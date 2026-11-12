Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump sagt, ein Abkommen mit Iran sei nicht nötig, Vance solle sich auf die USA konzentrieren
Zivilschutz: Mindestens sechs Tote bei israelischem Angriff auf Klinik in Gaza
Iran droht mit Angriffen auf Militärstützpunkte auch in Europa
Trump: Keine neuen Angriffe auf Iran geplant
Trump: Iran-Krieg ist militärisch „effektiv vorüber“
Trump sagt, ein Abkommen mit Iran sei nicht nötig, Vance solle sich auf die USA konzentrieren
In einer erneuten Kehrtwende seiner Aussagen zum Krieg mit Iran findet US-Präsident Donald Trump, die USA bräuchten kein Abkommen mit dem Land. Zudem wies er seinen Vizepräsidenten J. D. Vance an, sich auf innenpolitische Themen statt auf Verhandlungen mit Teheran zu konzentrieren.
Die Ankündigung, die Trump in sozialen Medien verbreitete, dürfte die Hoffnungen auf einen diplomatischen Durchbruch zur Beendigung des Konflikts empfindlich bremsen.
„Wir brauchen kein Abkommen mit Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld – Hunderte Milliarden Dollar – und wir haben ihre Meerenge!“, schrieb Trump und bezog sich dabei auf die Straße von Hormus, einen wichtigen Korridor für den Öltransport. Die Ölpreise machten nach Trumps Äußerungen ihre Verluste wieder wett, wobei Brent-Rohöl um 0,5 Prozent auf rund 93,25 Dollar pro Barrel zulegte.
Die Ankündigung, die Trump in sozialen Medien verbreitete, dürfte die Hoffnungen auf einen diplomatischen Durchbruch zur Beendigung des Konflikts empfindlich bremsen.
„Wir brauchen kein Abkommen mit Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld – Hunderte Milliarden Dollar – und wir haben ihre Meerenge!“, schrieb Trump und bezog sich dabei auf die Straße von Hormus, einen wichtigen Korridor für den Öltransport. Die Ölpreise machten nach Trumps Äußerungen ihre Verluste wieder wett, wobei Brent-Rohöl um 0,5 Prozent auf rund 93,25 Dollar pro Barrel zulegte.
I have asked Vice President Vance to focus his complete and total attention on the Massive Corruption and Crime taking place in Democrat run Cities and States throughout the U.S. The Blue States, such as Minnesota, California, Illinois, and many more, are all poorly run, corrupt disasters. Billions of Dollars is being stolen each and every month. Our Budget could be quickly BALANCED with the correction of this large scale criminal activity. CORRUPTION is in the Democrat Leadership’s blood! We don’t need a deal with Iran. Those days have long since passed. We’ve got their money, Hundreds of Billions of Dollars, and we’ve got their Strait! Thank you for your attention to this matter. President DJT
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117603621591099598
truthsocial.com
Die Erklärung kommt etwas mehr als eine Woche, nachdem Trumps Republikanische Partei bei den Zwischenwahlen eine vernichtende Niederlage erlitten hat. Die Frustration der Wähler über den Krieg und den dadurch verursachten Anstieg der Kraftstoffpreise war ein wesentlicher Faktor für die schweren Verluste der Republikaner. Vance machte öffentlich den Konflikt und die Beziehungen der USA zu Israel für die Niederlage verantwortlich.
Trump sagte, Vance solle sich auf das konzentrieren, was er als „massive Korruption und Kriminalität in den von den Demokraten regierten Städten und Bundesstaaten in den gesamten USA“ bezeichnete.
Iran meldet Explosionen an zwei Supertankern
Irans Revolutionsgarde hat den dritten Tag in Folge Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. In der vergangenen Nacht hätten zwei Schiffe auf einer „nicht genehmigten“ Route einen Zwischenfall erlitten und seien durch die Explosionen zum Stillstand gekommen, hieß es in einer Erklärung der mächtigen Militärorganisation.
Bei den Schiffen handelt es sich laut Revolutionsgarde um Supertanker, die zusammen mehr als vier Millionen Barrel Öl transportierten. Zum Grund für die Explosionen wurden keine Angaben gemacht. Auch eine unabhängige Bestätigung gab es zunächst nicht. Am Donnerstagnachmittag meldete der staatliche iranische Rundfunk zwei weitere Vorfälle, bei denen Öltanker auf Seeminen gestoßen sein sollen. Seit Sonntag ist es damit iranischen Militärangaben zufolge mindestens an zwölf Öltankern zu Explosionen gekommen.
Die Streitkräfte Irans hatten ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen vor allem intensiviert, um vor den US-Kongresswahlen Präsident Donald Trump mit steigenden Preisen innenpolitisch unter Druck zu setzen. Nun dauert die militärische Eskalation an. Seit mehreren Monaten versucht die US-Marine, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen.
Bei den israelisch-amerikanischen Bombardierungen wurde ein Großteil der iranischen Marine zerstört. In den vergangenen Monaten nahm das US-Militär zudem immer wieder Radaranlagen und Raketenabschussrampen an der iranischen Küste ins Visier. Dennoch scheint es den Streitkräften Irans zu gelingen, Angriffe mit Marschflugkörpern von Land auszuführen und Seeminen zu legen.
Zivilschutz: Mindestens sechs Tote bei israelischem Angriff auf Klinik in Gaza
Mindestens sechs Menschen sind laut Angaben des Zivilschutzes bei einem israelischen Luftangriff auf ein Gebäude des Nasser-Krankenhauses im Süden des Gazastreifens getötet worden. Unter den Todesopfern sei ein Chirurg, zudem seien 20 weitere Menschen verletzt worden, sagte der Sprecher des Zivilschutzes im Gazastreifen, Mahmud Basal, der Nachrichtenagentur Reuters. Der Luftangriff habe die chirurgische Abteilung des Krankenhauses in Chan Yunis getroffen und erhebliche Schäden verursacht.
Laut Israels Armee wurde bei dem nächtlichen Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus ein ranghohes Mitglied der islamistischen Terrororganisation Hamas ins Visier genommen. Von ihm und „weiteren Terroristen des militärischen Flügels der Hamas“ sei eine Bedrohung ausgegangen, die es zu beseitigen galt, teilte die Armee am Morgen mit.
Die Hamas habe den Krankenhauskomplex im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens als „Kommandozentrum für militärische und terroristische Aktivitäten“ gegen Israels Truppen und den Staat Israel genutzt, schrieb die Armee weiter. Auch habe die Hamas in dem Krankenhaus Waffen gelagert sowie Verhöre und Folterungen vorgenommen. Vor und während des Angriffs seien Maßnahmen zur Minimierung von Schäden für Zivilisten ergriffen worden, erklärte die israelische Armee weiter. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Die Hamas sprach in einer Mitteilung von einem „Kriegsverbrechen“. Israel wirft der Terrororganisation wiederum immer wieder vor, Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen. Laut dem israelischen Sender Kan wurden bei dem Angriff die Intensivstation und die chirurgische Abteilung des Nasser-Krankenhauses getroffen.
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas getötet.
Laut Israels Armee wurde bei dem nächtlichen Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus ein ranghohes Mitglied der islamistischen Terrororganisation Hamas ins Visier genommen. Von ihm und „weiteren Terroristen des militärischen Flügels der Hamas“ sei eine Bedrohung ausgegangen, die es zu beseitigen galt, teilte die Armee am Morgen mit.
Die Hamas habe den Krankenhauskomplex im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens als „Kommandozentrum für militärische und terroristische Aktivitäten“ gegen Israels Truppen und den Staat Israel genutzt, schrieb die Armee weiter. Auch habe die Hamas in dem Krankenhaus Waffen gelagert sowie Verhöre und Folterungen vorgenommen. Vor und während des Angriffs seien Maßnahmen zur Minimierung von Schäden für Zivilisten ergriffen worden, erklärte die israelische Armee weiter. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Die Hamas sprach in einer Mitteilung von einem „Kriegsverbrechen“. Israel wirft der Terrororganisation wiederum immer wieder vor, Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen. Laut dem israelischen Sender Kan wurden bei dem Angriff die Intensivstation und die chirurgische Abteilung des Nasser-Krankenhauses getroffen.
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas getötet.
Saudi-Arabien: Raketentrümmer in der Region Mekka niedergegangen
Die Luftabwehr Saudi-Arabiens hat zwei ballistische Raketen abgefangen. Die Trümmer seien auf zwei Orte gestürzt, jeweils 25 und 31 Kilometer von der Großen Moschee in Mekka entfernt, einer der beiden heiligsten Städte des Islams. „Dieser feindselige Angriff auf zivile Objekte stellt einen eklatanten Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar und spiegelt den gefährlichen, feindseligen Kurs der Huthi-Miliz wider“, teilte der saudi-arabische Zivilschutz mit. Die von Iran unterstützten Huthi haben saudi-arabische Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen, Mekka und Medina ins Visier zu nehmen. Ihre Militäreinsätze richteten sich gegen militärische und strategische Ziele in anderen Teilen Saudi-Arabiens, erklärten sie.
Barbara Klimke
Iran droht mit Angriffen auf Militärstützpunkte auch in Europa
Die iranische Führung warnt die USA vor neuen Angriffen auf die Islamische Republik. „Wenn die USA einen weiteren Krieg gegen Iran beginnen, wird jeder Militärstützpunkt, der an der Aggression beteiligt ist – von Westasien bis Europa –, ein legitimes Ziel für die tödlichen Angriffe Irans sein“, erklärte der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Mohsen Resai. Es werde dann keine sichere Entfernung, keinen sicheren Zufluchtsort, keine Immunität geben, drohte er auf der Plattform X.
Vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump die militärische Auseinandersetzung mit Iran für „effektiv vorüber“ erklärt. Der Status quo werde beibehalten, so Trump: „Das tun wir auf Drängen der Nachbarländer.
Unterdessen erklärte Iran, eine Rückkehr zu den Vorkriegs-Verhältnissen in der Straße von Hormus werde es nicht geben: Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf gab dem Sender Al Jazeera zu verstehen, sein Land sei entschlossen, den als „weder Krieg noch Frieden“ beschriebenen Zustand zu überwinden – nicht unbedingt durch Verhandlungen, sondern durch nachhaltige Abschreckung. Eine Einigung mit Washington sei möglich. Bislang habe Trumps Regierung auf die iranische Botschaft aber nicht konkret geantwortet.
Ghalibaf wies erneut auf sieben Bedingungen hin, die die USA erfüllen müssten, damit Iran die Straße von Hormus öffne und Verhandlungen aufnehme. Zu den Forderungen gehört unter anderem: alle Kampfhandlungen gegen Iran und dessen regionale Verbündete, etwa die Hisbollah in Libanon, einzustellen, die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe zu beenden, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufzuheben, außerdem Reparationen für Kriegsschäden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung diese Forderungen vorab erfüllen wird.
Derweil teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs mit, die Streitkräfte arbeiteten weiter rund um die Uhr daran, die Straße von Hormus für den Handelsschiffsverkehr offenzuhalten und die „eiserne Seeblockade“ gegen Iran strikt durchzusetzen.
Vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump die militärische Auseinandersetzung mit Iran für „effektiv vorüber“ erklärt. Der Status quo werde beibehalten, so Trump: „Das tun wir auf Drängen der Nachbarländer.
Unterdessen erklärte Iran, eine Rückkehr zu den Vorkriegs-Verhältnissen in der Straße von Hormus werde es nicht geben: Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf gab dem Sender Al Jazeera zu verstehen, sein Land sei entschlossen, den als „weder Krieg noch Frieden“ beschriebenen Zustand zu überwinden – nicht unbedingt durch Verhandlungen, sondern durch nachhaltige Abschreckung. Eine Einigung mit Washington sei möglich. Bislang habe Trumps Regierung auf die iranische Botschaft aber nicht konkret geantwortet.
Ghalibaf wies erneut auf sieben Bedingungen hin, die die USA erfüllen müssten, damit Iran die Straße von Hormus öffne und Verhandlungen aufnehme. Zu den Forderungen gehört unter anderem: alle Kampfhandlungen gegen Iran und dessen regionale Verbündete, etwa die Hisbollah in Libanon, einzustellen, die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe zu beenden, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufzuheben, außerdem Reparationen für Kriegsschäden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung diese Forderungen vorab erfüllen wird.
Derweil teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs mit, die Streitkräfte arbeiteten weiter rund um die Uhr daran, die Straße von Hormus für den Handelsschiffsverkehr offenzuhalten und die „eiserne Seeblockade“ gegen Iran strikt durchzusetzen.
Netanjahu will US-Militärhilfe schrittweise auslaufen lassen
Nach der überraschenden Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die milliardenschwere Militärhilfe für Israel bereits zum Jahresende einzustellen, spricht Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu von einem schrittweisen Ausstieg. Israel sei wirtschaftlich stark genug, um auch ohne die amerikanische Militärhilfe auszukommen, hieß es in einer Mitteilung von Netanjahus Büro. Der Übergang von finanzieller Unterstützung zu einer Partnerschaft mit den USA solle aber schrittweise erfolgen. Einen konkreten Zeitrahmen nannte Netanjahu dabei nicht.
Israel erhält bislang rund 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr aus den USA. In Israel löste die Ankündigung Trumps Kritik und Sorgen über mögliche Folgen für Sicherheit und Staatsfinanzen aus. Einen schrittweisen Ausstieg aus der amerikanischen Militärhilfe hatte Netanjahu bereits zuvor angekündigt. In einem Interview des britischen Magazins The Economist sagte er im Januar, Israel wolle innerhalb der kommenden zehn Jahre vollständig auf die Unterstützung verzichten.
Israel erhält bislang rund 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr aus den USA. In Israel löste die Ankündigung Trumps Kritik und Sorgen über mögliche Folgen für Sicherheit und Staatsfinanzen aus. Einen schrittweisen Ausstieg aus der amerikanischen Militärhilfe hatte Netanjahu bereits zuvor angekündigt. In einem Interview des britischen Magazins The Economist sagte er im Januar, Israel wolle innerhalb der kommenden zehn Jahre vollständig auf die Unterstützung verzichten.
UN verärgert wegen Verzögerungen bei Gaza-Hilfen
Der Winter naht, zehntausende Palästinenser sitzen im vom Krieg weitgehend zerstörten Gazastreifen immer noch in dünnen Zelten: UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher warnt angesichts der anhaltenden Lieferblockaden für Wintermaterial vor weiteren Todesopfern - nun durch Kälte. Es dürfe keine Verzögerungen mehr geben, sagte er. „Beendet diese kollektive Bestrafung.“
Fletcher sagte weiter, erst habe es geheißen, man müsse die israelischen Wahlen abwarten, die Ende Oktober stattgefunden hatten. Jetzt werde man bis zur Regierungsbildung dort vertröstet. „Falls jemand Zweifel am humanitären Völkerrecht haben sollte: Dies ist keine akzeptable Rechtfertigung“, teilte Fletcher mit. Es stünden Menschenleben auf dem Spiel.
„Was das Ganze noch ärgerlicher macht, ist, dass die Menschen diesem unnötigen Risiko durch das Wetter ausgesetzt sind, das keine Gefahr darstellt, solange angemessene Unterkünfte zur Verfügung stehen. Und es wäre auch keine solche Gefahr, hätten wir ihnen angemessene Zelte und die notwendige Winterausrüstung zur Verfügung stellen können.“
Israel kontrolliert, welche Güter in den Gazastreifen gelangen. Die Vereinten Nationen warten nach Angaben von Fletcher auf Liefergenehmigungen für warme Kleidung, Decken, Bettzeug, bessere Unterkünfte und Heizungen. Ebenso müssten Generatoren, Benzin, Motoröl, Material für das Abpumpen von Wasser sowie Aufräumarbeiten endlich zugelassen werden. Bei Material begründet Israel die Verweigerung oft mit dem Argument, Terroristen könnten dies zu Angriffen auf israelische Soldaten nutzen.
Fletcher sagte weiter, erst habe es geheißen, man müsse die israelischen Wahlen abwarten, die Ende Oktober stattgefunden hatten. Jetzt werde man bis zur Regierungsbildung dort vertröstet. „Falls jemand Zweifel am humanitären Völkerrecht haben sollte: Dies ist keine akzeptable Rechtfertigung“, teilte Fletcher mit. Es stünden Menschenleben auf dem Spiel.
„Was das Ganze noch ärgerlicher macht, ist, dass die Menschen diesem unnötigen Risiko durch das Wetter ausgesetzt sind, das keine Gefahr darstellt, solange angemessene Unterkünfte zur Verfügung stehen. Und es wäre auch keine solche Gefahr, hätten wir ihnen angemessene Zelte und die notwendige Winterausrüstung zur Verfügung stellen können.“
Israel kontrolliert, welche Güter in den Gazastreifen gelangen. Die Vereinten Nationen warten nach Angaben von Fletcher auf Liefergenehmigungen für warme Kleidung, Decken, Bettzeug, bessere Unterkünfte und Heizungen. Ebenso müssten Generatoren, Benzin, Motoröl, Material für das Abpumpen von Wasser sowie Aufräumarbeiten endlich zugelassen werden. Bei Material begründet Israel die Verweigerung oft mit dem Argument, Terroristen könnten dies zu Angriffen auf israelische Soldaten nutzen.
Barbara Klimke
USA klagt drei mutmaßliche Iran-Helfer wegen Anschlägen an
Das US-Justizministerium hat drei angeblich von Iran unterstützte Männer wegen mutmaßlicher Beteiligung an Terroranschlägen unter anderem auf jüdische Gemeinden in Europa und den USA angeklagt. Ihnen wird ein Mitwirken an fast zwanzig Anschlägen und Anschlagsversuchen zur Last gelegt, wie das Ministerium mitteilte. Sie hätten versucht, die irakische und mit Iran verbündete Miliz Kataib Hisbollah und die Revolutionsgarden in Iran zu unterstützen.
So sollen sie im Hintergrund an Brandstiftung oder Sprengstoffaktionen mitgewirkt haben. Außerdem sollen die drei Männer an dem vereitelten Anschlagsplan auf den britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford, der auch von US-Streitkräften genutzt wird, beteiligt gewesen sein. Das Trio soll sich zum Zeitpunkt nicht in Großbritannien, sondern im Ausland aufgehalten und bei der Planung etwa mit Kontaktpersonen kommuniziert haben, heißt es weiter vom US-Justizministerium.
Ende September waren mehrere Männer nahe dem Militärstützpunkt aufgegriffen worden. Sie wurden der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt. Große Aufmerksamkeit erhielt der Fall auch, weil das Pentagon danach alle Langstreckenbomber von dem Stützpunkt abgezogen hatte; US-Präsident Donald Trump sprach damals von Bedrohungen, ohne Details zu nennen.
Bericht: Iran meldet Explosionen an Öltankern
Irans Revolutionsgarde hat Explosionen an zwei Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. Die Schiffe seien durch Detonationen und schwere Brände zum Stopp gezwungen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Revolutionsgarde. Die Öltanker hätten gegen iranische Vorschriften verstoßen und nicht genehmigte Routen in der wichtigen Meerenge gewählt. Eines der Schiffe sei auf eine Seemine gefahren. Unabhängig überprüfen ließ sich der Bericht zunächst nicht.
Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) berichtete am Dienstagnachmittag über einen Vorfall vor der omanischen Küste. Demnach wurde ein Tanker von einem unbekannten Projektil getroffen. Die Besatzung sei in Sicherheit. Ob es sich dabei um einen der beiden aus Iran berichteten Fälle handelte, blieb jedoch zunächst unklar.
Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Sie attackieren dabei in der Regel Öltanker und Frachter, die sich auf einer südlichen Route nahe der omanischen Küste befinden. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine dort zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Teheran will damit die USA und Präsident Donald Trump mit steigenden Energiepreisen unter Druck setzen.
Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) berichtete am Dienstagnachmittag über einen Vorfall vor der omanischen Küste. Demnach wurde ein Tanker von einem unbekannten Projektil getroffen. Die Besatzung sei in Sicherheit. Ob es sich dabei um einen der beiden aus Iran berichteten Fälle handelte, blieb jedoch zunächst unklar.
Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Sie attackieren dabei in der Regel Öltanker und Frachter, die sich auf einer südlichen Route nahe der omanischen Küste befinden. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine dort zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Teheran will damit die USA und Präsident Donald Trump mit steigenden Energiepreisen unter Druck setzen.
G-7-Kreise: US-Außenminister Rubio droht Iran mit „verheerenden“ Sanktionen
US-Außenminister Marco Rubio hat Angaben aus G-7-Kreisen zufolge mit weiteren „verheerenden“ wirtschaftlichen Konsequenzen für Iran gedroht. Washington habe andere Optionen als einen Krieg oder Zugeständnisse an Teheran, erklärte Rubio am Dienstag beim Treffen der Außenminister der sieben führenden westlichen Industriestaaten in Paris, wie vier Diplomaten der Nachrichtenagentur Reuters berichteten.
Rubio äußerte sich vor dem Hintergrund intensiver diplomatischer Bemühungen um ein Ende des Konflikts mit Iran. Zuvor war der katarische Ministerpräsident Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani überraschend nach Paris gereist, um mit Vertretern europäischer Staaten und Saudi-Arabiens zusammenzukommen. Er hatte am Montag mit US-Präsident Donald Trump über den Iran-Konflikt beraten. Trump sagte Reuters nach dem Treffen, Katar und Saudi-Arabien strebten eine friedliche Lösung an, die USA seien jedoch jederzeit zu Militärschlägen bereit. Zunächst wolle er nach Appellen aus der Region aber auf weitere Angriffe verzichten.
In den Gesprächen in Paris fand Rubio den Diplomaten zufolge scharfe Worte für die iranische Führung und bezeichnete sie als „Wahnsinnige“. Er betonte, dass die US-Sanktionen Teherans Möglichkeiten einschränkten, regionale Aktionen und verbündete Milizen zu finanzieren. Enge Trump-Berater wie Rubio, Stabschef Stephen Miller und Finanzminister Scott Bessent befürworten diesen Kurs in Washington. US-Vizepräsident J. D. Vance plädiere hingegen für ein Abkommen mit Iran, wie Insider berichteten. Trump sei jedoch vorerst überzeugt, dass eine tragfähige Vereinbarung nicht möglich sei.
Carim Soliman
Israelische Armee tötet 14-Jährigen im Westjordanland
Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein 14-Jähriger getötet worden. Das Gesundheitsministerium in Ramallah teilte mit, es sei von israelischen Behörden informiert worden, dass der Jugendliche am Montagabend in dem Dorf Burka nahe Nablus durch Schüsse der Armee getötet worden sei.
Die Soldaten hätten das Dorf durchsucht und die Leiche des Minderjährigen mitgenommen. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden zwei weitere Jugendliche verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
Die israelische Armee teilte mit, Soldaten hätten am Rande des Dorfes Burka mehrere Personen entdeckt, die Steine auf eine Straße werfen wollten, die von israelischen Fahrzeugen genutzt werde. In dem Gebiet habe es zuletzt wiederholt Steinwürfe auf israelische Autos gegeben. Die Soldaten hätten das Feuer eröffnet und mehrere Personen getroffen.
Die Soldaten hätten das Dorf durchsucht und die Leiche des Minderjährigen mitgenommen. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden zwei weitere Jugendliche verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
Die israelische Armee teilte mit, Soldaten hätten am Rande des Dorfes Burka mehrere Personen entdeckt, die Steine auf eine Straße werfen wollten, die von israelischen Fahrzeugen genutzt werde. In dem Gebiet habe es zuletzt wiederholt Steinwürfe auf israelische Autos gegeben. Die Soldaten hätten das Feuer eröffnet und mehrere Personen getroffen.
Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem Gaza-Krieg hat sich die Lage auch im Westjordanland weiter verschärft: Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden seither mehr als 1100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen getötet. Auch die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser hat deutlich zugenommen.
Israel besetzt das Westjordanland seit dem Sechstagekrieg 1967 völkerrechtswidrig. Mehr als 700 000 Israelis leben dort mittlerweile in illegalen Siedlungen neben rund drei Millionen Palästinensern.
Israel besetzt das Westjordanland seit dem Sechstagekrieg 1967 völkerrechtswidrig. Mehr als 700 000 Israelis leben dort mittlerweile in illegalen Siedlungen neben rund drei Millionen Palästinensern.
Anna Schimpp
Trump: Keine neuen Angriffe auf Iran geplant
US-Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit Iran für „effektiv vorüber“ erklärt. „Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer“, sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Katar tritt als ein Unterhändler in dem Konflikt auf. „Vor allem Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait und andere würden den Status quo bevorzugen“, hatte Trump zuvor auf Truth Social mitgeteilt.
Die Seeblockade gegen Iran werde aufrechterhalten, allerdings seien keine neuen Angriffe geplant, sagte Trump. Er hoffe darauf, bald ein Friedensabkommen vereinbaren zu können. „Aber falls wir wieder eingreifen müssen, sind wir voll einsatzbereit und stehen bereit.“ Das scheine derzeit aber unwahrscheinlich, hatte er zuvor auf Truth Social geschrieben.
Trump hatte neue Angriffe zuvor bereits als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet, das allerdings an Fortschritte in den Verhandlungen geknüpft. In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Trump nach den US-Parlamentswahlen eine Wiederaufnahme großangelegter Kampfhandlungen anordnen könnte.
Die Seeblockade gegen Iran werde aufrechterhalten, allerdings seien keine neuen Angriffe geplant, sagte Trump. Er hoffe darauf, bald ein Friedensabkommen vereinbaren zu können. „Aber falls wir wieder eingreifen müssen, sind wir voll einsatzbereit und stehen bereit.“ Das scheine derzeit aber unwahrscheinlich, hatte er zuvor auf Truth Social geschrieben.
Trump hatte neue Angriffe zuvor bereits als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet, das allerdings an Fortschritte in den Verhandlungen geknüpft. In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Trump nach den US-Parlamentswahlen eine Wiederaufnahme großangelegter Kampfhandlungen anordnen könnte.
Saudi-Arabien fängt auf Hauptstadt Riad abgefeuerte Huthi-Raketen ab
Die von Saudi-Arabien geführte Koalition im Jemen hat nach eigenen Angaben am Dienstag zwei auf die Hauptstadt Riad abgefeuerte Raketen der von Iran unterstützten Huthi-Miliz abgefangen und zerstört. Die Luftabwehr habe eine ballistische Rakete und einen Marschflugkörper abgeschossen, teilte die Koalition mit. In einer weiteren Mitteilung hieß es zudem, es sei auch eine auf die Südregion des Landes abgefeuerte ballistische Rakete abgewehrt worden. Der Süden Saudi-Arabiens, der an den Jemen grenzt, ist wiederholt Ziel von Raketen- und Drohnenangriffen der Huthi.
„Friedensrat macht sowohl Israel als auch die Hamas für die Notlage im Gazastreifen verantwortlich“
Der von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufene so genannte Friedensrat hat vor einer „unmittelbaren humanitären Notlage“ im Gazastreifen nach schweren saisonalen Überschwemmungen gewarnt. Dabei machte er sowohl Israel als auch die Hamas dafür verantwortlich, dass sie ihre Verpflichtungen im Rahmen eines ins Stocken geratenen Friedensprozesses nicht eingehalten hätten.
Zehntausende Zelte und Notunterkünfte in der Enklave seien nach starken Regenfällen überflutet worden, wodurch lebenswichtige Habseligkeiten beschädigt worden seien und vertriebene Familien der Kälte und unsicheren Bedingungen ausgesetzt seien, erklärte die Organisation in einer auf X veröffentlichten Stellungnahme.
Das von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufene „Board of Peace“ wurde im vergangenen Jahr gegründet, als Israel und die von Iran unterstützte militante Gruppe Hamas einem von den USA vermittelten Waffenstillstand zustimmten. Der Waffenstillstand wurde als erster Schritt des Plans der Trump-Regierung angesehen, den Gazastreifen wieder aufzubauen und den Rückzug der israelischen Streitkräfte – die rund 65 % des Gebiets kontrollieren – zu erreichen.
Israel und die USA fordern, dass die Hamas als ersten Schritt ihre Waffen abgeben muss. Die Hamas, die von Iran unterstützt und von den USA sowie der Europäischen Union als terroristische Organisation eingestuft wird, verlangt hingegen den Abzug der israelischen Truppen, bevor sie ihre Waffen abgibt.
Zehntausende Zelte und Notunterkünfte in der Enklave seien nach starken Regenfällen überflutet worden, wodurch lebenswichtige Habseligkeiten beschädigt worden seien und vertriebene Familien der Kälte und unsicheren Bedingungen ausgesetzt seien, erklärte die Organisation in einer auf X veröffentlichten Stellungnahme.
Das von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufene „Board of Peace“ wurde im vergangenen Jahr gegründet, als Israel und die von Iran unterstützte militante Gruppe Hamas einem von den USA vermittelten Waffenstillstand zustimmten. Der Waffenstillstand wurde als erster Schritt des Plans der Trump-Regierung angesehen, den Gazastreifen wieder aufzubauen und den Rückzug der israelischen Streitkräfte – die rund 65 % des Gebiets kontrollieren – zu erreichen.
Israel und die USA fordern, dass die Hamas als ersten Schritt ihre Waffen abgeben muss. Die Hamas, die von Iran unterstützt und von den USA sowie der Europäischen Union als terroristische Organisation eingestuft wird, verlangt hingegen den Abzug der israelischen Truppen, bevor sie ihre Waffen abgibt.
Trump: Iran-Krieg ist militärisch „effektiv vorüber“
US-Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit Iran für „effektiv vorüber“ erklärt. „Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer“, sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Katar tritt als ein Unterhändler in dem Konflikt auf. „Vor allem Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait und andere würden den Status quo bevorzugen“, hatte Trump zuvor auf Truth Social mitgeteilt.
Die Seeblockade gegen Iran werde aufrechterhalten, allerdings seien keine neuen Angriffe geplant, sagte Trump. Er hoffe darauf, bald ein Friedensabkommen vereinbaren zu können. „Aber falls wir wieder eingreifen müssen, sind wir voll einsatzbereit und stehen bereit.“ Das scheine derzeit aber unwahrscheinlich, hatte er zuvor auf Truth Social geschrieben.
Trump hatte neue Angriffe zuvor bereits als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet, das allerdings an Fortschritte in den Verhandlungen geknüpft. In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Trump nach den US-Parlamentswahlen eine Wiederaufnahme großangelegter Kampfhandlungen anordnen könnte.