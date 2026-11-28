Netanjahu bietet Eisenkot abwechselnde Regierungsführung an

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat seinem politischen Rivalen Gadi Eisenkot die anfängliche Führung einer gemeinsamen Einheitsregierung angeboten. Netanjahu schlug am Samstag ein Rotationsabkommen zwischen den Parteien der beiden Politiker vor. Dabei würde er selbst als Zweiter den Posten des Regierungschefs übernehmen. Ein Sprecher von Eisenkots Jaschar-Partei reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.



In einer Erklärung teilte Netanjahu mit, eigentlich solle er die israelische Regierung führen. „Angesichts des Ausmaßes der existenziellen Bedrohung und der Möglichkeit, dass eine Regierung gebildet werden könnte, die nicht in der Lage ist, mit dieser Gefahr umzugehen“, erfordere es jedoch seine „Verantwortung als Staatsmann“, alles andere hintanzustellen.



Netanjahus Vorstoß deutet darauf hin, dass der ehemalige Militärchef Eisenkot kurz davor steht, eine von der Opposition unterstützte Koalition zur Ablösung Netanjahus zu bilden. Der israelische Präsident Isaak Herzog hatte Eisenkot mit der Regierungsbildung beauftragt, nachdem bei der Wahl vom 27. Oktober keines der beiden Lager eine regierungsfähige Mehrheit errungen hatte.



Eisenkot, dem nur noch wenige Tage für eine Regierungsbildung bleiben, hat in dieser Woche bereits Koalitionsvereinbarungen mit zwei Partnern aus dem linken und rechten Lager unterzeichnet. Deren Unterstützung könnte ihn einer Mehrheit näherbringen.