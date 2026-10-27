Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Parlamentswahl in Israel angelaufen
Israel will acht neue Siedlungsaußenposten um Hebron bauen
Katz: Israel plant vor der Wahl keinen Angriff auf Iran
Forschungsinstitut: Rekordhoch bei Angriffen auf Schiffe in Straße von Hormus
Armee will Westjordanland während Wahlen in Israel abriegeln
Carim Soliman
Parlamentswahl in Israel angelaufen
In Israel hat die Wahl eines neuen Parlaments begonnen. Rund 7,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die 120 Abgeordneten der 26. Knesset zu bestimmen. Die Abstimmung gilt als Schicksalswahl: Israel steht an einem Scheideweg, und die Entscheidung könnte die politische und gesellschaftliche Ausrichtung des Landes für Jahre prägen. Auch für Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steht viel auf dem Spiel.
Es ist die erste Parlamentswahl seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Gaza-Krieg. Zehntausende im Ausland lebende Israelis sind eigens zur Stimmabgabe in ihre Heimat zurückgeflogen.
Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen dem Lager des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Netanjahu und seinen politischen Gegnern ab. Wichtigster Rivale ist der frühere Militärchef Gadi Eisenkot an der Spitze der Mitte-Partei Jaschar. Eine Pattsituation wie bei früheren Wahlen ist nicht ausgeschlossen. Für eine Mehrheit in der 120 Sitze zählenden Knesset sind mindestens 61 Mandate erforderlich.
Landesweit stehen rund 12 000 Wahllokale offen, die meisten bis 21.00 Uhr deutscher Zeit. Nach Schließung der Wahllokale sollen erste Prognosen auf Grundlage von Nachwahlbefragungen veröffentlicht werden. Insgesamt treten 36 Listen an. Nach jüngsten Umfragen dürfte etwa ein Drittel von ihnen die Sperrklausel von 3,25 Prozent überwinden und ins Parlament einziehen. Mit vorläufigen Endergebnissen wird am Donnerstag gerechnet. Die offiziellen Ergebnisse sollen dann acht Tage nach der Wahl veröffentlicht werden.
Es ist die erste Parlamentswahl seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Gaza-Krieg. Zehntausende im Ausland lebende Israelis sind eigens zur Stimmabgabe in ihre Heimat zurückgeflogen.
Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen dem Lager des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Netanjahu und seinen politischen Gegnern ab. Wichtigster Rivale ist der frühere Militärchef Gadi Eisenkot an der Spitze der Mitte-Partei Jaschar. Eine Pattsituation wie bei früheren Wahlen ist nicht ausgeschlossen. Für eine Mehrheit in der 120 Sitze zählenden Knesset sind mindestens 61 Mandate erforderlich.
Landesweit stehen rund 12 000 Wahllokale offen, die meisten bis 21.00 Uhr deutscher Zeit. Nach Schließung der Wahllokale sollen erste Prognosen auf Grundlage von Nachwahlbefragungen veröffentlicht werden. Insgesamt treten 36 Listen an. Nach jüngsten Umfragen dürfte etwa ein Drittel von ihnen die Sperrklausel von 3,25 Prozent überwinden und ins Parlament einziehen. Mit vorläufigen Endergebnissen wird am Donnerstag gerechnet. Die offiziellen Ergebnisse sollen dann acht Tage nach der Wahl veröffentlicht werden.
Anschließend beauftragt Präsident Izchak Herzog jenen Kandidaten mit der Regierungsbildung, dem die besten Chancen eingeräumt werden, eine Koalition zu schmieden. Dafür hat dieser zunächst vier Wochen Zeit. Die vorherige Parlamentswahl fand im November 2022 statt. Netanjahu bildete anschließend mit religiösen und rechtsextremen Kräften die bislang am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte Israels.
Luzia Geier
Militärkoalition: Huthi-Raketen und Drohnen auf Saudi-Arabien abgefangen
Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition im Jemen hat nach eigenen Angaben mehrere von den Huthi-Rebellen abgefeuerte Raketen und Drohnen abgefangen und zerstört. Die von Iran unterstützte Gruppe habe drei ballistische Raketen auf die östliche Region Saudi-Arabiens sowie vier Drohnen auf den Süden des Landes gerichtet, teilte das Bündnis mit. Der saudische Zivilschutz gab zunächst Frühwarnungen vor einer möglichen feindlichen Bedrohung für die betroffenen Gebiete heraus. Später hieß es, die Gefahr in beiden Regionen sei vorüber.
Der Konflikt zwischen dem Königreich und den Huthi hat sich zuletzt wieder verschärft. Saudi-Arabien hat seine Angriffe auf die Gruppe intensiviert, seit diese im vergangenen Monat strategisch wichtige Gebiete an der jemenitischen Küste des Roten Meeres eingenommen hat. Dabei rückten die Huthi in Richtung der Meerenge Bab al-Mandab vor. Diese ist eine zentrale weltweite Schifffahrtsroute für die Ölproduzenten am Golf und liegt von der Straße von Hormus aus gesehen auf der anderen Seite der Arabischen Halbinsel.
Die erneuten Kämpfe haben einen von den Vereinten Nationen vermittelten Waffenstillstand aus dem Jahr 2022 zunichte gemacht. Dieser hatte die Angriffe zwischen der von Saudi-Arabien geführten Koalition, die die international anerkannte Regierung des Jemen unterstützt, und den Huthi, die die Hauptstadt Sanaa kontrollieren, weitgehend gestoppt.
Der Konflikt zwischen dem Königreich und den Huthi hat sich zuletzt wieder verschärft. Saudi-Arabien hat seine Angriffe auf die Gruppe intensiviert, seit diese im vergangenen Monat strategisch wichtige Gebiete an der jemenitischen Küste des Roten Meeres eingenommen hat. Dabei rückten die Huthi in Richtung der Meerenge Bab al-Mandab vor. Diese ist eine zentrale weltweite Schifffahrtsroute für die Ölproduzenten am Golf und liegt von der Straße von Hormus aus gesehen auf der anderen Seite der Arabischen Halbinsel.
Die erneuten Kämpfe haben einen von den Vereinten Nationen vermittelten Waffenstillstand aus dem Jahr 2022 zunichte gemacht. Dieser hatte die Angriffe zwischen der von Saudi-Arabien geführten Koalition, die die international anerkannte Regierung des Jemen unterstützt, und den Huthi, die die Hauptstadt Sanaa kontrollieren, weitgehend gestoppt.
Anna Schimpp
UN-Menschenrechtskommissar Türk kritisiert Israels Vorgehen in Hebron
Der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen, Volker Türk, hat Israels Militäroperation in der palästinensischen Stadt Hebron als „inakzeptabel“ kritisiert. In einer am Montag veröffentlichten Erklärung bezeichnete er die gewaltsame Vertreibung von mehr als 2 000 Palästinensern nach einem Angriff auf israelische Soldaten als unverhältnismäßig.
„Diejenigen, die vertrieben wurden, müssen in ihre Heimat zurückkehren dürfen“, forderte Türk. Israel müsse überdies Entschädigungen für zu Unrecht abgerissene Häuser zahlen. „Kollektive Bestrafung ist ein schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht“, betonte der UN-Experte. Drohungen, ganze Viertel auszulöschen, weckten zudem „ernsthafte Bedenken hinsichtlich ethnischer Säuberung“.
„Diejenigen, die vertrieben wurden, müssen in ihre Heimat zurückkehren dürfen“, forderte Türk. Israel müsse überdies Entschädigungen für zu Unrecht abgerissene Häuser zahlen. „Kollektive Bestrafung ist ein schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht“, betonte der UN-Experte. Drohungen, ganze Viertel auszulöschen, weckten zudem „ernsthafte Bedenken hinsichtlich ethnischer Säuberung“.
Israels Militäroperation in Hebron folgte auf einen Angriff bewaffneter Palästinenser auf einen israelischen Militärposten am Freitag. Dabei wurden zwei israelische Soldaten erschossen. Nach Armeeangaben dient das aktuelle Vorgehen in Hebron der Terrorbekämpfung. Die Operation werde voraussichtlich mehrere Tage dauern und gründliche Durchsuchungen sowie den Abriss von Gebäuden umfassen, die eine Sicherheitsbedrohung darstellten.
Hebron liegt rund 30 Kilometer südlich von Jerusalem und ist mit rund 210 000 Einwohnern die größte palästinensische Stadt im Westjordanland. Zugleich leben dort rund 850 jüdische Siedler, die von israelischen Soldaten beschützt werden.
Carim Soliman
Israel will acht neue Siedlungsaußenposten um Hebron bauen
Im Gebiet südlich der palästinensischen Stadt Hebron ist Berichten zufolge mit dem Bau von acht neuen israelischen Siedlungsaußenposten begonnen worden. Die Außenposten, die mit Genehmigung der israelischen Armee errichtet werden, seien Teil der Maßnahmen der „Beseitigung des Bösen“, erklärte der israelische Finanzminister, der Rechtsextreme Bezalel Smotrich laut Mitteilung seiner Partei „Religiöser Zionismus“ am Montag.
Man reagiere damit auf den tödlichen Terroranschlag auf einen israelischen Militärposten bei Hebron, bei dem am Freitag zwei israelische Soldaten sowie die beiden palästinensischen Attentäter erschossen wurden. „Wir setzen die Siedlungsrevolution fort“, so Smotrich. Zu den Maßnahmen gehört laut dem Minister auch „eine umfassende Abrisswelle illegaler arabischer Gebäude in der Nähe des Anschlagsortes“.
Israel hatte nach dem Anschlag ein hartes Vorgehen gegen Palästinenser angekündigt. Seit Freitag geht die israelische Armee gegen zwei Stadtviertel Hebrons vor. Bisher wurden rund 3200 Menschen aus ihren Häusern vertrieben sowie eine nicht genannte Zahl Gebäude abgerissen. Die palästinensische Führung sprach von einer Kollektivstrafe gegen das palästinensische Volk und forderte internationales Eingreifen.
Israel hält das Westjordanland seit 1967 besetzt. Sowohl die Besetzung als auch der Siedlungsbau verstoßen gegen das Völkerrecht.
Über die Vergeltungsmaßnahmen seitens der israelischen Regierung berichtet Kristiana Ludwig:
Man reagiere damit auf den tödlichen Terroranschlag auf einen israelischen Militärposten bei Hebron, bei dem am Freitag zwei israelische Soldaten sowie die beiden palästinensischen Attentäter erschossen wurden. „Wir setzen die Siedlungsrevolution fort“, so Smotrich. Zu den Maßnahmen gehört laut dem Minister auch „eine umfassende Abrisswelle illegaler arabischer Gebäude in der Nähe des Anschlagsortes“.
Israel hatte nach dem Anschlag ein hartes Vorgehen gegen Palästinenser angekündigt. Seit Freitag geht die israelische Armee gegen zwei Stadtviertel Hebrons vor. Bisher wurden rund 3200 Menschen aus ihren Häusern vertrieben sowie eine nicht genannte Zahl Gebäude abgerissen. Die palästinensische Führung sprach von einer Kollektivstrafe gegen das palästinensische Volk und forderte internationales Eingreifen.
Israel hält das Westjordanland seit 1967 besetzt. Sowohl die Besetzung als auch der Siedlungsbau verstoßen gegen das Völkerrecht.
Über die Vergeltungsmaßnahmen seitens der israelischen Regierung berichtet Kristiana Ludwig:
Stadtverwaltung: Mehr als 3000 Palästinenser aus Hebron vertrieben
In der palästinensischen Stadt Hebron haben nach Angaben der Stadtverwaltung 488 Familien mit insgesamt 3171 Personen wegen der anhaltenden israelischen Militäroperation ihre Häuser verlassen müssen. Darunter sind demnach 209 Kleinkinder und 258 ältere Menschen. In benachbarten Stadtvierteln seien hunderte Menschen eingeschlossen und am Verlassen ihrer Häuser gehindert worden.
Ein für die Unterstützung der Vertriebenen eingerichtetes Komitee hat laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa mit Hilfslieferungen an die Vertriebenen begonnen. Es bleibe unklar, ob und wann die Menschen in ihre Häuser zurückkehren dürfen und wie viele Gebäude die israelische Armee in den betreffenden Vierteln abgerissen hat.
Ein für die Unterstützung der Vertriebenen eingerichtetes Komitee hat laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa mit Hilfslieferungen an die Vertriebenen begonnen. Es bleibe unklar, ob und wann die Menschen in ihre Häuser zurückkehren dürfen und wie viele Gebäude die israelische Armee in den betreffenden Vierteln abgerissen hat.
Hebron, arabisch Al-Chalil, liegt rund 30 Kilometer südlich von Jerusalem und ist mit rund 210 000 Einwohnern die größte palästinensische Stadt im Westjordanland. Gleichzeitig leben dort rund 850 jüdische Siedler, die durch ungefähr 650 israelische Soldaten geschützt werden. Seit den Oslo-Abkommen in den 1990er-Jahren ist Hebron in zwei Zonen geteilt. H1 mit rund 166 000 Palästinensern und 80 Prozent der Stadtfläche untersteht der Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde. H2 wird durch Israel kontrolliert.
Carim Soliman
Katz: Israel plant vor der Wahl keinen Angriff auf Iran
Israel plant vor der israelischen Parlamentswahl am Dienstag nach Worten von Verteidigungsminister Israel Katz keinen Angriff auf Iran. Er reagierte damit auf einen Medienbericht über angebliche schwere Meinungsverschiedenheiten zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Militärchef Ejal Zamir.
„Ich stelle unmissverständlich klar, dass Israel zu keinem Zeitpunkt die Absicht hatte, vor den Wahlen in Israel einen Angriff auf Iran zu initiieren“, erklärte der Minister auf der Plattform X. „Zugleich haben wir deutlich gemacht, dass wir mit großer Härte reagieren werden, sollte Iran Israel angreifen.“
„Ich stelle unmissverständlich klar, dass Israel zu keinem Zeitpunkt die Absicht hatte, vor den Wahlen in Israel einen Angriff auf Iran zu initiieren“, erklärte der Minister auf der Plattform X. „Zugleich haben wir deutlich gemacht, dass wir mit großer Härte reagieren werden, sollte Iran Israel angreifen.“
ישראל כ”ץ Israel Katz on Twitter / X
הפרסומים על פערים בין הדרג המדיני לצה"ל בנושא איראן הם מופרכים ושקריים לחלוטין.מאז כניסתי לתפקיד שר הביטחון התיאום בין רה"מ וביני לבין צה"ל בנושא איראן הוא מלא - עם הישגים היסטוריים חסרי תקדים לטובת ביטחון מדינת ישראל.זהו השיקול היחיד - וכך יהיה גם בעתיד.אני קובע באופן חד…— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 26, 2026
x.com
Der israelische TV-Sender N12 hatte am Sonntagabend berichtet, zwischen Netanjahu und Generalstabschef Zamir habe es einen heftigen Konflikt über eine geplante militärische Maßnahme gegeben, die kurz vor der Wahl eine Eskalation mit Iran auslösen könnte. Zamir habe vor der Umsetzung eine eingehende Beratung sowie eine schriftliche juristische Absicherung verlangt. In der Armeeführung gebe es demnach Befürchtungen, Netanjahu könnte den Konflikt mit Iran für innenpolitische Zwecke nutzen. Netanjahu dementierte den Bericht.
Ulrike Putz
Drei Verdächtige nach Angriff auf Kirche in Jordanien festgenommen
Nach dem tödlichen Angriff auf eine Kirche in Jordanien am Freitag haben die Sicherheitskräfte einem Bericht des Staatsfernsehens zufolge drei Verdächtige festgenommen. Die Männer versteckten sich nach Angaben der Sicherheitsbehörden in einem verlassenen Haus und eröffneten das Feuer auf die Beamten. Diese erwiderten die Schüsse und nahmen die verletzten Verdächtigen fest. Bei dem bewaffneten Angriff auf eine Trauerfeier in der Provinz Karak waren neun Menschen ums Leben gekommen, 40 weitere wurden verletzt.
Ulrike Putz
Forschungsinstitut: Rekordhoch bei Angriffen auf Schiffe in Straße von Hormus
Die Zahl der Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus und den angrenzenden Gewässern hat nach Angaben eines US-Forschungsinstituts im Oktober ein Rekordhoch erreicht. In diesem Monat wurden 28 Angriffe registriert. Seit Beginn des Krieges der USA und Israels mit Iran Ende Februar seien es damit 113 Vorfälle, so das Washington Institute for Near East Policy. Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis von Daten der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) zufolge wurden dabei mehr als 30 Supertanker beschädigt. Dies entspricht etwa 3,5 Prozent der weltweiten Flotte.
Ulrike Putz
Saudi-Arabien: Raketenangriff der Huthis auf Riad abgewehrt
Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hat nach eigenen Angaben eine ballistische Rakete der jemenitischen Huthi-Rebellen abgefangen und zerstört. Das Geschoss sei auf die saudische Hauptstadt Riad abgefeuert worden, teilt das Bündnis mit.
Newsdesk
Iranische Revolutionsgarden greifen Stellung im Irak an
Die iranischen Revolutionsgarden haben einem Bericht der regierungsnahen iranischen Nachrichtenagentur Mehr zufolge kurdische Stellungen im Nachbarland Irak attackiert. Der Angriff mit Kampfdrohnen sei auf ein Hauptquartier der Komala-Partei in der teilautonomen Region Kurdistan im Nordirak erfolgt, berichtete die Mehr. Über Opfer ist bisher nichts bekannt.
Irans Staatsführung stuft viele kurdische Gruppen im Irak als „Terrorgruppen“ ein. Auch die kurdische Minderheit in Iran wird Menschenrechtlern zufolge unterdrückt. Die Revolutionsgarden haben in den vergangenen Jahren immer wieder kurdische Ziele im Irak angegriffen. Seit Beginn des Kriegs der USA und Israels haben die Spannungen an der Grenze zugenommen.
Irans Staatsführung stuft viele kurdische Gruppen im Irak als „Terrorgruppen“ ein. Auch die kurdische Minderheit in Iran wird Menschenrechtlern zufolge unterdrückt. Die Revolutionsgarden haben in den vergangenen Jahren immer wieder kurdische Ziele im Irak angegriffen. Seit Beginn des Kriegs der USA und Israels haben die Spannungen an der Grenze zugenommen.
Barbara Klimke
Massenproteste gegen Netanjahu-Regierung
In Israel haben Zehntausende Menschen gegen die rechtsgerichtete Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu demonstriert. Bei einer Kundgebung in Tel Aviv forderten ehemaligen Geiseln und Angehörige der Hinterbliebenen eine staatliche Untersuchungskommission zum Terrorangriff der islamistischen Hamas vom 7. Oktober 2023. Die Protestierenden richteten ihre Kritik direkt gegen die Regierungsführung und riefen unter anderem die Parole: „Wir vergessen nicht, wir vergeben nicht.“
Eine Drohnenaufnahme von der Demonstration in Tel Aviv. Reuters
Barbara Klimke
Armee will Westjordanland während Wahlen in Israel abriegeln
Israels Armee will während der Parlamentswahl am Dienstag einen Lockdown über das besetzte Westjordanland verhängen. Wie die Armee mitteilte, werde palästinensischen Arbeitern bereits am Sonntag und Montag der Zugang zu israelischen Siedlungen im Westjordanland und Jordantal verwehrt. Ausnahme seien Industriezonen und eine „begrenzte Zahl“ genehmigter Bereiche.
Der Militäreinsatz im Westjordanland dauert an, er ist eine Reaktion auf einen tödlichen Angriff bewaffneter Palästinenser am Freitag nahe der Stadt Hebron. Dabei waren nach Armeeangaben zwei Soldaten getötet und drei weitere verletzt worden. Die zwei mutmaßlich palästinensischen Täter aus Hebron wurden demnach getötet.
Israels Verteidigungsminister Israel Katz bestätigte, dass rund 2000 Palästinenser aus ihren Häusern in Hebron vertrieben wurden. „Ausgewählte Armee-Einheiten sind derzeit dort im Einsatz“, sagte er dem israelischen Sender Kan. Die Betroffenen dürften nicht eher in ihre Viertel zurück, „bis wir alle Probleme mit der Hamas in Hebron gelöst haben“.
Der Bürgermeister von Hebron, Jussef al-Dschabari, hatte bereits zuvor dem arabischen Nachrichtenkanal Al Jazeera gesagt, seit Beginn der israelischen Razzien am Freitag seien 2200 Menschen aus ihren Häusern vertrieben worden. Die palästinensische Autonomiebehörde rief die internationale Gemeinschaft zum Eingreifen auf. Die Vertreibung von Anwohnern, der Abriss von Häusern und Gebäuden sowie die Abriegelung von Städten stelle eine Kollektivstrafe dar.
Der Militäreinsatz im Westjordanland dauert an, er ist eine Reaktion auf einen tödlichen Angriff bewaffneter Palästinenser am Freitag nahe der Stadt Hebron. Dabei waren nach Armeeangaben zwei Soldaten getötet und drei weitere verletzt worden. Die zwei mutmaßlich palästinensischen Täter aus Hebron wurden demnach getötet.
Israels Verteidigungsminister Israel Katz bestätigte, dass rund 2000 Palästinenser aus ihren Häusern in Hebron vertrieben wurden. „Ausgewählte Armee-Einheiten sind derzeit dort im Einsatz“, sagte er dem israelischen Sender Kan. Die Betroffenen dürften nicht eher in ihre Viertel zurück, „bis wir alle Probleme mit der Hamas in Hebron gelöst haben“.
Der Bürgermeister von Hebron, Jussef al-Dschabari, hatte bereits zuvor dem arabischen Nachrichtenkanal Al Jazeera gesagt, seit Beginn der israelischen Razzien am Freitag seien 2200 Menschen aus ihren Häusern vertrieben worden. Die palästinensische Autonomiebehörde rief die internationale Gemeinschaft zum Eingreifen auf. Die Vertreibung von Anwohnern, der Abriss von Häusern und Gebäuden sowie die Abriegelung von Städten stelle eine Kollektivstrafe dar.
Huthi-Angriffe auf saudische Flughäfen und Ölanlagen
Erneut hat die mit Iran verbündete Huthi-Miliz in Jemen das benachbarte Saudi-Arabien angegriffen. Die Attacken mit ballistischen Raketen und Drohnen hätten ihre Ziele getroffen, erkläre Huthi-Militärsprecher Jahja Sari. Sie seien eine Vergeltungsmaßnahme für vorangegangene saudische Angriffe auf Jemen. Zu den Zielen gehörten demnach der König-Khalid-Flughafen in der saudischen Hauptstadt Riad, eine Anlage des staatlichen Ölgiganten Aramco in der Hafenstadt Janbu sowie eine Ölraffinerie in Rabigh im Westen Saudi-Arabiens. Auch Rohölpumpstationen und die wichtige saudische Ost-West-Rohölpipeline sowie der König-Fahd-Flughafen in Dammam seien angegriffen worde, ebenso der Flughafen von Nadschran und ein Luftwaffenstützpunkt in der Großstadt Chamis Muschait.
Zuvor hatte eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition bekannt gegeben, sie habe zwei ballistische Raketen abgefangen, die von der bewaffneten Gruppe in Richtung der Städte Taif und Janbu abgefeuert worden seien. Zudem seien eine ballistische Rakete der Huthi, die auf Riad gerichtet war, sowie eine Drohne in der ölreichen Ostprovinz abgefangen worden. Zu möglichen Opfern oder Schäden wurden keine Angaben gemacht.
Zuvor hatte eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition bekannt gegeben, sie habe zwei ballistische Raketen abgefangen, die von der bewaffneten Gruppe in Richtung der Städte Taif und Janbu abgefeuert worden seien. Zudem seien eine ballistische Rakete der Huthi, die auf Riad gerichtet war, sowie eine Drohne in der ölreichen Ostprovinz abgefangen worden. Zu möglichen Opfern oder Schäden wurden keine Angaben gemacht.
Barbara Klimke
Israel startet im Westjordanland „Anti-Terror-Operation“
Als Reaktion auf einen Angriff im Westjordanland mit zwei getöteten Soldaten hat Israel eigenen Angaben zufolge eine "Anti-Terror-Operation" im Raum Hebron begonnen. „Die Kräfte haben angefangen, das Gebiet gezielt, präzise und umfassend zu durchsuchen, um Terrorinfrastruktur und Waffen ausfindig zu machen und zu beseitigen“, hieß es am späten Abend in einer Erklärung der israelischen Armee und des Inlandgeheimdiensts Schin Bet. Die Operation von Armee, Geheimdienst, Grenzpolizei und Zivilverwaltung sei auf das Gebiet beschränkt, aus dem die "Terroristen" operierten, und werde voraussichtlich mehrere Tage dauern.
Am Freitagmorgen hatte es einen Angriff mit Schusswaffen in der Nähe von Hebron im Westjordanland gegeben. Dabei wurden zwei Soldaten getötet und drei weitere verletzt, teile das israelische Militär mit. Die zwei mutmaßlich palästinensischen Täter aus Hebron wurden getötet. Die Sicherheitskräfte hätten dadurch einen „schweren Anschlag“ verhindert, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er stellte zudem eine Abriegelung des Palästinensergebiets in Aussicht. Gemeint ist, dass alle Übergänge zu dem Palästinensergebiet geschlossen werden.
Am Freitagmorgen hatte es einen Angriff mit Schusswaffen in der Nähe von Hebron im Westjordanland gegeben. Dabei wurden zwei Soldaten getötet und drei weitere verletzt, teile das israelische Militär mit. Die zwei mutmaßlich palästinensischen Täter aus Hebron wurden getötet. Die Sicherheitskräfte hätten dadurch einen „schweren Anschlag“ verhindert, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er stellte zudem eine Abriegelung des Palästinensergebiets in Aussicht. Gemeint ist, dass alle Übergänge zu dem Palästinensergebiet geschlossen werden.
Am Dienstag findet in Israel die Parlamentswahl statt. Der Konflikt mit den Palästinensern ist ein wichtiges Wahlkampfthema. Rechte Politiker versuchen bei ihrer Wählerschaft zu punkten, indem sie ein hartes Vorgehen gegen palästinensische Gewalt versprechen. Die zunehmenden Angriffe radikaler israelischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland thematisieren sie dagegen kaum.
Die Armee teilte am Abend weiter mit, zusätzlich würden Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheitslage in dem Gebiet zu verbessern. Dazu gehörten der Abriss illegaler Bauwerke, die am Ort des Zwischenfalls eine mögliche Sicherheitsbedrohung darstellen könnten.
Seit Beginn der Operation könnten Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Gebiets über drei ausgewiesene Ausgänge nach Befragung das Gebiet verlassen, hieß es weiter. Zu den "Anti-Terror-Maßnahmen" zähle auch die Abriegelung der Gebiete Hebron und Halhul sowie die Einrichtung von Straßensperren.
Trump deutet möglichen weiteren Militäreinsatz gegen Iran an
Die USA könnten nach den Worten von Präsident Donald Trump einen weiteren Militäreinsatz gegen Iran beginnen. „Wir machen vielleicht noch eine kleine Epic Fury“, sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Florida mit Blick auf den Krieg. „Operation Epic Fury“ ist die Bezeichnung des US-Militärs für den Konflikt mit Iran. Zugleich belasten die daraus resultierenden gestiegenen Kraftstoffpreise den Wahlkampf vor den US-Kongresswahlen am 3. November.
Trump erklärte zudem, die USA könnten den Krieg schnell beenden. Er äußert jedoch Zweifel, ob ein rasches Ende oder ein schrittweises Auslaufen des Konflikts anzustreben sei. Anfang des Monats hatte Trump erklärt, die USA würden vor den Wahlen keinen Angriff auf Iran starten.
Trump erklärte zudem, die USA könnten den Krieg schnell beenden. Er äußert jedoch Zweifel, ob ein rasches Ende oder ein schrittweises Auslaufen des Konflikts anzustreben sei. Anfang des Monats hatte Trump erklärt, die USA würden vor den Wahlen keinen Angriff auf Iran starten.