Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Wahl in Israel: Oppositionspolitiker Gantz zieht sich aus dem Rennen zurück
Dutzende Tote und Verletzte bei Huthi-Angriff in Jemen
Israels Armee erhöht vor Parlamentswahl Alarmbereitschaft
Lawrow für Gespräche in Teheran eingetroffen
UN: Halbe Million Menschen im Gazastreifen verliert Lebensmittelhilfe
Wahl in Israel: Oppositionspolitiker Gantz zieht sich aus dem Rennen zurück
Acht Tage vor der Parlamentswahl in Israel hat Oppositionspolitiker Benny Gantz Berichten zufolge seinen Rückzug aus dem Rennen angekündigt. Er werde nicht kandidieren, zitierten mehrere israelische Medien den Vorsitzenden des Mitte-Bündnisses Blau-Weiß. Seit einiger Zeit legen Umfragen nahe, dass das Bündnis an der 3,25-Prozent-Hürde scheitern und damit den Einzug ins Parlament verpassen könnte. Mehrere Mitglieder verließen Blau-Weiß bereits.
Der frühere Verteidigungsminister Gantz sprach sich Berichten zufolge erneut für eine Einheitsregierung in Israel aus. Gemeint ist eine Regierung, in der sich mehrere große Parteien aus den gegnerischen Lagern – für und gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu – zusammenschließen. Der Hauptrivale von Netanjahu, Ex-Militärchef Gadi Eisenkot, lehnt eine solche Einheitsregierung ab.
Nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel waren Gantz und Eisenkot in eine Notstandsregierung eingetreten. Später verließen beide die Regierung wieder – wegen Meinungsverschiedenheiten mit Netanjahu, beispielsweise über die Zukunft des Gazastreifens.
Laut Umfragen können weder das Lager Netanjahus noch die Opposition bei der Wahl am 27. Oktober mit einer absoluten Mehrheit rechnen.
Der frühere Verteidigungsminister Gantz sprach sich Berichten zufolge erneut für eine Einheitsregierung in Israel aus. Gemeint ist eine Regierung, in der sich mehrere große Parteien aus den gegnerischen Lagern – für und gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu – zusammenschließen. Der Hauptrivale von Netanjahu, Ex-Militärchef Gadi Eisenkot, lehnt eine solche Einheitsregierung ab.
Nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel waren Gantz und Eisenkot in eine Notstandsregierung eingetreten. Später verließen beide die Regierung wieder – wegen Meinungsverschiedenheiten mit Netanjahu, beispielsweise über die Zukunft des Gazastreifens.
Laut Umfragen können weder das Lager Netanjahus noch die Opposition bei der Wahl am 27. Oktober mit einer absoluten Mehrheit rechnen.
Benny Gantz (Archivbild). Foto: Nir Elias/Reuters
Dutzende Tote und Verletzte bei Huthi-Angriff in Jemen
Bei einem Raketenangriff der Huthi-Miliz in Jemen sind Dutzende Soldaten der international anerkannten Regierung getötet oder verletzt worden. Aus Militärkreisen hieß es, mehr als 30 Soldaten seien getötet oder verletzt worden. Über die genaue Zahl der Opfer herrschte aber bisher Unklarheit. Reuters meldet 53 Tote und mehr als 200 Verletzte.
Ein Armeesprecher teilte mit, die Huthi hätten ein Trainingslager für Polizei- und Sicherheitskräfte in der südlichen Provinz Schabwa mit drei Raketen angegriffen. Die Huthi-Miliz bekannte sich zu dem Angriff und teilte mit, der Angriff habe saudischen Truppen in dem Gebiet gegolten.
„Die Angriffe werden den Staat nicht davon abhalten, Bürger zu schützen und staatliche Institutionen wiederherzustellen“, teilte Raschad al-Alimi, Vorsitzender des Präsidialen Führungsrats, der Nachrichtenagentur Saba zufolge mit. In sozialen Medien kursierten Videos, die Szenen nach dem Angriff zeigen sollen. Darin sind zahlreiche Leichen zu sehen.
Der Bürgerkrieg in Jemen ist im Zuge des Iran-Kriegs neu entflammt. Die vom Iran unterstützten Huthi nahmen bei einer Offensive weite Teile der Westküste am Roten Meer ein und rückten auch in anderen Provinzen vor. Die Regierung versucht mit Hilfe verbündeter Milizen und Saudi-Arabiens, die Huthi zurückzudrängen. Die Huthi griffen auch die wichtige Hafenstadt Aden im Süden an sowie Ziele in Saudi-Arabien, wo es unter anderem am Flughafen Riad Tote und Verletzte gab.
Ein Armeesprecher teilte mit, die Huthi hätten ein Trainingslager für Polizei- und Sicherheitskräfte in der südlichen Provinz Schabwa mit drei Raketen angegriffen. Die Huthi-Miliz bekannte sich zu dem Angriff und teilte mit, der Angriff habe saudischen Truppen in dem Gebiet gegolten.
„Die Angriffe werden den Staat nicht davon abhalten, Bürger zu schützen und staatliche Institutionen wiederherzustellen“, teilte Raschad al-Alimi, Vorsitzender des Präsidialen Führungsrats, der Nachrichtenagentur Saba zufolge mit. In sozialen Medien kursierten Videos, die Szenen nach dem Angriff zeigen sollen. Darin sind zahlreiche Leichen zu sehen.
Der Bürgerkrieg in Jemen ist im Zuge des Iran-Kriegs neu entflammt. Die vom Iran unterstützten Huthi nahmen bei einer Offensive weite Teile der Westküste am Roten Meer ein und rückten auch in anderen Provinzen vor. Die Regierung versucht mit Hilfe verbündeter Milizen und Saudi-Arabiens, die Huthi zurückzudrängen. Die Huthi griffen auch die wichtige Hafenstadt Aden im Süden an sowie Ziele in Saudi-Arabien, wo es unter anderem am Flughafen Riad Tote und Verletzte gab.
Israels Armee erhöht vor Parlamentswahl Alarmbereitschaft
Aus Sorge vor einer Zuspitzung der Sicherheitslage rund um die Parlamentswahl am 27. Oktober hat Israels Armee ihre Alarmbereitschaft erhöht. Von Donnerstag an dürfen Soldaten unter anderem ihre Einheiten nicht mehr verlassen, wie das Militär mitteilte. Zudem sollen zusätzliche Truppen ins besetzte Westjordanland verlegt werden. Ziel sei es, sicherzustellen, dass die Wahl wie geplant und unter sicheren Bedingungen stattfinden könne. Generalstabschef Ejal Zamir habe dazu mit ranghohen Militärvertretern eine Lagebesprechung über die Sicherheitslage an den verschiedenen Fronten abgehalten, teilte die Armee weiter mit.
Dem israelischen Fernsehsender N12 zufolge steht hinter den Maßnahmen die Sorge vor Anschlägen, mit denen Einfluss auf die Wahl genommen werden könnte. Nach Angaben des Nachrichtenportals ynet erfolgt die Verstärkung der Truppen im Westjordanland auch vor dem Hintergrund zunehmender Angriffe radikaler israelischer Siedler.
Bereits vergangene Woche hatte Zamir bei einem Besuch des Zentralkommandos angesichts zahlreicher Warnmeldungen an verschiedenen Fronten vor einer erhöhten Eskalationsgefahr gewarnt. Die rechtsgerichtete Zeitung Makor Rischon berichtete zuletzt, die größte Sorge gelte möglichen außergewöhnlichen Angriffen der islamistischen Terrororganisation Hamas auf israelische Soldaten im Gazastreifen.
Dem israelischen Fernsehsender N12 zufolge steht hinter den Maßnahmen die Sorge vor Anschlägen, mit denen Einfluss auf die Wahl genommen werden könnte. Nach Angaben des Nachrichtenportals ynet erfolgt die Verstärkung der Truppen im Westjordanland auch vor dem Hintergrund zunehmender Angriffe radikaler israelischer Siedler.
Bereits vergangene Woche hatte Zamir bei einem Besuch des Zentralkommandos angesichts zahlreicher Warnmeldungen an verschiedenen Fronten vor einer erhöhten Eskalationsgefahr gewarnt. Die rechtsgerichtete Zeitung Makor Rischon berichtete zuletzt, die größte Sorge gelte möglichen außergewöhnlichen Angriffen der islamistischen Terrororganisation Hamas auf israelische Soldaten im Gazastreifen.
Lawrow für Gespräche in Teheran eingetroffen
Inmitten der anhaltenden militärischen Spannungen zwischen den USA und Iran ist Russlands Außenminister Sergej Lawrow für einen Besuch nach Teheran gereist. Der russische Minister landete am frühen Nachmittag (Ortszeit) in der iranischen Hauptstadt, wie örtliche Medien übereinstimmend berichteten.
Laut Irans Außenministerium stehen bei Lawrows Besuch Gespräche über die Umsetzung bilateraler Abkommen sowie Konsultationen über regionale Entwicklungen auf der Agenda. Neben einem Treffen mit Irans Außenminister Abbas Araghtschi sei auch ein Gespräch mit Präsident Massud Peseschkian geplant. Nach Angaben des russischen Außenministeriums soll es unter anderem um gemeinsame Logistik- und Energieprojekte gehen. Geplant seien zudem Beratungen über die Lage am Persischen Golf und Auswege aus der internationalen Krise, die Moskau auf die „rechtswidrige Aggression der USA und Israels gegen Iran“ zurückführt.
Die iranische Führung befürchtet eine neue militärische Eskalation. Politiker und Generäle rechneten in den vergangenen Tagen fest mit einem Angriff der USA oder Israels. US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Oktober allerdings erklärt, das Land nicht vor den Kongresswahlen am 3. November angreifen zu wollen.
Für die Staatsführung in Iran ist der Kreml ein wichtiger Verbündeter. Anfang 2025 hatten Russland und Iran ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft geschlossen, das unter anderem die militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit für die kommenden 20 Jahre vertiefen soll. Anders als Russlands Abkommen mit Nordkorea enthält es jedoch keine Beistandsklausel für den Kriegsfall. In den vergangenen Jahren waren beide Staaten angesichts internationaler Isolation enger aneinander gerückt.
Laut Irans Außenministerium stehen bei Lawrows Besuch Gespräche über die Umsetzung bilateraler Abkommen sowie Konsultationen über regionale Entwicklungen auf der Agenda. Neben einem Treffen mit Irans Außenminister Abbas Araghtschi sei auch ein Gespräch mit Präsident Massud Peseschkian geplant. Nach Angaben des russischen Außenministeriums soll es unter anderem um gemeinsame Logistik- und Energieprojekte gehen. Geplant seien zudem Beratungen über die Lage am Persischen Golf und Auswege aus der internationalen Krise, die Moskau auf die „rechtswidrige Aggression der USA und Israels gegen Iran“ zurückführt.
Die iranische Führung befürchtet eine neue militärische Eskalation. Politiker und Generäle rechneten in den vergangenen Tagen fest mit einem Angriff der USA oder Israels. US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Oktober allerdings erklärt, das Land nicht vor den Kongresswahlen am 3. November angreifen zu wollen.
Für die Staatsführung in Iran ist der Kreml ein wichtiger Verbündeter. Anfang 2025 hatten Russland und Iran ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft geschlossen, das unter anderem die militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit für die kommenden 20 Jahre vertiefen soll. Anders als Russlands Abkommen mit Nordkorea enthält es jedoch keine Beistandsklausel für den Kriegsfall. In den vergangenen Jahren waren beide Staaten angesichts internationaler Isolation enger aneinander gerückt.
Der russische Außenminister Sergej Lawrow (re.) mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi bei einem Treffen in Moskau Ende 2025 (Archivbild). Uncredited/Pool Reuters/AP/dpa
Anne Eberhard
Westjordanland: Festnahmen nach Angriffen auf Diplomaten und Journalistin
Nach gewaltsamen Übergriffen auf eine US-Journalistin und europäische Diplomaten im besetzten Westjordanland hat die israelische Polizei zehn Verdächtige festgenommen. Die Festnahmen erfolgten bei einem nächtlichen Einsatz von Polizei, Armee und dem Inlandsgeheimdienst Schin Bet, wie die Behörden mitteilten. Dem israelischen Militärradio zufolge handelt es sich bei den Verdächtigen um israelische Staatsbürger. Ihnen werden unter anderem Gewalttaten und der Verstoß gegen militärische Auflagen für Sperrgebiete vorgeworfen. Polizeichef Daniel Levy betonte, das Gesetz gelte für jeden. Strafverfahren gegen israelische Siedler sind im Westjordanland selten.
Am Freitag hatten maskierte israelische Siedler die Fotojournalistin Heidi Levine von der US-Zeitung Washington Post bei der Berichterstattung über eine palästinensische Olivenernte angegriffen. Levine musste im Krankenhaus an der Hand operiert werden. Am Samstag wurden zudem Diplomaten aus Frankreich, Belgien und Polen sowie ein französischer Bürgermeister im Westjordanland attackiert. Dabei wurde ein belgisches Diplomatenfahrzeug beschädigt. Die USA sowie die betroffenen europäischen Staaten hatten daraufhin auf ein konsequentes Einschreiten der israelischen Justiz gedrungen.
Am Freitag hatten maskierte israelische Siedler die Fotojournalistin Heidi Levine von der US-Zeitung Washington Post bei der Berichterstattung über eine palästinensische Olivenernte angegriffen. Levine musste im Krankenhaus an der Hand operiert werden. Am Samstag wurden zudem Diplomaten aus Frankreich, Belgien und Polen sowie ein französischer Bürgermeister im Westjordanland attackiert. Dabei wurde ein belgisches Diplomatenfahrzeug beschädigt. Die USA sowie die betroffenen europäischen Staaten hatten daraufhin auf ein konsequentes Einschreiten der israelischen Justiz gedrungen.
US-Fotojournalistin Heidi Levine verletzt im Krankenhaus. Ali Sawafta/REUTERS
Während der israelische Außenminister Gideon Saar und das Militär „israelische Randalierer“ für die Angriffe verantwortlich machten, äußerte sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zurückhaltender. Er erklärte, die Diplomaten seien ohne Abstimmung mit dem Militär in ein sensibles Konfliktgebiet gereist. Zudem seien die Hintergründe des Überfalls auf Levine unklar. Israels Präsident Jitzchak Herzog entschuldigte sich hingegen für den Vorfall. Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation Jesch Din hat die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser, Journalisten und ausländische Beobachter zuletzt stark zugenommen. Seit dem 27. September seien mindestens 170 solcher Attacken registriert worden.
Anne Eberhard
UN: Halbe Million Menschen im Gazastreifen verliert Lebensmittelhilfe
Das UN-Welternährungsprogramm (WFP) hat wegen fehlender Gelder seine Hilfslieferungen im Gazastreifen drastisch gekürzt. Etwa 500 000 Menschen verlören dadurch ihre monatliche Lebensmittelhilfe, teilte die UN-Organisation mit. Die Zahl der Empfänger sinke von 1,6 auf 1,1 Millionen. Zudem würden die Rationen halbiert und die finanzielle Unterstützung für 75 000 Familien gestrichen. Die Zahl der täglich ausgegebenen warmen Mahlzeiten falle von 250 000 auf 150 000. Das WFP benötigt nach eigenen Angaben für die kommenden sechs Monate dringend 450 Millionen US-Dollar (rund 400 Millionen Euro), um die lebensnotwendige Hilfe im Gazastreifen und im israelisch besetzten Westjordanland fortzusetzen.
Derzeit leiden dem Welternährungsprogramm zufolge etwa 1,4 Millionen Menschen – also zwei Drittel der Bevölkerung des Küstengebiets – unter einer schweren Ernährungskrise. Rund 200 000 von ihnen befänden sich in einer akuten Notlage. „Wir sagen der Welt, dass es jetzt nicht an der Zeit ist, wegzuschauen“, sagte der kommissarische WFP-Direktor Carl Skau der Nachrichtenagentur Reuters im Gazastreifen. Ein Jahr nach der Vereinbarung der Waffenruhe sei das Leben dort noch immer schwer. Es fehle an angemessenen Unterkünften, einer Grundversorgung und Sicherheit. Die von der Hamas geführte Pressestelle der Regierung im Gazastreifen nannte die Kürzungen katastrophal. Sie könnten eine Hungersnot auslösen.
Derzeit leiden dem Welternährungsprogramm zufolge etwa 1,4 Millionen Menschen – also zwei Drittel der Bevölkerung des Küstengebiets – unter einer schweren Ernährungskrise. Rund 200 000 von ihnen befänden sich in einer akuten Notlage. „Wir sagen der Welt, dass es jetzt nicht an der Zeit ist, wegzuschauen“, sagte der kommissarische WFP-Direktor Carl Skau der Nachrichtenagentur Reuters im Gazastreifen. Ein Jahr nach der Vereinbarung der Waffenruhe sei das Leben dort noch immer schwer. Es fehle an angemessenen Unterkünften, einer Grundversorgung und Sicherheit. Die von der Hamas geführte Pressestelle der Regierung im Gazastreifen nannte die Kürzungen katastrophal. Sie könnten eine Hungersnot auslösen.
Ägypten will Saudi-Arabien im Kampf gegen Huthi-Miliz beistehen
Ägypten hat Saudi-Arabien angesichts zunehmender Angriffe der Huthi-Miliz aus Jemen militärische Unterstützung zugesagt. Man werde Saudi-Arabien „jede notwendige und mögliche Form der Unterstützung“ zur Verteidigung seiner Sicherheit und Stabilität gewähren, teilte das Präsidialamt am Sonntag mit. Zu diesem Zweck habe Präsident Abdel Fattah al-Sisi eine Dringlichkeitssitzung des Parlaments beantragt. Es soll das Militär ermächtigen, dem Königreich beizustehen, falls dieses um Hilfe bittet. Der Erklärung ging eine Sitzung des Nationalen Verteidigungsrates unter Vorsitz von Sisi voraus.
Hintergrund sind die verstärkten Angriffe der von Iran unterstützten Huthi-Miliz auf den weltgrößten Ölexporteur. Die Rebellen hatten in den vergangenen Tagen den internationalen Flughafen von Riad sowie den staatlichen Ölkonzern Saudi Aramco attackiert.
Eine für Sonntag erwartete Abstimmung des ägyptischen Parlaments über die mögliche Entsendung von Truppen wurde auf Montag verschoben, wie zwei Abgeordnete und lokale Medien berichteten.
Ägypten und Saudi-Arabien sind enge strategische und wirtschaftliche Partner. Saudi-Arabien und andere reiche Golfstaaten hatten Ägypten nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Jahr 2013 mit Hilfen in Milliardenhöhe unterstützt. Ägypten war bereits 2015 der von Saudi-Arabien geführten Koalition beigetreten, die in Jemen zur Unterstützung der Regierung gegen die Huthi intervenierte. Die Rolle des ägyptischen Militärs, eines der größten in der arabischen Welt, war dabei jedoch begrenzt.
Hintergrund sind die verstärkten Angriffe der von Iran unterstützten Huthi-Miliz auf den weltgrößten Ölexporteur. Die Rebellen hatten in den vergangenen Tagen den internationalen Flughafen von Riad sowie den staatlichen Ölkonzern Saudi Aramco attackiert.
Eine für Sonntag erwartete Abstimmung des ägyptischen Parlaments über die mögliche Entsendung von Truppen wurde auf Montag verschoben, wie zwei Abgeordnete und lokale Medien berichteten.
Ägypten und Saudi-Arabien sind enge strategische und wirtschaftliche Partner. Saudi-Arabien und andere reiche Golfstaaten hatten Ägypten nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Jahr 2013 mit Hilfen in Milliardenhöhe unterstützt. Ägypten war bereits 2015 der von Saudi-Arabien geführten Koalition beigetreten, die in Jemen zur Unterstützung der Regierung gegen die Huthi intervenierte. Die Rolle des ägyptischen Militärs, eines der größten in der arabischen Welt, war dabei jedoch begrenzt.
Iran stellt Öffnung der Straße von Hormus in Aussicht
Iran hat sein Angebot an die USA zur Wiederöffnung der Straße von Hormus untermauert. Die Öffnung der Meerenge könne innerhalb von sieben Tagen erfolgen, sagt Außenminister Abbas Aragtschi am Rande eines Treffens der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Bagdad. Die Führung in Teheran prüft derzeit eine Antwort aus Washington.
Zu den iranischen Bedingungen gehören ein Ende der US-Blockade iranischer Häfen sowie der Sanktionen gegen die Ölexporte des Landes. Die USA fordern im Gegenzug eine deutliche Reduzierung der iranischen Uran-Anreicherung, um den seit acht Monaten andauernden Krieg zu beenden.
Zu den iranischen Bedingungen gehören ein Ende der US-Blockade iranischer Häfen sowie der Sanktionen gegen die Ölexporte des Landes. Die USA fordern im Gegenzug eine deutliche Reduzierung der iranischen Uran-Anreicherung, um den seit acht Monaten andauernden Krieg zu beenden.
Ulrike Putz
Saudi-Arabien fängt zwei ballistische Raketen aus Jemen ab
Das Militär in Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben einen Angriff mit zwei ballistischen Raketen der Huthi-Miliz aus Jemen abgewehrt. Sie seien auf die Großstadt Chamis Muschait im Südwesten des Landes zugeflogen, hieß es. Im Bereich der Hauptstadt Riad wurden zudem zwei Drohnen abgefangen und zerstört und eine weitere im Osten des Landes, wie der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses zum Kampf gegen die Huthi, Turki al-Maliki, in der Nacht auf der Plattform X erklärte.
Barbara Klimke
Iran: Supertanker fährt in Straße von Hormus auf Seemine
In der Straße von Hormus ist offenbar ein Supertanker auf eine Seemine aufgefahren. Die iranische Revolutionsgarde berichtet von einer Explosion und einem Brand an Bord. Das Schiff soll mehr als zwei Millionen Barrel (Fässer je 159 Liter) Rohöl geladen haben, teilten iranische Medien unter Berufung auf die mächtige Militärorganisation mit. Demnach habe der Tanker versucht, die Meerenge unerlaubt mit Täuschungsmanövern und der Unterstützung des US-Militärs zu passieren. Die Straße von Hormus sei geschlossen, betonte die Revolutionsgarde. Die Angaben ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen.
Unklar blieben bislang auch das Ausmaß des Tankerbrandes, ebenso Verbleib und Wohlergehen der Besatzungsmitglieder. Das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) und die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) machten in der Nacht noch keine Angaben zu dem von Iran berichteten Vorfall.
Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Straße von Hormus ist im Iran-Krieg zum zentralen Konfliktpunkt zwischen Teheran und Washington geworden. Iran blockiert seit Beginn des Krieges Ende Februar mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr weitestgehend.
Unklar blieben bislang auch das Ausmaß des Tankerbrandes, ebenso Verbleib und Wohlergehen der Besatzungsmitglieder. Das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) und die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) machten in der Nacht noch keine Angaben zu dem von Iran berichteten Vorfall.
Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Straße von Hormus ist im Iran-Krieg zum zentralen Konfliktpunkt zwischen Teheran und Washington geworden. Iran blockiert seit Beginn des Krieges Ende Februar mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr weitestgehend.
Barbara Klimke
Raketen auf Flughafen von Aden
Auf dem internationalen Flughafen von Aden im Süden von Jemen sind zwei Raketen eingeschlagen. Die Behörden in Aden machen die mit Iran verbündete Huthi-Miliz für den Angriff verantwortlich. Opfer gab es nicht, obwohl sich zum Zeitpunkt der Detonation ein Passagierflugzeug auf den Start nach Kairo vorbereitete.
Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition wiederum hat nach eigenen Angaben eine ballistische Rakete auf die saudische Öl-Stadt Yanbu am Roten Meer abgefangen. Die Militärkoalition zerstörte zudem zwei Marschflugkörper über dem Roten Meer sowie drei Drohnen in Saudi-Arabien. Die Aggressoren wurden nicht benannt. Über die Hafenstadt Yanbu im Westen des Landes wickelt Saudi-Arabien Ölexporte ab, um die strategisch wichtige Straße von Hormus im Osten der arabischen Halbinsel zu umgehen.
Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition wiederum hat nach eigenen Angaben eine ballistische Rakete auf die saudische Öl-Stadt Yanbu am Roten Meer abgefangen. Die Militärkoalition zerstörte zudem zwei Marschflugkörper über dem Roten Meer sowie drei Drohnen in Saudi-Arabien. Die Aggressoren wurden nicht benannt. Über die Hafenstadt Yanbu im Westen des Landes wickelt Saudi-Arabien Ölexporte ab, um die strategisch wichtige Straße von Hormus im Osten der arabischen Halbinsel zu umgehen.
Berichte: Verletzte nach Siedlerangriffen im Westjordanland
Bei Angriffen von radikalen israelischen Siedlern in verschiedenen Orten im besetzten Westjordanland soll es Berichten zufolge eine Reihe von Verletzten gegeben haben. Neben mehreren Palästinensern sei auch eine ausländische Journalistin im Krankenhaus behandelt worden, meldeten palästinensische und israelische Medien. Die Gewalt habe sich vor allem gegen palästinensische Helfer bei der Olivenernte gerichtet.
Bei einem Vorfall in dem Ort Abu Falah sollen Siedler zwei Palästinenser geschlagen haben, hieß es unter anderem in einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa. Einem weiteren Mann wurde dem Bericht zufolge ins Bein geschossen. Das israelische Militär sagte am Nachmittag, Soldaten hätten in der Gegend Warnschüsse in die Luft gegeben und in Richtung einer verdächtigen Person geschossen. Der Palästinenser sei mit einem scharfen Gegenstand auf sie zugelaufen.
Israels Armee sagte weiter, sie untersuche den Vorfall in Abu Falah, bei dem auch die Journalistin verletzt worden sei. Sie sprach von einer „gewalttätigen Auseinandersetzung“. Israelische Einsatzkräfte hätten diese beendet. Laut Wafa soll Israels Militär dabei Tränengas gegen Palästinenser eingesetzt haben.
Der wichtigste Rivale von Benjamin Netanjahu bei der in elf Tagen anstehenden Parlamentswahl in Israel, Gadi Eisenkot, verurteilte die Siedlergewalt. „Diese Handvoll Randalierer repräsentieren nicht die israelische Öffentlichkeit“, sagte er zugleich. Der Ex-Militärchef forderte harte Maßnahmen der Polizei gegen sie. Israels Armee teilte ihrerseits mit: „Angriffe und Gewalt gegen unschuldige Zivilisten sind schwerwiegende und inakzeptable Taten.“
Bei einem Vorfall in dem Ort Abu Falah sollen Siedler zwei Palästinenser geschlagen haben, hieß es unter anderem in einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa. Einem weiteren Mann wurde dem Bericht zufolge ins Bein geschossen. Das israelische Militär sagte am Nachmittag, Soldaten hätten in der Gegend Warnschüsse in die Luft gegeben und in Richtung einer verdächtigen Person geschossen. Der Palästinenser sei mit einem scharfen Gegenstand auf sie zugelaufen.
Israels Armee sagte weiter, sie untersuche den Vorfall in Abu Falah, bei dem auch die Journalistin verletzt worden sei. Sie sprach von einer „gewalttätigen Auseinandersetzung“. Israelische Einsatzkräfte hätten diese beendet. Laut Wafa soll Israels Militär dabei Tränengas gegen Palästinenser eingesetzt haben.
Der wichtigste Rivale von Benjamin Netanjahu bei der in elf Tagen anstehenden Parlamentswahl in Israel, Gadi Eisenkot, verurteilte die Siedlergewalt. „Diese Handvoll Randalierer repräsentieren nicht die israelische Öffentlichkeit“, sagte er zugleich. Der Ex-Militärchef forderte harte Maßnahmen der Polizei gegen sie. Israels Armee teilte ihrerseits mit: „Angriffe und Gewalt gegen unschuldige Zivilisten sind schwerwiegende und inakzeptable Taten.“
Die israelische Zeitung Haaretz meldete unter Berufung auf Augenzeugen in einem Dorf in der Gegend der Stadt Ramallah, dass ungefähr 30 maskierte Siedler Erntehelfer angegriffen und ihnen befohlen hätten, zu gehen. Israelische Sicherheitskräfte seien dazu gekommen, hätten aber keinen der Angreifer festgenommen.
Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg nochmals zugespitzt. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden im Westjordanland seitdem mehr als 1100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen oder eigenen Anschlägen getötet. Zugleich hat die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser stark zugenommen. Dem israelischen Militär wird dabei immer wieder vorgeworfen, nicht entschlossen genug dagegen vorzugehen.
Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg nochmals zugespitzt. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden im Westjordanland seitdem mehr als 1100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen oder eigenen Anschlägen getötet. Zugleich hat die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser stark zugenommen. Dem israelischen Militär wird dabei immer wieder vorgeworfen, nicht entschlossen genug dagegen vorzugehen.
EU und Golfstaaten verschieben Gipfeltreffen in Riad
Die Europäische Union hat das für den 24. Oktober geplante Gipfeltreffen mit den Golfstaaten in Saudi-Arabien verschoben. Einen Grund dafür nannte die EU nicht, sie erklärte lediglich, dass ein neuer Termin zu gegebener Zeit bekanntgegeben werde. Hintergrund der Entscheidung dürften allerdings zunehmende Sicherheitsbedenken wegen der Angriffe der mit Iran verbündeten Huthi-Miliz aus Jemen auf Saudi-Arabien sein.
Am vergangenen Wochenende waren bei einem Angriff auf den internationalen Flughafen der Hauptstadt Riad 13 Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt worden. Der Flughafen, auf dem die Delegationen landen sollten, ist seitdem geschlossen. Die Verschiebung des Treffens in Riad ist ein Rückschlag für die Bemühungen Saudi-Arabiens, sich trotz des eskalierenden Konflikts mit den Huthi als Gastgeber internationaler Großereignisse zu präsentieren. Die EU wollte mit dem Treffen ihre Solidarität mit den Golfstaaten demonstrieren. Trotz der Absage betonte die EU die große strategische Bedeutung der Beziehungen zu der Region.
Allein in den vergangenen zwei Wochen hat die Huthi-Miliz in Jemen nach saudischen Angaben den internationalen Flughafen von Riad zwanzigmal angegriffen. Das sagte Turki al-Maliki, Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses zum Kampf gegen die Huthi. Dabei seien insgesamt 17 Menschen getötet und mehr als 330 verletzt worden.
Seit Saudi-Arabien 2015 in den Bürgerkrieg in Jemen eintrat, griffen die Huthi immer wieder Ziele im Königreich an. Bei Attacken auf Ölanlagen des staatlichen Konzerns Aramco mit Drohnen und Raketen wurde 2019 etwa die Hälfte der saudischen Ölproduktion unterbrochen und etwa fünf Prozent der weltweiten Ölversorgung.
Am vergangenen Wochenende waren bei einem Angriff auf den internationalen Flughafen der Hauptstadt Riad 13 Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt worden. Der Flughafen, auf dem die Delegationen landen sollten, ist seitdem geschlossen. Die Verschiebung des Treffens in Riad ist ein Rückschlag für die Bemühungen Saudi-Arabiens, sich trotz des eskalierenden Konflikts mit den Huthi als Gastgeber internationaler Großereignisse zu präsentieren. Die EU wollte mit dem Treffen ihre Solidarität mit den Golfstaaten demonstrieren. Trotz der Absage betonte die EU die große strategische Bedeutung der Beziehungen zu der Region.
Allein in den vergangenen zwei Wochen hat die Huthi-Miliz in Jemen nach saudischen Angaben den internationalen Flughafen von Riad zwanzigmal angegriffen. Das sagte Turki al-Maliki, Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses zum Kampf gegen die Huthi. Dabei seien insgesamt 17 Menschen getötet und mehr als 330 verletzt worden.
Seit Saudi-Arabien 2015 in den Bürgerkrieg in Jemen eintrat, griffen die Huthi immer wieder Ziele im Königreich an. Bei Attacken auf Ölanlagen des staatlichen Konzerns Aramco mit Drohnen und Raketen wurde 2019 etwa die Hälfte der saudischen Ölproduktion unterbrochen und etwa fünf Prozent der weltweiten Ölversorgung.
CNN: US-Militär erwägt Einsatz der "Mutter aller Bomben" gegen Iran
Das US-Militär hat einem Medienbericht zufolge für den Fall neuer Kämpfe im Iran-Krieg Angriffspläne gegen Energie- und Atomanlagen der Islamischen Republik vorbereitet, die auch den Einsatz seiner schwersten konventionellen Bombe vorsehen. Dies berichtet der Sender CNN unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute US-Vertreter. Sollte US-Präsident Donald Trump entsprechende Angriffe anordnen, könnte demnach die GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb – auch bekannt als "Mutter aller Bomben" – abgeworfen werden. Der Einsatz der größten nichtatomaren Waffe im US-Arsenal würde eine erhebliche Eskalation des Konflikts bedeuten.
Den Insidern zufolge gibt es in Militärkreisen jedoch Zweifel, ob sich die strategischen Ziele mit der Bombe tatsächlich erreichen lassen. Der etwa zehn Tonnen schwere Sprengsatz wurde im Jahr 2003 erstmals getestet. Erstmals eingesetzt haben die US-Streitkräfte die Bombe im April 2017 im Kampf gegen die Islamisten-Miliz IS in Afghanistan. Ziel war damals ein Tunnelsystem der Extremisten.
Den Insidern zufolge gibt es in Militärkreisen jedoch Zweifel, ob sich die strategischen Ziele mit der Bombe tatsächlich erreichen lassen. Der etwa zehn Tonnen schwere Sprengsatz wurde im Jahr 2003 erstmals getestet. Erstmals eingesetzt haben die US-Streitkräfte die Bombe im April 2017 im Kampf gegen die Islamisten-Miliz IS in Afghanistan. Ziel war damals ein Tunnelsystem der Extremisten.
Containerschiff sinkt nach Angriff vor Hormus – zweiter Frachter getroffen
Nach einem Angriff nahe der Straße von Hormus soll ein Containerschiff gesunken sein. Es soll sich dabei nach Angaben aus Sicherheitskreisen der Schifffahrt um die unter der Flagge Singapurs fahrende GFS Pride handeln. Der Frachter habe eine Kapazität von 2824 Standardcontainern. Bei der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Betreibergesellschaft war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen. Die pakistanische Schifffahrtsbehörde warnte vor den im Meer treibenden Containern der gesunkenen GFS Pride. Zuvor hatte die iranische Revolutionsgarde mitgeteilt, in den Gewässern südlich der Straße von Hormus sei ein Frachter auf eine Seemine gelaufen und gesunken. Das Schiff sei in Brand geraten.
Die GFS Pride gehört eher zu den kleineren Frachtern, die vor allem für Zubringerdienste eingesetzt werden. Nach Daten der UN-Schifffahrtsorganisation IMO ist das Schiff das zweite Handelsschiff, das seit Beginn des Krieges zwischen den USA und Iran am 28. Februar in der Region gesunken ist.
Das gleiche Schicksal droht einem weiteren Schiff: Der unter der Flagge von Antigua und Barbuda fahrende Schüttgutfrachter Cape Dao sei nach einem erfolglosen Rettungsversuch in Begriff unterzugehen, teilte die britische Risikomanagement-Gruppe Vanguard mit. Das Schiff war demnach bereits am 23. September von einem Projektil getroffen worden. Auch die ebenfalls in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Betreibergesellschaft der Cape Dao war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.
Die GFS Pride gehört eher zu den kleineren Frachtern, die vor allem für Zubringerdienste eingesetzt werden. Nach Daten der UN-Schifffahrtsorganisation IMO ist das Schiff das zweite Handelsschiff, das seit Beginn des Krieges zwischen den USA und Iran am 28. Februar in der Region gesunken ist.
Das gleiche Schicksal droht einem weiteren Schiff: Der unter der Flagge von Antigua und Barbuda fahrende Schüttgutfrachter Cape Dao sei nach einem erfolglosen Rettungsversuch in Begriff unterzugehen, teilte die britische Risikomanagement-Gruppe Vanguard mit. Das Schiff war demnach bereits am 23. September von einem Projektil getroffen worden. Auch die ebenfalls in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Betreibergesellschaft der Cape Dao war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.