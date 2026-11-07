Eisenkot in Israel mit Regierungsbildung beauftragt

In Israel ist Gadi Eisenkot mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden - der schärfste Rivale von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Präsident Isaac Herzog hat am Abend eine entsprechende Entscheidung getroffen. Eigentlich war eine Entscheidung Herzogs erst am Sonntag erwartet worden. Bei den Beratungen mit dem Präsidenten hatten Parteien mit insgesamt 67 der 120 Parlamentssitze Eisenkot empfohlen, während Netanjahu die Unterstützung von 46 Abgeordneten erhielt. Eisenkot hat jetzt 28 Tage Zeit. Eine einmalige Verlängerung von 14 Tagen ist möglich.





Bei den jüngsten Wahlen war es zu einer Patt-Situation gekommen, bei der weder Eisenkot noch Netanjahu einen klaren Weg zur Regierungsbildung vor sich hatten. Netanjahu kämpft um seinen Verbleib im Amt, nachdem seine religiös-nationalistische Koalition bei der Wahl am 27. Oktober ihre Mehrheit verloren hatte, aber als stärkste Fraktion hervorging. Ein Anti-Netanjahu-Block unter der Führung Eisenkots hat sich geweigert, sich mit arabischen Parteien zusammenzuschließen, die ihm eine Mehrheit verschaffen könnten. Doch arabische Politiker, verärgert über die Politik Netanjahus und seiner rechtsextremen Verbündeten, nominierten Eisenkot dennoch nach Gesprächen mit Herzog.