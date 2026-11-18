Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Netanjahus Rivalen übernehmen Spitze des israelischen Parlaments
Trump droht Iran nach Bericht über angeblichen Anschlagsplan mit schmutziger Bombe
London sanktioniert israelische Baufirmen
UN-Appell an Israel: mehr Winterhilfe für Gaza zulassen
Palästinenserin durch Schüsse israelischer Siedler getötet
Barbara Klimke
Netanjahus Rivalen übernehmen Spitze des israelischen Parlaments
Drei Wochen nach der Parlamentswahl in Israel ist der Opposition durch die Wahl eines neuen Parlamentspräsidenten aus den eigenen Reihen ein wichtiger Schritt nach vorn gelungen. 66 von 120 Abgeordneten stimmten für den früheren Minister Matan Kahana. Der 54-Jährige gehört der Mitte-Partei Jaschar an, deren Vorsitzender Gadi Eisenkot derzeit mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt ist.
„Die israelische Knesset ist das Zuhause aller Bürger des Staates Israel, und ich will Präsident für alle sein“, sagte Kahana in seiner Antrittsrede. Er löst Amir Ohana von der rechtskonservativen Likud-Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ab. Die Opposition erhofft sich von dem Wechsel mehr Einfluss auf die parlamentarischen Abläufe. Unter anderem will sie zentrale Elemente des umstrittenen Justizumbaus rückgängig machen, den Netanjahu seit 2023 vorangetrieben hat.
„Die israelische Knesset ist das Zuhause aller Bürger des Staates Israel, und ich will Präsident für alle sein“, sagte Kahana in seiner Antrittsrede. Er löst Amir Ohana von der rechtskonservativen Likud-Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ab. Die Opposition erhofft sich von dem Wechsel mehr Einfluss auf die parlamentarischen Abläufe. Unter anderem will sie zentrale Elemente des umstrittenen Justizumbaus rückgängig machen, den Netanjahu seit 2023 vorangetrieben hat.
„Die israelische Knesset ist das Zuhause aller Bürger des Staates Israel.“Matan Kahana
Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich hatte Kahana zuvor davor gewarnt, das Amt mit den „Stimmen der Feinde Israels“ anzutreten – das war als Anspielung auf die arabischen Parteien zu verstehen. Kahana seinerseits forderte Smotrich auf, den demokratischen Prozess zu respektieren. Die arabischen Parteien stimmten wie erwartet für Kahana.
Kahana diente zunächst in der Eliteeinheit Sajeret Matkal und war anschließend 24 Jahre lang Pilot der israelischen Luftwaffe, zuletzt im Rang eines Obersts. Er ist ausgebildeter Jurist, setzt sich für eine Stärkung der jüdischen Identität Israels ein, plädiert in Religionsfragen aber für mehr Kompromissbereitschaft und weniger Einfluss der ultraorthodoxen Parteien.
Kahana diente zunächst in der Eliteeinheit Sajeret Matkal und war anschließend 24 Jahre lang Pilot der israelischen Luftwaffe, zuletzt im Rang eines Obersts. Er ist ausgebildeter Jurist, setzt sich für eine Stärkung der jüdischen Identität Israels ein, plädiert in Religionsfragen aber für mehr Kompromissbereitschaft und weniger Einfluss der ultraorthodoxen Parteien.
Barbara Klimke
Kuwait gerät erneut unter Beschuss
Der Golfstaat Kuwait ist abermals Ziel iranischer Angriffe geworden. Die Luftverteidigung wehrte „Attacken feindlicher Drohnen“ aus Iran ab, teilte das Militär des mit den USA verbündeten Landes am späten Abend mit. Explosionsgeräusche seien auf das Abfangen der Drohnen zurückzuführen.
Zuvor hatte das US-Militär einen Angriff auf eine Raketenstellung der iranischen Revolutionsgarde auf der iranischen Insel Qeshm in der Straße von Hormus bestätigt. Es habe sich um einen Vergeltungsschlag gehandelt, hieß es. Irans Revolutionsgarde hatte eigenen Angaben zufolge zuvor eine US-Radaranlage im Golfstaat Bahrain angegriffen.
Die US-Marine versucht seit mehreren Monaten, in der Straße von Hormus mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Iran blockiert die Meerenge im Krieg mit den USA. Zwar hat US-Präsident Donald Trump signalisiert, nicht zu größeren Kampfhandlungen zurückkehren zu wollen. Der Konflikt mit der Islamischen Republik ist jedoch bis heute ungelöst.
Zuvor hatte das US-Militär einen Angriff auf eine Raketenstellung der iranischen Revolutionsgarde auf der iranischen Insel Qeshm in der Straße von Hormus bestätigt. Es habe sich um einen Vergeltungsschlag gehandelt, hieß es. Irans Revolutionsgarde hatte eigenen Angaben zufolge zuvor eine US-Radaranlage im Golfstaat Bahrain angegriffen.
Die US-Marine versucht seit mehreren Monaten, in der Straße von Hormus mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Iran blockiert die Meerenge im Krieg mit den USA. Zwar hat US-Präsident Donald Trump signalisiert, nicht zu größeren Kampfhandlungen zurückkehren zu wollen. Der Konflikt mit der Islamischen Republik ist jedoch bis heute ungelöst.
Tanker in Straße von Hormus angegriffen – Besatzung in Sicherheit gebracht
Die Besatzung eines Flüssiggastankers hat ihr Schiff nach dem Einschlag eines Projektils in der Straße von Hormus nach Angaben des Oman verlassen. Wie das omanische Zentrum für maritime Sicherheit mitteilte, wurden 24 Besatzungsmitglieder der unter panamaischer Flagge fahrenden Tara Gas in Sicherheit gebracht, nachdem an Bord Feuer ausgebrochen war. Der Vorfall ereignete sich vor der Küste der Halbinsel Musandam.
Das indische Außenministerium bestätigte den Angriff und erklärte, zwei der 24 indischen Seeleute seien in ein Krankenhaus in der Hafenstadt Chasab gebracht worden. Zuvor hatte die britische Seesicherheitsbehörde UKMTO gemeldet, die Besatzung eines Tankers werde nach einem Angriff vermisst. Zuletzt kam es in der Wasserstraße vermehrt zu Angriffen.
Das indische Außenministerium bestätigte den Angriff und erklärte, zwei der 24 indischen Seeleute seien in ein Krankenhaus in der Hafenstadt Chasab gebracht worden. Zuvor hatte die britische Seesicherheitsbehörde UKMTO gemeldet, die Besatzung eines Tankers werde nach einem Angriff vermisst. Zuletzt kam es in der Wasserstraße vermehrt zu Angriffen.
Trump droht Iran nach Bericht über angeblichen Anschlagsplan mit schmutziger Bombe
Die USA nehmen nach Angaben von Präsident Donald Trump einen Bericht „sehr ernst“, wonach Iran angeblich einen Anschlag mit einer sogenannten schmutzigen Bombe in Washington plane. „Wir prüfen die Sache“, sagte Trump bei einem Termin in der philippinischen Hauptstadt Manila. Auf die Nachfrage, ob eine unmittelbare Bedrohung bestehe, antwortete der US-Präsident: „Nun, wenn es eine gibt, werden sie einen Preis zahlen, wie ihn noch nie ein Land zuvor zahlen musste.“ Er hoffe nicht, dass ein Anschlag kurz bevorstehe. „Aber wir nehmen es sehr ernst, denn sie sind nun mal verrückt.“ Der Sprecher des iranischen Außenministeriums wies die Anschuldigungen am Dienstag in einem Beitrag auf der Plattform X zurück und nannte sie „haltlos“.
Der US-Fernsehsender CNN hatte unter Berufung auf nicht genannte Quellen berichtet, US-Geheimdienste hätten auf Teheraner Pläne hingewiesen, möglicherweise eine schmutzige Bombe in der US-Hauptstadt zu zünden. Eine schmutzige Bombe verwendet konventionellen Sprengstoff, um bei einer Explosion radioaktives Material zu verteilen. Im Gegensatz zu einer Atomwaffe erzeugt sie keine nukleare Detonation, kann aber radioaktive Verseuchung verbreiten.
Der US-Fernsehsender CNN hatte unter Berufung auf nicht genannte Quellen berichtet, US-Geheimdienste hätten auf Teheraner Pläne hingewiesen, möglicherweise eine schmutzige Bombe in der US-Hauptstadt zu zünden. Eine schmutzige Bombe verwendet konventionellen Sprengstoff, um bei einer Explosion radioaktives Material zu verteilen. Im Gegensatz zu einer Atomwaffe erzeugt sie keine nukleare Detonation, kann aber radioaktive Verseuchung verbreiten.
Anna Schimpp
Iran meldet Angriff auf US-Radaranlage in Bahrain
Die iranische Revolutionsgarde hat eigenen Angaben zufolge eine US-Radaranlage im Golfstaat Bahrain angegriffen. Das Radarsystem auf dem Stützpunkt Scheich Issa sei am frühen Morgen mit Drohnen attackiert worden, hieß es in einer Erklärung der Militärorganisation. Der Angriff sei eine Reaktion auf die jüngsten Verletzungen des iranischen Luftraums durch das US-Militär.
Bahrains Streitkräfte erklärten, die Flugabwehr habe eine Reihe feindlicher iranischer Angriffe abgewehrt. Die Geschosse seien zerstört worden, bevor sie ihre Ziele erreichen konnten. Zuvor hatte das Innenministerium des Landes eine Warnung an die Bevölkerung ausgegeben, die kurz darauf wieder aufgehoben wurde. Solche Warnungen gab es bereits in den vergangenen Tagen, als Iran den Inselstaat erstmals seit rund zwei Monaten wieder angriff.
Das US-Militär dementierte, dass Soldaten verletzt oder Ausrüstung beschädigt worden sei. Mehrere iranische Drohnen seien abgefangen worden, teilte das für den Mittleren Osten zuständige Regionalkommando Centcom mit.
Bahrains Streitkräfte erklärten, die Flugabwehr habe eine Reihe feindlicher iranischer Angriffe abgewehrt. Die Geschosse seien zerstört worden, bevor sie ihre Ziele erreichen konnten. Zuvor hatte das Innenministerium des Landes eine Warnung an die Bevölkerung ausgegeben, die kurz darauf wieder aufgehoben wurde. Solche Warnungen gab es bereits in den vergangenen Tagen, als Iran den Inselstaat erstmals seit rund zwei Monaten wieder angriff.
Das US-Militär dementierte, dass Soldaten verletzt oder Ausrüstung beschädigt worden sei. Mehrere iranische Drohnen seien abgefangen worden, teilte das für den Mittleren Osten zuständige Regionalkommando Centcom mit.
Carim Soliman
London sanktioniert israelische Baufirmen
Die britische Regierung hat Sanktionen gegen mehrere israelische Baufirmen wegen deren Beteiligung am illegalen Siedlungsbau im Westjordanland verhängt. Es handle sich um die erste Maßnahme im Rahmen einer neuen Gangart im Verhältnis zu Israel, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums in London. Im Zuge dessen sollen auch Einfuhrbeschränkungen für Waren aus Siedlungen im Westjordanland eingeführt werden.
Unter anderem werden die Vermögenswerte von acht israelischen Firmen in Großbritannien eingefroren. Auch eine Aktivistengruppe, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen verhindert haben soll, wurde mit Sanktionen belegt.
Die Sanktionen kommen zu einem Zeitpunkt, da die Gewalt radikaler Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland zunimmt und israelische Sicherheitskräfte dagegen kaum einschreiten. Zuletzt wurden die israelischen Siedlungen in dem seit 1967 besetzten Gebiet von der noch amtierenden rechtsreligiösen Regierung massiv ausgebaut.
Besonders umstritten ist ein Siedlungsvorhaben, das Israel im sogenannten E1-Gebiet zwischen Ost-Jerusalem und der Siedlung Maale Adumim vorantreibt:
Unter anderem werden die Vermögenswerte von acht israelischen Firmen in Großbritannien eingefroren. Auch eine Aktivistengruppe, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen verhindert haben soll, wurde mit Sanktionen belegt.
Die Sanktionen kommen zu einem Zeitpunkt, da die Gewalt radikaler Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland zunimmt und israelische Sicherheitskräfte dagegen kaum einschreiten. Zuletzt wurden die israelischen Siedlungen in dem seit 1967 besetzten Gebiet von der noch amtierenden rechtsreligiösen Regierung massiv ausgebaut.
Besonders umstritten ist ein Siedlungsvorhaben, das Israel im sogenannten E1-Gebiet zwischen Ost-Jerusalem und der Siedlung Maale Adumim vorantreibt:
Anna Schimpp
UN-Appell an Israel: mehr Winterhilfe für Gaza zulassen
UN-Organisationen appellieren mit Nachdruck an Israel, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Der Winter stehe vor der Tür und die Menschen, die auf kleinem Territorium in engen und teils beschädigten Zelten und Behausungen wohnen, seien nicht ausgestattet, um den Winter gut zu überstehen, berichten die UN-Organisation für Migration (IOM) und das Welternährungsprogramm (WFP). Im vergangenen Winter starben nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef mindestens elf Kinder durch Unterkühlung.
Mehr als 100 000 Zelte warteten außerhalb des Gazastreifens auf Abfertigung durch Israel, sagte der Leiter des IOM-Programms für Gaza, Karl Baker. Die Organisation nehme die Sicherheitsbedürfnisse Israels sehr ernst, aber die Menschen brauchten dringend mehr Material, um sich vor Kälte zu schützen. Nach Bakers Angaben werden zum Beispiel Zeltstangen mit einem Durchmesser von mehr als 38 Millimetern nicht zugelassen.
Mehr als 100 000 Zelte warteten außerhalb des Gazastreifens auf Abfertigung durch Israel, sagte der Leiter des IOM-Programms für Gaza, Karl Baker. Die Organisation nehme die Sicherheitsbedürfnisse Israels sehr ernst, aber die Menschen brauchten dringend mehr Material, um sich vor Kälte zu schützen. Nach Bakers Angaben werden zum Beispiel Zeltstangen mit einem Durchmesser von mehr als 38 Millimetern nicht zugelassen.
Nach Angaben der Organisationen sind im Gazastreifen 1,7 Millionen Menschen vertrieben und 1,4 Millionen leiden unter akutem Hunger. Knapp zwei Millionen Menschen brauchen demnach Hilfe bei der Unterbringung, mehr als 95 Prozent der Bevölkerung. Abgesehen von den Logistikproblemen fehlen IOM und WFP mehr als 600 Millionen Dollar, um die nötige Unterstützung zu finanzieren.
Nach wie vor könne kaum jemand seinen Lebensunterhalt bestreiten, 80 Prozent der Menschen seien ohne Arbeit, hieß es in der Mitteilung. Familien hätten keine Mittel, um wieder auf die Beine zu kommen oder nahrhaftes Essen zu kaufen. Gas oder Holz zum Kochen sei den meisten zu teuer, Familien nutzten als Brennmaterial in ihrer Not Abfälle, um warme Mahlzeiten zuzubereiten.
Nach wie vor könne kaum jemand seinen Lebensunterhalt bestreiten, 80 Prozent der Menschen seien ohne Arbeit, hieß es in der Mitteilung. Familien hätten keine Mittel, um wieder auf die Beine zu kommen oder nahrhaftes Essen zu kaufen. Gas oder Holz zum Kochen sei den meisten zu teuer, Familien nutzten als Brennmaterial in ihrer Not Abfälle, um warme Mahlzeiten zuzubereiten.
Luzia Geier
Palästinenserin durch Schüsse israelischer Siedler getötet
Israelische Siedler im besetzten Westjordanland haben nach palästinensischen Angaben eine 72-jährige Palästinenserin erschossen und sechs weitere Menschen verletzt. Das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah bestätigte den Tod der Frau bei dem Vorfall nahe Jericho. Nach Angaben des Krankenhauses in Jericho erlag sie einer Schussverletzung am Kopf.
Nach Darstellung des israelischen Militärs war es zuvor im Raum Jericho zu einem Angriff mit einem Auto auf israelische Siedler gekommen. Die palästinensischen Angreifer hätten die Israelis zudem mit Waffen verletzt und anschließend mit Steinen beworfen. Die Siedler hätten daraufhin das Feuer eröffnet, „um die Bedrohung auszuschalten“, es gebe Verletzte auf beiden Seiten. Israelische Streitkräfte suchten weiter nach den mutmaßlichen Angreifern. Die israelische Darstellung des Hergangs wies die palästinensische Seite zurück. Palästinensische Medien berichteten, die Siedler hätten auf Häuser in dem Ort Al-Dujuk Al-Tahta nahe Jericho geschossen.
Israel eroberte 1967 unter anderem das Westjordanland im Sechstagekrieg und hält es seither besetzt. Mehr als 700 000 Israelis leben dort mittlerweile in völkerrechtswidrigen Siedlungen neben rund drei Millionen Palästinensern. Die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser hat zuletzt deutlich zugenommen. Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Gaza-Krieg hat sich die Lage auch im Westjordanland weiter verschärft. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden seither mehr als 1100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen getötet.
Nach Darstellung des israelischen Militärs war es zuvor im Raum Jericho zu einem Angriff mit einem Auto auf israelische Siedler gekommen. Die palästinensischen Angreifer hätten die Israelis zudem mit Waffen verletzt und anschließend mit Steinen beworfen. Die Siedler hätten daraufhin das Feuer eröffnet, „um die Bedrohung auszuschalten“, es gebe Verletzte auf beiden Seiten. Israelische Streitkräfte suchten weiter nach den mutmaßlichen Angreifern. Die israelische Darstellung des Hergangs wies die palästinensische Seite zurück. Palästinensische Medien berichteten, die Siedler hätten auf Häuser in dem Ort Al-Dujuk Al-Tahta nahe Jericho geschossen.
Israel eroberte 1967 unter anderem das Westjordanland im Sechstagekrieg und hält es seither besetzt. Mehr als 700 000 Israelis leben dort mittlerweile in völkerrechtswidrigen Siedlungen neben rund drei Millionen Palästinensern. Die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser hat zuletzt deutlich zugenommen. Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Gaza-Krieg hat sich die Lage auch im Westjordanland weiter verschärft. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden seither mehr als 1100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen getötet.
Anna Schimpp
Iran: Explosionen an Schiffen in Straße von Hormus
Irans Revolutionsgarden haben erneut zwei Explosionen an Schiffen in der Straße von Hormus gemeldet. Vor wenigen Stunden seien zwei Schiffe in der Meerenge auf Seeminen gefahren, hieß es in einer Erklärung der Militärorganisation. Es handelte sich iranischen Angaben zufolge um einen mit Öl beladenen Supertanker und ein Gastankschiff.
Beide Schiffe seien „durch eine große Anzahl amerikanischer Kampfjets“ begleitet worden, hieß es. Videos der Revolutionsgarden zeigten massive Brände auf See. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.
Iran hat seine Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Seit Tagen melden die Streitkräfte Explosionen in der Meerenge.
Beide Schiffe seien „durch eine große Anzahl amerikanischer Kampfjets“ begleitet worden, hieß es. Videos der Revolutionsgarden zeigten massive Brände auf See. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.
Iran hat seine Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Seit Tagen melden die Streitkräfte Explosionen in der Meerenge.
Iran: weitere Kollision eines Tankers mit Seemine
Die iranische Marine hat eine Explosion an einem weiteren Tanker bei der Straße von Hormus gemeldet. Das Schiff brenne nach einer Kollision mit einer Seemine und sei erheblich beschädigt worden, berichteten iranische Staatsmedien unter Berufung auf die Marine. Der Tanker sei mit ausgeschaltetem Navigationssystem „in einem Sperrgebiet östlich der Straße von Hormus“ unterwegs gewesen. Es sei bereits der vierte Tanker, der in den vergangenen 24 Stunden in der Gegend der Meerenge beschädigt worden sei.
Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) meldete, dass in dem Gebiet ein Angriff auf einen Tanker verübt worden sei, der die Straße von Hormus durchfahren habe. Dadurch sei das Schiff manövrierunfähig geworden, ein Maschinenraumbrand sei ausgebrochen. Die Besatzung sei gerettet worden.
Die iranische Marine teilte weiter mit, eine sichere Durchfahrt erfordere die Abstimmung mit den iranischen Streitkräften. Bereits zuvor war mitgeteilt worden, drei Tanker seien in den vergangenen Stunden in Brand geraten, nachdem sie auf Seeminen getroffen seien.
Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) meldete, dass in dem Gebiet ein Angriff auf einen Tanker verübt worden sei, der die Straße von Hormus durchfahren habe. Dadurch sei das Schiff manövrierunfähig geworden, ein Maschinenraumbrand sei ausgebrochen. Die Besatzung sei gerettet worden.
Die iranische Marine teilte weiter mit, eine sichere Durchfahrt erfordere die Abstimmung mit den iranischen Streitkräften. Bereits zuvor war mitgeteilt worden, drei Tanker seien in den vergangenen Stunden in Brand geraten, nachdem sie auf Seeminen getroffen seien.
Luzia Geier
Bericht: Dritter US-Flugzeugträger erreicht Nahen Osten
Der bereits vor Wochen in den Nahen Osten geschickte dritte US-Flugzeugträger steht einem Bericht der New York Times zufolge unmittelbar vor seiner Ankunft in der Region. Die „USS Theodore Roosevelt“ werde bis Montag zu zwei bereits dort stationierten Flugzeugträgern hinzustoßen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf einen US-Militärvertreter. Damit wäre das US-Militär zumindest vorübergehend wieder mit drei Flugzeugträgern gleichzeitig im Nahen Osten präsent.
Der gewöhnlich gut informierte Journalist Barak Ravid vom US-Nachrichtenportal Axios berichtete wenig später auf der Plattform X, der Flugzeugträger sei bereits am Sonntag im Zuständigkeitsgebiet des US-Regionalkommandos Centcom eingetroffen. Er berief sich auf einen US-Regierungsvertreter. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Centcom blieb zunächst unbeantwortet.
Der gewöhnlich gut informierte Journalist Barak Ravid vom US-Nachrichtenportal Axios berichtete wenig später auf der Plattform X, der Flugzeugträger sei bereits am Sonntag im Zuständigkeitsgebiet des US-Regionalkommandos Centcom eingetroffen. Er berief sich auf einen US-Regierungsvertreter. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Centcom blieb zunächst unbeantwortet.
Barak Ravid on Twitter / X
🚨The USS Roosevelt aircraft carrier has arrived in the U.S. military central command (CENTCOM) area of responsibility earlier on Sunday, a U.S. official tells me 🚨The U.S. military now has three air craft carrier strike groups in CENTCOM— Barak Ravid (@BarakRavid) November 15, 2026
x.com
Bereits im Nahen Osten stationiert sind die Flugzeugträger „USS George H.W. Bush“ und „USS George Washington“. Die Entsendung der „Theodore Roosevelt“ war bereits Anfang Oktober bekannt geworden. Sollten sich die Angaben zur Ankunft des Schiffes bestätigen, wären damit erstmals seit April wieder drei US-Flugzeugträgerkampfgruppen gleichzeitig in der Region. Unklar ist allerdings, ob die Präsenz dort dauerhaft verstärkt oder einer der bisherigen Flugzeugträger abgelöst wird.
Ein zusätzlicher Flugzeugträgerverband würde der US-Regierung weitere Möglichkeiten für militärische Einsätze im Konflikt mit Iran verschaffen. Die Spannungen in der Region haben sich zuletzt wieder verschärft. Erst am Sonntag erklärten die iranischen Revolutionsgarden, einen US-Militärstützpunkt im Golfstaat Bahrain mit Drohnen angegriffen zu haben. Bahrain teilte dagegen mit, den Angriff abgewehrt zu haben. Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über ein dauerhaftes Ende des Konflikts scheinen weiterhin in der Sackgasse zu stecken.
Ein zusätzlicher Flugzeugträgerverband würde der US-Regierung weitere Möglichkeiten für militärische Einsätze im Konflikt mit Iran verschaffen. Die Spannungen in der Region haben sich zuletzt wieder verschärft. Erst am Sonntag erklärten die iranischen Revolutionsgarden, einen US-Militärstützpunkt im Golfstaat Bahrain mit Drohnen angegriffen zu haben. Bahrain teilte dagegen mit, den Angriff abgewehrt zu haben. Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über ein dauerhaftes Ende des Konflikts scheinen weiterhin in der Sackgasse zu stecken.
Jemen: Huthi könnten noch mehr Kontrolle über wichtige Meerenge erlangen
In Jemen ziehen sich mit der Regierung und Saudi-Arabien verbündete Kämpfer nach einem Vormarsch der Huthi-Rebellen weiter von der wichtigen Meerenge Bab al-Mandab zurück. Die sogenannten Südlichen Streitkräfte erklärten, ihre Truppen in dem Gebiet neu zu positionieren. Der Schutz der „bedrohten“ Hafenstadt Aden, wo die Regierung derzeit ihren Sitz hat, und angrenzender Provinzen habe Vorrang, teilte die Miliz mit. Es gehe auch darum, die Belagerung der wichtigen Stadt Tais durch die Huthi zu beenden.
Aus Kreisen der international anerkannten Regierung hieß es, die verbündeten Kämpfer dort seien fast von den Huthi eingekreist worden. Sie hätten sich deshalb zurückziehen müssen. Ein Berater von Präsident Raschad al-Alimi sagte der Zeitung Asharq Al-Awsat dagegen, dass es sich um einen geplanten militärischen Schritt handle, der nicht als Rückzug, sondern als Umverteilung der Truppen verstanden werden sollte.
Der seit mehr als zehn Jahren laufende Bürgerkrieg in Jemen war im Sommer neu eskaliert. Die Huthi kämpfen dort gegen die Regierung, die von örtlichen Milizen und Saudi-Arabien unterstützt wird. Die Aufständischen rückten bei einer Blitzoffensive entlang der Westküste vor und nahmen die Hafenstadt Mokka nahe dem Bab al-Mandab ein.
Aus Kreisen der international anerkannten Regierung hieß es, die verbündeten Kämpfer dort seien fast von den Huthi eingekreist worden. Sie hätten sich deshalb zurückziehen müssen. Ein Berater von Präsident Raschad al-Alimi sagte der Zeitung Asharq Al-Awsat dagegen, dass es sich um einen geplanten militärischen Schritt handle, der nicht als Rückzug, sondern als Umverteilung der Truppen verstanden werden sollte.
Der seit mehr als zehn Jahren laufende Bürgerkrieg in Jemen war im Sommer neu eskaliert. Die Huthi kämpfen dort gegen die Regierung, die von örtlichen Milizen und Saudi-Arabien unterstützt wird. Die Aufständischen rückten bei einer Blitzoffensive entlang der Westküste vor und nahmen die Hafenstadt Mokka nahe dem Bab al-Mandab ein.
Newsdesk
Iran meldet erneut Explosionen an Tankern
Irans Revolutionsgarde hat erneut Explosionen an Schiffen in der Straße von Hormus gemeldet. Zwei Öltanker seien dort in Seeminen gefahren, woraufhin es zu Explosionen gekommen sei, hieß es in einer Erklärung der Militärorganisation. Die Schiffe seien vom US-Militär unterstützt worden und hätten ihren AIS-Sender zum Übertragen des eigenen Standorts abgeschaltet in einem „Versuch, unbemerkt durchzuschlüpfen“. An Bord beider Schiffe sei Feuer ausgebrochen, eines sei daraufhin gesunken.
Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) meldete, dass ein Tanker in dem Gebiet unter Beschuss gekommen sei. Die Besatzung sei vollzählig und in Sicherheit.
Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) meldete, dass ein Tanker in dem Gebiet unter Beschuss gekommen sei. Die Besatzung sei vollzählig und in Sicherheit.
Iran meldet Drohnenangriff auf US-Stützpunkt in Bahrain
Iran hat nach eigenen Angaben am Sonntag einen US-Militärstützpunkt im Golfstaat Bahrain mit Drohnen angegriffen. Die Revolutionsgarde hätte sechs Drohnen auf ein US-Luftabwehrradar auf dem Hubschrauberstützpunkt Al-Rifaa abgefeuert, berichtete der iranische Staatssender Press TV. Dies sei eine Vergeltung für feindselige US-Aktionen, meldete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf die Revolutionsgarde. Eine Bestätigung vonseiten der USA lag bisher nicht vor.
Bahrain wehrte die Luftangriffe nach eigenen Angaben ab. Die Luftabwehr habe die Geschosse abgefangen und zerstört, bevor sie ihre Ziele erreichen konnten, teilte das bahrainische Militär mit. Teheran setze damit sein „systematisches feindseliges Vorgehen“ gegen das Königreich fort. Dies seien die ersten derartigen Abfangaktionen der bahrainischen Luftabwehr seit September gewesen.
In Bahrain ist die Fünfte Flotte der US-Marine stationiert. Bereits am Freitag hatte Irans Revolutionsgarde erklärt, ein US-Frühwarnradar in Bahrain angegriffen zu haben. Das US-Militär teilte damals mit, zwei iranische Drohnen abgefangen zu haben, ohne dass Schäden entstanden seien.
Die jüngsten Vorfälle ereignen sich vor dem Hintergrund von Verhandlungen über ein Abkommen zwischen den USA und Iran zur Beendigung des fast neun Monate andauernden Konflikts. Direkte Angriffe aufeinander vermieden Washington und Teheran zuletzt. Bislang brachten die diplomatischen Bemühungen noch keinen Durchbruch.
Bahrain wehrte die Luftangriffe nach eigenen Angaben ab. Die Luftabwehr habe die Geschosse abgefangen und zerstört, bevor sie ihre Ziele erreichen konnten, teilte das bahrainische Militär mit. Teheran setze damit sein „systematisches feindseliges Vorgehen“ gegen das Königreich fort. Dies seien die ersten derartigen Abfangaktionen der bahrainischen Luftabwehr seit September gewesen.
In Bahrain ist die Fünfte Flotte der US-Marine stationiert. Bereits am Freitag hatte Irans Revolutionsgarde erklärt, ein US-Frühwarnradar in Bahrain angegriffen zu haben. Das US-Militär teilte damals mit, zwei iranische Drohnen abgefangen zu haben, ohne dass Schäden entstanden seien.
Die jüngsten Vorfälle ereignen sich vor dem Hintergrund von Verhandlungen über ein Abkommen zwischen den USA und Iran zur Beendigung des fast neun Monate andauernden Konflikts. Direkte Angriffe aufeinander vermieden Washington und Teheran zuletzt. Bislang brachten die diplomatischen Bemühungen noch keinen Durchbruch.
Barbara Klimke
Bericht: Hamas-Kommandeur bei israelischem Luftangriff getötet
Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen ranghohen Kommandeur des bewaffneten Arms der Hamas angegriffen. Bei dem Luftangriff in Chan Yunis im Süden des Gazastreifens sei Samir Abu Younis getötet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Hamas-Kreise. Weitere Personen wurden offenbar verletzt. Die Hamas bestätigte später den Tod von Abu Younis. Die Beerdigung solle am Sonntagnachmittag in Chan Yunis stattfinden, teilte die Organisation mit. Der 53-Jährige befehligte die Rafah-Brigade. Er gehörte seit 1991 den Kassam-Brigaden an und hatte in Rafah mehrere Führungsposten inne. Die Waffenruhe vom Oktober 2025 hat die schweren Kämpfe beendet, jedoch weder die israelischen Angriffe gestoppt noch eine Entwaffnung der Hamas herbeigeführt.