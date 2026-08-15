„Die Straße von Hormus gehört Iran und wird Iran gehören“

Iran hat die Pläne des US-Präsidenten Donald Trump zurückgewiesen, die Straße zu US-Territorium zu erklären. „Die Straße von Hormus lässt sich weder per Tweet noch mit einem Flugzeugträger, noch durch einen Befehl oder eine Wahlkampfrede einnehmen“, schrieb Irans Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi auf der Plattform X. Iran fürchte weder Drohungen noch lasse er sich von Machtdemonstrationen einschüchtern. Die USA müssten akzeptieren, eine strategische und schwere Niederlage erlitten zu haben. „Die Straße von Hormus gehörte Iran, gehört Iran und wird Iran gehören.“

Eigentlich wollten Washington und Teheran über das Atomprogramm Irans verhandeln – die Frist dafür läuft am Wochenende ab, ebenso die zur gebührenfreien Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus. Dazu verhandeln zur Zeit Iran und Oman. Gegen eine vereinbarte Waffenruhe zwischen Iran und den USA war in den vergangenen Wochen schon mehrfach verstoßen worden. Es spricht demnach wenig für ein baldiges Ende des Krieges.

In der Nacht zu Samstag kam es offenbar erneut zu einem Angriff auf ein Handelsschiff in der Meerenge. Das meldet aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die staatliche Nachrichtenagentur WAM.