Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump-Regierung fordert vom Kongress 87,6 Mrd Dollar auch für Iran-Krieg
Ölpreise auf Tiefstand seit Beginn des Iran-Kriegs
Israel und Libanon: Verhandeln über Zukunft besetzter Gebiete
US-Senat stimmt für Beendigung des Krieges mit Iran
Libanon: Zwei Tote nach israelischem Angriff
Dementis zu israelischem Truppenabzug in Südlibanon
Israel und Libanon haben Angaben der USA über einen Teilabzug israelischer Truppen aus dem besetzten Südlibanon zurückgewiesen. Ein hochrangiger Vertreter des israelischen Verteidigungsministeriums sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Armee werde sich nicht aus der sogenannten Pufferzone zurückziehen. Zudem erklärte ein ranghoher libanesischer Militärvertreter, die Entwicklungen vor Ort zeigten das Gegenteil eines Abzugs. Zuvor hatte ein Vertreter des US-Außenministeriums erklärt, Israel habe als Geste des guten Willens gegenüber der libanesischen Regierung Truppen aus einem Teil der Pufferzone abgezogen.
Die USA unterstützen einen Vorschlag für eine „Pilotzone“, in der israelische Truppen besetztes Gebiet an das libanesische Militär übergeben sollen. Ziel sei es, die vollständige und überprüfbare Zerstörung von Waffen und Infrastruktur der mit Iran verbündeten Hisbollah-Miliz sicherzustellen, hieß es aus dem US-Außenministerium. Die libanesische Armee solle in diese Zone einrücken und die Entwaffnung überprüfen. Dieses Pilotmodell solle dann auf den gesamten Südlibanon ausgeweitet werden, um vertriebenen Familien die Rückkehr zu ermöglichen. Der libanesische Offizier betonte jedoch, die israelischen Truppen würden die Pufferzone weiterhin gegen jeden abriegeln, der sich ihr nähere – auch gegen libanesische Soldaten.
Die Gespräche über die Pilotzone sind Teil von Verhandlungen zwischen Israel und Libanon in Washington. Diese Verhandlungsrunde wird jedoch zunehmend von dem diplomatischen Austausch zwischen den USA und Iran überschattet, bei dem die Regierung in Teheran Libanon zu einem zentralen Thema machen will.
Die USA unterstützen einen Vorschlag für eine „Pilotzone“, in der israelische Truppen besetztes Gebiet an das libanesische Militär übergeben sollen. Ziel sei es, die vollständige und überprüfbare Zerstörung von Waffen und Infrastruktur der mit Iran verbündeten Hisbollah-Miliz sicherzustellen, hieß es aus dem US-Außenministerium. Die libanesische Armee solle in diese Zone einrücken und die Entwaffnung überprüfen. Dieses Pilotmodell solle dann auf den gesamten Südlibanon ausgeweitet werden, um vertriebenen Familien die Rückkehr zu ermöglichen. Der libanesische Offizier betonte jedoch, die israelischen Truppen würden die Pufferzone weiterhin gegen jeden abriegeln, der sich ihr nähere – auch gegen libanesische Soldaten.
Die Gespräche über die Pilotzone sind Teil von Verhandlungen zwischen Israel und Libanon in Washington. Diese Verhandlungsrunde wird jedoch zunehmend von dem diplomatischen Austausch zwischen den USA und Iran überschattet, bei dem die Regierung in Teheran Libanon zu einem zentralen Thema machen will.
Rubio sichert Golfstaaten Mitsprache bei Iran-Abkommen zu
US-Außenminister Marco Rubio hat den arabischen Golfstaaten zugesichert, dass ihre Interessen bei einem finalen Abkommen mit Iran gewahrt bleiben. Zum Abschluss seiner Nahost-Reise warb Rubio in Bahrain um Vertrauen für die Rahmenvereinbarung der US-Regierung mit der Führung in Teheran. Die US-Verbündeten in der Region stehen der Vereinbarung skeptisch gegenüber. Sie befürchten, die Vereinbarung könnte zu nachgiebig gegenüber Iran ausfallen.
Ein zentraler Streitpunkt bleibt die Kontrolle über die Straße von Hormus, die Iran im Krieg blockiert hatte. "Kein Staat der Welt hat das Recht, Gebühren für die Nutzung internationaler Wasserstraßen zu verlangen", sagte Rubio. Dies werde niemals eine akzeptable Bedingung für ein Abkommen sein. US-Präsident Donald Trump habe dies unmissverständlich klargemacht. Bahrains Außenminister Abdullatif bin Raschid Al-Sajani begrüßte bei dem Treffen Pläne des Oman für einen sicheren Schiffskorridor durch die Meerenge. Rubio hatte zuvor die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait besucht, um auch dort Bedenken zu zerstreuen. "Wir werden nichts tun, was die Sicherheit unserer langjährigen Verbündeten in der Region gefährdet", erklärte er in Kuwait.
Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran sind von Widersprüchen geprägt. Während Trump erklärte, Iran habe dauerhaften Atominspektionen zugestimmt, wies Teheran dies zurück. Auch über finanzielle Anreize und die Kontrolle des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus gibt es unterschiedliche Angaben. Der Entwurf sieht unter anderem einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 300 Milliarden Dollar vor, schränkt jedoch das iranische Raketenprogramm nicht ein. Rubio betonte, er werde die Verbündeten auf seiner Reise nicht um finanzielle Beiträge für den Fonds bitten, obwohl eine entsprechende Absichtserklärung dies nahelegt.
Ein zentraler Streitpunkt bleibt die Kontrolle über die Straße von Hormus, die Iran im Krieg blockiert hatte. "Kein Staat der Welt hat das Recht, Gebühren für die Nutzung internationaler Wasserstraßen zu verlangen", sagte Rubio. Dies werde niemals eine akzeptable Bedingung für ein Abkommen sein. US-Präsident Donald Trump habe dies unmissverständlich klargemacht. Bahrains Außenminister Abdullatif bin Raschid Al-Sajani begrüßte bei dem Treffen Pläne des Oman für einen sicheren Schiffskorridor durch die Meerenge. Rubio hatte zuvor die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait besucht, um auch dort Bedenken zu zerstreuen. "Wir werden nichts tun, was die Sicherheit unserer langjährigen Verbündeten in der Region gefährdet", erklärte er in Kuwait.
Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran sind von Widersprüchen geprägt. Während Trump erklärte, Iran habe dauerhaften Atominspektionen zugestimmt, wies Teheran dies zurück. Auch über finanzielle Anreize und die Kontrolle des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus gibt es unterschiedliche Angaben. Der Entwurf sieht unter anderem einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 300 Milliarden Dollar vor, schränkt jedoch das iranische Raketenprogramm nicht ein. Rubio betonte, er werde die Verbündeten auf seiner Reise nicht um finanzielle Beiträge für den Fonds bitten, obwohl eine entsprechende Absichtserklärung dies nahelegt.
Berichte: Verkehr durch Straße von Hormus zeigt erste Normalisierung
Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zeigt Analysen zufolge erste Anzeichen von Normalisierung. 70 Durchfahrten zählte der Datenanbieter Kpler am Mittwoch nach Angaben eines Sprechers. Vor Ausbruch des Iran-Kriegs waren es täglich mehr als 100 gewesen. Der Datenanbieter Windward schrieb in einer Analyse, kommerzieller Verkehr in der Straße von Hormus nähere sich „funktioneller Normalität“ an. Der Anbieter berichtete von mehr Aus- als Einfahrten. China sei das Hauptzielland für ölexportierende Schiffe.
Südkorea: Fünf weitere Schiffe verlassen Straße von Hormus
Fünf weitere von Südkorea betriebene Schiffe haben nach Angaben des Schifffahrtsministeriums in Seoul die Straße von Hormus verlassen. Eines der Schiffe sei auf dem Weg nach Südkorea, teilt die Behörde mit. Die Namen der Schiffe werden auf Bitte der Reedereien und Besatzungen nicht genannt. Insgesamt befinden sich den Angaben zufolge noch 13 südkoreanische Schiffe mit 87 Besatzungsmitgliedern in der Meerenge. Südkorea führe Gespräche mit anderen Ländern, um auch diesen Schiffen eine sichere Ausfahrt zu ermöglichen. In den vergangenen 24 Stunden haben US-Angaben zufolge rund 72 Schiffe mit insgesamt etwa 20 Millionen Barrel Rohöl die Straße von Hormus bereits passiert. Die Rückkehr zu normalen Öltransporten verzögert sich jedoch laut den USA wegen iranischer Minen in der Meerenge.
Trump-Regierung fordert vom Kongress 87,6 Mrd Dollar auch für Iran-Krieg
Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat den Kongress am Mittwoch um zusätzliche 87,6 Milliarden Dollar gebeten, die größtenteils für den Krieg gegen Iran bestimmt sind. Der auf der Internetseite des Weißen Hauses veröffentlichte Antrag sieht 67,15 Milliarden Dollar für das Militär vor. Davon sollen 21 Milliarden Dollar in die Beschaffung von Munition und die Stärkung der Rüstungsindustrie fließen, teilte das Weiße Haus mit. Die USA haben im Iran-Krieg große Bestände an Munition verbraucht.
Ölpreise auf Tiefstand seit Beginn des Iran-Kriegs
Die Ölpreise fallen auf den tiefsten Stand seit der Zeit vor dem Beginn des Iran-Kriegs. Die Nordseesorte Brent verbilligt sich um 4,3 Prozent auf 73,74 Dollar je Barrel und markiert zeitweise mit 73,12 Dollar den tiefsten Wert seit dem 27. Februar, dem Tag vor den US-israelischen Angriffen. Die US-Sorte WTI gibt um 3,9 Prozent auf 70,34 Dollar nach und rutscht zwischenzeitlich erstmals seit dem 2. März unter die Marke von 70 Dollar.
Wichtiges Ölfeld im Irak stellt Betrieb ein
Als Folge des Iran-Kriegs hat eines der wichtigsten Ölfelder im Irak seinen Betrieb einstellen müssen. Der Betreiber des Ölfelds West Qurna-2 in der südirakischen Provinz Basra teilte mit, die Rohölförderung und der Lagerbetrieb seien vollständig eingestellt worden. Das Unternehmen verwies zur Begründung auf die unvorhersehbaren Auswirkungen des Iran-Kriegs in der Region, etwa die fehlende Verfügbarkeit von Öltankern.
Der Irak hatte seine Rohölproduktion bereits im März gedrosselt und wegen der Folgen des am 28. Februar ausgebrochenen Krieges zwischen Iran, den USA und Israel für bestimmte Ölfelder den Force-Majeure-Fall erklärt.
Der Irak hatte seine Rohölproduktion bereits im März gedrosselt und wegen der Folgen des am 28. Februar ausgebrochenen Krieges zwischen Iran, den USA und Israel für bestimmte Ölfelder den Force-Majeure-Fall erklärt.
Libanon: Zwei Tote bei israelischem Drohnenangriff trotz Waffenruhe
Bei einem israelischen Drohnenangriff im Süden Libanons sind örtlichen Angaben zufolge trotz einer Waffenruhe mindestens zwei Menschen getötet worden. Demnach sei bei der Attacke ein Auto getroffen worden, heißt es aus libanesischen Sicherheits- und Medizinkreisen. Das israelische Militär prüft die Berichte nach eigenen Angaben. Die Armee hatte mitgeteilt, die Luftwaffe habe bei einem anderen Zwischenfall zwei bewaffnete Hisbollah-Kämpfer nahe der von israelischen Truppen kontrollierten Zone im Südlibanon beschossen.
IMO: Erste Schiffe passieren Straße von Hormus nach UN-Evakuierungsplan
Unter einem neuen Evakuierungsplan der UN-Schifffahrtsorganisation IMO haben erste Schiffe die Straße von Hormus passiert. Dies teilt die International Maritime Organization (IMO) mit. Einzelheiten zu den betroffenen Schiffen nannte die Behörde der Vereinten Nationen (UN) nicht. Schiffsverfolgungsdaten des Anbieters LSEG zeigten, dass in den vergangenen zwölf Stunden mindestens zwei Schüttgutfrachter und ein Frachtschiff die Meerenge durchquert haben. Zudem bereiten sich mindestens 35 weitere Handelsschiffe auf die Passage vor. Dies geht aus Daten von LSEG und MarineTraffic hervor, die von der Nachrichtenagentur Reuters ausgewertet wurden.
Bei den Schiffen handelt es sich vor allem um Schüttgut-, Fracht- und Containerschiffe. Der Evakuierungsplan soll laut IMO Hunderten von Schiffen mit rund 11 000 im Persischen Golf festsitzenden Seeleuten die Durchfahrt durch die Straße von Hormus ermöglichen.
Bei den Schiffen handelt es sich vor allem um Schüttgut-, Fracht- und Containerschiffe. Der Evakuierungsplan soll laut IMO Hunderten von Schiffen mit rund 11 000 im Persischen Golf festsitzenden Seeleuten die Durchfahrt durch die Straße von Hormus ermöglichen.
Israel und Libanon: Verhandeln über Zukunft besetzter Gebiete
Israel und Libanon sprechen Vertretern beider Länder zufolge über einen von den USA unterstützten Plan, wonach israelische Truppen Teile der im Krieg mit der Hisbollah besetzten Gebiete an die libanesische Armee übergeben sollen. Die beteiligten libanesischen Soldaten würden von den USA ausgebildet und überprüft, um Verbindungen zur von Iran unterstützten Hisbollah-Miliz auszuschließen, sagen israelische Regierungsvertreter. Israel werde jedoch eine militärische Präsenz in einer Pufferzone entlang der Grenze aufrechterhalten.
Streit um Unterstützung im Iran-Krieg: Nato-Chef versucht vor Trump-Treffen Wogen zu glätten
Kurz vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte die Unterstützung mehrerer europäischer Länder für die Vereinigten Staaten während des Iran-Kriegs hervorgehoben. „Was die Nato angeht, weiß ich, dass es Enttäuschung gibt, aber wir sollten auch bedenken, dass es sich hierbei um Einzelfälle handelt“, sagte Rutte dem Sender Fox News. Zuvor hatten US-Regierungsvertreter mehrfach die aus ihrer Sicht mangelnde Unterstützung von Alliierten für den Krieg gegen Iran kritisiert. Dabei ging es unter anderem um die Erlaubnis zur Nutzung von Militärstützpunkten und um Überflugrechte.
Nach Angaben Ruttes gab es während des Iran-Kriegs auf Stützpunkten in europäischen Ländern mehrere tausend Starts und Landungen von US-Militärflugzeugen. Der Kontinent sei für die Vereinigten Staaten eine „Plattform der Machtprojektion“. Rutte bezog sich damit auf die Tatsache, dass die europäischen Stützpunkte wegen ihrer geografischen Nähe Einsätze des US-Militärs etwa in Afrika und dem Nahen Osten deutlich vereinfachen.
Rutte will Trump heute in Washington treffen – und damit kurz vor dem Nato-Gipfel, der in zwei Wochen in der türkischen Hauptstadt Ankara stattfindet.
Nach Angaben Ruttes gab es während des Iran-Kriegs auf Stützpunkten in europäischen Ländern mehrere tausend Starts und Landungen von US-Militärflugzeugen. Der Kontinent sei für die Vereinigten Staaten eine „Plattform der Machtprojektion“. Rutte bezog sich damit auf die Tatsache, dass die europäischen Stützpunkte wegen ihrer geografischen Nähe Einsätze des US-Militärs etwa in Afrika und dem Nahen Osten deutlich vereinfachen.
Rutte will Trump heute in Washington treffen – und damit kurz vor dem Nato-Gipfel, der in zwei Wochen in der türkischen Hauptstadt Ankara stattfindet.
Allianz: Über tausend Schiffe sitzen im Persischen Golf fest
Im Persischen Golf sitzen nach einer Analyse der Allianz-Versicherung ungeachtet des Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Kriegs nach wie vor etwa 1150 Schiffe fest. Der größte deutsche Versicherer schätzt den Wert der blockierten Schiffe und ihrer Ladung auf etwa 125 Milliarden Dollar. Eine Auflösung dieses Staus würde demnach auch bei einer Normalisierung der Verhältnisse mehrere Wochen dauern. „Die Schifffahrt ist eine Geisel dieses Konflikts“, sagte Justus Heinrich, ein leitender Schifffsversicherungsexperte der Tochtergesellschaft Allianz Commercial.
Iran hatte am Wochenende eine neuerliche Sperrung der Straße von Hormus angekündigt und das mit der Nichteinhaltung der vereinbarten Waffenruhe in Südlibanon begründet. Folge ist nach Worten des Allianz-Fachmanns anhaltende Unsicherheit auf dem Meer: „Die Internationale Schifffahrtsorganisation (IMO) und auch deutsche Reeder (VDR) sagen, dass sie die Gefahr für Mannschaften und Schiffe noch nicht abschätzen können. So lange fahren die Schiffe auch nicht.“
Iran hatte am Wochenende eine neuerliche Sperrung der Straße von Hormus angekündigt und das mit der Nichteinhaltung der vereinbarten Waffenruhe in Südlibanon begründet. Folge ist nach Worten des Allianz-Fachmanns anhaltende Unsicherheit auf dem Meer: „Die Internationale Schifffahrtsorganisation (IMO) und auch deutsche Reeder (VDR) sagen, dass sie die Gefahr für Mannschaften und Schiffe noch nicht abschätzen können. So lange fahren die Schiffe auch nicht.“
US-Senat stimmt für Beendigung des Krieges mit Iran
Der von den Republikanern geführte US-Senat hat für die Beendigung des Krieges der USA gegen Iran gestimmt und sich damit gegen Präsident Donald Trump gestellt. Der Krieg ist unter den Amerikanern nicht populär, er hat die Lebenshaltungskosten vieler Menschen in die Höhe getrieben, die Märkte erschüttert und weltweite wirtschaftliche Folgen nach sich gezogen.
Die praktischen Auswirkungen der Abstimmung, die mit 50 zu 48 Stimmen ausfiel, sind unklar, da Trump ein vorläufiges Friedensabkommen mit Iran geschlossen hat und sich die Resolution auf eine rechtlich umstrittene Befugnis des Kongresses stützt, die sich aus dem „War Powers Act“ von 1973 ableitet.
Die republikanischen Senatoren Lisa Murkowski aus Alaska, Bill Cassidy aus Louisiana, Susan Collins aus Maine und Rand Paul aus Kentucky stimmten gemeinsam mit den Demokraten für den Antrag. Der Demokrat John Fetterman aus Pennsylvania lehnte ihn ab.
Die Resolution, die bereits vom Repräsentantenhaus gebilligt wurde, verpflichtet die USA, die Feindseligkeiten gegen Iran einzustellen, sofern der Kongress nicht für die Genehmigung weiterer Angriffe stimmt. Das Gesetz von 1973 erlaubt es dem Präsidenten nicht, gegen die Resolution sein Veto einzulegen.
Die praktischen Auswirkungen der Abstimmung, die mit 50 zu 48 Stimmen ausfiel, sind unklar, da Trump ein vorläufiges Friedensabkommen mit Iran geschlossen hat und sich die Resolution auf eine rechtlich umstrittene Befugnis des Kongresses stützt, die sich aus dem „War Powers Act“ von 1973 ableitet.
Die republikanischen Senatoren Lisa Murkowski aus Alaska, Bill Cassidy aus Louisiana, Susan Collins aus Maine und Rand Paul aus Kentucky stimmten gemeinsam mit den Demokraten für den Antrag. Der Demokrat John Fetterman aus Pennsylvania lehnte ihn ab.
Die Resolution, die bereits vom Repräsentantenhaus gebilligt wurde, verpflichtet die USA, die Feindseligkeiten gegen Iran einzustellen, sofern der Kongress nicht für die Genehmigung weiterer Angriffe stimmt. Das Gesetz von 1973 erlaubt es dem Präsidenten nicht, gegen die Resolution sein Veto einzulegen.
Laura Otter
Libanon: Zwei Tote nach israelischem Angriff
Trotz einer neuen Waffenruhe ist es in Libanon erneut zu einem Angriff der israelischen Armee gekommen. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, dass israelische Soldaten mit Maschinengewehren auf eine Gruppe von Menschen geschossen hätten. Sie hielten sich demnach zum Zeitpunkt des Angriffs nahe der Stadt Nabatija in der Nähe eines Bulldozers auf, der dort Aufräumarbeiten durchführte. Ein Mann wurde nach NNA-Angaben getötet. Eine weitere Person erlag anschließend ihren Verletzungen.
Das Gesundheitsministerium in Beirut bestätigte, dass zwei Menschen getötet wurden. Demnach wurde eine weitere Person verletzt. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, die Bulldozer hätten Trümmer beiseitegeräumt, um die Leichen zweier zuvor getöteter Kämpfer zu bergen.
Die israelische Armee bestätigte den Angriff. Das Militär sprach von einer „unmittelbaren Bedrohung“ in der Gegend. Es seien „bewaffnete Terroristen“ angegriffen worden. Die Hisbollah verurteilte die Attacke als „hinterhältigen Angriff“ und als „offene Verletzung“ der Waffenruhe. Bei den Getöteten soll es sich demnach um Zivilisten handeln. Einer davon sei ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung gewesen, teilte die Hisbollah mit.
Die Armee teilte weiter mit, dass bei einem zweiten Zwischenfall Hisbollah-Kämpfer in Zivil versucht hätten, mit einem Bulldozer und einem Motorrad in die von Israel festgelegte „Sicherheitszone“ einzudringen. Soldaten hätten eine unmittelbare Gefahr festgestellt. Nach Warnschüssen hätten sie dann das Feuer eröffnet. Es sei unklar, ob es Todesopfer gegeben habe. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.
Das Gesundheitsministerium in Beirut bestätigte, dass zwei Menschen getötet wurden. Demnach wurde eine weitere Person verletzt. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, die Bulldozer hätten Trümmer beiseitegeräumt, um die Leichen zweier zuvor getöteter Kämpfer zu bergen.
Die israelische Armee bestätigte den Angriff. Das Militär sprach von einer „unmittelbaren Bedrohung“ in der Gegend. Es seien „bewaffnete Terroristen“ angegriffen worden. Die Hisbollah verurteilte die Attacke als „hinterhältigen Angriff“ und als „offene Verletzung“ der Waffenruhe. Bei den Getöteten soll es sich demnach um Zivilisten handeln. Einer davon sei ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung gewesen, teilte die Hisbollah mit.
Die Armee teilte weiter mit, dass bei einem zweiten Zwischenfall Hisbollah-Kämpfer in Zivil versucht hätten, mit einem Bulldozer und einem Motorrad in die von Israel festgelegte „Sicherheitszone“ einzudringen. Soldaten hätten eine unmittelbare Gefahr festgestellt. Nach Warnschüssen hätten sie dann das Feuer eröffnet. Es sei unklar, ob es Todesopfer gegeben habe. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.
Laura Otter
Netanjahu: Israel hält an „Sicherheitszone“ in Südlibanon fest
Israel wird laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unverändert an seiner selbst deklarierten „Sicherheitszone“ in Südlibanon festhalten. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die Netanjahu nach einem Treffen mit Verteidigungsminister Israel Katz und Generalstabschef Eyal Zamir auf X veröffentlichte.
Die israelischen Streitkräfte werden demnach weiter im Nachbarland operieren, um Gefahren gegen eigene Soldaten und Bürger abzuwenden. Außerdem solle die Infrastruktur der libanesischen Hisbollah-Miliz zerstört werden. Oberstes Prinzip bleibe die Sicherheit israelischer Bürger und Soldaten. Es würden dabei keine Kompromisse eingegangen.
Zuvor hatten Medien berichtet, dass die Regierung der Vereinigten Staaten, gemäß dem bilateralen Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran, den militärischen Handlungsspielraum der israelischen Einheiten in Libanon begrenzen wolle.
Besonders umstritten ist dabei das Grenzgebiet in Südlibanon:
Die israelischen Streitkräfte werden demnach weiter im Nachbarland operieren, um Gefahren gegen eigene Soldaten und Bürger abzuwenden. Außerdem solle die Infrastruktur der libanesischen Hisbollah-Miliz zerstört werden. Oberstes Prinzip bleibe die Sicherheit israelischer Bürger und Soldaten. Es würden dabei keine Kompromisse eingegangen.
Zuvor hatten Medien berichtet, dass die Regierung der Vereinigten Staaten, gemäß dem bilateralen Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran, den militärischen Handlungsspielraum der israelischen Einheiten in Libanon begrenzen wolle.
Besonders umstritten ist dabei das Grenzgebiet in Südlibanon:
Netanjahu hat die von der Armee errichtete „Sicherheitszone“ in Südlibanon an der Grenze zu Israel als Barriere zwischen der Hisbollah-Miliz und den Bürgern und Gemeinden im Norden des Landes bezeichnet. Die libanesische Regierung stuft das von Israel kontrollierte Areal hingegen als völkerrechtswidrig besetztes Staatsgebiet ein.
Israels Militärsprecher Avichay Andraee hatte in der vergangenen Woche eine neue Karte veröffentlicht, die ein größeres Gebiet als vorher umfasst. Nach Berechnungen der libanesischen Zeitung L'Orient Today vergrößerte sich das von Israel besetzte Gebiet von 600 Quadratkilometer im April auf rund 620 Quadratkilometern im Juni. Das entspricht gut 6 Prozent des libanesischen Territoriums.
Israels Militärsprecher Avichay Andraee hatte in der vergangenen Woche eine neue Karte veröffentlicht, die ein größeres Gebiet als vorher umfasst. Nach Berechnungen der libanesischen Zeitung L'Orient Today vergrößerte sich das von Israel besetzte Gebiet von 600 Quadratkilometer im April auf rund 620 Quadratkilometern im Juni. Das entspricht gut 6 Prozent des libanesischen Territoriums.