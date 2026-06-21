Iran: Verhandlungsdelegation wird in Kürze in die Schweiz reisen

Die Verhandlungsdelegation Irans wird dem Außenministerium zufolge in Kürze zu den Gesprächen mit den USA in die Schweiz reisen. Das sagte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums staatlichen Nachrichtenagenturen zufolge. Die Delegation werde die Einhaltung der Verpflichtungen durch die USA einfordern. Iran habe sich an die Verpflichtungen der Absichtserklärung gehalten, erklärt der Sprecher. Die USA seien verpflichtet, Israel zur Beendigung seiner Angriffe auf Libanon zu bewegen. Die Gegenseite müsse so rasch wie möglich die notwendigen Maßnahmen ergreifen.



Zuvor hatte auch US-Vizepräsident J. D. Vance angedeutet, dass es am Sonntag Gespräche mit Iran in der Schweiz geben könnte. Dies sei möglich, sagt er dem Sender Fox News. Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner seien deshalb vor Ort. Er selbst werde bald in die Schweiz reisen, sagt Vance. „Ich gehe davon aus, dass ich irgendwann in den nächsten Tagen abreisen werde“, sagt er. „Aber Sie wissen ja, dass ​das immer ein heikles Unterfangen ist und die diplomatischen Protokolle beachtet werden müssen.“



Auch Vermittler Pakistan bestätigt, dass am Sonntag in der Schweiz Gespräche zwischen Iran und den USA geführt werden. Diese würden auf technischer Ebene in Bürgenstock abgehalten, hieß es in einer Mitteilung des pakistanischen Außenministeriums am Nachmittag. Vertreter der Vereinigten Staaten, Irans sowie der Vermittler Pakistan und Katar würden an den Gesprächen teilnehmen, hieß es weiter. Islamabad werde den Prozess als Mediator weiterhin unterstützen, um die im Rahmenabkommen erzielten Übereinkünfte zu vertiefen.