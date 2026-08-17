Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
„Die Straße von Hormus gehört Iran und wird Iran gehören“
Bessent: USA werden Iran wirtschaftlich isolieren und Hormus-Blockade fortsetzen
Zwei Schiffe der Emirate in Straße von Hormus angegriffen
Iran an Trump: „Die Straße von Hormus bleibt blockiert“
Für Trump ist die Straße von Hormus wieder offen
Lorenz Zeck
Trump droht, Oman zu bombardieren, sollte es sich in den Weg stellen
Mit einer scharfen Drohung hat US-Präsident Donald Trump den Druck auf Oman erhöht. Das Sultanat soll derzeit mit Iran klären, wie künftig die Schifffahrt durch die Straße von Hormus geregelt sein soll - bisher ohne Einigung. „Wenn der Oman uns in die Quere kommt, werden wir sie in Grund und Boden bombardieren“, sagte Trump dem Sender Fox News. Der Oman ist bislang keine aktive Kriegspartei.
Das zwischen Teheran und Washington ausgehandelte Rahmenabkommen sah vor, dass Oman und Iran gemeinsam eine Lösung für die Schifffahrt finden - in Absprache mit den Anrainerstaaten und unter Berücksichtigung internationalen Rechts. Oman berichtete zwar von konstruktiven Gesprächen, eine Einigung wurde bisher aber nicht verkündet. Trump hatte bereits im Mai mit einer Drohung Richtung Maskat für Verwunderung gesorgt. Oman gilt wegen seiner Rolle als internationaler Mediator in regionalen Krisen als „Schweiz des Nahen Ostens“ und hat wiederholt zwischen den USA und Iran vermittelt.
Trump sagte weiter, trotz der im Rahmenabkommen festgesetzten und mittlerweile abgelaufenen 60-Tage-Frist für vertiefte Verhandlungen mit Iran stehe er nicht unter Druck. „Ich habe es nicht eilig“, erklärte er. Iran legte er nahe, angesichts des wachsenden Drucks die Weiße Fahne zu hissen. „Es sind gute Pokerspieler, aber sie gehen zugrunde.“
Das zwischen Teheran und Washington ausgehandelte Rahmenabkommen sah vor, dass Oman und Iran gemeinsam eine Lösung für die Schifffahrt finden - in Absprache mit den Anrainerstaaten und unter Berücksichtigung internationalen Rechts. Oman berichtete zwar von konstruktiven Gesprächen, eine Einigung wurde bisher aber nicht verkündet. Trump hatte bereits im Mai mit einer Drohung Richtung Maskat für Verwunderung gesorgt. Oman gilt wegen seiner Rolle als internationaler Mediator in regionalen Krisen als „Schweiz des Nahen Ostens“ und hat wiederholt zwischen den USA und Iran vermittelt.
Trump sagte weiter, trotz der im Rahmenabkommen festgesetzten und mittlerweile abgelaufenen 60-Tage-Frist für vertiefte Verhandlungen mit Iran stehe er nicht unter Druck. „Ich habe es nicht eilig“, erklärte er. Iran legte er nahe, angesichts des wachsenden Drucks die Weiße Fahne zu hissen. „Es sind gute Pokerspieler, aber sie gehen zugrunde.“
Iran droht mit Eskalation bei Scheitern von Diplomatie
Iran droht bei einem Scheitern der Diplomatie mit den USA mit einer Eskalation der Spannungen in der Straße von Hormus und der gesamten Region. Dies sagt ein hochrangiger iranischer Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Er verweist auf eine politische Neuausrichtung des Landes, die verstärkt auf Offensive statt auf Verteidigung setzt.
Unterdessen haben die jemenitischen Huthi-Rebellen eigenen Angaben zufolge ein saudisches Militärschiff und vier Begleitschiffe im Roten Meer angegriffen. Dabei habe die vom Iran unterstützte Gruppe Raketen eingesetzt, teilt Huthi-Militärsprecher Jahja Saree auf Telegram mit. Eine Bestätigung der saudischen Behörden liegt zunächst nicht vor.
Unterdessen haben die jemenitischen Huthi-Rebellen eigenen Angaben zufolge ein saudisches Militärschiff und vier Begleitschiffe im Roten Meer angegriffen. Dabei habe die vom Iran unterstützte Gruppe Raketen eingesetzt, teilt Huthi-Militärsprecher Jahja Saree auf Telegram mit. Eine Bestätigung der saudischen Behörden liegt zunächst nicht vor.
Irakische Pipeline nach Syrien zur Hormus-Umgehung könnte Jahre dauern
Der geplante Bau einer Öl-Pipeline vom Irak durch Syrien zur Umgehung der Straße von Hormus wird Insidern zufolge mehrere Jahre dauern. Insgesamt werde mit einer Bauzeit von vier Jahren und Kosten von mindestens 15 Milliarden Dollar gerechnet, sagten zwei mit dem Projekt vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Zwar existiert eine Pipeline, die die nordirakische Region Kirkuk mit dem syrischen Mittelmeerhafen Banias verbindet. Diese wurde jedoch durch die Kriege im Irak und in Syrien schwerbeschädigt und ist seit den 1980er-Jahren nicht mehr regelmäßig in Betrieb.
Das Vorhaben erfordert den Insidern zufolge den Aufbau einer völlig neuen Infrastruktur. Dies widerspricht den Erwartungen der US-Regierung, die nach Angaben von Finanzminister Scott Bessent mit einer Inbetriebnahme innerhalb von zwei Jahren rechnet.
Dubai plant Ausweichhäfen zur Umgehung der Staße von Hormus. Mehr dazu lesen Sie in dem Artikel von Kerstin Bund und Markus Zydra:
Das Vorhaben erfordert den Insidern zufolge den Aufbau einer völlig neuen Infrastruktur. Dies widerspricht den Erwartungen der US-Regierung, die nach Angaben von Finanzminister Scott Bessent mit einer Inbetriebnahme innerhalb von zwei Jahren rechnet.
Dubai plant Ausweichhäfen zur Umgehung der Staße von Hormus. Mehr dazu lesen Sie in dem Artikel von Kerstin Bund und Markus Zydra:
Sorge vor Nahost-Eskalation hält Ölpreise auf hohem Niveau
Die Ölpreise haben am Montag ihr höheres Niveau aus der Vorwoche nach den jüngsten Angriffen auf Tanker im Nahen Osten gehalten. Nordsee-Öl der Sorte Brent kostete 88,55 Dollar je Barrel (159 Liter), US-Leichtöl WTI gab leicht um 14 Cent auf 82,26 Dollar nach. In der Vorwoche waren die Preise um mehr als fünf Prozent gestiegen, nachdem eine Raffinerie des saudischen Staatskonzerns Saudi Aramco sowie Tanker der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) angegriffen worden waren. Die Vereinigten Arabischen Emirate warfen Iran vor, am Donnerstag und Freitag insgesamt drei Adnoc-Schiffe in der Straße von Hormus attackiert zu haben. Infolgedessen verlangsamte sich Daten des Analysehauses Kpler zufolge der Schiffsverkehr in der Meerenge am Wochenende drastisch.
Hintergrund der Preisentwicklung sind zudem schwindende Hoffnungen auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte am Wochenende, sein Land habe noch nicht entschieden, ob es die Gespräche mit der Regierung in Washington wieder aufnehmen werde. US-Präsident Donald Trump rief die Bürger der USA dazu auf, wegen des anhaltenden Konflikts etwas höhere Benzinpreise in Kauf zu nehmen.
Hintergrund der Preisentwicklung sind zudem schwindende Hoffnungen auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte am Wochenende, sein Land habe noch nicht entschieden, ob es die Gespräche mit der Regierung in Washington wieder aufnehmen werde. US-Präsident Donald Trump rief die Bürger der USA dazu auf, wegen des anhaltenden Konflikts etwas höhere Benzinpreise in Kauf zu nehmen.
Kpler: Schiffsverkehr in Straße von Hormus geht nach Angriffen zurück
Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus geht nach Angriffen auf Tanker und ins Stocken geratenen Friedensgesprächen zwischen den USA und Iran deutlich zurück. Am Wochenende passierten den Daten des Analyseunternehmens Kpler zufolge nur fünf Frachtschiffe die Meerenge, wobei an einem Tag kein einziges Schiff registriert wurde. Am vorangegangenen Wochenende waren es noch 31 Schiffe.
US-Gesandte beraten über Gaza-Friedensplan – Treffen mit Netanjahu geplant
Gesandte der USA wollen am Montag mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zusammentreffen, um über den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump zu beraten. Am Sonntag sollten die Abgesandten Jared Kushner und Nickolay Mladenov in Kairo bereits mit Vermittlern aus Ägypten, Katar und der Türkei zusammenkommen, wie aus Diplomatenkreisen verlautete. An einigen dieser Gespräche nahmen demnach auch Vertreter der radikal-islamischen Hamas teil. Kushner traf sich zudem mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi.
Netanjahu hatte Trumps jüngsten Entwurf für eine Friedenslösung am 9. August als unannehmbar bezeichnet. Einem hochrangigen israelischen Regierungsvertreter zufolge ist Israel insbesondere besorgt über die Forderung Washingtons, gezielte Tötungen von Hamas-Mitgliedern einzustellen. Trumps Plan sieht ein sofortiges Ende der Militäreinsätze im Gazastreifen vor. Zudem soll sich die Hamas entwaffnen, während sich die israelischen Truppen zurückziehen und das Gebiet unter einer neuen zivilen palästinensischen Verwaltung wiederaufgebaut werden soll.
Trump hatte im vergangenen Monat erklärt, es gebe einen Durchbruch bei seinem Plan, dem beide Seiten zugestimmt hätten. Die Hamas erklärte, sie habe zugestimmt, um eine Fortsetzung des Krieges zu verhindern. Die Umsetzung hänge jedoch davon ab, dass Israel seine Zusagen einhalte. Während der diplomatischen Bemühungen setzte Israel seine Luftangriffe im Gazastreifen fort. Nach Angaben aus medizinischen Kreisen wurden am Sonntag bei Angriffen in Chan Yunis und im Flüchtlingslager Nuseirat mehrere Menschen verletzt.
Zuvor war Hamas-Führer Chalil al-Hajja in Kairo mit dem ägyptischen Geheimdienstchef Hassan Raschad zusammengetroffen. Ein Hamas-Sprecher sagte, al-Hajja wolle die Vermittler über angebliche israelische Verstöße gegen die Waffenruhe informieren. Ein im vergangenen Herbst vereinbarter Waffenstillstand hatte die schweren Kämpfe des im Oktober 2023 begonnenen zweijährigen Krieges zwar weitgehend beendet, die Gewalt flammte jedoch zuletzt wieder auf.
Netanjahu hatte Trumps jüngsten Entwurf für eine Friedenslösung am 9. August als unannehmbar bezeichnet. Einem hochrangigen israelischen Regierungsvertreter zufolge ist Israel insbesondere besorgt über die Forderung Washingtons, gezielte Tötungen von Hamas-Mitgliedern einzustellen. Trumps Plan sieht ein sofortiges Ende der Militäreinsätze im Gazastreifen vor. Zudem soll sich die Hamas entwaffnen, während sich die israelischen Truppen zurückziehen und das Gebiet unter einer neuen zivilen palästinensischen Verwaltung wiederaufgebaut werden soll.
Trump hatte im vergangenen Monat erklärt, es gebe einen Durchbruch bei seinem Plan, dem beide Seiten zugestimmt hätten. Die Hamas erklärte, sie habe zugestimmt, um eine Fortsetzung des Krieges zu verhindern. Die Umsetzung hänge jedoch davon ab, dass Israel seine Zusagen einhalte. Während der diplomatischen Bemühungen setzte Israel seine Luftangriffe im Gazastreifen fort. Nach Angaben aus medizinischen Kreisen wurden am Sonntag bei Angriffen in Chan Yunis und im Flüchtlingslager Nuseirat mehrere Menschen verletzt.
Zuvor war Hamas-Führer Chalil al-Hajja in Kairo mit dem ägyptischen Geheimdienstchef Hassan Raschad zusammengetroffen. Ein Hamas-Sprecher sagte, al-Hajja wolle die Vermittler über angebliche israelische Verstöße gegen die Waffenruhe informieren. Ein im vergangenen Herbst vereinbarter Waffenstillstand hatte die schweren Kämpfe des im Oktober 2023 begonnenen zweijährigen Krieges zwar weitgehend beendet, die Gewalt flammte jedoch zuletzt wieder auf.
Iranisches Parlament billigt Entwurf für Kontaktverbote zu Medien
Das iranische Parlament hat den Entwurf für ein Gesetz gebilligt, das Kontakte zu ausländischen Medien und Institutionen drastisch einschränken und unter Strafe stellen soll. Dem Entwurf zufolge sollen Interviews mit als feindlich eingestuften Medien verboten werden. Dazu gehören US-amerikanische oder israelische Medien sowie von diesen Ländern finanzierte Sender. Bei Verstößen drohen Haftstrafen von sechs Monaten bis zu zwei Jahren, wie die iranische Zeitung Schargh berichtet.
Gespräche mit anderen ausländischen Medien sollen dem Geheimdienstministerium gemeldet werden. Kontakte zu ausländischen Botschaften oder Organisationen ohne vorherige Genehmigung des Außenministeriums sollen zudem mit Geldstrafen und dem Entzug bestimmter sozialer Rechte geahndet werden. Das Gesetz sieht zudem Haftstrafen von bis zu 30 Jahren vor, wenn politische Initiativen im Auftrag ausländischer Geheimdienste „die Sicherheit Irans“ gefährden. Nach der endgültigen Verabschiedung muss der Entwurf vom Wächterrat geprüft werden, dem einflussreichen religiösen Kontrollgremium des Landes.
Gespräche mit anderen ausländischen Medien sollen dem Geheimdienstministerium gemeldet werden. Kontakte zu ausländischen Botschaften oder Organisationen ohne vorherige Genehmigung des Außenministeriums sollen zudem mit Geldstrafen und dem Entzug bestimmter sozialer Rechte geahndet werden. Das Gesetz sieht zudem Haftstrafen von bis zu 30 Jahren vor, wenn politische Initiativen im Auftrag ausländischer Geheimdienste „die Sicherheit Irans“ gefährden. Nach der endgültigen Verabschiedung muss der Entwurf vom Wächterrat geprüft werden, dem einflussreichen religiösen Kontrollgremium des Landes.
Katar dementiert Gefangennahme iranischer Piloten
Katar hat die Darstellung des Irans zurückgewiesen, Piloten aus dem Land gefangenzuhalten. Der Sprecher des Außenministeriums, Madschid al-Ansari, drückte in einer Mitteilung auf der Plattform X zugleich Verwunderung über die "irreführenden Aussagen" zu einem Zeitpunkt aus, in der diplomatische Bemühungen liefen, um in der Region zu deeskalieren. Katar vermittelt im Konflikt zwischen dem Iran und den USA.
Iranische Medien hatten am Samstag eine Stellungnahme des Leiters des Ausschusses für vermisste Personen beim Generalstab der iranischen Streitkräfte verbreitet. Darin wird behauptet, dass die katarischen Streitkräfte drei iranische Piloten gefangen nahmen, nachdem ihre Kampfflugzeuge kurz nach Beginn des Iran-Kriegs abgestürzt waren. Das Schreiben, in dem nach iranischen Medienberichten auch angeprangert wurde, dass die katarische Regierung den angeblichen Gefangenen nicht erlaube, ihre Familien oder mit ihrem Fall befasste iranische Vertreter zu kontaktieren oder zu treffen, soll an das internationale Rote Kreuz gerichtet worden sein.
Im Juni hatte der Iran schon davon gesprochen, keine Informationen über den Verbleib der Piloten zu haben. Damals hieß es, die iranischen SU-24 Kampfjets seien bei einem Angriff auf den US-Militärstützpunkt al-Udeid von katarischen Jets abgefangen worden. Früh im Iran-Krieg hatte die Islamische Republik die Basis mit Raketen getroffen.
Aus der Reaktion des Sprechers des katarischen Außenministeriums geht nun hervor, dass die Streitkräfte Luftverteidigungsmaßnahmen gegen die iranischen Kampfflugzeuge ergriffen - diese also möglicherweise abschossen - nachdem sie in den Luftraum des Landes eingedrungen waren. Such- und Rettungsteams hätten anschließend die sterblichen Überreste eines Piloten gefunden, schrieb al-Ansari. Es sei Kontakt zum Iran aufgenommen worden, um die Übergabe zu koordinieren. Katar habe auch ein iranisches Team eingeladen, um sich über die Einzelheiten der Such- und Rettungsmaßnahmen zu informieren. Die Einladung sei jedoch unbeantwortet geblieben.
Südlibanon: Offenbar sieben Tote durch israelischen Luftangriff
Die israelischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge in der Nacht zum Samstag einen Luftangriff auf ein Ziel im Südlibanon ausgeführt. Der Angriff habe einem Stützpunkt der Hisbollah-Miliz in einer von Israel als Sicherheitszone bezeichneten Region gegolten. Medienberichten zufolge wurden dabei sieben Menschen getötet. Drei weitere Personen seien verletzt worden, als die israelischen Kampfflugzeuge im Morgengrauen ein Haus in dem Dorf Ansar bombardierten, meldete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA. Der dpa zufolge spricht das israelische Militär von einer Reaktion auf den Beschuss seiner Soldaten durch die Miliz am Ali-al-Taher-Pass.
Es ist einer der Luftangriffe mit den meisten Todesopfern, seit Libanon vor einigen Wochen einem von den USA vermittelten Rahmenabkommen für einen Frieden mit Israel zugestimmt hat. Die Vereinbarung sieht vor, dass israelische Truppen im Südlibanon bleiben, bis die Hisbollah entwaffnet ist und die libanesische Armee die Kontrolle übernimmt. Die radikal-islamische Miliz lehnt die Bedingungen als Kapitulation ab.
Das israelische Militär hatte Anfang des Jahres gemeinsam mit den USA Iran angegriffen. Zur Vergeltung hatte die Hisbollah vom Süden Libanons aus Israel beschossen. Daraufhin marschierte Israels Armee dort ein. Ein Vertreter des US-Außenministeriums erklärte, eine dauerhafte israelische Militärpräsenz in dem Gebiet stehe nicht im Einklang mit den Zusagen aus dem Abkommen mit der libanesischen Regierung. Seit Beginn der jüngsten Feindseligkeiten am 2. März sind in Libanon mindestens 4300 Menschen getötet worden.
Helfer bergen nach dem israelischen Luftschlag einen Toten aus den Trümmern eines Hauses in Ansar. AFPMAHMOUD ZAYYAT/AFP
Frist für Verhandlungen über Irans Atomprogramm läuft aus
An diesem Wochenende läuft die Frist aus, bis zu der die USA und Iran ihre Verhandlungen über das iranische Atomprogramm abschließen wollten – Fortschritte hat es allerdings keine gegeben. Im Gegenteil. Vielmehr gab es in den vergangenen Wochen wiederholt Verstöße gegen die bestehende Waffenruhe. Offen ist auch, ob diese verlängert wird. Aus Pakistan hieß es zuletzt, diese sollte um 60 oder 90 Tage verlängert werden. Das Land vermittelt zwischen den Kriegsparteien.
Iran hat bisher nicht über eine Wiederaufnahme der Gespräche mit den USA entschieden, sagte Außenminister Abbas Araktschi der dpa zufolge. Der Austausch von Botschaften über Katar und Pakistan sei nicht mit Verhandlungen gleichzusetzen. Gespräche mit Oman konzentrierten sich auf die Festlegung einer Seeroute durch die Straße von Hormus. Die USA müssten zuerst Bedingungen für eine Wiederherstellung des Schiffsverkehrs durch die Meerenge erfüllen.
Die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen haben Raketen auf die jemenitische Hafenstadt Mucha am Roten Meer abgefeuert, bei dem Angriff wurden mindestens vier Zivilisten getötet, teilte die international anerkannte Regierung Jemens mit.
Iran hat bisher nicht über eine Wiederaufnahme der Gespräche mit den USA entschieden, sagte Außenminister Abbas Araktschi der dpa zufolge. Der Austausch von Botschaften über Katar und Pakistan sei nicht mit Verhandlungen gleichzusetzen. Gespräche mit Oman konzentrierten sich auf die Festlegung einer Seeroute durch die Straße von Hormus. Die USA müssten zuerst Bedingungen für eine Wiederherstellung des Schiffsverkehrs durch die Meerenge erfüllen.
Die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen haben Raketen auf die jemenitische Hafenstadt Mucha am Roten Meer abgefeuert, bei dem Angriff wurden mindestens vier Zivilisten getötet, teilte die international anerkannte Regierung Jemens mit.
„Die Straße von Hormus gehört Iran und wird Iran gehören“
Iran hat die Pläne des US-Präsidenten Donald Trump zurückgewiesen, die Straße zu US-Territorium zu erklären. „Die Straße von Hormus lässt sich weder per Tweet noch mit einem Flugzeugträger, noch durch einen Befehl oder eine Wahlkampfrede einnehmen“, schrieb Irans Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi auf der Plattform X. Iran fürchte weder Drohungen noch lasse er sich von Machtdemonstrationen einschüchtern. Die USA müssten akzeptieren, eine strategische und schwere Niederlage erlitten zu haben. „Die Straße von Hormus gehörte Iran, gehört Iran und wird Iran gehören.“
Eigentlich wollten Washington und Teheran über das Atomprogramm Irans verhandeln – die Frist dafür läuft am Wochenende ab, ebenso die zur gebührenfreien Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus. Dazu verhandeln zur Zeit Iran und Oman. Gegen eine vereinbarte Waffenruhe zwischen Iran und den USA war in den vergangenen Wochen schon mehrfach verstoßen worden. Es spricht demnach wenig für ein baldiges Ende des Krieges.
In der Nacht zu Samstag kam es offenbar erneut zu einem Angriff auf ein Handelsschiff in der Meerenge. Das meldet aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die staatliche Nachrichtenagentur WAM.
Trump: Werde Straße von Hormus zu US-Territorium erklären - Iran protestiert
US-Präsident Donald Trump kündigt an, die Straße von Hormus bald zum Territorium der USA zu erklären. "Nachdem wir Iran besiegt haben ... werde ich ziemlich bald die Straße von Hormus zum Territorium der Vereinigten Staaten erklären", sagt er in einer Rede. Es ist zunächst unklar, wie ernst die Äußerung gemeint ist. Zudem rief Trump die US-Bürger auf, etwas höhere Benzinpreise dafür in Kauf zu nehmen, Iran am Bau einer Atomwaffe zu hindern. Er entschuldige sich nie, der Krieg sei die richtige Entscheidung gewesen, sagte er.
Iran reagierte prompt auf Trumps Azssage. Das Land lässt sich nach den Worten von Vize-Außenminister Kasem Gharibabadi nicht von Drohungen oder Machtdemonstrationen der USA einschüchtern. Die strategisch wichtige Straße von Hormus werde nur unter der Kontrolle Irans gesperrt oder freigegeben, schrieb Gharibabadi auf X.
Iran reagierte prompt auf Trumps Azssage. Das Land lässt sich nach den Worten von Vize-Außenminister Kasem Gharibabadi nicht von Drohungen oder Machtdemonstrationen der USA einschüchtern. Die strategisch wichtige Straße von Hormus werde nur unter der Kontrolle Irans gesperrt oder freigegeben, schrieb Gharibabadi auf X.
Tote bei Huthi-Angriff auf Hafenstadt Mokka
Bei einem Raketenangriff der Huthi-Rebellen auf die jemenitische Hafenstadt Mokka am Roten Meer wurde nach Angaben der international anerkannten Regierung vier Zivilisten getötet. Die Miliz habe sechs ballistische Raketen abgefeuert, hieß es. Die Huthis erklären dagegen, sie hätten militärische Ziele der von Saudi-Arabien unterstützten Truppen beschossen. Zudem meldet die von der Miliz kontrollierte Nachrichtenagentur Saba eine Drohnenattacke der Gruppe auf eine Anlage des Ölkonzerns Saudi Aramco im saudischen Nadschran. Eine Bestätigung aus Riad lag zunächst nicht vor.
Bericht: Geheimdienste der USA und Israels waren wiederholt uneins
Zwischen den Geheimdiensten der USA und Israels gibt es Insidern zufolge erhebliche Meinungsverschiedenheiten über angebliche iranische Anschlagspläne auf US-Präsident Donald Trump. Israel habe die USA im vergangenen Jahr mehrfach vor Attentaten gewarnt, sagten US-Insider der Nachrichtenagentur Reuters zufolge. Der US-Auslandsgeheimdienst CIA und andere US-Dienste hätten diese Informationen jedoch nicht bestätigen können. In mehreren Fällen habe die CIA die israelischen Erkenntnisse über die von Iran ausgehende Gefahr als wenig verlässlich eingestuft. Die Warnungen umfassten mögliche Angriffe durch Scharfschützen oder Messerattacken bei Großveranstaltungen.
Die detaillierteste Warnung gab es vor dem Nato-Gipfel im Juli im türkischen Ankara, wie die US-Insider - darunter eine Person aus dem Umfeld der US-Regierung - sagten. Israelische Regierungsvertreter hätten das Weiße Haus darüber informiert, dass Iran möglicherweise versuchen könnte, Trumps Präsidentenmaschine Air Force One mit einer schultergestützten Rakete abzuschießen. Auch der türkische Geheimdienst habe dafür aber keine Beweise gefunden und dies den USA mitgeteilt, so die Insider. Aus reiner Vorsicht hätten das Weiße Haus und der Secret Service dennoch reagiert und Trump für den Rückflug in ein anderes Flugzeug umsteigen lassen.
Die detaillierteste Warnung gab es vor dem Nato-Gipfel im Juli im türkischen Ankara, wie die US-Insider - darunter eine Person aus dem Umfeld der US-Regierung - sagten. Israelische Regierungsvertreter hätten das Weiße Haus darüber informiert, dass Iran möglicherweise versuchen könnte, Trumps Präsidentenmaschine Air Force One mit einer schultergestützten Rakete abzuschießen. Auch der türkische Geheimdienst habe dafür aber keine Beweise gefunden und dies den USA mitgeteilt, so die Insider. Aus reiner Vorsicht hätten das Weiße Haus und der Secret Service dennoch reagiert und Trump für den Rückflug in ein anderes Flugzeug umsteigen lassen.
Die Unstimmigkeiten spiegeln eine breitere Debatte über die Einschätzung der iranischen Bedrohung wider. So kamen die US-Geheimdienste Anfang des Jahres zu dem Schluss, dass die Regierung in Teheran nicht aktiv an einer Atomwaffe baue. Israel stufte Iran dagegen als akute Bedrohung ein. Trump ordnete im Februar ungeachtet der US-Erkenntnisse Militärschläge in Iran an. Dabei berücksichtigte er den Angaben zufolge auch die israelischen Warnungen vor den angeblichen Attentatsplänen.
Ein Sprecher der israelischen Botschaft wies den Vorwurf zurück, sein Land nutze Geheimdienstinformationen, um die US-Politik zu beeinflussen.
Ein Sprecher der israelischen Botschaft wies den Vorwurf zurück, sein Land nutze Geheimdienstinformationen, um die US-Politik zu beeinflussen.
Ulrike Putz
Bessent: USA werden Iran wirtschaftlich isolieren und Hormus-Blockade fortsetzen
Die USA werden US-Finanzminister Scott Bessent zufolge beispiellose Maßnahmen gegen Iran ergreifen. „Wir werden Maßnahmen anwenden, wie sie in der Geschichte der wirtschaftlichen Isolierung eines Landes noch nie dagewesen sind“, sagt Bessent in der TV-Sendung „Rob Schmitt Tonight“ des US-Senders Newsmax. Für die kommende Woche kündigt er weitere Erklärungen an.
„Es wird eine Kombination aus einer wirtschaftlichen Isolierung sein (...) und der fortgesetzten Blockade in der Straße von Hormus, die verhindern wird, dass irgendetwas in die iranischen Häfen hinein- oder herausgelangt“, sagt der Minister.
„Es wird eine Kombination aus einer wirtschaftlichen Isolierung sein (...) und der fortgesetzten Blockade in der Straße von Hormus, die verhindern wird, dass irgendetwas in die iranischen Häfen hinein- oder herausgelangt“, sagt der Minister.