könnte den Konflikt mit Iran für innenpolitische Zwecke nutzen. Netanjahu dementierte den Bericht.
Ulrike Putz
Drei Verdächtige nach Angriff auf Kirche in Jordanien festgenommen
Nach dem tödlichen Angriff auf eine Kirche in Jordanien am Freitag haben die Sicherheitskräfte einem Bericht des Staatsfernsehens zufolge drei Verdächtige festgenommen. Die Männer versteckten sich nach Angaben der Sicherheitsbehörden in einem verlassenen Haus und eröffneten das Feuer auf die Beamten. Diese erwiderten die Schüsse und nahmen die verletzten Verdächtigen fest. Bei dem bewaffneten Angriff auf eine Trauerfeier in der Provinz Karak waren neun Menschen ums Leben gekommen, 40 weitere wurden verletzt.
Ulrike Putz
Forschungsinstitut: Rekordhoch bei Angriffen auf Schiffe in Straße von Hormus
Die Zahl der Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus und den angrenzenden Gewässern hat nach Angaben eines US-Forschungsinstituts im Oktober ein Rekordhoch erreicht. In diesem Monat wurden 28 Angriffe registriert. Seit Beginn des Krieges der USA und Israels mit Iran Ende Februar seien es damit 113 Vorfälle, so das Washington Institute for Near East Policy. Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis von Daten der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) zufolge wurden dabei mehr als 30 Supertanker beschädigt. Dies entspricht etwa 3,5 Prozent der weltweiten Flotte.
Ulrike Putz
Saudi-Arabien: Raketenangriff der Huthis auf Riad abgewehrt
Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hat nach eigenen Angaben eine ballistische Rakete der jemenitischen Huthi-Rebellen abgefangen und zerstört. Das Geschoss sei auf die saudische Hauptstadt Riad abgefeuert worden, teilt das Bündnis mit.
Newsdesk
Iranische Revolutionsgarden greifen Stellung im Irak an
Die iranischen Revolutionsgarden haben einem Bericht der regierungsnahen iranischen Nachrichtenagentur Mehr zufolge kurdische Stellungen im Nachbarland Irak attackiert. Der Angriff mit Kampfdrohnen sei auf ein Hauptquartier der Komala-Partei in der teilautonomen Region Kurdistan im Nordirak erfolgt, berichtete die Mehr. Über Opfer ist bisher nichts bekannt.
Irans Staatsführung stuft viele kurdische Gruppen im Irak als „Terrorgruppen“ ein. Auch die kurdische Minderheit in Iran wird Menschenrechtlern zufolge unterdrückt. Die Revolutionsgarden haben in den vergangenen Jahren immer wieder kurdische Ziele im Irak angegriffen. Seit Beginn des Kriegs der USA und Israels haben die Spannungen an der Grenze zugenommen.
Irans Staatsführung stuft viele kurdische Gruppen im Irak als „Terrorgruppen“ ein. Auch die kurdische Minderheit in Iran wird Menschenrechtlern zufolge unterdrückt. Die Revolutionsgarden haben in den vergangenen Jahren immer wieder kurdische Ziele im Irak angegriffen. Seit Beginn des Kriegs der USA und Israels haben die Spannungen an der Grenze zugenommen.
Barbara Klimke
Massenproteste gegen Netanjahu-Regierung
In Israel haben Zehntausende Menschen gegen die rechtsgerichtete Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu demonstriert. Bei einer Kundgebung in Tel Aviv forderten ehemaligen Geiseln und Angehörige der Hinterbliebenen eine staatliche Untersuchungskommission zum Terrorangriff der islamistischen Hamas vom 7. Oktober 2023. Die Protestierenden richteten ihre Kritik direkt gegen die Regierungsführung und riefen unter anderem die Parole: „Wir vergessen nicht, wir vergeben nicht.“
Eine Drohnenaufnahme von der Demonstration in Tel Aviv. Reuters
Barbara Klimke
Armee will Westjordanland während Wahlen in Israel abriegeln
Israels Armee will während der Parlamentswahl am Dienstag einen Lockdown über das besetzte Westjordanland verhängen. Wie die Armee mitteilte, werde palästinensischen Arbeitern bereits am Sonntag und Montag der Zugang zu israelischen Siedlungen im Westjordanland und Jordantal verwehrt. Ausnahme seien Industriezonen und eine „begrenzte Zahl“ genehmigter Bereiche.
Der Militäreinsatz im Westjordanland dauert an, er ist eine Reaktion auf einen tödlichen Angriff bewaffneter Palästinenser am Freitag nahe der Stadt Hebron. Dabei waren nach Armeeangaben zwei Soldaten getötet und drei weitere verletzt worden. Die zwei mutmaßlich palästinensischen Täter aus Hebron wurden demnach getötet.
Israels Verteidigungsminister Israel Katz bestätigte, dass rund 2000 Palästinenser aus ihren Häusern in Hebron vertrieben wurden. „Ausgewählte Armee-Einheiten sind derzeit dort im Einsatz“, sagte er dem israelischen Sender Kan. Die Betroffenen dürften nicht eher in ihre Viertel zurück, „bis wir alle Probleme mit der Hamas in Hebron gelöst haben“.
Der Bürgermeister von Hebron, Jussef al-Dschabari, hatte bereits zuvor dem arabischen Nachrichtenkanal Al Jazeera gesagt, seit Beginn der israelischen Razzien am Freitag seien 2200 Menschen aus ihren Häusern vertrieben worden. Die palästinensische Autonomiebehörde rief die internationale Gemeinschaft zum Eingreifen auf. Die Vertreibung von Anwohnern, der Abriss von Häusern und Gebäuden sowie die Abriegelung von Städten stelle eine Kollektivstrafe dar.
Der Militäreinsatz im Westjordanland dauert an, er ist eine Reaktion auf einen tödlichen Angriff bewaffneter Palästinenser am Freitag nahe der Stadt Hebron. Dabei waren nach Armeeangaben zwei Soldaten getötet und drei weitere verletzt worden. Die zwei mutmaßlich palästinensischen Täter aus Hebron wurden demnach getötet.
Israels Verteidigungsminister Israel Katz bestätigte, dass rund 2000 Palästinenser aus ihren Häusern in Hebron vertrieben wurden. „Ausgewählte Armee-Einheiten sind derzeit dort im Einsatz“, sagte er dem israelischen Sender Kan. Die Betroffenen dürften nicht eher in ihre Viertel zurück, „bis wir alle Probleme mit der Hamas in Hebron gelöst haben“.
Der Bürgermeister von Hebron, Jussef al-Dschabari, hatte bereits zuvor dem arabischen Nachrichtenkanal Al Jazeera gesagt, seit Beginn der israelischen Razzien am Freitag seien 2200 Menschen aus ihren Häusern vertrieben worden. Die palästinensische Autonomiebehörde rief die internationale Gemeinschaft zum Eingreifen auf. Die Vertreibung von Anwohnern, der Abriss von Häusern und Gebäuden sowie die Abriegelung von Städten stelle eine Kollektivstrafe dar.
Huthi-Angriffe auf saudische Flughäfen und Ölanlagen
Erneut hat die mit Iran verbündete Huthi-Miliz in Jemen das benachbarte Saudi-Arabien angegriffen. Die Attacken mit ballistischen Raketen und Drohnen hätten ihre Ziele getroffen, erkläre Huthi-Militärsprecher Jahja Sari. Sie seien eine Vergeltungsmaßnahme für vorangegangene saudische Angriffe auf Jemen. Zu den Zielen gehörten demnach der König-Khalid-Flughafen in der saudischen Hauptstadt Riad, eine Anlage des staatlichen Ölgiganten Aramco in der Hafenstadt Janbu sowie eine Ölraffinerie in Rabigh im Westen Saudi-Arabiens. Auch Rohölpumpstationen und die wichtige saudische Ost-West-Rohölpipeline sowie der König-Fahd-Flughafen in Dammam seien angegriffen worde, ebenso der Flughafen von Nadschran und ein Luftwaffenstützpunkt in der Großstadt Chamis Muschait.
Zuvor hatte eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition bekannt gegeben, sie habe zwei ballistische Raketen abgefangen, die von der bewaffneten Gruppe in Richtung der Städte Taif und Janbu abgefeuert worden seien. Zudem seien eine ballistische Rakete der Huthi, die auf Riad gerichtet war, sowie eine Drohne in der ölreichen Ostprovinz abgefangen worden. Zu möglichen Opfern oder Schäden wurden keine Angaben gemacht.
Zuvor hatte eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition bekannt gegeben, sie habe zwei ballistische Raketen abgefangen, die von der bewaffneten Gruppe in Richtung der Städte Taif und Janbu abgefeuert worden seien. Zudem seien eine ballistische Rakete der Huthi, die auf Riad gerichtet war, sowie eine Drohne in der ölreichen Ostprovinz abgefangen worden. Zu möglichen Opfern oder Schäden wurden keine Angaben gemacht.
Barbara Klimke
Israel startet im Westjordanland „Anti-Terror-Operation“
Als Reaktion auf einen Angriff im Westjordanland mit zwei getöteten Soldaten hat Israel eigenen Angaben zufolge eine "Anti-Terror-Operation" im Raum Hebron begonnen. „Die Kräfte haben angefangen, das Gebiet gezielt, präzise und umfassend zu durchsuchen, um Terrorinfrastruktur und Waffen ausfindig zu machen und zu beseitigen“, hieß es am späten Abend in einer Erklärung der israelischen Armee und des Inlandgeheimdiensts Schin Bet. Die Operation von Armee, Geheimdienst, Grenzpolizei und Zivilverwaltung sei auf das Gebiet beschränkt, aus dem die "Terroristen" operierten, und werde voraussichtlich mehrere Tage dauern.
Am Freitagmorgen hatte es einen Angriff mit Schusswaffen in der Nähe von Hebron im Westjordanland gegeben. Dabei wurden zwei Soldaten getötet und drei weitere verletzt, teile das israelische Militär mit. Die zwei mutmaßlich palästinensischen Täter aus Hebron wurden getötet. Die Sicherheitskräfte hätten dadurch einen „schweren Anschlag“ verhindert, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er stellte zudem eine Abriegelung des Palästinensergebiets in Aussicht. Gemeint ist, dass alle Übergänge zu dem Palästinensergebiet geschlossen werden.
Am Freitagmorgen hatte es einen Angriff mit Schusswaffen in der Nähe von Hebron im Westjordanland gegeben. Dabei wurden zwei Soldaten getötet und drei weitere verletzt, teile das israelische Militär mit. Die zwei mutmaßlich palästinensischen Täter aus Hebron wurden getötet. Die Sicherheitskräfte hätten dadurch einen „schweren Anschlag“ verhindert, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er stellte zudem eine Abriegelung des Palästinensergebiets in Aussicht. Gemeint ist, dass alle Übergänge zu dem Palästinensergebiet geschlossen werden.
Am Dienstag findet in Israel die Parlamentswahl statt. Der Konflikt mit den Palästinensern ist ein wichtiges Wahlkampfthema. Rechte Politiker versuchen bei ihrer Wählerschaft zu punkten, indem sie ein hartes Vorgehen gegen palästinensische Gewalt versprechen. Die zunehmenden Angriffe radikaler israelischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland thematisieren sie dagegen kaum.
Die Armee teilte am Abend weiter mit, zusätzlich würden Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheitslage in dem Gebiet zu verbessern. Dazu gehörten der Abriss illegaler Bauwerke, die am Ort des Zwischenfalls eine mögliche Sicherheitsbedrohung darstellen könnten.
Seit Beginn der Operation könnten Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Gebiets über drei ausgewiesene Ausgänge nach Befragung das Gebiet verlassen, hieß es weiter. Zu den "Anti-Terror-Maßnahmen" zähle auch die Abriegelung der Gebiete Hebron und Halhul sowie die Einrichtung von Straßensperren.
Trump deutet möglichen weiteren Militäreinsatz gegen Iran an
Die USA könnten nach den Worten von Präsident Donald Trump einen weiteren Militäreinsatz gegen Iran beginnen. „Wir machen vielleicht noch eine kleine Epic Fury“, sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Florida mit Blick auf den Krieg. „Operation Epic Fury“ ist die Bezeichnung des US-Militärs für den Konflikt mit Iran. Zugleich belasten die daraus resultierenden gestiegenen Kraftstoffpreise den Wahlkampf vor den US-Kongresswahlen am 3. November.
Trump erklärte zudem, die USA könnten den Krieg schnell beenden. Er äußert jedoch Zweifel, ob ein rasches Ende oder ein schrittweises Auslaufen des Konflikts anzustreben sei. Anfang des Monats hatte Trump erklärt, die USA würden vor den Wahlen keinen Angriff auf Iran starten.
Trump erklärte zudem, die USA könnten den Krieg schnell beenden. Er äußert jedoch Zweifel, ob ein rasches Ende oder ein schrittweises Auslaufen des Konflikts anzustreben sei. Anfang des Monats hatte Trump erklärt, die USA würden vor den Wahlen keinen Angriff auf Iran starten.
Carim Soliman
Israel bereitet Abriegelung des Westjordanlands vor
Nach einem Angriff im Westjordanland mit mehreren Verletzten und kurz vor der Parlamentswahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Abriegelung des Palästinensergebiets in Aussicht gestellt. Netanjahu habe Israels Sicherheitskräfte angewiesen, sich auf die Abriegelung des gesamten Westjordanlands vorzubereiten, hieß es in einer Mitteilung seines Büros.
Hilfswerk: Hunderttausende Bedürftige in Jemen nicht zu erreichen
In Jemen sind nach Angaben von Hilfswerken Hunderttausende Bedürftige von Unterstützung abgeschnitten. Allein in der von den Huthi-Milizen belagerten Stadt Taiz seien rund 600 000 Menschen aktuell nicht zu erreichen, während die Nahrungsvorräte schwänden, erklärte die Diakonie Katastrophenhilfe am Freitag. Es drohe eine Hungerkrise.
Nach Taiz waren in den vergangenen Wochen Zehntausende Menschen vor der Gewalt im Land geflüchtet. Der Präsident der Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler, warnte vor den Folgen der Eroberung der drittgrößten Stadt des Landes durch die Milizen. „Ein Häuserkampf wäre ein Albtraum für die dort eingeschlossenen Menschen.“ Die Versorgung sei zum Teil bereits zusammengebrochen, während es zum Ausbruch von Krankheiten wie Cholera kommt. „Alle Konfliktparteien müssen das humanitäre Völkerrecht achten und die Zivilbevölkerung schützen“, mahnt Keßler. Gleichzeitig müssten die humanitäre Lage in der Stadt und anderen umkämpften Regionen verbessert, Zugang für Helfende gewährt und ausreichend finanzielle Mittel bereitgestellt werden.
Nach Taiz waren in den vergangenen Wochen Zehntausende Menschen vor der Gewalt im Land geflüchtet. Der Präsident der Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler, warnte vor den Folgen der Eroberung der drittgrößten Stadt des Landes durch die Milizen. „Ein Häuserkampf wäre ein Albtraum für die dort eingeschlossenen Menschen.“ Die Versorgung sei zum Teil bereits zusammengebrochen, während es zum Ausbruch von Krankheiten wie Cholera kommt. „Alle Konfliktparteien müssen das humanitäre Völkerrecht achten und die Zivilbevölkerung schützen“, mahnt Keßler. Gleichzeitig müssten die humanitäre Lage in der Stadt und anderen umkämpften Regionen verbessert, Zugang für Helfende gewährt und ausreichend finanzielle Mittel bereitgestellt werden.
Irans Revolutionsgarde meldet Feuer an mehreren Öltankern
Irans Revolutionsgarde hat Feuer an mehreren Öltankern in der Region der Straße von Hormus gemeldet. Vier Tanker seien beim Umladen von Öl auf andere Schiffe angegriffen worden und weitere drei Schiffe seien in der Nacht auf Minen aufgefahren, hieß es in einer Mitteilung der mächtigen Militärorganisation. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.
Die Revolutionsgarde bezeichnete die Passage der Meerenge erneut als illegal. Gleichzeitig richteten sie eine Warnung an das US-Militär: Anhaltende Provokationen könnten zu einer umfassenderen Reaktion gegen US-Stützpunkte in der Region führen, heißt es in der Mitteilung weiter. Details werden nicht genannt.
Irans Streitkräfte haben ihre Attacken auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine entlang der omanischen Küste zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Nach Passage dieser Route laden Tanker meist auf bereitstehende Schiffe ihre Ladung um.
Die Revolutionsgarde bezeichnete die Passage der Meerenge erneut als illegal. Gleichzeitig richteten sie eine Warnung an das US-Militär: Anhaltende Provokationen könnten zu einer umfassenderen Reaktion gegen US-Stützpunkte in der Region führen, heißt es in der Mitteilung weiter. Details werden nicht genannt.
Irans Streitkräfte haben ihre Attacken auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine entlang der omanischen Küste zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Nach Passage dieser Route laden Tanker meist auf bereitstehende Schiffe ihre Ladung um.
Drei Tote in Saudi-Arabien bei Huthi-Drohnenangriff
Bei einem Angriff auf den Flughafen im saudi-arabischen Dammam ist ein Mensch getötet worden. Wie die Luftfahrtbehörde mitteilte, wurden acht weitere Menschen verletzt. Zudem sei Sachschaden entstanden, dessen Ausmaß noch ermittelt werde. Der Flughafen der Stadt am Persischen Golf war in diesem Monat schon einmal Ziel eines Angriffs der jemenitischen Huthi-Miliz.
Bei einem weiteren Angriff starben zudem zwei Menschen durch Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne. Die Luftabwehr habe die Drohne, die auf das Ölfeld Schaiba des staatlichen Konzerns Aramco gezielt habe, abgeschossen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Zwei weitere Personen wurden verletzt.
Bei einem weiteren Angriff starben zudem zwei Menschen durch Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne. Die Luftabwehr habe die Drohne, die auf das Ölfeld Schaiba des staatlichen Konzerns Aramco gezielt habe, abgeschossen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Zwei weitere Personen wurden verletzt.