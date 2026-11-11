USA klagt drei mutmaßliche Iran-Helfer wegen Anschlägen an

Das US-Justizministerium hat drei angeblich von Iran unterstützte Männer wegen mutmaßlicher Beteiligung an Terroranschlägen unter anderem auf jüdische Gemeinden in Europa und den USA angeklagt. Ihnen wird ein Mitwirken an fast zwanzig Anschlägen und Anschlagsversuchen zur Last gelegt, wie das Ministerium mitteilte. Sie hätten versucht, die irakische und mit Iran verbündete Miliz Kataib Hisbollah und die Revolutionsgarden in Iran zu unterstützen.





So sollen sie im Hintergrund an Brandstiftung oder Sprengstoffaktionen mitgewirkt haben. Außerdem sollen die drei Männer an dem vereitelten Anschlagsplan auf den britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford, der auch von US-Streitkräften genutzt wird, beteiligt gewesen sein. Das Trio soll sich zum Zeitpunkt nicht in Großbritannien, sondern im Ausland aufgehalten und bei der Planung etwa mit Kontaktpersonen kommuniziert haben, heißt es weiter vom US-Justizministerium.





Ende September waren mehrere Männer nahe dem Militärstützpunkt aufgegriffen worden. Sie wurden der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt. Große Aufmerksamkeit erhielt der Fall auch, weil das Pentagon danach alle Langstreckenbomber von dem Stützpunkt abgezogen hatte; US-Präsident Donald Trump sprach damals von Bedrohungen, ohne Details zu nennen.