Netanjahu und Eisenkot suchen nach Israel-Wahl Partner

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein Herausforderer Gadi Eisenkot haben nach der Parlamentswahl erste Fühler nach möglichen Koalitionspartnern ausgestreckt. Zwar liegt Netanjahus rechtsreligiöses Lager nach Auszählung der meisten Stimmen vor dem Oppositionsblock. Eine klare Mehrheit für die Regierungsbildung zeichnet sich bislang jedoch nicht ab. An diesem Donnerstag wird das vorläufige amtliche Endergebnis erwartet.





Netanjahu habe bereits mit dem Vorsitzenden der Partei Religiöser Zionismus, Bezalel Smotrich, und dem Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Ozma Jehudit, Itamar Ben-Gvir, gesprochen, berichtete das israelische Nachrichtenportal ynet. Beide sind schon jetzt Teil der Regierung. Im weiteren Verlauf wolle Netanjahu auch Gespräche mit den ultraorthodoxen Parteien führen, hieß es.





Auch Eisenkot bekräftigte auf der Plattform X seinen Willen, einen politischen Wandel herbeizuführen. Er wolle eine „zionistische Regierung“ bilden, die eine Wehrpflicht auch für ultraorthodoxe Männer anstrebe – ein heiß diskutiertes Streitthema in Israel. Er habe einen langen Tag mit zahlreichen Gesprächen hinter sich, schrieb Eisenkot. Und er spüre das Gewicht der Verantwortung und des Vertrauens, das Hunderttausende Bürger in ihn gesetzt hätten.



Obwohl die Wahl bereits am Dienstag stattfand, sind die Stimmen noch immer nicht komplett ausgezählt. Nach Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen kam Netanjahus Lager auf 53 der 120 Sitze im Parlament. Das ebenfalls mehrere Parteien vereinende Lager seines wichtigsten Rivalen, des früheren Militärchefs Gadi Eisenkot, holte demnach 48 Sitze.