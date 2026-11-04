Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Wahlprüfung in Israel abgeschlossen – Streit geht weiter
Behörde: Tanker vor Oman von Geschossen getroffen
Fußball-Asienmeisterschaft in Saudi-Arabien wegen Huthi-Angriffen verschoben
Berichte: US-Militär greift iranische Insel Qeschm an
Chamenei gibt iranischer Regierung angeblich mehr Verhandlungsspielraum
Wahlprüfung in Israel abgeschlossen – Streit geht weiter
Mehr als eine Woche nach der Parlamentswahl in Israel dauert ein heftiger Streit um das Wahlergebnis an. Das Zentrale Wahlkomitee teilte mit, die Prüfung der Wahl sei abgeschlossen und es gebe „keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten mit Auswirkungen auf Integrität oder Ergebnis“. Das Komitee habe sämtliche Beschwerden untersucht. „Die amtlichen Wahlergebnisse werden heute dem israelischen Staatspräsidenten vorgelegt und anschließend entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht“, hieß es in der Mitteilung.
Amit Halevi, Abgeordneter der rechtskonservativen Likud-Partei, kündigte daraufhin seinen Rücktritt aus dem Zentralen Wahlkomitee an, wie das Nachrichtenportal ynet berichtete. Solange schwerwiegende Vorwürfe einer Einmischung ausländischer Staaten nicht ausgeräumt seien, sei das Komitee nicht befugt, die Wahlergebnisse zu bestätigen.
Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara hatte am Dienstag eine Forderung des Chefs des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, David Zini, vier arabische Abgeordnete zu verhören, zurückgewiesen. Zur Begründung erklärte sie, es lägen bislang keine Beweise vor, die eine solche Befragung rechtfertigten. Der Likud warf der Generalstaatsanwältin daraufhin vor, dem Geheimdienst „die Hände zu binden“ und Ermittlungen wegen mutmaßlicher Wahlmanipulation zu verhindern. Auch der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir warf der Generalstaatsanwältin vor, sie versuche, die Untersuchung von Wahlbetrug zu vereiteln. Die Wahlen seien „gestohlen“ worden, schrieb er auf X.
Die Opposition reagierte empört. Ex-Militärchef Gadi Eisenkot, der Benjamin Netanjahu als Regierungschef ablösen will, schrieb bei X: „In ihrer Verzweiflung versuchen der Likud und Netanjahu, ein Pogrom gegen die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit anzuzetteln. Sie versuchen, uns alle in eine gefährliche Staatskrise hineinzuziehen.“ Oppositionsführer Jair Lapid sprach von einer „direkten Bedrohung der Demokratie durch Leute, die nicht bereit sind, ihre Niederlage einzugestehen“. Er forderte die Opposition zur raschen Bildung einer alternativen Regierung auf.
Die Parlamentswahl vom 27. Oktober brachte weder dem Lager Netanjahus noch dem seiner Gegner eine klare Mehrheit. Die Bildung einer neuen Regierung ist daher weiter ungewiss.
Amit Halevi, Abgeordneter der rechtskonservativen Likud-Partei, kündigte daraufhin seinen Rücktritt aus dem Zentralen Wahlkomitee an, wie das Nachrichtenportal ynet berichtete. Solange schwerwiegende Vorwürfe einer Einmischung ausländischer Staaten nicht ausgeräumt seien, sei das Komitee nicht befugt, die Wahlergebnisse zu bestätigen.
Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara hatte am Dienstag eine Forderung des Chefs des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, David Zini, vier arabische Abgeordnete zu verhören, zurückgewiesen. Zur Begründung erklärte sie, es lägen bislang keine Beweise vor, die eine solche Befragung rechtfertigten. Der Likud warf der Generalstaatsanwältin daraufhin vor, dem Geheimdienst „die Hände zu binden“ und Ermittlungen wegen mutmaßlicher Wahlmanipulation zu verhindern. Auch der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir warf der Generalstaatsanwältin vor, sie versuche, die Untersuchung von Wahlbetrug zu vereiteln. Die Wahlen seien „gestohlen“ worden, schrieb er auf X.
Die Opposition reagierte empört. Ex-Militärchef Gadi Eisenkot, der Benjamin Netanjahu als Regierungschef ablösen will, schrieb bei X: „In ihrer Verzweiflung versuchen der Likud und Netanjahu, ein Pogrom gegen die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit anzuzetteln. Sie versuchen, uns alle in eine gefährliche Staatskrise hineinzuziehen.“ Oppositionsführer Jair Lapid sprach von einer „direkten Bedrohung der Demokratie durch Leute, die nicht bereit sind, ihre Niederlage einzugestehen“. Er forderte die Opposition zur raschen Bildung einer alternativen Regierung auf.
Die Parlamentswahl vom 27. Oktober brachte weder dem Lager Netanjahus noch dem seiner Gegner eine klare Mehrheit. Die Bildung einer neuen Regierung ist daher weiter ungewiss.
Berichte: Trump lässt Frage neuer Iran-Angriffe offen
US-Präsident Donald Trump ist Spekulationen entgegengetreten, er plane nach den US-Zwischenwahlen neue Angriffe gegen Iran. In einem Interview der britischen Financial Times wenige Stunden vor Schließung der Wahllokale in den USA sagte Trump nach Angaben der Zeitung, die USA hätten keine unmittelbaren Pläne für einen Angriff. „Wir scheinen alles zu bekommen, was wir wollen“, sagte der Präsident demnach zum momentanen Stand des Konflikts mit der Islamischen Republik.
Mehrere Medien hatten zuletzt über Pläne Washingtons berichtet, nach der US-Kongresswahl gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen Iran zu fliegen. Der Financial Times sagte Trump nun: „Ich bin bereit, wir sind bereit. Wir sind schussbereit, falls wir zuschlagen müssen, aber vielleicht gibt es gar keinen Grund dafür.“ Am Vortag hatte er bereits dem US-Nachrichtenportal „Axios“ am Telefon gesagt, er habe „keine Eile“, eine Entscheidung dazu zu fällen.
Mehrere Medien hatten zuletzt über Pläne Washingtons berichtet, nach der US-Kongresswahl gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen Iran zu fliegen. Der Financial Times sagte Trump nun: „Ich bin bereit, wir sind bereit. Wir sind schussbereit, falls wir zuschlagen müssen, aber vielleicht gibt es gar keinen Grund dafür.“ Am Vortag hatte er bereits dem US-Nachrichtenportal „Axios“ am Telefon gesagt, er habe „keine Eile“, eine Entscheidung dazu zu fällen.
Angesichts der Sorge vor einer Rückkehr zum offenen Krieg bemüht sich der Golfstaat Katar weiter um Vermittlung. „Wir bleiben hoffnungsvoll, dass es noch eine Chance gibt für eine Einigung und um Bedingungen zu schaffen für zukünftige Verhandlungen“, sagte Außenamtssprecher Madschid al-Ansari.
Behörde: Tanker vor Oman von Geschossen getroffen
Ein Tanker ist vor der Küste des Oman nach britischen Angaben von zwei „unbekannten Geschossen“ getroffen worden. Ein Sicherheitsbeauftragter des Unternehmens habe Einschläge im Maschinenraum gemeldet, teilte die britische Schifffahrtsbehörde UKMTO mit. Der Vorfall ereignete sich demnach 14 Seemeilen (rund 26 Kilometer) nordöstlich von Lima im Oman. Berichte über Personen- oder Umweltschäden gab es zunächst nicht.
Trump: USA stellen Militärhilfe für Israel zum Jahresende ein
Die USA werden Präsident Donald Trump zufolge nach Ablauf dieses Jahres keine Militärhilfe mehr an Israel zahlen. Er habe vor Monaten mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vereinbart, die Zahlungen in Höhe von vier Milliarden Dollar pro Jahr zu beenden, sagte Trump im Sender Fox News. Israel sei darauf nicht mehr angewiesen. Zudem nutzten einige Demokraten und linke Politiker die US-Finanzhilfen als Argument, um Republikaner zu kritisieren. „Wir werden Israel beistehen, wenn es Hilfe braucht“, erklärte Trump weiter.
Das israelische Nachrichtenportal ynet berichtete, das Finanzministerium in Israel sei von der Mitteilung Trumps überrascht worden. Sollte die Hilfe tatsächlich zum Jahresende gestoppt werden, wäre dies zwei Jahre früher als geplant, schrieb das Portal. Das Finanzministerium habe sich offiziell nicht äußern wollen, ranghohe Wirtschaftsvertreter hätten es jedoch als schwerwiegende Entscheidung für die israelische Wirtschaft eingestuft: „Auf zwei Jahre Militärhilfe zu verzichten, bedeutet faktisch acht Milliarden Dollar. Woher sollen wir dieses Geld nehmen? Ganz klar: aus den Steuern der Bürger.“
Der linksliberale Oppositionspolitiker Gilad Kariv warf Netanjahu in einem Post auf der Plattform X vor, mit Israels Sicherheit zu handeln wie an einem „feudalen Hof“. Man werde in Kürze von Netanjahu verlangen, vor einem Ausschuss des neuen Parlaments zu erscheinen „und sämtliche Einzelheiten seines Deals mit Präsident Trump über die Militärhilfe offenzulegen“. Sollte die US-Militärhilfe tatsächlich in Kürze eingestellt werden, ginge damit „ein weiterer schwerer Anschlag auf die Sicherheit aller Bürger Israels auf Netanjahus Konto“, schrieb Kariv.
Das israelische Nachrichtenportal ynet berichtete, das Finanzministerium in Israel sei von der Mitteilung Trumps überrascht worden. Sollte die Hilfe tatsächlich zum Jahresende gestoppt werden, wäre dies zwei Jahre früher als geplant, schrieb das Portal. Das Finanzministerium habe sich offiziell nicht äußern wollen, ranghohe Wirtschaftsvertreter hätten es jedoch als schwerwiegende Entscheidung für die israelische Wirtschaft eingestuft: „Auf zwei Jahre Militärhilfe zu verzichten, bedeutet faktisch acht Milliarden Dollar. Woher sollen wir dieses Geld nehmen? Ganz klar: aus den Steuern der Bürger.“
Der linksliberale Oppositionspolitiker Gilad Kariv warf Netanjahu in einem Post auf der Plattform X vor, mit Israels Sicherheit zu handeln wie an einem „feudalen Hof“. Man werde in Kürze von Netanjahu verlangen, vor einem Ausschuss des neuen Parlaments zu erscheinen „und sämtliche Einzelheiten seines Deals mit Präsident Trump über die Militärhilfe offenzulegen“. Sollte die US-Militärhilfe tatsächlich in Kürze eingestellt werden, ginge damit „ein weiterer schwerer Anschlag auf die Sicherheit aller Bürger Israels auf Netanjahus Konto“, schrieb Kariv.
Fußball-Asienmeisterschaft in Saudi-Arabien wegen Huthi-Angriffen verschoben
Die für Anfang nächsten Jahres in Saudi-Arabien geplante Fußball-Asienmeisterschaft wird wegen der andauernden Angriffe der Huthi-Miliz auf Ende 2027 verschoben. Das teilte der asiatische Fußballverband (AFC) am Dienstag mit. Die außergewöhnlichen Umstände in der Region verursachten erhebliche organisatorische und logistische Probleme sowie Störungen im Reiseverkehr, hieß es zur Begründung. Daher sei eine Verschiebung im Interesse der teilnehmenden Nationen, der Organisatoren und der Zuschauer.
Hintergrund ist unter anderem ein schwerer Angriff der Huthi auf den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad im Oktober, bei dem mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere Menschen verletzt wurden.
Das Turnier mit 24 Mannschaften soll nun vom 23. Dezember 2027 bis zum 21. Januar 2028 in Saudi-Arabien stattfinden, wie der Verband erklärte. Ursprünglich sollte es vom 7. Januar bis zum 5. Februar 2027 ausgetragen werden. Die neuen Termine müssen noch vom Fußball-Weltverband Fifa genehmigt werden. Der Asien-Cup gilt als wichtiger Test für die Weltmeisterschaft 2034, die in Saudi-Arabien stattfinden soll.
Zuletzt wurden auch andere internationale Sportveranstaltungen in dem Königreich verschoben. Saudi-Arabien hat in den vergangenen Jahren massiv in Sportgroßveranstaltungen investiert.
Hintergrund ist unter anderem ein schwerer Angriff der Huthi auf den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad im Oktober, bei dem mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere Menschen verletzt wurden.
Das Turnier mit 24 Mannschaften soll nun vom 23. Dezember 2027 bis zum 21. Januar 2028 in Saudi-Arabien stattfinden, wie der Verband erklärte. Ursprünglich sollte es vom 7. Januar bis zum 5. Februar 2027 ausgetragen werden. Die neuen Termine müssen noch vom Fußball-Weltverband Fifa genehmigt werden. Der Asien-Cup gilt als wichtiger Test für die Weltmeisterschaft 2034, die in Saudi-Arabien stattfinden soll.
Zuletzt wurden auch andere internationale Sportveranstaltungen in dem Königreich verschoben. Saudi-Arabien hat in den vergangenen Jahren massiv in Sportgroßveranstaltungen investiert.
Barbara Klimke
Berichte: US-Militär greift iranische Insel Qeschm an
Das US-Militär hat nach Medienberichten die iranische Insel Qeschm angegriffen. Das Wall Street Journal berief sich dabei auf US-Regierungsvertreter. Zuvor hatte die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna von mehreren Explosionen auf der an der Straße von Hormus gelegenen Insel berichtet. Dem Wall Street Journal zufolge war der Angriff der jüngste in einer Reihe von begrenzten Militärschlägen Washingtons in den vergangenen Wochen. Diese seien in kleinerem Umfang ausgeführt und absichtlich geheim gehalten worden, um keine Absicht zur Wiederaufnahme einer größeren Militäroperation gegen Iran zu signalisieren.
Der Axios-Reporter Barak Ravid schrieb auf X, ein US-Kampfflugzeug habe am Montag (Ortszeit USA) eine Stellung der Revolutionsgarde auf der Insel attackiert, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei. Auch die Sender CNN und CBS berichteten über die „begrenzten“ Angriffe auf die Insel. CNN zitierte einen Insider mit der Angabe, es habe sich um eine Verteidigungsmaßnahme gehandelt.
Zudem sprach die iranische Nachrichtenagentur Fars von Explosionsgeräuschen. Bewohner der Insel Qeschm und der Hafenstadt Bandar Abbas hätten diese gemeldet, hieß es. Eine Stellungnahme des US-Zentralkommandos lag bisher nicht vor.
Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump noch einen Rückgang der Ölpreise gefeiert und das damit begründet, dass viele überzeugt seien, der Krieg mit Iran gehe zu Ende. Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung, behauptete Trump. Mehrere Medien hatten zuletzt über Pläne der Regierung in Washington berichtet, nach den Midterms gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen Iran zu fliegen.
Der Axios-Reporter Barak Ravid schrieb auf X, ein US-Kampfflugzeug habe am Montag (Ortszeit USA) eine Stellung der Revolutionsgarde auf der Insel attackiert, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei. Auch die Sender CNN und CBS berichteten über die „begrenzten“ Angriffe auf die Insel. CNN zitierte einen Insider mit der Angabe, es habe sich um eine Verteidigungsmaßnahme gehandelt.
Zudem sprach die iranische Nachrichtenagentur Fars von Explosionsgeräuschen. Bewohner der Insel Qeschm und der Hafenstadt Bandar Abbas hätten diese gemeldet, hieß es. Eine Stellungnahme des US-Zentralkommandos lag bisher nicht vor.
Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump noch einen Rückgang der Ölpreise gefeiert und das damit begründet, dass viele überzeugt seien, der Krieg mit Iran gehe zu Ende. Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung, behauptete Trump. Mehrere Medien hatten zuletzt über Pläne der Regierung in Washington berichtet, nach den Midterms gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen Iran zu fliegen.
Iranische Staatsmedien berichteten in der Nacht derweil, die Revolutionsgarde hätte südlich der Insel Qeschm zwei weitere US-Aufklärungsdrohnen mithilfe elektronischer Systeme in ihre Gewalt gebracht. Zudem sei östlich der Straße von Hormus eine US-Drohne zerstört worden.
In der Regel lassen sich derlei Angaben nicht unabhängig verifizieren. Laut dem Wissenschaftlichen Dienst des US-Kongresses haben die USA aber seit Beginn ihrer Angriffe auf Iran nach eigenen Angaben Dutzende Flugzeuge und Drohnen verloren oder Schäden daran verzeichnet.
Chamenei gibt iranischer Regierung angeblich mehr Verhandlungsspielraum
Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian erklärte, seine Regierung habe vom Obersten Führer des Landes mehr Befugnisse erhalten, um Friedensgespräche voranzutreiben, während US-Präsident Donald Trump Fortschritte bei den Verhandlungen andeutete.
Die Äußerungen vom Montag signalisierten eine mögliche diplomatische Annäherung, während die Befürchtungen vor einem erneuten Konflikt mit den USA und Israel wachsen. „Wir bemühen uns, die Angelegenheit im Dialog zu lösen, und in diesem Zusammenhang hat der Oberste Führer der Regierung auch bestimmte Befugnisse übertragen“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Islamic Republic News Agency Pezeshkian.
Der iranische Präsident präzisierte nicht, in welchem Umfang die neuen Befugnisse von Modschtaba Chamenei gewährt wurden oder ob dies eine umfassendere Verschiebung der „roten Linien“ der Islamischen Republik in indirekten Verhandlungen mit den USA signalisiert. Dennoch werteten Anleger seine Äußerungen als Zeichen dafür, dass eine neue Runde von Kämpfen zwischen Teheran und Washington durch Diplomatie abgewendet werden könnte. Brent-Rohöl, die globale Referenzsorte, setzte seine Preisverluste fort und notierte um 15 Uhr in London knapp unter 106 US-Dollar pro Barrel.
Die Äußerungen vom Montag signalisierten eine mögliche diplomatische Annäherung, während die Befürchtungen vor einem erneuten Konflikt mit den USA und Israel wachsen. „Wir bemühen uns, die Angelegenheit im Dialog zu lösen, und in diesem Zusammenhang hat der Oberste Führer der Regierung auch bestimmte Befugnisse übertragen“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Islamic Republic News Agency Pezeshkian.
Der iranische Präsident präzisierte nicht, in welchem Umfang die neuen Befugnisse von Modschtaba Chamenei gewährt wurden oder ob dies eine umfassendere Verschiebung der „roten Linien“ der Islamischen Republik in indirekten Verhandlungen mit den USA signalisiert. Dennoch werteten Anleger seine Äußerungen als Zeichen dafür, dass eine neue Runde von Kämpfen zwischen Teheran und Washington durch Diplomatie abgewendet werden könnte. Brent-Rohöl, die globale Referenzsorte, setzte seine Preisverluste fort und notierte um 15 Uhr in London knapp unter 106 US-Dollar pro Barrel.
Gouverneur von Hebron: Israels Armee zieht ab
Gut eine Woche nach Beginn des israelischen Militäreinsatzes im Raum Hebron zieht die Armee nach Angaben des Gouverneurs aus der Stadt im Westjordanland ab. Palästinensische Sicherheitskräfte hätten die vollständige Kontrolle in dem Gebiet, sagte Gouverneur Chalid Dudin vor Journalisten. Rund 3300 Anwohner, die durch den Einsatz vertrieben wurden, könnten nun sicher in ihre Häuser zurückkehren. Ihre Häuser seien weitgehend zerstört, sagte Dudin, und kündigte schnelle Schritte zum Wiederaufbau an.
Vor eineinhalb Wochen hatten zwei Angreifer aus Hebron zwei israelische Soldaten getötet und drei weitere verletzt. Auch die beiden mutmaßlich palästinensischen Angreifer wurden getötet. Israels Militär begann daraufhin nach eigenen Angaben einen Anti-Terror-Einsatz, bei dem die Stadt dem Bürgermeister zufolge abgeriegelt wurde.
Vor eineinhalb Wochen hatten zwei Angreifer aus Hebron zwei israelische Soldaten getötet und drei weitere verletzt. Auch die beiden mutmaßlich palästinensischen Angreifer wurden getötet. Israels Militär begann daraufhin nach eigenen Angaben einen Anti-Terror-Einsatz, bei dem die Stadt dem Bürgermeister zufolge abgeriegelt wurde.
Die Luftaufnahme zeigt das Viertel Deir Baha in Hebron am Montag, während Palästinenserinnen und Palästinenser nach ihrer Vertreibung durch Israels Armee zurückkehren. Foto: Hazem Bader/AFP
Laut israelischer Armee wurden in vergangenen Tagen mehrere Verdächtige festgenommen und Waffen sichergestellt. Israelische Soldaten durchsuchten dabei Hunderte Häuser. Von Israels Armee gab es bisher keine Bestätigung über das Ende des Militäreinsatzes.
Der Einsatz hat nach palästinensischen Angaben schwere Folgen für die Wirtschaft. Bürgermeister Jussef al-Dschabari sprach von täglichen Verlusten in Höhe von umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro. Unternehmen könnten wegen des Einsatzes keine Rohstoffe mehr beziehen oder Waren ausliefern und Beschäftigte ihre Arbeitsstätten nicht mehr erreichen.
Direkte Folgen gab es auch für Tausende Schüler und Studenten: Dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge wechselten 250 000 von ihnen in fast 700 Bildungseinrichtungen aus Sicherheitsgründen in den Distanzunterricht.
Direkte Folgen gab es auch für Tausende Schüler und Studenten: Dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge wechselten 250 000 von ihnen in fast 700 Bildungseinrichtungen aus Sicherheitsgründen in den Distanzunterricht.
Luzia Geier
Behörde: Erneut Tanker im Persischen Golf attackiert
Im Persischen Golf ist ein weiterer Tanker angegriffen worden. Wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) mitteilte, wurde das Schiff rund 133 Kilometer östlich der saudi-arabischen Küstenstadt Ras al Khafji von zwei „unbekannten Geschossen“ getroffen. Verletzte habe es nicht gegeben. Bislang bekannte sich niemand zu dem Angriff. Erst am Freitag war im Persischen Golf ein katarischer Tanker attackiert worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur QNA berichtete. Auch dazu hatte sich niemand bekannt.
Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden in der Straße von Hormus und der weiteren Golfregion immer wieder Schiffe angegriffen. Iran hatte zuletzt seine Attacken auf Schiffe insbesondere entlang einer südlichen Route an der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus intensiviert. Laut Wall Street Journal schützt das US-Militär auf der Südroute seit Monaten mit fast kontinuierlicher Luftunterstützung kommerzielle Frachter.
Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden in der Straße von Hormus und der weiteren Golfregion immer wieder Schiffe angegriffen. Iran hatte zuletzt seine Attacken auf Schiffe insbesondere entlang einer südlichen Route an der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus intensiviert. Laut Wall Street Journal schützt das US-Militär auf der Südroute seit Monaten mit fast kontinuierlicher Luftunterstützung kommerzielle Frachter.
Carim Soliman
Revolutionsgarde: Zwei Tanker nach Kollision mit Minen explodiert
In der Straße von Hormus sind nach Angaben der iranischen Revolutionsgarde zwei Öltanker nach einer Kollision mit Minen „explodiert“. Die beiden Schiffe seien auf einer „nicht autorisierten Route“ unterwegs gewesen, teilte die Marine der Revolutionsgarde mit, wie iranische Staatsmedien berichteten.
Nach dem Angriff der USA und Israels auf Iran Ende Februar hat die Islamische Republik die Durchfahrt durch die Meerenge vor ihrer Küste eingeschränkt. In der Vergangenheit wurden wiederholt Schiffe angegriffen, die diesen Beschränkungen Iran zufolge zuwiderhandelten. Die Führung in Teheran will so ihre Kontrolle über die strategisch wichtige Wasserstraße ausbauen und Druck auf die USA ausüben.
Nach dem Angriff der USA und Israels auf Iran Ende Februar hat die Islamische Republik die Durchfahrt durch die Meerenge vor ihrer Küste eingeschränkt. In der Vergangenheit wurden wiederholt Schiffe angegriffen, die diesen Beschränkungen Iran zufolge zuwiderhandelten. Die Führung in Teheran will so ihre Kontrolle über die strategisch wichtige Wasserstraße ausbauen und Druck auf die USA ausüben.
Iran beharrt auf sieben Bedingungen
Die iranische Führung knüpft eine diplomatische Lösung des Konflikts mit den USA weiter an eine Erfüllung von sieben Bedingungen. Der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Mohsen Resai, erklärte auf der Plattform X, sobald diese Bedingungen erfüllt seien, stehe der Weg der Diplomatie offen. Im Falle einer erneuten militärischen Eskalation drohte Resai mit dem Einsatz neuartiger Waffen und vernichtenden Schlägen.
Berichten zufolge sollen die USA unter anderem alle Kampfhandlungen gegen Iran und dessen Verbündete in der Region, wie die Hisbollah in Libanon, einstellen. Außerdem sollen die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe beendet, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufgehoben und eingefrorene iranische Vermögenswerte freigegeben werden. Iran verlangt demnach auch Reparationen für Kriegsschäden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung die Maximalforderungen vorab erfüllen wird.
Berichten zufolge sollen die USA unter anderem alle Kampfhandlungen gegen Iran und dessen Verbündete in der Region, wie die Hisbollah in Libanon, einstellen. Außerdem sollen die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe beendet, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufgehoben und eingefrorene iranische Vermögenswerte freigegeben werden. Iran verlangt demnach auch Reparationen für Kriegsschäden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung die Maximalforderungen vorab erfüllen wird.
Demo für Regierungsbeteiligung arabischer Parteien in Israel
In Tel Aviv haben Tausende Menschen für eine Regierungsbeteiligung arabisch geprägter Parteien demonstriert. Das Bündnis Vereinte Liste und die islamisch-konservative Raam-Partei hatten bei der jüngsten Parlamentswahl gemeinsam 19 Sitze erreicht und damit ihr Ergebnis der letzten Wahl von 2022 nahezu verdoppelt.
Gadi Eisenkot, der mit einem Oppositionsblock gegen Ministerpräsident Netanjahu angetreten war, knüpfte eine mögliche Regierungsbeteiligung erneut an vier Bedingungen: Zu den Kernforderungen gehören die Verpflichtung, Israel als jüdischen, demokratischen und liberalen Staat mit rechtlicher Gleichstellung aller Staatsbürger anzuerkennen; außerdem die Einstufung der Hamas als Terrororganisation mit dem Ziel, deren militärische Strukturen im Gazastreifen zu zerschlagen und sie von der politischen Macht auszuschließen. Es bleibt abzuwarten, ob die arabischen Parteien allen Forderungen zustimmen.
Gadi Eisenkot, der mit einem Oppositionsblock gegen Ministerpräsident Netanjahu angetreten war, knüpfte eine mögliche Regierungsbeteiligung erneut an vier Bedingungen: Zu den Kernforderungen gehören die Verpflichtung, Israel als jüdischen, demokratischen und liberalen Staat mit rechtlicher Gleichstellung aller Staatsbürger anzuerkennen; außerdem die Einstufung der Hamas als Terrororganisation mit dem Ziel, deren militärische Strukturen im Gazastreifen zu zerschlagen und sie von der politischen Macht auszuschließen. Es bleibt abzuwarten, ob die arabischen Parteien allen Forderungen zustimmen.
Israels Präsident kündigt Gespräche zur Regierungsbildung an
Israels Präsident Isaac Herzog will am Mittwoch seine Konsultationen zur Regierungsbildung mit den in die Knesset gewählten Parteien beginnen. Wie die israelische Tageszeitung Haaretz berichtete, soll das Treffen live übertragen werden.
Traditionell wählt der Präsident den Kandidaten aus, dem er die besten Chancen auf eine parlamentarische Mehrheit einräumt, anstatt automatisch den Vorsitzenden der größten Partei zu benennen. Dies wäre der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dessen rechtskonservative Likud-Partei mit 27 von 120 Sitzen als stärkste Fraktion aus der Parlamentswahl am Dienstag hervorging. Der Oppositionskandidat Gadi Eisenkot kommt mit seiner neu gegründeten Partei Jaschar auf 21 Sitze. Da weder das regierende Bündnis noch der Oppositionsblock die erforderliche Mehrheit von 61 Sitzen erreichten, führt das Wahlergebnis zu einer parlamentarischen Pattsituation.
Der vom Präsidenten beauftragte Kandidat erhält dann 28 Tage Zeit, eine Koalition zu bilden – mit der Möglichkeit einer Verlängerung um 14 Tage. Scheitert dieser Versuch, überträgt das Staatsoberhaupt den Auftrag für 28 Tage an ein anderes Mitglied des Parlaments. Bleibt auch dieser Schritt erfolglos, können mindestens 61 Abgeordnete innerhalb von 21 Tagen eine Person vorschlagen, die anschließend 14 Tage Zeit für die Regierungsbildung hat.
Führen alle drei Etappen nicht zu einer mehrheitsfähigen Regierungskoalition, löst sich das Parlament automatisch auf. In diesem Fall schließen sich Neuwahlen innerhalb einer Frist von 90 Tagen an. Präsident Herzog hat erklärt, dass er Neuwahlen verhindern möchte.
Traditionell wählt der Präsident den Kandidaten aus, dem er die besten Chancen auf eine parlamentarische Mehrheit einräumt, anstatt automatisch den Vorsitzenden der größten Partei zu benennen. Dies wäre der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dessen rechtskonservative Likud-Partei mit 27 von 120 Sitzen als stärkste Fraktion aus der Parlamentswahl am Dienstag hervorging. Der Oppositionskandidat Gadi Eisenkot kommt mit seiner neu gegründeten Partei Jaschar auf 21 Sitze. Da weder das regierende Bündnis noch der Oppositionsblock die erforderliche Mehrheit von 61 Sitzen erreichten, führt das Wahlergebnis zu einer parlamentarischen Pattsituation.
Der vom Präsidenten beauftragte Kandidat erhält dann 28 Tage Zeit, eine Koalition zu bilden – mit der Möglichkeit einer Verlängerung um 14 Tage. Scheitert dieser Versuch, überträgt das Staatsoberhaupt den Auftrag für 28 Tage an ein anderes Mitglied des Parlaments. Bleibt auch dieser Schritt erfolglos, können mindestens 61 Abgeordnete innerhalb von 21 Tagen eine Person vorschlagen, die anschließend 14 Tage Zeit für die Regierungsbildung hat.
Führen alle drei Etappen nicht zu einer mehrheitsfähigen Regierungskoalition, löst sich das Parlament automatisch auf. In diesem Fall schließen sich Neuwahlen innerhalb einer Frist von 90 Tagen an. Präsident Herzog hat erklärt, dass er Neuwahlen verhindern möchte.
Israels Demokraten-Chef will Zusammenarbeit mit arabischen Parteien
Nach der Parlamentswahl in Israel hat der Vorsitzende der demokratischen Partei, Yair Golan, zur Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien aufgerufen. „Die Stimme eines arabischen Bürgers in den Städten Sakhnin oder Rahat hat genau dasselbe Gewicht wie die eines jüdischen Bürgers in Tel Aviv oder Sderot“, schrieb Golan in einem Meinungsbeitrag für die Zeitung Haaretz. Nach der Wahl kann keines der beiden jüdischen Lager ohne arabische Koalitionspartner eine Mehrheit auf sich vereinen.
„Wer an die Demokratie glaubt, kann nicht morgens für sie kämpfen, um dann am Abend die Stimmen von Hunderttausenden Bürgern aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Namen für ungültig erklären“, schreibt Golan, dessen Partei auf acht Mandate kommt. Jeder gewählte Parlamentsabgeordnete sei ein legitimes Mitglied des politischen Systems. Er rief dazu auf, „den Willen der Wähler respektieren“. Es sei an der Zeit, „die Ära Netanjahu zu beenden und eine Regierung zu bilden, die allen Israelis dient“.
Außer den Demokraten hatten alle Oppositionsparteien im Vorfeld der Wahl vom vergangenen Dienstag ein Zusammengehen mit der arabischen Ra'am-Partei oder der Vereinten Liste aus den drei arabischen Parteien Chadasch, Ta'al und Balad kategorisch ausgeschlossen.
Laut israelischen Medienberichten schlossen sich knapp 50 000 Israelis einer Kampagne der Bürgerbewegung „Zazim“ für eine arabisch-jüdische Regierungskoalition an. Sie fordert die Oppositionsführer nachdrücklich auf, arabische Parteien als legitime Koalitionspartner anzuerkennen. Seit Mittwoch gibt es in Jerusalem, Tel Aviv und Haifa erste Kundgebungen zur Unterstützung der jüdisch-arabischen Zusammenarbeit. Für Samstagabend wird zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen.
„Wer an die Demokratie glaubt, kann nicht morgens für sie kämpfen, um dann am Abend die Stimmen von Hunderttausenden Bürgern aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Namen für ungültig erklären“, schreibt Golan, dessen Partei auf acht Mandate kommt. Jeder gewählte Parlamentsabgeordnete sei ein legitimes Mitglied des politischen Systems. Er rief dazu auf, „den Willen der Wähler respektieren“. Es sei an der Zeit, „die Ära Netanjahu zu beenden und eine Regierung zu bilden, die allen Israelis dient“.
Außer den Demokraten hatten alle Oppositionsparteien im Vorfeld der Wahl vom vergangenen Dienstag ein Zusammengehen mit der arabischen Ra'am-Partei oder der Vereinten Liste aus den drei arabischen Parteien Chadasch, Ta'al und Balad kategorisch ausgeschlossen.
Laut israelischen Medienberichten schlossen sich knapp 50 000 Israelis einer Kampagne der Bürgerbewegung „Zazim“ für eine arabisch-jüdische Regierungskoalition an. Sie fordert die Oppositionsführer nachdrücklich auf, arabische Parteien als legitime Koalitionspartner anzuerkennen. Seit Mittwoch gibt es in Jerusalem, Tel Aviv und Haifa erste Kundgebungen zur Unterstützung der jüdisch-arabischen Zusammenarbeit. Für Samstagabend wird zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen.
Anne Eberhard
Trump vor Kongresswahl: Krieg mit Iran wird bald enden
Wenige Tage vor den US-Kongresswahlen hat Präsident Donald Trump ein baldiges Ende des Iran-Kriegs in Aussicht gestellt. Wie dies geschehen soll, ließ er in einem Interview mit dem Radiosender KCMO aus Kansas City jedoch offen. „Wir brauchen eine Garantie, dass es niemals eine Atomwaffe geben wird“, betonte Trump mit Blick auf die langjährigen Bemühungen der USA, Iran an der Entwicklung von Nuklearwaffen zu hindern. Trump hatte zuvor erklärt, die USA würden Iran vor den Zwischenwahlen am 3. November nicht erneut angreifen.