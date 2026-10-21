Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Drei Tote in Saudi-Arabien bei Huthi-Drohnenangriff
USA ordnen Abzug von Diplomaten aus Saudi-Arabien an
Netanjahu nennt Sturz der iranischen Führung als Ziel
Deutscher Botschafter in Iran einbestellt
Wahl in Israel: Oppositionspolitiker Gantz zieht sich aus dem Rennen zurück
Barbara Klimke
USA ordnen Abzug von Diplomaten aus Saudi-Arabien an
Die USA haben nach Angriffen der Huthi-Miliz den Abzug eines Teils ihres diplomatischen Personals aus Saudi-Arabien angeordnet. Betroffen seien nicht dringend benötigte US-Regierungsmitarbeiter und deren Familienangehörige, teilte das US-Außenministerium mit.
Der Sprecher des Ministeriums, Tommy Pigott, begründete den Schritt mit den zunehmenden Feindseligkeiten der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf zivile Ziele in Saudi-Arabien, darunter Angriffe auf Flughäfen, die zu zivilen Opfern und schwerwiegenden Beeinträchtigungen des Reiseverkehrs geführt haben. „Die Sicherheit der Mitarbeiter des Außenministeriums und ihrer Familien hat für uns weiterhin höchste Priorität, und wir werden auch weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sie zu schützen und zu unterstützen“, schrieb er auf der Platform X.
Der Sprecher des Ministeriums, Tommy Pigott, begründete den Schritt mit den zunehmenden Feindseligkeiten der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf zivile Ziele in Saudi-Arabien, darunter Angriffe auf Flughäfen, die zu zivilen Opfern und schwerwiegenden Beeinträchtigungen des Reiseverkehrs geführt haben. „Die Sicherheit der Mitarbeiter des Außenministeriums und ihrer Familien hat für uns weiterhin höchste Priorität, und wir werden auch weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sie zu schützen und zu unterstützen“, schrieb er auf der Platform X.
Der Abzug ist eine Reaktion auf die Eskalation der Kämpfe in Jemen. Damit eröffnet sich ein weiterer Schauplatz in dem regionalen Konflikt, der durch den US-israelischen Krieg gegen Iran Ende Februar ausgelöst wurde. Der Konflikt hat den weltweiten Energiehandel beeinträchtigt und die Volkswirtschaften am Golf in Mitleidenschaft gezogen.
Die US-Botschaft in Riad hatte am Mittwoch nach tödlichen Angriffen, unter anderem auf den Flughafen von Riad, eine Sicherheitswarnung vor möglichen weiteren Attacken der Huthi-Miliz herausgegeben. Washington hatte erst in den vergangenen Monaten wieder diplomatisches Personal in die Region entsandt. Viele Mitarbeiter waren abgezogen worden, nachdem Iran nach Beginn des Krieges Angriffe auf US-Einrichtungen gestartet hatte.
Die US-Botschaft in Riad hatte am Mittwoch nach tödlichen Angriffen, unter anderem auf den Flughafen von Riad, eine Sicherheitswarnung vor möglichen weiteren Attacken der Huthi-Miliz herausgegeben. Washington hatte erst in den vergangenen Monaten wieder diplomatisches Personal in die Region entsandt. Viele Mitarbeiter waren abgezogen worden, nachdem Iran nach Beginn des Krieges Angriffe auf US-Einrichtungen gestartet hatte.
Tommy Pigott on Twitter / X
This is inaccurate. The U.S. Department of State issued an ordered departure for non-emergency U.S. government employees and their family members in Saudi Arabia only.Iranian-supported Houthis have increasingly engaged in hostilities against Saudi Arabia, including attacks on… https://t.co/yNrCwDcfIg— Tommy Pigott (@statedeptspox) October 21, 2026
x.com
Drei Tote in Saudi-Arabien bei Huthi-Drohnenangriff
Bei einem Angriff auf den Flughafen im saudi-arabischen Dammam ist ein Mensch getötet worden. Wie die Luftfahrtbehörde mitteilte, wurden acht weitere Menschen verletzt. Zudem sei Sachschaden entstanden, dessen Ausmaß noch ermittelt werde. Der Flughafen der Stadt am Persischen Golf war in diesem Monat schon einmal Ziel eines Angriffs der jemenitischen Huthi-Miliz.
Bei einem weiteren Angriff starben zudem zwei Menschen durch Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne. Die Luftabwehr habe die Drohne, die auf das Ölfeld Schaiba des staatlichen Konzerns Aramco gezielt habe, abgeschossen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Zwei weitere Personen wurden verletzt.
Bei einem weiteren Angriff starben zudem zwei Menschen durch Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne. Die Luftabwehr habe die Drohne, die auf das Ölfeld Schaiba des staatlichen Konzerns Aramco gezielt habe, abgeschossen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Zwei weitere Personen wurden verletzt.
Israelische Menschenrechtler kritisieren Erleichterungen für illegalen Siedlungsbau
Ungenehmigte Bauten jüdischer Siedler können künftig unter bestimmten Umständen Wasser und Strom bekommen. Die israelische Menschenrechtsgruppe Bimkom sieht darin eine weitere Diskriminierung von Palästinensern. Dieser Schritt treibe die Legalisierung der Außenposten voran, während palästinensische Gemeinden mit strengen Einschränkungen konfrontiert seien, erklärte die Organisation, die sich für Demokratie und Menschenrechte im Bereich der Raumplanung einsetzt. Bisher konnten demnach nur genehmigte Bauten an das Versorgungsnetz angeschlossen werden. Die am 23. September unterzeichnete Änderung erlaube nun auch den Anschluss von Bauten ohne Baugenehmigung. Die Ausnahmeregelung gelte für drei Jahre und sei verlängerbar.
Bimkom bezeichnet die neuen Vorschriften als eine Verschärfung der Diskriminierung gegen Palästinenser in den sogenannten C-Gebieten. Diese stehen unter vollständiger israelischer Kontrolle. „Die Gesetzesänderung zementiert zwei unterschiedliche Planungssysteme auf demselben Gebiet: eines, das nicht genehmigte israelische Bauvorhaben erleichtert, und ein anderes, das Palästinenser daran hindert, legal zu bauen“, sagte Bimkom-Vertreter Assaf Peled.
Bimkom bezeichnet die neuen Vorschriften als eine Verschärfung der Diskriminierung gegen Palästinenser in den sogenannten C-Gebieten. Diese stehen unter vollständiger israelischer Kontrolle. „Die Gesetzesänderung zementiert zwei unterschiedliche Planungssysteme auf demselben Gebiet: eines, das nicht genehmigte israelische Bauvorhaben erleichtert, und ein anderes, das Palästinenser daran hindert, legal zu bauen“, sagte Bimkom-Vertreter Assaf Peled.
Kongresskandidat und andere US-Aktivisten im Westjordanland vorübergehend festgenommen
Israelische Sicherheitskräfte haben im besetzten Westjordanland vorübergehend den US-Kongresskandidaten Brad Lander festgenommen. Der demokratische Politiker wurde zusammen mit Dutzenden weiteren Aktivisten bei einer Olivenernte nahe Bethlehem festgesetzt, wie Menschenrechtsgruppen mitteilen. Während Lander nach Polizeiangaben als Kongresskandidat rasch wieder freigelassen worden sei, blieben andere Helfer, darunter mehr als 30 US-Bürger, zunächst in Gewahrsam. Die israelische Armee erklärt, für die Ernte in dem Gebiet habe eine vorherige Abstimmung gefehlt. Die Aktivisten begleiten palästinensische Bauern, um sie vor Übergriffen israelischer Siedler zu schützen.
Carim Soliman
Netanjahu nennt Sturz der iranischen Führung als Ziel
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Sturz der iranischen Führung als ausdrückliches Ziel der israelischen Sicherheitskräfte genannt. Nur so lasse sich die Bedrohung durch das iranische Atomprogramm ein für alle Mal beseitigen, sagte Netanjahu bei einer Abschlusszeremonie für Offiziere.
„Das Regime in Iran hat seine Lektion noch immer nicht gelernt“, sagte Netanjahu. Der oberste Führer Irans, Modschtaba Chamenei, habe beschlossen, „in die Fußstapfen seines Vaters zu treten“. Chamenei habe „die Sicherung gelöst“ und Iran versuche „erneut, die Todesbomben zu entwickeln“, sagte Netanjahu.
Ein Sturz der iranischen Führung sei daher der einzige Weg. „Und das ist meine Anweisung an die israelische Armee, den (Auslandsgeheimdienst) Mossad und die Sicherheitsorgane.“ Solange Iran Israel zerstören wolle, bestehe eine existenzielle Gefahr. Teheran bestreitet, Atomwaffen bauen zu wollen.
Auch US-Präsident Donald Trump, den er als seinen „engen Freund“ bezeichnete, teile seine Sicht, sagte Netanjahu weiter. Trump habe zuletzt mit Blick auf Iran gesagt, er sei bereit, „die Sache zu Ende zu bringen“. Der US-Präsident wolle dies aber nur gemeinsam mit Israel tun.
Was hinter den Überlegungen des israelischen Staatschefs steckt, die Angriffe auf Iran wieder aufzunehmen, analysiert SZ Korrespondent Bernd Dörries:
„Das Regime in Iran hat seine Lektion noch immer nicht gelernt“, sagte Netanjahu. Der oberste Führer Irans, Modschtaba Chamenei, habe beschlossen, „in die Fußstapfen seines Vaters zu treten“. Chamenei habe „die Sicherung gelöst“ und Iran versuche „erneut, die Todesbomben zu entwickeln“, sagte Netanjahu.
Ein Sturz der iranischen Führung sei daher der einzige Weg. „Und das ist meine Anweisung an die israelische Armee, den (Auslandsgeheimdienst) Mossad und die Sicherheitsorgane.“ Solange Iran Israel zerstören wolle, bestehe eine existenzielle Gefahr. Teheran bestreitet, Atomwaffen bauen zu wollen.
Auch US-Präsident Donald Trump, den er als seinen „engen Freund“ bezeichnete, teile seine Sicht, sagte Netanjahu weiter. Trump habe zuletzt mit Blick auf Iran gesagt, er sei bereit, „die Sache zu Ende zu bringen“. Der US-Präsident wolle dies aber nur gemeinsam mit Israel tun.
Was hinter den Überlegungen des israelischen Staatschefs steckt, die Angriffe auf Iran wieder aufzunehmen, analysiert SZ Korrespondent Bernd Dörries:
Huthi-Attacken: Rekord-Reitturnier in Riad abgesagt
Angesichts der ständigen Huthi-Attacken ist das Finale der Global Champions Tour in Riad abgesagt worden. Das Reitturnier mit einem Rekordpreisgeld von 11,25 Millionen Euro ist nach Verona verlegt worden, wie die vom Weltverband genehmigte neue Ausschreibung zeigt.
In der Hauptstadt des von den Huthi-Rebellen immer wieder attackierten Königreichs Saudi-Arabien sollte das Playoff-Turnier der Pferdesport-Serie vom 18. bis 21. November ausgetragen werden. Stattdessen reisen die Reiter nun in fünf Wochen nach Norditalien. Auf dem Messegelände von Verona findet zwei Wochen zuvor bereits eine Weltcup-Station statt.
In Verona gibt es so viel Preisgeld wie bei keinem anderen Reitturnier der Welt. Allein das Finale der Mannschaftswertung ist mit 6,5 Millionen Euro dotiert. Zuvor hat die Global Champions Tour noch zwei Stationen, an diesem Wochenende in Kairo und eine Woche später in Rabat. In der Einzelwertung liegen hinter dem führenden Belgier Abdel Said die Deutschen Christian Ahlmann und Katrin Eckermann auf den Plätzen zwei und drei.
In der Hauptstadt des von den Huthi-Rebellen immer wieder attackierten Königreichs Saudi-Arabien sollte das Playoff-Turnier der Pferdesport-Serie vom 18. bis 21. November ausgetragen werden. Stattdessen reisen die Reiter nun in fünf Wochen nach Norditalien. Auf dem Messegelände von Verona findet zwei Wochen zuvor bereits eine Weltcup-Station statt.
In Verona gibt es so viel Preisgeld wie bei keinem anderen Reitturnier der Welt. Allein das Finale der Mannschaftswertung ist mit 6,5 Millionen Euro dotiert. Zuvor hat die Global Champions Tour noch zwei Stationen, an diesem Wochenende in Kairo und eine Woche später in Rabat. In der Einzelwertung liegen hinter dem führenden Belgier Abdel Said die Deutschen Christian Ahlmann und Katrin Eckermann auf den Plätzen zwei und drei.
Anne Eberhard
Unicef: Wasserversorgung von Millionen Menschen in Jemen gefährdet
In der Region um die Stadt Taiz in Jemen sind laut dem Hilfswerk Unicef schätzungsweise drei Millionen Menschen von einem Wassernotstand bedroht. Davon seien mindestens 1,6 Millionen Kinder, warnte Unicef am Dienstag in Genf.
Ursachen seien die Gewalt und ein Mangel an Treibstoff in dem Bürgerkriegsland. Taiz sei ohnehin eine der wasserärmsten Regionen des Landes auf der arabischen Halbinsel. Seit der jüngsten Eskalation der Kämpfe zwischen der Huthi-Miliz und der Regierung im September sind den Angaben zufolge schätzungsweise 120 000 Menschen nach Taiz geflohen.
Insgesamt hat die neue Gewalt laut dem Hilfswerk UNHCR rund 250 000 Menschen in die Flucht geschlagen. Viele der Vertriebenen in Taiz sind gemäß Unicef wiederholt geflohen und in überfüllten Siedlungen angekommen. Dort gebe es kaum Nahrung und nur begrenzt sauberes Wasser.
Ursachen seien die Gewalt und ein Mangel an Treibstoff in dem Bürgerkriegsland. Taiz sei ohnehin eine der wasserärmsten Regionen des Landes auf der arabischen Halbinsel. Seit der jüngsten Eskalation der Kämpfe zwischen der Huthi-Miliz und der Regierung im September sind den Angaben zufolge schätzungsweise 120 000 Menschen nach Taiz geflohen.
Insgesamt hat die neue Gewalt laut dem Hilfswerk UNHCR rund 250 000 Menschen in die Flucht geschlagen. Viele der Vertriebenen in Taiz sind gemäß Unicef wiederholt geflohen und in überfüllten Siedlungen angekommen. Dort gebe es kaum Nahrung und nur begrenzt sauberes Wasser.
Carim Soliman
Britische Jets sollen Saudi-Arabien vor Huthi-Angriffen schützen
Großbritannien entsendet Kampfjets zum Schutz Saudi-Arabiens gegen Angriffe durch die Huthi-Miliz in Jemen. Das sagte der britische Verteidigungsminister Wes Streeting der Nachrichtenagentur PA zufolge. Die Flugzeuge vom Typ Eurofighter sollen demnach für defensive Einsätze verwendet werden.
Streeting bezeichnete die Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien als „absolut niederträchtig.“ Die Eurofighter sollen demnach helfen, den Verbündeten vor Drohnen und Raketen aus Jemen zu schützen und ergänzten die bereits in dem Land stationierten Kräfte. Vergangenen Monat hatte Großbritannien bereits zugesagt, Riad in dem Konflikt durch Luftbetankung saudischer Kampfflugzeuge zu unterstützen.
Die mit Iran verbündete Huthi-Milz hat dem arabischen Königreich zuletzt schwere Schläge versetzt. Bei einem Raketenangriff auf den Flughafen in der Hauptstadt Riad in diesem Monat kamen 13 Menschen ums Leben und mehr als 300 wurden verletzt. Zuvor hatten die Huthi die wichtige Ost-West-Pipeline angegriffen. Durch Vorstöße in Jemen hatten sie zudem die jemenitische Küste nahe der Meerenge Bab al-Mandab unter ihre Kontrolle gebracht, von der aus sie saudische Schiffe bedrohen.
Saudi-Arabien führt eine Militärkoalition an, die seit etlichen Jahren gegen die Huthi in Jemen kämpft. Dabei kommt es insbesondere immer wieder zu saudischen Luftangriffen in Jemen, bei denen nach Huthi-Angaben auch viele Zivilisten ums Leben kommen.
Streeting bezeichnete die Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien als „absolut niederträchtig.“ Die Eurofighter sollen demnach helfen, den Verbündeten vor Drohnen und Raketen aus Jemen zu schützen und ergänzten die bereits in dem Land stationierten Kräfte. Vergangenen Monat hatte Großbritannien bereits zugesagt, Riad in dem Konflikt durch Luftbetankung saudischer Kampfflugzeuge zu unterstützen.
Die mit Iran verbündete Huthi-Milz hat dem arabischen Königreich zuletzt schwere Schläge versetzt. Bei einem Raketenangriff auf den Flughafen in der Hauptstadt Riad in diesem Monat kamen 13 Menschen ums Leben und mehr als 300 wurden verletzt. Zuvor hatten die Huthi die wichtige Ost-West-Pipeline angegriffen. Durch Vorstöße in Jemen hatten sie zudem die jemenitische Küste nahe der Meerenge Bab al-Mandab unter ihre Kontrolle gebracht, von der aus sie saudische Schiffe bedrohen.
Saudi-Arabien führt eine Militärkoalition an, die seit etlichen Jahren gegen die Huthi in Jemen kämpft. Dabei kommt es insbesondere immer wieder zu saudischen Luftangriffen in Jemen, bei denen nach Huthi-Angaben auch viele Zivilisten ums Leben kommen.
Bericht: US-Verteidigungsminister Hegseth bei unangekündigtem Besuch in Israel
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist laut israelischen Medienberichten bei einem überraschenden Israel-Besuch mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zusammengetroffen. Das israelische Nachrichtenportal ynet berichtete, Netanjahu sei zu dem Treffen mit Hegseth zu einem Luftwaffenstützpunkt im Süden Israels geflogen.
Das US-Verteidigungsministerium äußerte sich nicht zu den Berichten. Hegseth selbst teilte in einem Social-Media-Beitrag mit, er habe US-Soldaten im Nahen Osten besucht. Die Nachricht von der Reise kommt einen Tag, nachdem US-Präsident Donald Trump Netanjahu für die Parlamentswahl in der kommenden Woche seine Unterstützung zugesagt hat. Es ist die erste Wahl in Israel seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023. Umfragen zufolge dürfte Netanjahus religiös-nationalistische Koalition ihre Regierungsmehrheit verlieren. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Netanjahu und seinem wichtigsten Herausforderer, dem Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot, erwartet.
US-Vizepräsident J. D. Vance lehnte es hingegen am Montag ab, Netanjahu zu unterstützen. Er mische sich nicht in israelische Wahlen ein, sagte Vance in einem Interview. Vance hatte jedoch Anfang des Jahres bei einer Reise nach Budapest den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán unterstützt.
Das US-Verteidigungsministerium äußerte sich nicht zu den Berichten. Hegseth selbst teilte in einem Social-Media-Beitrag mit, er habe US-Soldaten im Nahen Osten besucht. Die Nachricht von der Reise kommt einen Tag, nachdem US-Präsident Donald Trump Netanjahu für die Parlamentswahl in der kommenden Woche seine Unterstützung zugesagt hat. Es ist die erste Wahl in Israel seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023. Umfragen zufolge dürfte Netanjahus religiös-nationalistische Koalition ihre Regierungsmehrheit verlieren. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Netanjahu und seinem wichtigsten Herausforderer, dem Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot, erwartet.
US-Vizepräsident J. D. Vance lehnte es hingegen am Montag ab, Netanjahu zu unterstützen. Er mische sich nicht in israelische Wahlen ein, sagte Vance in einem Interview. Vance hatte jedoch Anfang des Jahres bei einer Reise nach Budapest den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán unterstützt.
Deutscher Botschafter in Iran einbestellt
Der deutsche Botschafter in Iran, Axel Dittmann, ist ins iranische Außenministerium einbestellt worden. Ihm solle der starke Protest Irans gegen die „verächtliche Haltung bestimmter deutscher Amtsträger“ gegenüber seinem Land übermittelt werden, zitierte der iranische Staatssender Press TV Generaldirektor Aliresa Jussefi. Die in Deutschland gegen Iran erhobenen Vorwürfe bezeichnete er als ein Manöver bestimmter Institutionen, um die deutsche Unterstützung für den US-israelischen Krieg gegen Iran zu verschleiern. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte der Nachrichtenagentur dpa am Abend die Einbestellung des deutschen Botschafters.
Wenige Stunden zuvor hatte das Auswärtige Amt den iranischen Botschafter einbestellt – nach der Verurteilung von zwei Männern wegen geheimdienstlicher Tätigkeit im Auftrag Irans und einer versuchten Beteiligung an Mord und schwerer Brandstiftung. Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg hatte in der vergangenen Woche einen 54 Jahre alten Mann zu achteinhalb Jahren Haft und einen 43-Jährigen zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt.
Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die beiden in Dänemark lebenden Männer den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, und den Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, ausgekundschaftet hatten.
Iran bestellte zudem den Botschafter der EU in Teheran, den irischen Botschafter Aidan Cronin, ein. Damit solle gegen eine Reihe „grundloser“ Vorwürfe gegen Iran protestiert werden, hieß es weiter. Irland hat derzeit den EU-Vorsitz inne. Jussefi teilte mit, die aktuelle Lage in Westasien und am Persischen Golf sei Ergebnis der „verantwortungslosen Politik“ der EU.
Wenige Stunden zuvor hatte das Auswärtige Amt den iranischen Botschafter einbestellt – nach der Verurteilung von zwei Männern wegen geheimdienstlicher Tätigkeit im Auftrag Irans und einer versuchten Beteiligung an Mord und schwerer Brandstiftung. Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg hatte in der vergangenen Woche einen 54 Jahre alten Mann zu achteinhalb Jahren Haft und einen 43-Jährigen zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt.
Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die beiden in Dänemark lebenden Männer den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, und den Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, ausgekundschaftet hatten.
Iran bestellte zudem den Botschafter der EU in Teheran, den irischen Botschafter Aidan Cronin, ein. Damit solle gegen eine Reihe „grundloser“ Vorwürfe gegen Iran protestiert werden, hieß es weiter. Irland hat derzeit den EU-Vorsitz inne. Jussefi teilte mit, die aktuelle Lage in Westasien und am Persischen Golf sei Ergebnis der „verantwortungslosen Politik“ der EU.
Wahl in Israel: Oppositionspolitiker Gantz zieht sich aus dem Rennen zurück
Acht Tage vor der Parlamentswahl in Israel hat Oppositionspolitiker Benny Gantz Berichten zufolge seinen Rückzug aus dem Rennen angekündigt. Er werde nicht kandidieren, zitierten mehrere israelische Medien den Vorsitzenden des Mitte-Bündnisses Blau-Weiß. Seit einiger Zeit legen Umfragen nahe, dass das Bündnis an der 3,25-Prozent-Hürde scheitern und damit den Einzug ins Parlament verpassen könnte. Mehrere Mitglieder verließen Blau-Weiß bereits.
Der frühere Verteidigungsminister Gantz sprach sich Berichten zufolge erneut für eine Einheitsregierung in Israel aus. Gemeint ist eine Regierung, in der sich mehrere große Parteien aus den gegnerischen Lagern – für und gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu – zusammenschließen. Der Hauptrivale von Netanjahu, Ex-Militärchef Gadi Eisenkot, lehnt eine solche Einheitsregierung ab.
Nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel waren Gantz und Eisenkot in eine Notstandsregierung eingetreten. Später verließen beide die Regierung wieder – wegen Meinungsverschiedenheiten mit Netanjahu, beispielsweise über die Zukunft des Gazastreifens.
Laut Umfragen können weder das Lager Netanjahus noch die Opposition bei der Wahl am 27. Oktober mit einer absoluten Mehrheit rechnen.
Der frühere Verteidigungsminister Gantz sprach sich Berichten zufolge erneut für eine Einheitsregierung in Israel aus. Gemeint ist eine Regierung, in der sich mehrere große Parteien aus den gegnerischen Lagern – für und gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu – zusammenschließen. Der Hauptrivale von Netanjahu, Ex-Militärchef Gadi Eisenkot, lehnt eine solche Einheitsregierung ab.
Nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel waren Gantz und Eisenkot in eine Notstandsregierung eingetreten. Später verließen beide die Regierung wieder – wegen Meinungsverschiedenheiten mit Netanjahu, beispielsweise über die Zukunft des Gazastreifens.
Laut Umfragen können weder das Lager Netanjahus noch die Opposition bei der Wahl am 27. Oktober mit einer absoluten Mehrheit rechnen.
Benny Gantz (Archivbild). Foto: Nir Elias/Reuters
Dutzende Tote und Verletzte bei Huthi-Angriff in Jemen
Bei einem Raketenangriff der Huthi-Miliz in Jemen sind Dutzende Soldaten der international anerkannten Regierung getötet oder verletzt worden. Aus Militärkreisen hieß es, mehr als 30 Soldaten seien getötet oder verletzt worden. Über die genaue Zahl der Opfer herrschte aber bisher Unklarheit. Reuters meldet 53 Tote und mehr als 200 Verletzte.
Ein Armeesprecher teilte mit, die Huthi hätten ein Trainingslager für Polizei- und Sicherheitskräfte in der südlichen Provinz Schabwa mit drei Raketen angegriffen. Die Huthi-Miliz bekannte sich zu dem Angriff und teilte mit, der Angriff habe saudischen Truppen in dem Gebiet gegolten.
„Die Angriffe werden den Staat nicht davon abhalten, Bürger zu schützen und staatliche Institutionen wiederherzustellen“, teilte Raschad al-Alimi, Vorsitzender des Präsidialen Führungsrats, der Nachrichtenagentur Saba zufolge mit. In sozialen Medien kursierten Videos, die Szenen nach dem Angriff zeigen sollen. Darin sind zahlreiche Leichen zu sehen.
Der Bürgerkrieg in Jemen ist im Zuge des Iran-Kriegs neu entflammt. Die vom Iran unterstützten Huthi nahmen bei einer Offensive weite Teile der Westküste am Roten Meer ein und rückten auch in anderen Provinzen vor. Die Regierung versucht mit Hilfe verbündeter Milizen und Saudi-Arabiens, die Huthi zurückzudrängen. Die Huthi griffen auch die wichtige Hafenstadt Aden im Süden an sowie Ziele in Saudi-Arabien, wo es unter anderem am Flughafen Riad Tote und Verletzte gab.
Ein Armeesprecher teilte mit, die Huthi hätten ein Trainingslager für Polizei- und Sicherheitskräfte in der südlichen Provinz Schabwa mit drei Raketen angegriffen. Die Huthi-Miliz bekannte sich zu dem Angriff und teilte mit, der Angriff habe saudischen Truppen in dem Gebiet gegolten.
„Die Angriffe werden den Staat nicht davon abhalten, Bürger zu schützen und staatliche Institutionen wiederherzustellen“, teilte Raschad al-Alimi, Vorsitzender des Präsidialen Führungsrats, der Nachrichtenagentur Saba zufolge mit. In sozialen Medien kursierten Videos, die Szenen nach dem Angriff zeigen sollen. Darin sind zahlreiche Leichen zu sehen.
Der Bürgerkrieg in Jemen ist im Zuge des Iran-Kriegs neu entflammt. Die vom Iran unterstützten Huthi nahmen bei einer Offensive weite Teile der Westküste am Roten Meer ein und rückten auch in anderen Provinzen vor. Die Regierung versucht mit Hilfe verbündeter Milizen und Saudi-Arabiens, die Huthi zurückzudrängen. Die Huthi griffen auch die wichtige Hafenstadt Aden im Süden an sowie Ziele in Saudi-Arabien, wo es unter anderem am Flughafen Riad Tote und Verletzte gab.
Israels Armee erhöht vor Parlamentswahl Alarmbereitschaft
Aus Sorge vor einer Zuspitzung der Sicherheitslage rund um die Parlamentswahl am 27. Oktober hat Israels Armee ihre Alarmbereitschaft erhöht. Von Donnerstag an dürfen Soldaten unter anderem ihre Einheiten nicht mehr verlassen, wie das Militär mitteilte. Zudem sollen zusätzliche Truppen ins besetzte Westjordanland verlegt werden. Ziel sei es, sicherzustellen, dass die Wahl wie geplant und unter sicheren Bedingungen stattfinden könne. Generalstabschef Ejal Zamir habe dazu mit ranghohen Militärvertretern eine Lagebesprechung über die Sicherheitslage an den verschiedenen Fronten abgehalten, teilte die Armee weiter mit.
Dem israelischen Fernsehsender N12 zufolge steht hinter den Maßnahmen die Sorge vor Anschlägen, mit denen Einfluss auf die Wahl genommen werden könnte. Nach Angaben des Nachrichtenportals ynet erfolgt die Verstärkung der Truppen im Westjordanland auch vor dem Hintergrund zunehmender Angriffe radikaler israelischer Siedler.
Bereits vergangene Woche hatte Zamir bei einem Besuch des Zentralkommandos angesichts zahlreicher Warnmeldungen an verschiedenen Fronten vor einer erhöhten Eskalationsgefahr gewarnt. Die rechtsgerichtete Zeitung Makor Rischon berichtete zuletzt, die größte Sorge gelte möglichen außergewöhnlichen Angriffen der islamistischen Terrororganisation Hamas auf israelische Soldaten im Gazastreifen.
Dem israelischen Fernsehsender N12 zufolge steht hinter den Maßnahmen die Sorge vor Anschlägen, mit denen Einfluss auf die Wahl genommen werden könnte. Nach Angaben des Nachrichtenportals ynet erfolgt die Verstärkung der Truppen im Westjordanland auch vor dem Hintergrund zunehmender Angriffe radikaler israelischer Siedler.
Bereits vergangene Woche hatte Zamir bei einem Besuch des Zentralkommandos angesichts zahlreicher Warnmeldungen an verschiedenen Fronten vor einer erhöhten Eskalationsgefahr gewarnt. Die rechtsgerichtete Zeitung Makor Rischon berichtete zuletzt, die größte Sorge gelte möglichen außergewöhnlichen Angriffen der islamistischen Terrororganisation Hamas auf israelische Soldaten im Gazastreifen.
Lawrow für Gespräche in Teheran eingetroffen
Inmitten der anhaltenden militärischen Spannungen zwischen den USA und Iran ist Russlands Außenminister Sergej Lawrow für einen Besuch nach Teheran gereist. Der russische Minister landete am frühen Nachmittag (Ortszeit) in der iranischen Hauptstadt, wie örtliche Medien übereinstimmend berichteten.
Laut Irans Außenministerium stehen bei Lawrows Besuch Gespräche über die Umsetzung bilateraler Abkommen sowie Konsultationen über regionale Entwicklungen auf der Agenda. Neben einem Treffen mit Irans Außenminister Abbas Araghtschi sei auch ein Gespräch mit Präsident Massud Peseschkian geplant. Nach Angaben des russischen Außenministeriums soll es unter anderem um gemeinsame Logistik- und Energieprojekte gehen. Geplant seien zudem Beratungen über die Lage am Persischen Golf und Auswege aus der internationalen Krise, die Moskau auf die „rechtswidrige Aggression der USA und Israels gegen Iran“ zurückführt.
Die iranische Führung befürchtet eine neue militärische Eskalation. Politiker und Generäle rechneten in den vergangenen Tagen fest mit einem Angriff der USA oder Israels. US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Oktober allerdings erklärt, das Land nicht vor den Kongresswahlen am 3. November angreifen zu wollen.
Für die Staatsführung in Iran ist der Kreml ein wichtiger Verbündeter. Anfang 2025 hatten Russland und Iran ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft geschlossen, das unter anderem die militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit für die kommenden 20 Jahre vertiefen soll. Anders als Russlands Abkommen mit Nordkorea enthält es jedoch keine Beistandsklausel für den Kriegsfall. In den vergangenen Jahren waren beide Staaten angesichts internationaler Isolation enger aneinander gerückt.
Laut Irans Außenministerium stehen bei Lawrows Besuch Gespräche über die Umsetzung bilateraler Abkommen sowie Konsultationen über regionale Entwicklungen auf der Agenda. Neben einem Treffen mit Irans Außenminister Abbas Araghtschi sei auch ein Gespräch mit Präsident Massud Peseschkian geplant. Nach Angaben des russischen Außenministeriums soll es unter anderem um gemeinsame Logistik- und Energieprojekte gehen. Geplant seien zudem Beratungen über die Lage am Persischen Golf und Auswege aus der internationalen Krise, die Moskau auf die „rechtswidrige Aggression der USA und Israels gegen Iran“ zurückführt.
Die iranische Führung befürchtet eine neue militärische Eskalation. Politiker und Generäle rechneten in den vergangenen Tagen fest mit einem Angriff der USA oder Israels. US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Oktober allerdings erklärt, das Land nicht vor den Kongresswahlen am 3. November angreifen zu wollen.
Für die Staatsführung in Iran ist der Kreml ein wichtiger Verbündeter. Anfang 2025 hatten Russland und Iran ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft geschlossen, das unter anderem die militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit für die kommenden 20 Jahre vertiefen soll. Anders als Russlands Abkommen mit Nordkorea enthält es jedoch keine Beistandsklausel für den Kriegsfall. In den vergangenen Jahren waren beide Staaten angesichts internationaler Isolation enger aneinander gerückt.
Der russische Außenminister Sergej Lawrow (re.) mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi bei einem Treffen in Moskau Ende 2025 (Archivbild). Uncredited/Pool Reuters/AP/dpa
Anne Eberhard
Westjordanland: Festnahmen nach Angriffen auf Diplomaten und Journalistin
Nach gewaltsamen Übergriffen auf eine US-Journalistin und europäische Diplomaten im besetzten Westjordanland hat die israelische Polizei zehn Verdächtige festgenommen. Die Festnahmen erfolgten bei einem nächtlichen Einsatz von Polizei, Armee und dem Inlandsgeheimdienst Schin Bet, wie die Behörden mitteilten. Dem israelischen Militärradio zufolge handelt es sich bei den Verdächtigen um israelische Staatsbürger. Ihnen werden unter anderem Gewalttaten und der Verstoß gegen militärische Auflagen für Sperrgebiete vorgeworfen. Polizeichef Daniel Levy betonte, das Gesetz gelte für jeden. Strafverfahren gegen israelische Siedler sind im Westjordanland selten.
Am Freitag hatten maskierte israelische Siedler die Fotojournalistin Heidi Levine von der US-Zeitung Washington Post bei der Berichterstattung über eine palästinensische Olivenernte angegriffen. Levine musste im Krankenhaus an der Hand operiert werden. Am Samstag wurden zudem Diplomaten aus Frankreich, Belgien und Polen sowie ein französischer Bürgermeister im Westjordanland attackiert. Dabei wurde ein belgisches Diplomatenfahrzeug beschädigt. Die USA sowie die betroffenen europäischen Staaten hatten daraufhin auf ein konsequentes Einschreiten der israelischen Justiz gedrungen.
Am Freitag hatten maskierte israelische Siedler die Fotojournalistin Heidi Levine von der US-Zeitung Washington Post bei der Berichterstattung über eine palästinensische Olivenernte angegriffen. Levine musste im Krankenhaus an der Hand operiert werden. Am Samstag wurden zudem Diplomaten aus Frankreich, Belgien und Polen sowie ein französischer Bürgermeister im Westjordanland attackiert. Dabei wurde ein belgisches Diplomatenfahrzeug beschädigt. Die USA sowie die betroffenen europäischen Staaten hatten daraufhin auf ein konsequentes Einschreiten der israelischen Justiz gedrungen.
US-Fotojournalistin Heidi Levine verletzt im Krankenhaus. Ali Sawafta/REUTERS
Während der israelische Außenminister Gideon Saar und das Militär „israelische Randalierer“ für die Angriffe verantwortlich machten, äußerte sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zurückhaltender. Er erklärte, die Diplomaten seien ohne Abstimmung mit dem Militär in ein sensibles Konfliktgebiet gereist. Zudem seien die Hintergründe des Überfalls auf Levine unklar. Israels Präsident Jitzchak Herzog entschuldigte sich hingegen für den Vorfall. Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation Jesch Din hat die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser, Journalisten und ausländische Beobachter zuletzt stark zugenommen. Seit dem 27. September seien mindestens 170 solcher Attacken registriert worden.