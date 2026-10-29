Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Berichte: Neue Bewegung in Friedensbemühungen im Iran-Krieg
Netanjahus Likud wirft arabischen Parteien Wahlbetrug vor
Mehr als drei Viertel der Stimmen ausgezählt
Netanjahu fordert starke Regierung ohne arabische Parteien
TV-Sender sehen Patt zwischen Netanjahu-Lager und Rivalen
Berichte: Neue Bewegung in Friedensbemühungen im Iran-Krieg
In den festgefahrenen Friedensbemühungen im Iran-Krieg haben die US-Seite sowie Vermittler Medienberichten zufolge neue Anstrengungen unternommen. Zum einen soll US-Vizepräsident J. D. Vance einen Brief an Mohsen Resai, Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, geschrieben haben, um Rahmenbedingungen für Verhandlungen zu eruieren. Zum anderen sollen die Vermittler um Katar Iran dazu drängen, UN-Inspektoren Zugang zu den bombardierten Atomanlagen zu gewähren. Offizielle Bestätigungen liegen dafür nicht vor.
Wie das Wall Street Journal unter Verweis auf ungenannte Quellen berichtete, will Vance mit dem Brief in Erfahrung bringen, ob sich geplante Militärschläge gegen Iran noch auf diplomatischem Wege abwenden lassen. Zuletzt war immer wieder diskutiert worden, dass die USA möglicherweise mit Israel nach den US-Midterms in Iran angreifen könnten. Die Zwischenwahlen finden am Dienstag statt. In dem Brief soll es dem Bericht zufolge um Rahmenbedingungen für Verhandlungen gehen, nicht um einen konkreten Vorschlag für ein Ende des Krieges.
US-Präsident Donald Trump bestritt einen entsprechenden Inhalt des Briefes auf Nachfrage. Bei Vance' Initiative gehe es vielmehr darum, dass der Iran Hilfe bei der Beschaffung von medizinischen Hilfsgütern und anderen Dingen brauche. „Er hat mich gefragt, was ich davon halte, ich habe gesagt: „Wenn du das machen willst, ist das in Ordnung““.
Irans Außenminister Abbas Araghtschi teilte auf der Plattform X mit, trotz Kampfbereitschaft gebe Iran der Diplomatie weiter eine Chance. „Wir stehen weiterhin in engem und ständigem Kontakt mit Vermittlern, um Vorschläge zu prüfen, die die Umsetzung unseres Sieben-Tage-Plans in weniger als einer Woche gewährleisten können.“ Der Plan sieht eine schrittweise Deeskalation vor, wurde von Washington aber bisher abgelehnt.
Wie das Wall Street Journal unter Verweis auf ungenannte Quellen berichtete, will Vance mit dem Brief in Erfahrung bringen, ob sich geplante Militärschläge gegen Iran noch auf diplomatischem Wege abwenden lassen. Zuletzt war immer wieder diskutiert worden, dass die USA möglicherweise mit Israel nach den US-Midterms in Iran angreifen könnten. Die Zwischenwahlen finden am Dienstag statt. In dem Brief soll es dem Bericht zufolge um Rahmenbedingungen für Verhandlungen gehen, nicht um einen konkreten Vorschlag für ein Ende des Krieges.
US-Präsident Donald Trump bestritt einen entsprechenden Inhalt des Briefes auf Nachfrage. Bei Vance' Initiative gehe es vielmehr darum, dass der Iran Hilfe bei der Beschaffung von medizinischen Hilfsgütern und anderen Dingen brauche. „Er hat mich gefragt, was ich davon halte, ich habe gesagt: „Wenn du das machen willst, ist das in Ordnung““.
Irans Außenminister Abbas Araghtschi teilte auf der Plattform X mit, trotz Kampfbereitschaft gebe Iran der Diplomatie weiter eine Chance. „Wir stehen weiterhin in engem und ständigem Kontakt mit Vermittlern, um Vorschläge zu prüfen, die die Umsetzung unseres Sieben-Tage-Plans in weniger als einer Woche gewährleisten können.“ Der Plan sieht eine schrittweise Deeskalation vor, wurde von Washington aber bisher abgelehnt.
Barbara Klimke
Netanjahu und Eisenkot suchen nach Israel-Wahl Partner
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein Herausforderer Gadi Eisenkot haben nach der Parlamentswahl erste Fühler nach möglichen Koalitionspartnern ausgestreckt. Zwar liegt Netanjahus rechtsreligiöses Lager nach Auszählung der meisten Stimmen vor dem Oppositionsblock. Eine klare Mehrheit für die Regierungsbildung zeichnet sich bislang jedoch nicht ab. An diesem Donnerstag wird das vorläufige amtliche Endergebnis erwartet.
Netanjahu habe bereits mit dem Vorsitzenden der Partei Religiöser Zionismus, Bezalel Smotrich, und dem Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Ozma Jehudit, Itamar Ben-Gvir, gesprochen, berichtete das israelische Nachrichtenportal ynet. Beide sind schon jetzt Teil der Regierung. Im weiteren Verlauf wolle Netanjahu auch Gespräche mit den ultraorthodoxen Parteien führen, hieß es.
Auch Eisenkot bekräftigte auf der Plattform X seinen Willen, einen politischen Wandel herbeizuführen. Er wolle eine „zionistische Regierung“ bilden, die eine Wehrpflicht auch für ultraorthodoxe Männer anstrebe – ein heiß diskutiertes Streitthema in Israel. Er habe einen langen Tag mit zahlreichen Gesprächen hinter sich, schrieb Eisenkot. Und er spüre das Gewicht der Verantwortung und des Vertrauens, das Hunderttausende Bürger in ihn gesetzt hätten.
Obwohl die Wahl bereits am Dienstag stattfand, sind die Stimmen noch immer nicht komplett ausgezählt. Nach Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen kam Netanjahus Lager auf 53 der 120 Sitze im Parlament. Das ebenfalls mehrere Parteien vereinende Lager seines wichtigsten Rivalen, des früheren Militärchefs Gadi Eisenkot, holte demnach 48 Sitze.
Obwohl die Wahl bereits am Dienstag stattfand, sind die Stimmen noch immer nicht komplett ausgezählt. Nach Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen kam Netanjahus Lager auf 53 der 120 Sitze im Parlament. Das ebenfalls mehrere Parteien vereinende Lager seines wichtigsten Rivalen, des früheren Militärchefs Gadi Eisenkot, holte demnach 48 Sitze.
Netanjahus Likud wirft arabischen Parteien Wahlbetrug vor
Die rechtskonservative Likud-Partei des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat arabischen Parteien in scharfen Worten Wahlbetrug vorgeworfen - die Vorwürfe lassen sich allerdings bislang nicht unabhängig überprüfen. „Die Wahlen im Staat Israel wurden von arabischen Parteien gestohlen, die den Terrorismus und die Vernichtung des jüdischen Staates unterstützen“, hieß es in einer Mitteilung der Partei. Es war die Rede von „schweren Straftaten“, darunter „Bestechung, Drohungen, Gewalt, Fälschungen und der Einsatz verbotener Software zur Mobilisierung von Wählern“.
Die Likud-Partei habe der Polizei, dem Inlandsgeheimdienst Schin Bet und dem Zentralen Wahlkomitee „Hunderte Zeugenaussagen und Beweise für Wahlbetrug in zahlreichen arabischen Wahllokalen“ übermittelt, hieß es weiter. Die Partei Netanjahus forderte von den Sicherheitskräften eine umfassende Untersuchung und eine „konsequente strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen“. Nach Darstellung der Likud-Partei sei die Integrität der Wahlen in Israel „massiv beeinträchtigt“ worden. Das Wahlkomitee teilte nach Angaben des Nachrichtenportals ynet mit, es werde die Beschwerde prüfen.
Die Likud-Partei habe der Polizei, dem Inlandsgeheimdienst Schin Bet und dem Zentralen Wahlkomitee „Hunderte Zeugenaussagen und Beweise für Wahlbetrug in zahlreichen arabischen Wahllokalen“ übermittelt, hieß es weiter. Die Partei Netanjahus forderte von den Sicherheitskräften eine umfassende Untersuchung und eine „konsequente strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen“. Nach Darstellung der Likud-Partei sei die Integrität der Wahlen in Israel „massiv beeinträchtigt“ worden. Das Wahlkomitee teilte nach Angaben des Nachrichtenportals ynet mit, es werde die Beschwerde prüfen.
Jemenitische Huthi greifen Flughafen in Aden an
Die Huthi-Rebellen in Jemen haben nach Angaben der international anerkannten Regierung erneut den internationalen Flughafen der südlichen Hafenstadt Aden angegriffen. Die staatliche Nachrichtenagentur Saba berichtete unter Berufung auf das Verkehrsministerium, der Flughafen sei mit mehreren ballistischen Raketen angegriffen worden. In den vergangenen Tagen sei der Flughafen bereits sechsmal attackiert worden.
Die wiederholten Angriffe auf die wichtige zivile Einrichtung gefährdeten das Leben von Passagieren, Besatzungsmitgliedern und Flughafenpersonal, hieß es in der Erklärung. Zudem könnten sie den Reiseverkehr sowie humanitäre Hilfsmaßnahmen beeinträchtigen. Das Ministerium machte die Huthi für die Angriffe und deren Folgen verantwortlich. Angaben zu Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.
Die wiederholten Angriffe auf die wichtige zivile Einrichtung gefährdeten das Leben von Passagieren, Besatzungsmitgliedern und Flughafenpersonal, hieß es in der Erklärung. Zudem könnten sie den Reiseverkehr sowie humanitäre Hilfsmaßnahmen beeinträchtigen. Das Ministerium machte die Huthi für die Angriffe und deren Folgen verantwortlich. Angaben zu Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.
Die Huthi hatten zuvor zur Evakuierung des Flughafens aufgerufen. Zur Begründung hieß es, ein saudisches Militärtransportflugzeug bringe angeblich Waffen zu dem Flughafen. Saudi-Arabien äußerte sich dazu nicht.
Anna Schimpp
Mehr als drei Viertel der Stimmen ausgezählt
Nach Auszählung von mehr als 80 Prozent der Stimmen bei der Parlamentswahl in Israel hat der Block von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Angaben des Zentralen Wahlausschusses seinen Vorsprung ausgebaut. Eine klare Mehrheit erreicht er aber weiterhin nicht. Laut den Zahlen des Zentralen Wahlausschusses kommt Netanjahus Lager nach gegenwärtigem Stand auf 54 der 120 Sitze in der Knesset. Das gegnerische Lager von Ex-Militärchef Gadi Eisenkot liegt derzeit bei 49. Die arabischen Parteien kommen nach gegenwärtigem Stand auf zusammen 17 Sitze.
Eisenkot wäre für die Bildung einer Regierung auf die Unterstützung arabischer Parteien angewiesen, was aber mehrere Parteien der Opposition bislang ablehnten. Netanjahu rief derweil zur Bildung einer starken rechtsgerichteten Regierung ohne Beteiligung der arabischen Parteien auf.
Eisenkot wäre für die Bildung einer Regierung auf die Unterstützung arabischer Parteien angewiesen, was aber mehrere Parteien der Opposition bislang ablehnten. Netanjahu rief derweil zur Bildung einer starken rechtsgerichteten Regierung ohne Beteiligung der arabischen Parteien auf.
Offizielle Ergebnisse werden erst in den kommenden Tagen erwartet.
Anna Schimpp
Arabische Parteien wollen Netanjahus Ablösung ermöglichen
Ein Bündnis arabisch geprägter Parteien ist nach eigenen Angaben bereit, den Weg für die Ablösung der rechtsreligiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu ebnen. Der Vorsitzende der Vereinten Liste, Jussef Dschabarin, sagte am Tag nach der Parlamentswahl: „Die Regierung von Netanjahu und (dem rechtsextremen Polizeiminister Itamar) Ben-Gvir hat jedem arabischen Bürger das Leben zur Hölle gemacht.“
Er nannte die Unterstützung der israelischen Wähler für die arabischen Parteien „historisch“. Nach Auszählung der meisten Stimmen kommen die islamisch-konservative Raam-Partei und die Vereinte Liste auf 17 von 120 Sitzen im Parlament. Sie könnten Zünglein an der Waage werden, weil weder das Lager Netanjahus noch das Lager seiner Rivalen um Ex-Militärchef Gadi Eisenkot bislang eine Mehrheit erzielt hat.
„Wir werden unsere politische Stärke zu nutzen wissen, um die Werte voranzubringen, an die wir glauben“, sagte Dschabarin. „Wir sind bereit, den Weg für die Ablösung der Regierung von Netanjahu, Ben-Gvir und (Finanzminister Bezalel) Smotrich zu ebnen – und sie nach Hause zu schicken.“
Er nannte die Unterstützung der israelischen Wähler für die arabischen Parteien „historisch“. Nach Auszählung der meisten Stimmen kommen die islamisch-konservative Raam-Partei und die Vereinte Liste auf 17 von 120 Sitzen im Parlament. Sie könnten Zünglein an der Waage werden, weil weder das Lager Netanjahus noch das Lager seiner Rivalen um Ex-Militärchef Gadi Eisenkot bislang eine Mehrheit erzielt hat.
„Wir werden unsere politische Stärke zu nutzen wissen, um die Werte voranzubringen, an die wir glauben“, sagte Dschabarin. „Wir sind bereit, den Weg für die Ablösung der Regierung von Netanjahu, Ben-Gvir und (Finanzminister Bezalel) Smotrich zu ebnen – und sie nach Hause zu schicken.“
Rund ein Fünftel der israelischen Bevölkerung ist arabisch. Die meisten sind Nachkommen jener Palästinenser, die nach der Staatsgründung Israels und dem Krieg von 1948 im Land geblieben waren. Als israelische Staatsbürger haben sie auch das Wahlrecht. Ihre engen familiären und kulturellen Verbindungen zu den Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland sorgen jedoch bei Teilen der jüdischen Bevölkerung für Misstrauen. In der israelischen Politik gibt es eine Art „Brandmauer“ rechter jüdischer Parteien gegenüber den arabischen Parteien. Einige sehen in ihnen eine fünfte Kolonne der Palästinenser.
Anna Schimpp
Demokraten-Chef Golan fordert Koalition mit arabischen Parteien
Der Vorsitzende der linksliberalen Demokraten in Israel, Jair Golan, hat nach der Wahl zur Bildung einer Koalition mit den arabischen Parteien aufgerufen. Der rechtskonservative Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe verloren, sagte Golan nach Angaben seines Büros. Die Opposition habe insgesamt mehr Stimmen als das Lager Netanjahus.
Nach gegenwärtigem Stand nach Angaben des Zentralen Wahlausschusses liegt der Block von Netanjahu vor dem gegnerischen Lager von Gadi Eisenkot. Eine klare Mehrheit erreicht Netanjahu aber weiterhin nicht. Eisenkot wäre für eine Regierungsbildung auf die Unterstützung arabischer Parteien angewiesen.
Nach gegenwärtigem Stand nach Angaben des Zentralen Wahlausschusses liegt der Block von Netanjahu vor dem gegnerischen Lager von Gadi Eisenkot. Eine klare Mehrheit erreicht Netanjahu aber weiterhin nicht. Eisenkot wäre für eine Regierungsbildung auf die Unterstützung arabischer Parteien angewiesen.
„Wir haben hier keine Zukunft, wenn wir nicht aufhören, Angst zu haben“, sagte der Vorsitzende der Demokraten Golan. „Und wenn wir dem Rassismus kein Ende setzen. Wir dürfen Netanjahus rassistische Unterscheidung zwischen jüdischen und arabischen Stimmen nicht länger hinnehmen.“ Wer versuche, die Stimmen arabischer Bürger auszulöschen, kapituliere vor Netanjahu und gebe Israel auf.
In der israelischen Politik gibt es eine Art „Brandmauer“ rechter jüdischer Parteien gegenüber den arabischen Parteien. Einige sehen in ihnen eine fünfte Kolonne der Palästinenser. „In Netanjahus Lager sitzen 16 Knesset-Abgeordnete nicht zionistischer ultraorthodoxer Parteien, die sich für eine massenhafte Verweigerung des Militärdienstes einsetzen, während unsere Kinder kämpfen und sterben“, sagte Golan. „Von ihnen lassen wir uns keine Vorträge über Zionismus halten.“
Er rief die Opposition auf, „gemeinsam mit den arabischen Bürgern Israels eine Regierung des Wandels zu bilden – eine Regierung, die allen israelischen Bürgern dient“. Er appellierte an die anderen Mitglieder des Lagers um Ex-Militärchef Gadi Eisenkot: „Was wir jetzt brauchen, ist Mut. Wir brauchen Führungsstärke. Wir müssen aufhören, Angst zu haben, und endlich anfangen zu handeln.“
Barbara Klimke
Netanjahu fordert starke Regierung ohne arabische Parteien
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich trotz des knappen Ausgangs der wegweisenden Parlamentswahl siegesgewiss gezeigt. Seine rechtskonservative Likud-Partei sei „die größte Partei Israels“ und das rechte Lager habe innerhalb der jüdischen Bevölkerung eine klare Mehrheit, sagte er in der Wahlnacht vor Anhängern. Der Regierungschef, der von seiner Frau Sara begleitet wurde, zeigte sich gut gelaunt, klatschte in die Hände und dankte seinen Unterstützern. Er rief zur Bildung einer starken rechtsgerichteten Regierung auf.
„Wir dürfen keine Regierung bilden, die sich auf arabische, antizionistische Parteien stützt“, sagte der 77-Jährige. Er warf den arabischen Parteien vor, gegen die Existenz Israels zu sein, die palästinensische Terrororganisation Hamas als wohltätige Organisation zu bezeichnen und israelische Soldaten als Kriegsverbrecher zu verunglimpfen.
Zugleich warnte Netanjahu, die Bedrohung durch den Erzfeind Iran sei nicht gebannt. „Solange das fanatische Regime besteht, werden sie weiter versuchen, uns zu zerstören“, sagte er. Gemeinsam mit den USA müsse Israel „diese Bedrohung ein und für alle Mal beseitigen“.
Barbara Klimke
Eisenkot will rasch neue Regierung bilden
Ex-Militärchef Gadi Eisenkot will nach der Parlamentswahl in Israel rasch eine neue Regierung bilden. Das Land sei „auf dem Weg zu einer neuen Ära der Hoffnung“, sagte der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar am Wahlabend vor Anhängern. Laut Prognosen führender Fernsehsender wurde seine Partei bei der Abstimmung zweitstärkste Kraft hinter der rechtskonservativen Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.
Netanjahus Likud ging zwar als stärkste Kraft aus der Wahl hervor, sein rechtskonservatives Lager aus mehreren Parteien verfügt aber laut Prognosen ebenso wenig wie das Lager um Eisenkot über eine klare Mehrheit. Zum Zünglein an der Waage könnten damit die arabischen Parteien werden.
„Wir haben Geschichte geschrieben“, sagte Eisenkot vor seinen Anhängern. Er bezeichnete die Parlamentswahl als „Volksbefragung über die künftige Führung Israels“. Die Antwort sei eindeutig: „Die Öffentlichkeit hat für eine Veränderung gestimmt.“ Netanjahus Koalition habe „das Vertrauen des Volkes verloren“. Die Wähler hätten sich „gegen eine Fortsetzung der Amtszeit Netanjahus als Regierungschef“ ausgesprochen, sagte Eisenkot. Ein aufrechter politischer Anführer würde sich angesichts eines solchen Ergebnisses „aus dem politischen Leben zurückziehen“. Eine weitere Parlamentswahl – die angesichts des unklaren Ergebnisses durchaus möglich erscheint – wäre aus seiner Sicht ein Fehler: „Wir müssen alles tun, um den Willen des Volkes umzusetzen.“
Eisenkot bekräftigte zudem drei Grundsätze für die Bildung einer Koalition: die Anerkennung Israels als jüdischer und demokratischer Staat, die Verpflichtung auch ultraorthodoxer Juden zum Wehrdienst sowie die Zerschlagung der palästinensischen Terrororganisation Hamas.
Barbara Klimke
TV-Sender sehen Patt zwischen Netanjahu-Lager und Rivalen
Aktualisierte Prognosen der führenden israelischen Fernsehsender zeigen nach der Wahl in Israel eine Patt-Situation zwischen dem rechtskonservativen Lager des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dem ebenfalls aus mehreren Parteien bestehenden Lager seines Hauptrivalen. Die Sender Channel 13 und Kan sahen das Netanjahu-Lager bei 51 von 120 Sitzen im Parlament, ebenso wie das Lager um Ex-Militärchef Gadi Eisenkot. Der Sender N12 prognostizierte dagegen einen Vorsprung des Netanjahu-Lagers mit 52 Sitzen gegenüber 49 Sitzen für das Eisenkot-Lager.
Laut den Prognosen der drei Sender wird Netanjahus rechtskonservative Likud-Partei mit 27 Mandaten stärkste Kraft im Parlament, auf Platz zwei kommt Eisenkots Mitte-Partei Jaschar mit 21 bis 22 Mandaten.
Nur der Fernsehsender C14, der als Sprachrohr Netanjahus gilt, sieht eine klare Mehrheit von 62 der 120 Mandate für das Lager des Ministerpräsidenten.
Laut den Prognosen der drei Sender wird Netanjahus rechtskonservative Likud-Partei mit 27 Mandaten stärkste Kraft im Parlament, auf Platz zwei kommt Eisenkots Mitte-Partei Jaschar mit 21 bis 22 Mandaten.
Nur der Fernsehsender C14, der als Sprachrohr Netanjahus gilt, sieht eine klare Mehrheit von 62 der 120 Mandate für das Lager des Ministerpräsidenten.
Netanjahu liegt mit Likud-Partei vorn, hat aber keine Mehrheit
Bei der Parlamentswahl in Israel ist die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu laut Prognosen stärkste Kraft geworden. Laut führenden TV-Sendern kam sie auf 24 bis 25 von insgesamt 120 Mandaten im Parlament. Auf Platz zwei landete demnach mit 21 bis 23 Mandaten die Mitte-Partei Yashar des Ex-Militärchefs Gadi Eisenkot, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.
Umgekehrte Vorzeichen dagegen bei den Lagern, zu denen mehrere Parteien zählen: Den Prognosen zufolge liegt das Oppositionsbündnis von Eisenkot zwei bis drei Mandate vor dem Lager Netanjahus, das nur auf 50 von insgesamt 120 Sitzen im Parlament kommt. Nach der Wahl vor vier Jahren hatte Netanjahu eine Koalition gebildet, die über 64 Sitze verfügte.
Weder das Lager Netanjahus noch das Lager seiner politischen Rivalen erreicht nun jedoch die absolute Mehrheit. Die Regierungsbildung und wer den künftigen Ministerpräsidenten stellen wird, ist daher noch völlig ungewiss. Dennoch sagte Eisenkot nach Angaben seines Büros, die Prognosen deuteten darauf hin, „dass die Mehrheit der israelischen Bürger Netanjahu und der für den 7. Oktober verantwortlichen Regierung jegliches Vertrauen entzogen hat“.
Sollten sich diese Ergebnisse bestätigen, wäre dies „ein Sieg für die zionistische, national gesinnte Mehrheit Israels“. Der Ex-Militärchef sagte, er werde nun „unverzüglich daran arbeiten, den Wählerwillen umzusetzen, die Regierung Netanjahu abzulösen und so schnell wie möglich eine zionistische Regierung zu bilden, die sich der Wehrpflicht für alle verpflichtet fühlt“. Die Wehrpflicht auch für streng religiöse Juden war ein wichtiges Wahlkampfthema.
Die Bundesregierung blickt gespannt auf das Ergebnis der Abstimmung, berichtet Berlin-Korrespondentin Sina-Maria Schweikle.
Umgekehrte Vorzeichen dagegen bei den Lagern, zu denen mehrere Parteien zählen: Den Prognosen zufolge liegt das Oppositionsbündnis von Eisenkot zwei bis drei Mandate vor dem Lager Netanjahus, das nur auf 50 von insgesamt 120 Sitzen im Parlament kommt. Nach der Wahl vor vier Jahren hatte Netanjahu eine Koalition gebildet, die über 64 Sitze verfügte.
Weder das Lager Netanjahus noch das Lager seiner politischen Rivalen erreicht nun jedoch die absolute Mehrheit. Die Regierungsbildung und wer den künftigen Ministerpräsidenten stellen wird, ist daher noch völlig ungewiss. Dennoch sagte Eisenkot nach Angaben seines Büros, die Prognosen deuteten darauf hin, „dass die Mehrheit der israelischen Bürger Netanjahu und der für den 7. Oktober verantwortlichen Regierung jegliches Vertrauen entzogen hat“.
Sollten sich diese Ergebnisse bestätigen, wäre dies „ein Sieg für die zionistische, national gesinnte Mehrheit Israels“. Der Ex-Militärchef sagte, er werde nun „unverzüglich daran arbeiten, den Wählerwillen umzusetzen, die Regierung Netanjahu abzulösen und so schnell wie möglich eine zionistische Regierung zu bilden, die sich der Wehrpflicht für alle verpflichtet fühlt“. Die Wehrpflicht auch für streng religiöse Juden war ein wichtiges Wahlkampfthema.
Die Bundesregierung blickt gespannt auf das Ergebnis der Abstimmung, berichtet Berlin-Korrespondentin Sina-Maria Schweikle.
Opposition: Öffentlichkeit hat Netanjahu abgewählt
Die israelische Opposition wertet das Wahlergebnis als Niederlage des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, obwohl dessen Likud-Partei laut Prognosen stärkste Kraft im Parlament geworden ist. Das Lager mehrerer Parteien verfehlte aber den Prognosen führender TV-Sender zufolge die absolute Mehrheit und kam nur auf 50 von 120 Sitzen im Parlament, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.
Oppositionsführer Jair Lapid sagte nach Angaben eines Büros: „Lasst euch von niemandem verwirren: Der Netanjahu-Block hat eine vernichtende Niederlage erlitten.“ Er sprach von einem „totalen Kollaps“, die Öffentlichkeit habe Netanjahus Lager „nach Hause geschickt“.
Der Vorsitzende der linksliberalen Demokraten, Jair Golan, sagte ebenfalls, die Öffentlichkeit habe „die Netanjahu-Regierung gefeuert“. Es gebe nun eine „historische Gelegenheit, eine Regierung des echten Wandels in Israel“ zu bilden.
Auch das Lager der Parteien um Ex-Militärchef Gadi Eisenkot, der als wichtigster Rivale Netanjahus galt, verfehlte aber laut den Prognosen ebenfalls eine absolute Mehrheit im Parlament. Die Regierungsbildung und wer den künftigen Ministerpräsidenten stellen wird, war daher noch völlig ungewiss.
Oppositionsführer Jair Lapid sagte nach Angaben eines Büros: „Lasst euch von niemandem verwirren: Der Netanjahu-Block hat eine vernichtende Niederlage erlitten.“ Er sprach von einem „totalen Kollaps“, die Öffentlichkeit habe Netanjahus Lager „nach Hause geschickt“.
Der Vorsitzende der linksliberalen Demokraten, Jair Golan, sagte ebenfalls, die Öffentlichkeit habe „die Netanjahu-Regierung gefeuert“. Es gebe nun eine „historische Gelegenheit, eine Regierung des echten Wandels in Israel“ zu bilden.
Auch das Lager der Parteien um Ex-Militärchef Gadi Eisenkot, der als wichtigster Rivale Netanjahus galt, verfehlte aber laut den Prognosen ebenfalls eine absolute Mehrheit im Parlament. Die Regierungsbildung und wer den künftigen Ministerpräsidenten stellen wird, war daher noch völlig ungewiss.
Wahl in Israel: Wahllokale schließen demnächst – Wahlbeteiligung jetzt schon höher als 2022
Bei der Parlamentswahl in Israel zeichnen sich eine hohe Wahlbeteiligung sowie ein enges Rennen zwischen dem Lager von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seinen politischen Gegnern ab. Die Abstimmung galt als Schicksalswahl vor allem für die innenpolitische Ausrichtung des Landes. Ein krasser Kurswechsel in der Palästinenserpolitik scheint laut Aussagen führender Politiker unwahrscheinlich.
Rund 7,3 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, die 120 Abgeordneten der Knesset zu bestimmen. Die Wahllokale sollen um 21 Uhr deutscher Zeit schließen. Danach wurden erste Prognosen auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen erwartet, die israelischen Medien nach aber oft von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen.
Nach Angaben der zentralen Wahlkommission zeichnete sich bis 19 Uhr deutscher Zeit die höchste Wahlbeteiligung seit 1988 ab. Zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale lag sie demnach bei 74,3 Prozent. Bei der letzten Wahl 2022 waren es zum selben Zeitpunkt 66,3 Prozent. Insgesamt stimmten damals 70,6 Prozent der Wahlberechtigten ab. Medienberichten zufolge reisten mehr als 70.000 Israelis aus dem Ausland an, um ihre Stimme abzugeben.
Rund 7,3 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, die 120 Abgeordneten der Knesset zu bestimmen. Die Wahllokale sollen um 21 Uhr deutscher Zeit schließen. Danach wurden erste Prognosen auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen erwartet, die israelischen Medien nach aber oft von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen.
Nach Angaben der zentralen Wahlkommission zeichnete sich bis 19 Uhr deutscher Zeit die höchste Wahlbeteiligung seit 1988 ab. Zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale lag sie demnach bei 74,3 Prozent. Bei der letzten Wahl 2022 waren es zum selben Zeitpunkt 66,3 Prozent. Insgesamt stimmten damals 70,6 Prozent der Wahlberechtigten ab. Medienberichten zufolge reisten mehr als 70.000 Israelis aus dem Ausland an, um ihre Stimme abzugeben.
Streit um längere Öffnung der Wahllokale
Die Parteien Israels sind sich uneinig, ob die Wahllokale länger geöffnet bleiben sollen. Unter anderem forderten laut israelischer Medienberichte die Partei von Regierungschef Benjamin Netanjahu, Likud, sowie die ultraorthodoxe Schas-Partei und die rechtsradikale „Jüdische Stärke“ eine Verlängerung der Wahlen. Offiziell schließen die Wahllokale um 22 Uhr Ortszeit. Der zentrale Wahlausschuss lehnte den Antrag schließlich ab.
Gegen den Antrag protestierte Netanjahus stärkster Herausforderer, der frühere Armeechef Gadi Eisenkot, mit seiner Partei „Jaschar“. Es sei kein außergewöhnlicher Vorfall eingetreten, der eine solche Verlängerung rechtfertigen würde, so die Partei.
Gegen den Antrag protestierte Netanjahus stärkster Herausforderer, der frühere Armeechef Gadi Eisenkot, mit seiner Partei „Jaschar“. Es sei kein außergewöhnlicher Vorfall eingetreten, der eine solche Verlängerung rechtfertigen würde, so die Partei.
Überschwemmungen behindern Wahl im Süden Israels
Heftige Regenfälle und Überschwemmungen haben nach Medienberichten im Süden Israels die Stimmabgabe beeinträchtigt. Einwohner der Arava-Wüste hätten ihre Wahllokale deswegen nicht erreichen können, berichtete die „Times of Israel“. Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, die Zufahrtsstraßen zu der Hafenstadt Eilat an der Südspitze Israels seien wegen Überflutungen gesperrt worden, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.
Einwohner kleinerer Ortschaften in der Arava-Wüste hätten die Sorge geäußert, die Straßen könnten bis zur Schließung von Wahllokalen um 19 Uhr Ortszeit - zwei Stunden vor der Schließung in größeren Orten - gesperrt bleiben, berichtete das Blatt. Auch Straßen im Bereich des Toten Meeres waren Polizeiangaben zufolge von Überschwemmungen betroffen.
Einwohner kleinerer Ortschaften in der Arava-Wüste hätten die Sorge geäußert, die Straßen könnten bis zur Schließung von Wahllokalen um 19 Uhr Ortszeit - zwei Stunden vor der Schließung in größeren Orten - gesperrt bleiben, berichtete das Blatt. Auch Straßen im Bereich des Toten Meeres waren Polizeiangaben zufolge von Überschwemmungen betroffen.