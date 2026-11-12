Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Iran droht mit Angriffen auf Militärstützpunkte auch in Europa
Trump: Keine neuen Angriffe auf Iran geplant
Trump: Iran-Krieg ist militärisch „effektiv vorüber“
Rubio: Nicht an Schwelle zu Durchbruch in Iran-Gesprächen
Eisenkot: Israel „an extrem gefährlichem Punkt“
Barbara Klimke
Iran droht mit Angriffen auf Militärstützpunkte auch in Europa
Die iranische Führung warnt die USA vor neuen Angriffen auf die Islamische Republik. „Wenn die USA einen weiteren Krieg gegen Iran beginnen, wird jeder Militärstützpunkt, der an der Aggression beteiligt ist – von Westasien bis Europa –, ein legitimes Ziel für die tödlichen Angriffe Irans sein“, erklärte der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Mohsen Resai. Es werde dann keine sichere Entfernung, keinen sicheren Zufluchtsort, keine Immunität geben, drohte er auf der Plattform X.
Vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump die militärische Auseinandersetzung mit Iran für „effektiv vorüber“ erklärt. Der Status quo werde beibehalten, so Trump: „Das tun wir auf Drängen der Nachbarländer.
Unterdessen erklärte Iran, eine Rückkehr zu den Vorkriegs-Verhältnissen in der Straße von Hormus werde es nicht geben: Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf gab dem Sender Al Jazeera zu verstehen, sein Land sei entschlossen, den als „weder Krieg noch Frieden“ beschriebenen Zustand zu überwinden – nicht unbedingt durch Verhandlungen, sondern durch nachhaltige Abschreckung. Eine Einigung mit Washington sei möglich. Bislang habe Trumps Regierung auf die iranische Botschaft aber nicht konkret geantwortet.
Ghalibaf wies erneut auf sieben Bedingungen hin, die die USA erfüllen müssten, damit Iran die Straße von Hormus öffne und Verhandlungen aufnehme. Zu den Forderungen gehört unter anderem: alle Kampfhandlungen gegen Iran und dessen regionale Verbündete, etwa die Hisbollah in Libanon, einzustellen, die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe zu beenden, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufzuheben, außerdem Reparationen für Kriegsschäden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung diese Forderungen vorab erfüllen wird.
Derweil teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs mit, die Streitkräfte arbeiteten weiter rund um die Uhr daran, die Straße von Hormus für den Handelsschiffsverkehr offenzuhalten und die „eiserne Seeblockade“ gegen Iran strikt durchzusetzen.
Vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump die militärische Auseinandersetzung mit Iran für „effektiv vorüber“ erklärt. Der Status quo werde beibehalten, so Trump: „Das tun wir auf Drängen der Nachbarländer.
Unterdessen erklärte Iran, eine Rückkehr zu den Vorkriegs-Verhältnissen in der Straße von Hormus werde es nicht geben: Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf gab dem Sender Al Jazeera zu verstehen, sein Land sei entschlossen, den als „weder Krieg noch Frieden“ beschriebenen Zustand zu überwinden – nicht unbedingt durch Verhandlungen, sondern durch nachhaltige Abschreckung. Eine Einigung mit Washington sei möglich. Bislang habe Trumps Regierung auf die iranische Botschaft aber nicht konkret geantwortet.
Ghalibaf wies erneut auf sieben Bedingungen hin, die die USA erfüllen müssten, damit Iran die Straße von Hormus öffne und Verhandlungen aufnehme. Zu den Forderungen gehört unter anderem: alle Kampfhandlungen gegen Iran und dessen regionale Verbündete, etwa die Hisbollah in Libanon, einzustellen, die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe zu beenden, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufzuheben, außerdem Reparationen für Kriegsschäden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung diese Forderungen vorab erfüllen wird.
Derweil teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs mit, die Streitkräfte arbeiteten weiter rund um die Uhr daran, die Straße von Hormus für den Handelsschiffsverkehr offenzuhalten und die „eiserne Seeblockade“ gegen Iran strikt durchzusetzen.
Barbara Klimke
Bericht: Tote bei Angriff auf Krankenhaus in Gaza
Bei einem mutmaßlich israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen hat es laut Medienberichten mehrere Opfer gegeben. Das israelische Nachrichtenportal ynet zitierte einen Sprecher des palästinensischen Zivilschutzes, der von mindestens sechs Toten sprach. Mehr als zwanzig weitere Menschen seien verletzt worden. Der israelische Fernsehsender Kan meldete in der Nacht unter Berufung auf palästinensische Quellen fünf Tote.
Die israelische Armee habe den Krankenhauskomplex in Chan Yunis im Süden des abgeriegelten Küstengebiets direkt angegriffen, berichtete die arabischsprachige Zeitung Al-Kuds unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Nach unbestätigten Informationen des Kan-Senders ist unter den Toten ein ranghoher Vertreter der islamistischen Terrororganisation Hamas. Demnach wurden bei dem Angriff die Intensivstation und die chirurgische Abteilung des Krankenhauses getroffen.
Seit Oktober 2025 soll im Gaza-Krieg eine Waffenruhe herrschen; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte Israel seine Luftangriffe wieder verstärkt und nach Darstellung des Militärs gezielt ranghohe Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas getötet.
Die israelische Armee habe den Krankenhauskomplex in Chan Yunis im Süden des abgeriegelten Küstengebiets direkt angegriffen, berichtete die arabischsprachige Zeitung Al-Kuds unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Nach unbestätigten Informationen des Kan-Senders ist unter den Toten ein ranghoher Vertreter der islamistischen Terrororganisation Hamas. Demnach wurden bei dem Angriff die Intensivstation und die chirurgische Abteilung des Krankenhauses getroffen.
Seit Oktober 2025 soll im Gaza-Krieg eine Waffenruhe herrschen; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte Israel seine Luftangriffe wieder verstärkt und nach Darstellung des Militärs gezielt ranghohe Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas getötet.
Netanjahu will US-Militärhilfe schrittweise auslaufen lassen
Nach der überraschenden Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die milliardenschwere Militärhilfe für Israel bereits zum Jahresende einzustellen, spricht Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu von einem schrittweisen Ausstieg. Israel sei wirtschaftlich stark genug, um auch ohne die amerikanische Militärhilfe auszukommen, hieß es in einer Mitteilung von Netanjahus Büro. Der Übergang von finanzieller Unterstützung zu einer Partnerschaft mit den USA solle aber schrittweise erfolgen. Einen konkreten Zeitrahmen nannte Netanjahu dabei nicht.
Israel erhält bislang rund 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr aus den USA. In Israel löste die Ankündigung Trumps Kritik und Sorgen über mögliche Folgen für Sicherheit und Staatsfinanzen aus. Einen schrittweisen Ausstieg aus der amerikanischen Militärhilfe hatte Netanjahu bereits zuvor angekündigt. In einem Interview des britischen Magazins The Economist sagte er im Januar, Israel wolle innerhalb der kommenden zehn Jahre vollständig auf die Unterstützung verzichten.
Israel erhält bislang rund 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr aus den USA. In Israel löste die Ankündigung Trumps Kritik und Sorgen über mögliche Folgen für Sicherheit und Staatsfinanzen aus. Einen schrittweisen Ausstieg aus der amerikanischen Militärhilfe hatte Netanjahu bereits zuvor angekündigt. In einem Interview des britischen Magazins The Economist sagte er im Januar, Israel wolle innerhalb der kommenden zehn Jahre vollständig auf die Unterstützung verzichten.
UN verärgert wegen Verzögerungen bei Gaza-Hilfen
Der Winter naht, zehntausende Palästinenser sitzen im vom Krieg weitgehend zerstörten Gazastreifen immer noch in dünnen Zelten: UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher warnt angesichts der anhaltenden Lieferblockaden für Wintermaterial vor weiteren Todesopfern - nun durch Kälte. Es dürfe keine Verzögerungen mehr geben, sagte er. „Beendet diese kollektive Bestrafung.“
Fletcher sagte weiter, erst habe es geheißen, man müsse die israelischen Wahlen abwarten, die Ende Oktober stattgefunden hatten. Jetzt werde man bis zur Regierungsbildung dort vertröstet. „Falls jemand Zweifel am humanitären Völkerrecht haben sollte: Dies ist keine akzeptable Rechtfertigung“, teilte Fletcher mit. Es stünden Menschenleben auf dem Spiel.
„Was das Ganze noch ärgerlicher macht, ist, dass die Menschen diesem unnötigen Risiko durch das Wetter ausgesetzt sind, das keine Gefahr darstellt, solange angemessene Unterkünfte zur Verfügung stehen. Und es wäre auch keine solche Gefahr, hätten wir ihnen angemessene Zelte und die notwendige Winterausrüstung zur Verfügung stellen können.“
Israel kontrolliert, welche Güter in den Gazastreifen gelangen. Die Vereinten Nationen warten nach Angaben von Fletcher auf Liefergenehmigungen für warme Kleidung, Decken, Bettzeug, bessere Unterkünfte und Heizungen. Ebenso müssten Generatoren, Benzin, Motoröl, Material für das Abpumpen von Wasser sowie Aufräumarbeiten endlich zugelassen werden. Bei Material begründet Israel die Verweigerung oft mit dem Argument, Terroristen könnten dies zu Angriffen auf israelische Soldaten nutzen.
Fletcher sagte weiter, erst habe es geheißen, man müsse die israelischen Wahlen abwarten, die Ende Oktober stattgefunden hatten. Jetzt werde man bis zur Regierungsbildung dort vertröstet. „Falls jemand Zweifel am humanitären Völkerrecht haben sollte: Dies ist keine akzeptable Rechtfertigung“, teilte Fletcher mit. Es stünden Menschenleben auf dem Spiel.
„Was das Ganze noch ärgerlicher macht, ist, dass die Menschen diesem unnötigen Risiko durch das Wetter ausgesetzt sind, das keine Gefahr darstellt, solange angemessene Unterkünfte zur Verfügung stehen. Und es wäre auch keine solche Gefahr, hätten wir ihnen angemessene Zelte und die notwendige Winterausrüstung zur Verfügung stellen können.“
Israel kontrolliert, welche Güter in den Gazastreifen gelangen. Die Vereinten Nationen warten nach Angaben von Fletcher auf Liefergenehmigungen für warme Kleidung, Decken, Bettzeug, bessere Unterkünfte und Heizungen. Ebenso müssten Generatoren, Benzin, Motoröl, Material für das Abpumpen von Wasser sowie Aufräumarbeiten endlich zugelassen werden. Bei Material begründet Israel die Verweigerung oft mit dem Argument, Terroristen könnten dies zu Angriffen auf israelische Soldaten nutzen.
Barbara Klimke
USA klagt drei mutmaßliche Iran-Helfer wegen Anschlägen an
Das US-Justizministerium hat drei angeblich von Iran unterstützte Männer wegen mutmaßlicher Beteiligung an Terroranschlägen unter anderem auf jüdische Gemeinden in Europa und den USA angeklagt. Ihnen wird ein Mitwirken an fast zwanzig Anschlägen und Anschlagsversuchen zur Last gelegt, wie das Ministerium mitteilte. Sie hätten versucht, die irakische und mit Iran verbündete Miliz Kataib Hisbollah und die Revolutionsgarden in Iran zu unterstützen.
So sollen sie im Hintergrund an Brandstiftung oder Sprengstoffaktionen mitgewirkt haben. Außerdem sollen die drei Männer an dem vereitelten Anschlagsplan auf den britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford, der auch von US-Streitkräften genutzt wird, beteiligt gewesen sein. Das Trio soll sich zum Zeitpunkt nicht in Großbritannien, sondern im Ausland aufgehalten und bei der Planung etwa mit Kontaktpersonen kommuniziert haben, heißt es weiter vom US-Justizministerium.
Ende September waren mehrere Männer nahe dem Militärstützpunkt aufgegriffen worden. Sie wurden der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt. Große Aufmerksamkeit erhielt der Fall auch, weil das Pentagon danach alle Langstreckenbomber von dem Stützpunkt abgezogen hatte; US-Präsident Donald Trump sprach damals von Bedrohungen, ohne Details zu nennen.
Bericht: Iran meldet Explosionen an Öltankern
Irans Revolutionsgarde hat Explosionen an zwei Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. Die Schiffe seien durch Detonationen und schwere Brände zum Stopp gezwungen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Revolutionsgarde. Die Öltanker hätten gegen iranische Vorschriften verstoßen und nicht genehmigte Routen in der wichtigen Meerenge gewählt. Eines der Schiffe sei auf eine Seemine gefahren. Unabhängig überprüfen ließ sich der Bericht zunächst nicht.
Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) berichtete am Dienstagnachmittag über einen Vorfall vor der omanischen Küste. Demnach wurde ein Tanker von einem unbekannten Projektil getroffen. Die Besatzung sei in Sicherheit. Ob es sich dabei um einen der beiden aus Iran berichteten Fälle handelte, blieb jedoch zunächst unklar.
Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Sie attackieren dabei in der Regel Öltanker und Frachter, die sich auf einer südlichen Route nahe der omanischen Küste befinden. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine dort zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Teheran will damit die USA und Präsident Donald Trump mit steigenden Energiepreisen unter Druck setzen.
Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) berichtete am Dienstagnachmittag über einen Vorfall vor der omanischen Küste. Demnach wurde ein Tanker von einem unbekannten Projektil getroffen. Die Besatzung sei in Sicherheit. Ob es sich dabei um einen der beiden aus Iran berichteten Fälle handelte, blieb jedoch zunächst unklar.
Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Sie attackieren dabei in der Regel Öltanker und Frachter, die sich auf einer südlichen Route nahe der omanischen Küste befinden. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine dort zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Teheran will damit die USA und Präsident Donald Trump mit steigenden Energiepreisen unter Druck setzen.
G-7-Kreise: US-Außenminister Rubio droht Iran mit „verheerenden“ Sanktionen
US-Außenminister Marco Rubio hat Angaben aus G-7-Kreisen zufolge mit weiteren „verheerenden“ wirtschaftlichen Konsequenzen für Iran gedroht. Washington habe andere Optionen als einen Krieg oder Zugeständnisse an Teheran, erklärte Rubio am Dienstag beim Treffen der Außenminister der sieben führenden westlichen Industriestaaten in Paris, wie vier Diplomaten der Nachrichtenagentur Reuters berichteten.
Rubio äußerte sich vor dem Hintergrund intensiver diplomatischer Bemühungen um ein Ende des Konflikts mit Iran. Zuvor war der katarische Ministerpräsident Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani überraschend nach Paris gereist, um mit Vertretern europäischer Staaten und Saudi-Arabiens zusammenzukommen. Er hatte am Montag mit US-Präsident Donald Trump über den Iran-Konflikt beraten. Trump sagte Reuters nach dem Treffen, Katar und Saudi-Arabien strebten eine friedliche Lösung an, die USA seien jedoch jederzeit zu Militärschlägen bereit. Zunächst wolle er nach Appellen aus der Region aber auf weitere Angriffe verzichten.
In den Gesprächen in Paris fand Rubio den Diplomaten zufolge scharfe Worte für die iranische Führung und bezeichnete sie als „Wahnsinnige“. Er betonte, dass die US-Sanktionen Teherans Möglichkeiten einschränkten, regionale Aktionen und verbündete Milizen zu finanzieren. Enge Trump-Berater wie Rubio, Stabschef Stephen Miller und Finanzminister Scott Bessent befürworten diesen Kurs in Washington. US-Vizepräsident J. D. Vance plädiere hingegen für ein Abkommen mit Iran, wie Insider berichteten. Trump sei jedoch vorerst überzeugt, dass eine tragfähige Vereinbarung nicht möglich sei.
Carim Soliman
Israelische Armee tötet 14-Jährigen im Westjordanland
Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein 14-Jähriger getötet worden. Das Gesundheitsministerium in Ramallah teilte mit, es sei von israelischen Behörden informiert worden, dass der Jugendliche am Montagabend in dem Dorf Burka nahe Nablus durch Schüsse der Armee getötet worden sei.
Die Soldaten hätten das Dorf durchsucht und die Leiche des Minderjährigen mitgenommen. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden zwei weitere Jugendliche verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
Die israelische Armee teilte mit, Soldaten hätten am Rande des Dorfes Burka mehrere Personen entdeckt, die Steine auf eine Straße werfen wollten, die von israelischen Fahrzeugen genutzt werde. In dem Gebiet habe es zuletzt wiederholt Steinwürfe auf israelische Autos gegeben. Die Soldaten hätten das Feuer eröffnet und mehrere Personen getroffen.
Die Soldaten hätten das Dorf durchsucht und die Leiche des Minderjährigen mitgenommen. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden zwei weitere Jugendliche verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
Die israelische Armee teilte mit, Soldaten hätten am Rande des Dorfes Burka mehrere Personen entdeckt, die Steine auf eine Straße werfen wollten, die von israelischen Fahrzeugen genutzt werde. In dem Gebiet habe es zuletzt wiederholt Steinwürfe auf israelische Autos gegeben. Die Soldaten hätten das Feuer eröffnet und mehrere Personen getroffen.
Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem Gaza-Krieg hat sich die Lage auch im Westjordanland weiter verschärft: Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden seither mehr als 1100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen getötet. Auch die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser hat deutlich zugenommen.
Israel besetzt das Westjordanland seit dem Sechstagekrieg 1967 völkerrechtswidrig. Mehr als 700 000 Israelis leben dort mittlerweile in illegalen Siedlungen neben rund drei Millionen Palästinensern.
Israel besetzt das Westjordanland seit dem Sechstagekrieg 1967 völkerrechtswidrig. Mehr als 700 000 Israelis leben dort mittlerweile in illegalen Siedlungen neben rund drei Millionen Palästinensern.
Anna Schimpp
Trump: Keine neuen Angriffe auf Iran geplant
US-Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit Iran für „effektiv vorüber“ erklärt. „Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer“, sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Katar tritt als ein Unterhändler in dem Konflikt auf. „Vor allem Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait und andere würden den Status quo bevorzugen“, hatte Trump zuvor auf Truth Social mitgeteilt.
Die Seeblockade gegen Iran werde aufrechterhalten, allerdings seien keine neuen Angriffe geplant, sagte Trump. Er hoffe darauf, bald ein Friedensabkommen vereinbaren zu können. „Aber falls wir wieder eingreifen müssen, sind wir voll einsatzbereit und stehen bereit.“ Das scheine derzeit aber unwahrscheinlich, hatte er zuvor auf Truth Social geschrieben.
Trump hatte neue Angriffe zuvor bereits als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet, das allerdings an Fortschritte in den Verhandlungen geknüpft. In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Trump nach den US-Parlamentswahlen eine Wiederaufnahme großangelegter Kampfhandlungen anordnen könnte.
Die Seeblockade gegen Iran werde aufrechterhalten, allerdings seien keine neuen Angriffe geplant, sagte Trump. Er hoffe darauf, bald ein Friedensabkommen vereinbaren zu können. „Aber falls wir wieder eingreifen müssen, sind wir voll einsatzbereit und stehen bereit.“ Das scheine derzeit aber unwahrscheinlich, hatte er zuvor auf Truth Social geschrieben.
Trump hatte neue Angriffe zuvor bereits als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet, das allerdings an Fortschritte in den Verhandlungen geknüpft. In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Trump nach den US-Parlamentswahlen eine Wiederaufnahme großangelegter Kampfhandlungen anordnen könnte.
Saudi-Arabien fängt auf Hauptstadt Riad abgefeuerte Huthi-Raketen ab
Die von Saudi-Arabien geführte Koalition im Jemen hat nach eigenen Angaben am Dienstag zwei auf die Hauptstadt Riad abgefeuerte Raketen der von Iran unterstützten Huthi-Miliz abgefangen und zerstört. Die Luftabwehr habe eine ballistische Rakete und einen Marschflugkörper abgeschossen, teilte die Koalition mit. In einer weiteren Mitteilung hieß es zudem, es sei auch eine auf die Südregion des Landes abgefeuerte ballistische Rakete abgewehrt worden. Der Süden Saudi-Arabiens, der an den Jemen grenzt, ist wiederholt Ziel von Raketen- und Drohnenangriffen der Huthi.
„Friedensrat macht sowohl Israel als auch die Hamas für die Notlage im Gazastreifen verantwortlich“
Der von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufene so genannte Friedensrat hat vor einer „unmittelbaren humanitären Notlage“ im Gazastreifen nach schweren saisonalen Überschwemmungen gewarnt. Dabei machte er sowohl Israel als auch die Hamas dafür verantwortlich, dass sie ihre Verpflichtungen im Rahmen eines ins Stocken geratenen Friedensprozesses nicht eingehalten hätten.
Zehntausende Zelte und Notunterkünfte in der Enklave seien nach starken Regenfällen überflutet worden, wodurch lebenswichtige Habseligkeiten beschädigt worden seien und vertriebene Familien der Kälte und unsicheren Bedingungen ausgesetzt seien, erklärte die Organisation in einer auf X veröffentlichten Stellungnahme.
Das von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufene „Board of Peace“ wurde im vergangenen Jahr gegründet, als Israel und die von Iran unterstützte militante Gruppe Hamas einem von den USA vermittelten Waffenstillstand zustimmten. Der Waffenstillstand wurde als erster Schritt des Plans der Trump-Regierung angesehen, den Gazastreifen wieder aufzubauen und den Rückzug der israelischen Streitkräfte – die rund 65 % des Gebiets kontrollieren – zu erreichen.
Israel und die USA fordern, dass die Hamas als ersten Schritt ihre Waffen abgeben muss. Die Hamas, die von Iran unterstützt und von den USA sowie der Europäischen Union als terroristische Organisation eingestuft wird, verlangt hingegen den Abzug der israelischen Truppen, bevor sie ihre Waffen abgibt.
Zehntausende Zelte und Notunterkünfte in der Enklave seien nach starken Regenfällen überflutet worden, wodurch lebenswichtige Habseligkeiten beschädigt worden seien und vertriebene Familien der Kälte und unsicheren Bedingungen ausgesetzt seien, erklärte die Organisation in einer auf X veröffentlichten Stellungnahme.
Das von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufene „Board of Peace“ wurde im vergangenen Jahr gegründet, als Israel und die von Iran unterstützte militante Gruppe Hamas einem von den USA vermittelten Waffenstillstand zustimmten. Der Waffenstillstand wurde als erster Schritt des Plans der Trump-Regierung angesehen, den Gazastreifen wieder aufzubauen und den Rückzug der israelischen Streitkräfte – die rund 65 % des Gebiets kontrollieren – zu erreichen.
Israel und die USA fordern, dass die Hamas als ersten Schritt ihre Waffen abgeben muss. Die Hamas, die von Iran unterstützt und von den USA sowie der Europäischen Union als terroristische Organisation eingestuft wird, verlangt hingegen den Abzug der israelischen Truppen, bevor sie ihre Waffen abgibt.
Trump: Iran-Krieg ist militärisch „effektiv vorüber“
US-Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit Iran für „effektiv vorüber“ erklärt. „Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer“, sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Katar tritt als ein Unterhändler in dem Konflikt auf. „Vor allem Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait und andere würden den Status quo bevorzugen“, hatte Trump zuvor auf Truth Social mitgeteilt.
Die Seeblockade gegen Iran werde aufrechterhalten, allerdings seien keine neuen Angriffe geplant, sagte Trump. Er hoffe darauf, bald ein Friedensabkommen vereinbaren zu können. „Aber falls wir wieder eingreifen müssen, sind wir voll einsatzbereit und stehen bereit.“ Das scheine derzeit aber unwahrscheinlich, hatte er zuvor auf Truth Social geschrieben.
Trump hatte neue Angriffe zuvor bereits als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet, das allerdings an Fortschritte in den Verhandlungen geknüpft. In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Trump nach den US-Parlamentswahlen eine Wiederaufnahme großangelegter Kampfhandlungen anordnen könnte.
Saudi-Arabien meldet Angriff auf wichtige Ölpipeline
Die wichtige Ost-West-Ölpipeline in Saudi-Arabien ist nach Angaben des Energieministeriums erneut Ziel eines Angriffs geworden. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen, das inzwischen gelöscht worden sei, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf einen Vertreter des Ministeriums. Der Angriff sei in der Medina-Region im Westen des Königreichs erfolgt.
Es habe weder Verletzte noch Auswirkungen auf den Betrieb der Pipeline gegeben. Einsatzkräfte und technische Spezialteams hätten unmittelbar nach dem Angriff mit den notwendigen Maßnahmen begonnen, um den Ort des Vorfalls abzusichern, hieß es weiter.
Von wem der Angriff ausging, führte Saudi-Arabien zunächst nicht weiter aus. Das saudische Außenministerium hatte einen vorigen Angriff auf die Pipeline proiranischen Milizen aus dem Irak zugeschrieben. Auch die Huthi greifen im Zuge einer jüngsten Eskalation im Bürgerkrieg in Jemen immer wieder in Saudi-Arabien an.
Die Ost-West-Pipeline, durch die unter Umgehung der faktisch blockierten Straße von Hormus große Mengen Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer transportiert werden können, wurde nach Angriffen Mitte September eine Zeit lang stillgelegt. Sie ist aktuell aber wieder in Betrieb.
Inspekteure besuchen Atomkraftwerk Buschehr in Iran
Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sind nach iranischen Angaben für Inspektionen in das Land gereist. Vor wenigen Tagen hätten sie das Kernkraftwerk Buschehr im Süden des Landes inspiziert, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Zuletzt war eine Delegation der IAEA im Juni in der Hafenstadt, wo Irans einziges Atomkraft steht.
Baghai verteidigte Irans Entscheidung, die IAEA-Inspektionen nach Kriegsbeginn massiv eingeschränkt zu haben. „Wir haben unsere Verpflichtungen nicht ausgesetzt. Vielmehr wurden uns von anderen Parteien bestimmte Umstände aufgezwungen“, sagte er mit Blick auf die israelisch-amerikanischen Bombardierungen, die auch auf Nuklearanlagen zielten. Westlichen Diplomaten zufolge wären Inspektionen des hoch angereicherten Urans und der kriegsbeschädigten Atomanlagen wichtiger als im Atomkraftwerk Buschehr.
Baghai verteidigte Irans Entscheidung, die IAEA-Inspektionen nach Kriegsbeginn massiv eingeschränkt zu haben. „Wir haben unsere Verpflichtungen nicht ausgesetzt. Vielmehr wurden uns von anderen Parteien bestimmte Umstände aufgezwungen“, sagte er mit Blick auf die israelisch-amerikanischen Bombardierungen, die auch auf Nuklearanlagen zielten. Westlichen Diplomaten zufolge wären Inspektionen des hoch angereicherten Urans und der kriegsbeschädigten Atomanlagen wichtiger als im Atomkraftwerk Buschehr.
Carim Soliman
Weißes Haus: Trump berät mit Katar über Iran-Konflikt
US-Präsident Donald Trump wird sich nach Angaben des Weißen Hauses mit dem katarischen Ministerpräsidenten Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani zu Gesprächen über den Konflikt mit Iran treffen. Katar vermittelt im Streit zwischen Washington und Teheran. US-Außenminister Marco Rubio zufolge gibt es bei den Verhandlungen kaum Fortschritte. Er bezeichnet die Forderungen Irans als inakzeptabel und unrealistisch. Trump hält neue Militärschläge gegen Iran bei diplomatischen Fortschritten für sehr unwahrscheinlich, warnt aber zugleich vor möglichen Angriffen auf die Infrastruktur des Landes im Falle eines Scheiterns.