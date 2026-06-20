USA und Iran verschieben Gespräche wegen Angriffen in Libanon

Die geplanten Gespräche zwischen den USA und Iran über ein dauerhaftes Friedensabkommen sind wegen neuer Kämpfe in Libanon verschoben worden. Ein neuer Termin ist bislang nicht bekannt.



Ursprünglich sollte die erste Gesprächsrunde über ein mögliches Atomabkommen in der Schweiz stattfinden. Diese war eigentlich schon am Freitag angedacht gewesen, fand aber wegen erneuter gegenseitiger Angriffe zwischen der israelischen Armee und der proiranischen Hisbollah-Miliz in Libanon dann doch nicht statt.



Wie das US-Portal Axios und der Sender CNN unter Berufung auf einen US-Beamten berichteten, ist der US-Unterhändler Steve Witkoff auf dem Weg in die Schweiz. US-Unterhändler Jared Kushner sei bereits in der Schweiz, berichtete Axios. Auch Irans Außenminister Abbas Araghtschi plane an diesem Samstag, in die Schweiz zu reisen, zitierte das Nachrichtenportal eine informierte Quelle. Dies könne sich aber noch ändern. Die Iraner wollten zunächst abwarten, ob die neue Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz hält, hieß es weiter.



Die Gefechte in Libanon sind längst ein Problem für eine dauerhafte Einigung zwischen Iran und den USA. Unklar bleibt, welche Folgen die abgesagten Verhandlungen für die Straße von Hormus haben. Laut Schiffstrackern ging zuletzt die Anzahl der Schiffe, welche die Meerenge passieren, erneut zurück. Iran erklärte inzwischen, Schiffe müssten für die Passage künftig eine Genehmigung haben. Die USA, Europa und arabische Golfstaaten lehnen Gebühren für die wichtige Wasserstraße ab. US-Präsident Trump schreibt dazu, Iran bekomme „kein Geld, keine zehn Cent“.