USA ordnen Abzug von Diplomaten aus Saudi-Arabien an

Die USA haben nach Angriffen der Huthi-Miliz den Abzug eines Teils ihres diplomatischen Personals aus Saudi-Arabien angeordnet. Betroffen seien nicht dringend benötigte US-Regierungsmitarbeiter und deren Familienangehörige, teilte das US-Außenministerium mit.



Der Sprecher des Ministeriums, Tommy Pigott, begründete den Schritt mit den zunehmenden Feindseligkeiten der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf zivile Ziele in Saudi-Arabien, darunter Angriffe auf Flughäfen, die zu zivilen Opfern und schwerwiegenden Beeinträchtigungen des Reiseverkehrs geführt haben. „Die Sicherheit der Mitarbeiter des Außenministeriums und ihrer Familien hat für uns weiterhin höchste Priorität, und wir werden auch weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sie zu schützen und zu unterstützen“, schrieb er auf der Platform X.





Der Abzug ist eine Reaktion auf die Eskalation der Kämpfe in Jemen. Damit eröffnet sich ein weiterer Schauplatz in dem regionalen Konflikt, der durch den US-israelischen Krieg gegen Iran Ende Februar ausgelöst wurde. Der Konflikt hat den weltweiten Energiehandel beeinträchtigt und die Volkswirtschaften am Golf in Mitleidenschaft gezogen.



Die US-Botschaft in Riad hatte am Mittwoch nach tödlichen Angriffen, unter anderem auf den Flughafen von Riad, eine Sicherheitswarnung vor möglichen weiteren Attacken der Huthi-Miliz herausgegeben. Washington hatte erst in den vergangenen Monaten wieder diplomatisches Personal in die Region entsandt. Viele Mitarbeiter waren abgezogen worden, nachdem Iran nach Beginn des Krieges Angriffe auf US-Einrichtungen gestartet hatte.