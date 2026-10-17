Iran: Supertanker fährt in Straße von Hormus auf Seemine

EU und Golfstaaten verschieben Gipfeltreffen in Riad

Die Europäische Union hat das für den 24. Oktober geplante Gipfeltreffen mit den Golfstaaten in Saudi-Arabien verschoben. Einen Grund dafür nannte die EU nicht, sie erklärte lediglich, dass ein neuer Termin zu gegebener Zeit bekanntgegeben werde. Hintergrund der Entscheidung dürften allerdings zunehmende Sicherheitsbedenken wegen der Angriffe der mit Iran verbündeten Huthi-Miliz aus Jemen auf Saudi-Arabien sein.



Am vergangenen Wochenende waren bei einem Angriff auf den internationalen Flughafen der Hauptstadt Riad 13 Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt worden. Der Flughafen, auf dem die Delegationen landen sollten, ist seitdem geschlossen. Die Verschiebung des Treffens in Riad ist ein Rückschlag für die Bemühungen Saudi-Arabiens, sich trotz des eskalierenden Konflikts mit den Huthi als Gastgeber internationaler Großereignisse zu präsentieren. Die EU wollte mit dem Treffen ihre Solidarität mit den Golfstaaten demonstrieren. Trotz der Absage betonte die EU die große strategische Bedeutung der Beziehungen zu der Region.



Allein in den vergangenen zwei Wochen hat die Huthi-Miliz in Jemen nach saudischen Angaben den internationalen Flughafen von Riad zwanzigmal angegriffen. Das sagte Turki al-Maliki, Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses zum Kampf gegen die Huthi. Dabei seien insgesamt 17 Menschen getötet und mehr als 330 verletzt worden.



Seit Saudi-Arabien 2015 in den Bürgerkrieg in Jemen eintrat, griffen die Huthi immer wieder Ziele im Königreich an. Bei Attacken auf Ölanlagen des staatlichen Konzerns Aramco mit Drohnen und Raketen wurde 2019 etwa die Hälfte der saudischen Ölproduktion unterbrochen und etwa fünf Prozent der weltweiten Ölversorgung.