Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Kuwait: Zwei italienische Beschäftigte von Rheinmetall nach iranischem Angriff tot
Eisenkot einigt sich mit weiterer Partei auf Koalitionsvereinbarung
Israels Armee tötet erneut Hamas-Funktionär in Gaza
Richter empfehlen, Anklagepunkte gegen Netanjahu fallen zu lassen
Iran: Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus
Eisenkot einigt sich mit weiterer Partei auf Koalitionsvereinbarung
Der in Israel mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot hat sich mit einer weiteren Oppositionspartei auf den Abschluss eines Koalitionsvertrags verständigt. Eisenkots Mitte-Partei Jaschar teilte am Nachmittag mit, es sei eine Einigung mit Jair Golan von den linksliberalen Demokraten erzielt worden.
Die Ankündigung erfolgt nur wenige Stunden, nachdem die beiden Parteien ihre Koalitionsgespräche wieder aufgenommen hatten. Die Demokraten hatten vor einigen Tagen die Verhandlungen aus Protest ausgesetzt, weil Eisenkot auch mit Netanjahus Likud-Partei Gespräche führt. Jair Golan teilte auf X mit: „Wir haben der Öffentlichkeit versprochen, Netanjahu abzulösen und die Demokratie zu schützen. Und genau das werden wir tun.“ Vor einer Unterzeichnung werden Berichten zufolge derzeit noch letzte Details geklärt.
Die Demokraten befürworten eine Regierung der bisherigen Opposition – mit Unterstützung der ebenfalls oppositionellen arabischen Parteien. Andere Oppositionsparteien haben dagegen Vorbehalte gegenüber einer Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien.
Israelischen Medienberichten zufolge sollen die Demokraten in einer künftigen Regierung unter anderem den Ministerposten für nationale Sicherheit besetzen, den bislang Itamar Ben-Gvir innehat. Der rechtsextreme Minister kritisierte die Entscheidung scharf.
Am Dienstag war bereits eine Koalitionsvereinbarung zwischen Jaschar und der Oppositionspartei Israel Beitenu publik gemacht worden. Ob eine Regierungsbildung gelingt, ist derzeit trotzdem nicht sicher. Ex-Militärchef Eisenkot hat zunächst bis zum 6. Dezember Zeit, eine Regierung zu bilden. Die Frist kann noch um 14 Tage verlängert werden.
Die Ankündigung erfolgt nur wenige Stunden, nachdem die beiden Parteien ihre Koalitionsgespräche wieder aufgenommen hatten. Die Demokraten hatten vor einigen Tagen die Verhandlungen aus Protest ausgesetzt, weil Eisenkot auch mit Netanjahus Likud-Partei Gespräche führt. Jair Golan teilte auf X mit: „Wir haben der Öffentlichkeit versprochen, Netanjahu abzulösen und die Demokratie zu schützen. Und genau das werden wir tun.“ Vor einer Unterzeichnung werden Berichten zufolge derzeit noch letzte Details geklärt.
Die Demokraten befürworten eine Regierung der bisherigen Opposition – mit Unterstützung der ebenfalls oppositionellen arabischen Parteien. Andere Oppositionsparteien haben dagegen Vorbehalte gegenüber einer Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien.
Israelischen Medienberichten zufolge sollen die Demokraten in einer künftigen Regierung unter anderem den Ministerposten für nationale Sicherheit besetzen, den bislang Itamar Ben-Gvir innehat. Der rechtsextreme Minister kritisierte die Entscheidung scharf.
Am Dienstag war bereits eine Koalitionsvereinbarung zwischen Jaschar und der Oppositionspartei Israel Beitenu publik gemacht worden. Ob eine Regierungsbildung gelingt, ist derzeit trotzdem nicht sicher. Ex-Militärchef Eisenkot hat zunächst bis zum 6. Dezember Zeit, eine Regierung zu bilden. Die Frist kann noch um 14 Tage verlängert werden.
Kuwait: Zwei italienische Beschäftigte von Rheinmetall nach iranischem Angriff tot
Bei einem iranischen Angriff auf den Golfstaat Kuwait sind zwei italienische Beschäftigte des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall getötet worden. Dies teilte Italiens Außenminister Antonio Tajani vor dem Parlament in Rom mit. Zuvor hatte bereits das kuwaitische Verteidigungsministerium der nationalen Staatsagentur Kuna zufolge bekanntgegeben, dass zwei Männer bei einem Angriff auf eine „lebenswichtige Einrichtung“ des Landes verletzt worden und dann gestorben seien.
Die beiden Italiener sind unter den ersten offiziell bestätigten Todesopfern aus Europa in dem seit Februar laufenden Krieg. Im März war ein französischer Soldat im Irak bei einem Drohnenangriff getötet worden. Tajani berichtete vor dem italienischen Senat, dass am Nachmittag mehrere Drohnen iranischer Herkunft kuwaitische Militäreinrichtungen ins Visier genommen hätten. „Darunter befand sich auch eine Überwachungsstation der Luftabwehr, in der zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia im Einsatz waren“, sagte der Minister. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa waren die Männer 36 und 65 Jahre alt. Sie seien mit Wartungsarbeiten an den Ortungsantennen des Luftabwehrsystems Skyguard beschäftigt gewesen.
Welches Ziel genau Iran in Kuwait angriff, teilte der Sprecher nicht mit. Im seit Februar laufenden Krieg gerieten in Kuwait unter anderem Militärstützpunkte, an denen US-Truppen im Einsatz sind, sowie Öl- und andere Infrastruktur unter Beschuss. Dabei gab es mehrmals Tote und Verletzte, darunter auch in den Reihen des US-Militärs. Kuwait wurde im Krieg im Vergleich zu anderen Golfstaaten besonders schwer angegriffen.
Kuwaits Streitkräfte hätten zuvor mehrere feindliche Drohnen geortet und abgewehrt, erklärte der Sprecher. Kuwait machte Iran für den Angriff verantwortlich.
Die beiden Italiener sind unter den ersten offiziell bestätigten Todesopfern aus Europa in dem seit Februar laufenden Krieg. Im März war ein französischer Soldat im Irak bei einem Drohnenangriff getötet worden. Tajani berichtete vor dem italienischen Senat, dass am Nachmittag mehrere Drohnen iranischer Herkunft kuwaitische Militäreinrichtungen ins Visier genommen hätten. „Darunter befand sich auch eine Überwachungsstation der Luftabwehr, in der zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia im Einsatz waren“, sagte der Minister. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa waren die Männer 36 und 65 Jahre alt. Sie seien mit Wartungsarbeiten an den Ortungsantennen des Luftabwehrsystems Skyguard beschäftigt gewesen.
Welches Ziel genau Iran in Kuwait angriff, teilte der Sprecher nicht mit. Im seit Februar laufenden Krieg gerieten in Kuwait unter anderem Militärstützpunkte, an denen US-Truppen im Einsatz sind, sowie Öl- und andere Infrastruktur unter Beschuss. Dabei gab es mehrmals Tote und Verletzte, darunter auch in den Reihen des US-Militärs. Kuwait wurde im Krieg im Vergleich zu anderen Golfstaaten besonders schwer angegriffen.
Kuwaits Streitkräfte hätten zuvor mehrere feindliche Drohnen geortet und abgewehrt, erklärte der Sprecher. Kuwait machte Iran für den Angriff verantwortlich.
Israels Armee tötet erneut Hamas-Funktionär in Gaza
Israels Armee hat trotz eigentlich geltender Waffenruhe in der Nacht erneut ein wichtiges Mitglied der Hamas im Gazastreifen getötet. Es handle sich um Chalid Abu Nada, der bei der Hamas für Wirtschaft und Bildung zuständig gewesen sei, teilten Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz am Morgen mit.
Bei dem Angriff auf eine Wohnung in der Stadt Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Küstengebiets kam palästinensischen Berichten zufolge auch Abu Nadas Frau ums Leben. Einige palästinensische Medien bezeichneten den Mann als stellvertretenden Bildungsminister.
Israels Armee sagte am Morgen, Abu Nada sei unter anderem für die Verwaltung von Banken zuständig gewesen und habe Geld für den militärischen Aufbau der Hamas und in terroristische Aktivitäten geleitet. Seine Tötung schwäche die Fähigkeit der Hamas, ihre finanziellen Kapazitäten aufrechtzuerhalten und ihren militärischen Ausbau voranzutreiben.
Unter anderem die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete zudem drei weitere Tote bei einem israelischen Angriff in der Stadt Gaza sowie ein Todesopfer in Bureidsch im Zentrum des Küstenstreifens durch israelischen Beschuss. Von israelischer Seite gab es dazu bisher keine Angaben.
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, in den vergangenen Monaten hat das israelische Militär seine Angriffe aber wieder verstärkt. Zuletzt tötete Israels Armee mehrere hochrangige Mitglieder der Terrororganisation Hamas. Netanjahu und Katz teilten weiter mit, im vergangenen Monat habe Israels Armee rund 80 Mitglieder der Hamas getötet. Bei den israelischen Angriffen werden aus dem Gazastreifen immer wieder auch zivile Opfer gemeldet.
Bei dem Angriff auf eine Wohnung in der Stadt Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Küstengebiets kam palästinensischen Berichten zufolge auch Abu Nadas Frau ums Leben. Einige palästinensische Medien bezeichneten den Mann als stellvertretenden Bildungsminister.
Israels Armee sagte am Morgen, Abu Nada sei unter anderem für die Verwaltung von Banken zuständig gewesen und habe Geld für den militärischen Aufbau der Hamas und in terroristische Aktivitäten geleitet. Seine Tötung schwäche die Fähigkeit der Hamas, ihre finanziellen Kapazitäten aufrechtzuerhalten und ihren militärischen Ausbau voranzutreiben.
Unter anderem die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete zudem drei weitere Tote bei einem israelischen Angriff in der Stadt Gaza sowie ein Todesopfer in Bureidsch im Zentrum des Küstenstreifens durch israelischen Beschuss. Von israelischer Seite gab es dazu bisher keine Angaben.
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, in den vergangenen Monaten hat das israelische Militär seine Angriffe aber wieder verstärkt. Zuletzt tötete Israels Armee mehrere hochrangige Mitglieder der Terrororganisation Hamas. Netanjahu und Katz teilten weiter mit, im vergangenen Monat habe Israels Armee rund 80 Mitglieder der Hamas getötet. Bei den israelischen Angriffen werden aus dem Gazastreifen immer wieder auch zivile Opfer gemeldet.
Barbara Klimke
Richter empfehlen, Anklagepunkte gegen Netanjahu fallen zu lassen
Seit sechs Jahren läuft ein Korruptionsprozess gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Jetzt haben die Richter der Staatsanwaltschaft nahegelegt, die meisten Anklagepunkte fallen zu lassen. Es gebe kaum Aussicht auf eine Verurteilung wegen Bestechung im schwerwiegendsten der drei Fälle, die Netanjahu zur Last gelegt werden, berichtete die Times of Israel. Die Richter stellten demnach auch infrage, ob in einem weiteren Fall überhaupt eine Straftat begangen wurde. Dies sei für die Staatsanwaltschaft ein „schwerer Schlag“, schrieb die Zeitung.
Netanjahu hingegen sieht sich bestätigt: „Heute ist der Prozess zusammengebrochen“, sagte er in einer am Abend im Fernsehen übertragenen Rede. Er forderte die sofortige Einstellung des Gerichtsverfahrens, in dem er mit Vorwürfen der Bestechlichkeit, des Betrugs und der Untreue konfrontiert ist. Netanjahu bestreitet alle Vorwürfe. Unabhängig davon hat er eine Begnadigung durch Präsident Isaac Herzog beantragt.
Die Empfehlung der Richter fällt in eine Phase großer politischer Anspannung in Israel. Nach den Parlamentswahlen kämpft Netanjahu um seine politische Zukunft, weil es ihm und seinen Verbündeten nicht gelang, die Mandatsmehrheit im Parlament zu verteidigen. Sein Rivale, der frühere Militärchef Gadi Eisenkot, erhielt von Präsident Herzog als Erster den Auftrag, die Bildung einer neuen Regierung zu versuchen.
Netanjahu hingegen sieht sich bestätigt: „Heute ist der Prozess zusammengebrochen“, sagte er in einer am Abend im Fernsehen übertragenen Rede. Er forderte die sofortige Einstellung des Gerichtsverfahrens, in dem er mit Vorwürfen der Bestechlichkeit, des Betrugs und der Untreue konfrontiert ist. Netanjahu bestreitet alle Vorwürfe. Unabhängig davon hat er eine Begnadigung durch Präsident Isaac Herzog beantragt.
Die Empfehlung der Richter fällt in eine Phase großer politischer Anspannung in Israel. Nach den Parlamentswahlen kämpft Netanjahu um seine politische Zukunft, weil es ihm und seinen Verbündeten nicht gelang, die Mandatsmehrheit im Parlament zu verteidigen. Sein Rivale, der frühere Militärchef Gadi Eisenkot, erhielt von Präsident Herzog als Erster den Auftrag, die Bildung einer neuen Regierung zu versuchen.
Anna Schimpp
Krieg in Jemen geht weiter – Angriffe auf Hudaida
Im Krieg zwischen Saudi-Arabien und dessen Verbündeten gegen die aufständischen Huthi in Jemen ist weiter kein Ende absehbar. In der Nacht zum Mittwoch bombardierte das saudische Militärbündnis die von den Huthi kontrollierte Küstenstadt Hudaida in Jemen, wo einer der wichtigsten Häfen für die Einfuhr von Gütern und Lebensmitteln liegt. Am Dienstag hatte die Miliz erneut den höchsten Wolkenkratzer von Riad angegriffen.
Zuvor hatte das saudisch angeführte Militärbündnis Anwohner Hudaidas dazu aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben. Der Huthi-Sender Al-Masirah berichtete in der Nacht, die Stadt und der Hafen seien bombardiert worden.
Huthi-Militärsprecher Jahja Sari hatte zudem in der Nacht gedroht, dass bei Angriffen auf Hudaida neue Attacken auf die saudische Küstenstadt Dschidda folgen würden. Diese ist neben der Hauptstadt Riad das wichtigste politische und wirtschaftliche Zentrum im Land. Arbeiter und alle anderen in Nähe dieses Hafens und anderer saudischer Häfen am Roten Meer sollten die Gebiete umgehend verlassen. Sari bestätigte zugleich, dass die Huthi am Dienstag den Geschäftsbezirk von Riad und erneut auch die Öl-Anlagen im Osten des Königreichs angegriffen haben.
Zuvor hatte das saudisch angeführte Militärbündnis Anwohner Hudaidas dazu aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben. Der Huthi-Sender Al-Masirah berichtete in der Nacht, die Stadt und der Hafen seien bombardiert worden.
Huthi-Militärsprecher Jahja Sari hatte zudem in der Nacht gedroht, dass bei Angriffen auf Hudaida neue Attacken auf die saudische Küstenstadt Dschidda folgen würden. Diese ist neben der Hauptstadt Riad das wichtigste politische und wirtschaftliche Zentrum im Land. Arbeiter und alle anderen in Nähe dieses Hafens und anderer saudischer Häfen am Roten Meer sollten die Gebiete umgehend verlassen. Sari bestätigte zugleich, dass die Huthi am Dienstag den Geschäftsbezirk von Riad und erneut auch die Öl-Anlagen im Osten des Königreichs angegriffen haben.
Saudi-Arabien hat 2015 mit Verbündeten begonnen, Stellungen der Huthi in Jemen zu bombardieren, um die Miliz zurückzudrängen. Diese hatte bei einem Aufstand gegen die damalige Regierung die Hauptstadt Sanaa und weite Teile des Nordens überrannt. Riad wird dabei von der international anerkannten Regierung in Jemen und örtlichen Milizen unterstützt. Nach einer Waffenruhe ab 2022 sind die Kämpfe im Zuge des Iran-Kriegs im Sommer wieder eskaliert.
Iran: Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus
Iran hat erneut mehrere Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. In den frühen Morgenstunden sei ein Schiff in der Meerenge auf eine Seemine gefahren, hieß es in einer Erklärung der iranischen Revolutionsgarden. Bereits zuvor hatte die Militärorganisation über drei weitere Vorfälle berichtet. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.
Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) bestätigte drei Fälle vom späten Montagabend, wonach Schiffe durch „unbekannte Projektile“ getroffen worden seien. Sie hätten ihre Fahrt fortgesetzt.
Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) bestätigte drei Fälle vom späten Montagabend, wonach Schiffe durch „unbekannte Projektile“ getroffen worden seien. Sie hätten ihre Fahrt fortgesetzt.
Carim Soliman
Neuer Angriff in Gaza – hochrangiges Hamas-Mitglied und seine Familie getötet
Bei einem neuen Angriff des israelischen Militärs in der Stadt Gaza sind palästinensischen Angaben zufolge ein hochrangiges Hamas-Mitglied, seine Frau und seine beiden Töchter ums Leben gekommen. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, die Mädchen seien 13 und 15 Jahre alt gewesen. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie habe ein Mitglied der Hamas ins Visier genommen. Weitere Einzelheiten nannte sie nicht.
Das von der Hamas kontrollierte Innenministerium im Gazastreifen bestätigte, dass es sich bei dem getöteten Mann um den hochrangigen Mitarbeiter des inneren Sicherheitsapparats der Hamas im nördlichen Gazastreifen, Mohammed Madschid Abu al-Uf, handle. Augenzeugen berichteten, Israels Armee habe in der Nacht im Flüchtlingsviertel Al-Schati die Wohnung von al-Uf und seiner Familie angegriffen. Laut Angaben eines Mitarbeiters der Schifa-Klinik werden auch mehrere teils Schwerverletzte in dem Krankenhaus in der Stadt Gaza behandelt.
Das von der Hamas kontrollierte Innenministerium im Gazastreifen bestätigte, dass es sich bei dem getöteten Mann um den hochrangigen Mitarbeiter des inneren Sicherheitsapparats der Hamas im nördlichen Gazastreifen, Mohammed Madschid Abu al-Uf, handle. Augenzeugen berichteten, Israels Armee habe in der Nacht im Flüchtlingsviertel Al-Schati die Wohnung von al-Uf und seiner Familie angegriffen. Laut Angaben eines Mitarbeiters der Schifa-Klinik werden auch mehrere teils Schwerverletzte in dem Krankenhaus in der Stadt Gaza behandelt.
Bereits am Dienstag wurden laut medizinischen Kreisen bei israelischen Angriffen in verschiedenen Teilen des Gazastreifens neun Palästinenser getötet. Darunter befand sich auch ein ranghohes Hamas-Mitglied, wie die Hamas selbst sowie der bisherige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mitteilte. Dabei handelte es sich um den Chef des internen Sicherheitsapparats der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation, Naim Abu Nahel. Die israelische Armee hatte dies als Rückschlag für die Führung des Sicherheitsapparats bezeichnet. Das Militär hatte vor rund drei Monaten bereits Abu Nahels Vorgänger festgenommen. Netanjahu betonte nun in einer von seinem Büro verbreiteten Mitteilung: „Kein Terrorist wird dem langen Arm des Staates Israel entkommen können.“
Trotz einer seit gut einem Jahr geltenden Waffenruhe greift Israel immer wieder Ziele im Gazastreifen an. Israel beschuldigt die Hamas, sich neu zu formieren und aufzurüsten. Die Hamas wiederum wirft Israel vor, die Waffenruhe untergraben zu wollen. Berichten zufolge ist der interne Sicherheitsapparat der Hamas unter anderem zuständig für die Sicherheit hochrangiger Hamas-Funktionäre und die Koordinierung ihrer Treffen.
Trotz einer seit gut einem Jahr geltenden Waffenruhe greift Israel immer wieder Ziele im Gazastreifen an. Israel beschuldigt die Hamas, sich neu zu formieren und aufzurüsten. Die Hamas wiederum wirft Israel vor, die Waffenruhe untergraben zu wollen. Berichten zufolge ist der interne Sicherheitsapparat der Hamas unter anderem zuständig für die Sicherheit hochrangiger Hamas-Funktionäre und die Koordinierung ihrer Treffen.
Mehrere Tote bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen
Dabei sind nach Angaben von örtlichen Medizinern und Behörden mindestens sechs Palästinenser getötet worden. Drei Menschen starben bei einem Angriff auf einen Polizeiposten in Chan Junis im Süden des Gebiets, wie Sanitäter mitteilten. Das von der radikal-islamischen Hamas geführte Innenministerium ergänzte, unter den Toten seien zwei Polizisten. Drei weitere Menschen kamen den Rettungskräften zufolge bei einem Beschuss nahe des Netzarim-Korridors im Norden ums Leben. Das israelische Militär erklärte, es habe in beiden Gebieten Extremisten angegriffen.
Bericht: USA vermuten Iran hinter Cyberangriffen auf Tankschiffe
Die USA untersuchen einem Medienbericht zufolge eine mögliche Beteiligung Irans an Dutzenden Cyberattacken auf Tankschiffe. Bis zu 50 Schiffe mit Öl, Flüssiggas, chemischen Produkten und anderen explosiven Stoffen an Bord seien vermutlich angegriffen worden, berichtete dasWall Street Journal unter Berufung auf US-Regierungskreise und weitere Insider. Einige Schiffe hätten zudem Warnungen und Bombendrohungen erhalten. Iran gelte bei den Angriffen als ein Hauptverdächtiger. Die US-Behörden betrachteten jedoch auch Russland als möglichen Urheber.
USA verhängen neue Sanktionen gegen Irans Schattenbankensystem
Die US-Regierung hat neue Sanktionen gegen Iran verhängt, um das Land weiter von der Weltwirtschaft zu isolieren und sein Schattenbankensystem zu stören. Wie das Finanzministerium in Washington mitteilte, richteten sich die Maßnahmen gegen Dutzende Personen und Einrichtungen. Darunter seien zwei Dutzend iranische Devisenhandelsunternehmen und Tarnfirmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und Hongkong. Zudem veröffentlichte die US-Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (FinCEN) eine Analyse, wonach zwischen Januar 2025 und August 2026 Finanztransaktionen in Höhe von fast 15 Milliarden Dollar identifiziert wurden, die möglicherweise mit dem iranischen Schattenbankensystem in Verbindung standen.
Bericht: Iranische Sängerin nach Urteil ausgepeitscht
In Iran hat die Justiz eine Sängerin einem Medienbericht zufolge auspeitschen lassen. Die Strafe von 74 Peitschenhieben gegen Parastu Ahmadi und vier weitere Beteiligte ihres Online-Konzerts sei heute vollstreckt worden, berichtete das Portal Emtedad unter Berufung auf ihren Anwalt. Ein Gericht hatte das Urteil im Sommer für ihren viralen Netzauftritt verhängt.
Ahmadi hatte im Dezember 2024 ein Konzert mit ihrer Band aus einer Karawanserei auf Youtube gestreamt und damit gegen mehrere iranische Gesetze verstoßen. Öffentliche Auftritte von Sängerinnen sind in der Islamischen Republik nicht erlaubt, zudem trat Ahmadi ohne Kopftuch und in einem Kleid auf. Eine Aufnahme des Konzertes zählt derzeit bei Youtube mehr als drei Millionen Aufrufe.
Die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) kritisierte die Vollstreckung scharf. „Die Auspeitschung ist eine grausame und erniedrigende Strafe, die gegen das Verbot der Folter und anderer Formen der Misshandlung verstößt“, hieß es in einer Reaktion auf X. Das Musizieren und die Wahl der Kleidung dürften nicht mit körperlicher Bestrafung beantwortet werden, schrieben die Aktivisten weiter.
Peitschenhiebe verursachen extreme Schmerzen und können tiefe Wunden, schwere Gewebeschäden und dauerhafte Narben hinterlassen. Auch Nerven und Muskeln können nachhaltig geschädigt werden. Hinzu kommen oft schwere psychische Belastungen, die langfristig zu Angststörungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen führen können.
Ahmadi hatte im Dezember 2024 ein Konzert mit ihrer Band aus einer Karawanserei auf Youtube gestreamt und damit gegen mehrere iranische Gesetze verstoßen. Öffentliche Auftritte von Sängerinnen sind in der Islamischen Republik nicht erlaubt, zudem trat Ahmadi ohne Kopftuch und in einem Kleid auf. Eine Aufnahme des Konzertes zählt derzeit bei Youtube mehr als drei Millionen Aufrufe.
Die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) kritisierte die Vollstreckung scharf. „Die Auspeitschung ist eine grausame und erniedrigende Strafe, die gegen das Verbot der Folter und anderer Formen der Misshandlung verstößt“, hieß es in einer Reaktion auf X. Das Musizieren und die Wahl der Kleidung dürften nicht mit körperlicher Bestrafung beantwortet werden, schrieben die Aktivisten weiter.
Peitschenhiebe verursachen extreme Schmerzen und können tiefe Wunden, schwere Gewebeschäden und dauerhafte Narben hinterlassen. Auch Nerven und Muskeln können nachhaltig geschädigt werden. Hinzu kommen oft schwere psychische Belastungen, die langfristig zu Angststörungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen führen können.
Trump: Irans Angriffe haben zuletzt deutlich zugenommen
Iran hat seine Angriffe nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump zuletzt deutlich ausgeweitet. „Iran hat in der vergangenen Woche mehr Drohnen und Raketen abgefeuert als je zuvor seit einem Jahr“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Angriffe seien allerdings alle abgewehrt worden.
Jüngst mehrten sich Attacken auf Tanker in der Straße von Hormus, hinter denen Teheran vermutet wird. Zudem war der mit den USA verbündete Golfstaat Bahrain, wo es US-Militärstützpunkte gibt, mehrfach zum Ziel iranischer Angriffe geworden.
Jüngst mehrten sich Attacken auf Tanker in der Straße von Hormus, hinter denen Teheran vermutet wird. Zudem war der mit den USA verbündete Golfstaat Bahrain, wo es US-Militärstützpunkte gibt, mehrfach zum Ziel iranischer Angriffe geworden.
Anna Schimpp
Siedler setzen Autos im Westjordanland in Brand
Radikale israelische Siedler sind in der Nacht im besetzten Westjordanland in mehrere palästinensische Dörfer eingedrungen und haben dort unter anderem Autos in Brand gesetzt. Die Siedler hätten nach Angaben lokaler Medien und palästinensischer Augenzeugen drei Dörfer in der Nähe von der zentral gelegenen Stadt Ramallah angegriffen. Israels Armee nannte zudem einen weiteren betroffenen Ort im Süden des Westjordanlands. Auf Aufnahmen waren Brände zu sehen. Berichten zufolge setzten Siedler zudem im Norden des Palästinensergebiets ein landwirtschaftliches Gebäude in Brand.
Israels Militär teilte am Morgen mit, Einsatzkräfte seien nach den Taten vor Ort, um Beweismittel sicherzustellen. Die israelische Armee verurteile solche Gewalttaten aufs Schärfste. Kritiker werfen ihr zugleich immer wieder vor, nicht entschlossen genug gegen solche Angriffe vorzugehen. Der in Israel derzeit mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot verurteilte den „jüdischen Terrorismus“.
Eisenkot forderte harte Strafen für die gewalttätigen Siedler und machte den bisherigen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir sowie den bisherigen Finanzminister Bezalel Smotrich für die Lage vor Ort verantwortlich. Die beiden rechtsextremen Minister streben eine Annexion des von Israel besetzten Palästinensergebiets an und unterstützen auch radikale Siedler im Westjordanland. Erst am Freitagabend hatte ein Sicherheitsmann einer israelischen Siedlung palästinensischen Angaben zufolge auf zwei Palästinenser in der Nähe der Siedlung geschossen und einen von ihnen getötet.
Israels Militär teilte am Morgen mit, Einsatzkräfte seien nach den Taten vor Ort, um Beweismittel sicherzustellen. Die israelische Armee verurteile solche Gewalttaten aufs Schärfste. Kritiker werfen ihr zugleich immer wieder vor, nicht entschlossen genug gegen solche Angriffe vorzugehen. Der in Israel derzeit mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot verurteilte den „jüdischen Terrorismus“.
Eisenkot forderte harte Strafen für die gewalttätigen Siedler und machte den bisherigen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir sowie den bisherigen Finanzminister Bezalel Smotrich für die Lage vor Ort verantwortlich. Die beiden rechtsextremen Minister streben eine Annexion des von Israel besetzten Palästinensergebiets an und unterstützen auch radikale Siedler im Westjordanland. Erst am Freitagabend hatte ein Sicherheitsmann einer israelischen Siedlung palästinensischen Angaben zufolge auf zwei Palästinenser in der Nähe der Siedlung geschossen und einen von ihnen getötet.
Luzia Geier
Bahrain gerät erneut unter iranischen Beschuss
Der mit den USA verbündete Golfstaat Bahrain ist erneut Ziel iranischer Angriffe geworden. Die Flugabwehr des Landes habe mehrere Luftangriffe von Iran abgewehrt und die Geschosse zerstört, teilten die Streitkräfte auf der Plattform X mit. Infolge der Abwehrmaßnahmen seien Trümmerteile herabgefallen und hätten geringfügige Schäden verursacht, Verletzte habe es nicht gegeben. Iran setze seinen „feindseligen Kurs“ durch Angriffe auf das Königreich fort, hieß es.
Die Attacken mit Raketen und Drohnen hätten auf Radaranlagen auf US-Stützpunkten sowie auf die in Bahrain beheimatete Nahost-Flotte der US-Marine abgezielt, berichtete der iranische regierungsnahe Sender Press TV auf Telegram. Der Golfstaat ist der Hauptsitz der US-Marine im Nahen Osten. Erst vor wenigen Tagen war Bahrain Ziel iranischer Angriffe geworden. Auch diese hatte das Militär der Inselnation im Persischen Golf nach eigenen Angaben abgewehrt.
Die Attacken mit Raketen und Drohnen hätten auf Radaranlagen auf US-Stützpunkten sowie auf die in Bahrain beheimatete Nahost-Flotte der US-Marine abgezielt, berichtete der iranische regierungsnahe Sender Press TV auf Telegram. Der Golfstaat ist der Hauptsitz der US-Marine im Nahen Osten. Erst vor wenigen Tagen war Bahrain Ziel iranischer Angriffe geworden. Auch diese hatte das Militär der Inselnation im Persischen Golf nach eigenen Angaben abgewehrt.
Anna Schimpp
Neuer Angriff Israels in Gaza – Berichte über drei Tote
Bei einem Angriff in der Stadt Gaza hat es palästinensischen Berichten zufolge drei Tote und mehrere Verletzte gegeben. Israels Militär teilte auf Anfrage mit, es habe mehrere palästinensische Kämpfer ins Visier genommen.
Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete unter Berufung auf Augenzeugen derweil, es sei ein Fahrzeug getroffen worden, in dem Mahlzeiten für Vertriebene transportiert worden seien. Israels Streitkräfte teilten auf Anfrage mit, sie gingen dem Vorwurf nach. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eine Waffenruhe, es gibt jedoch immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt verstärkte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Terrororganisation Hamas. Oftmals handelt es sich demnach auch um Beteiligte am Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat das Militär kürzlich angewiesen, alle 2000 noch verbliebenen Beteiligten im Gazastreifen zu töten.
Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete unter Berufung auf Augenzeugen derweil, es sei ein Fahrzeug getroffen worden, in dem Mahlzeiten für Vertriebene transportiert worden seien. Israels Streitkräfte teilten auf Anfrage mit, sie gingen dem Vorwurf nach. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eine Waffenruhe, es gibt jedoch immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt verstärkte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Terrororganisation Hamas. Oftmals handelt es sich demnach auch um Beteiligte am Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat das Militär kürzlich angewiesen, alle 2000 noch verbliebenen Beteiligten im Gazastreifen zu töten.
Der Transporter soll Lebensmittelrationen für Vertriebene transportiert haben und von der israelischen Armee angegriffen worden sein. Foto: Omar Al-Qattaa/AFP