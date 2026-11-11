Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump: Keine neuen Angriffe auf Iran geplant
Trump: Iran-Krieg ist militärisch „effektiv vorüber“
Rubio: Nicht an Schwelle zu Durchbruch in Iran-Gesprächen
Eisenkot: Israel „an extrem gefährlichem Punkt“
Huthi greifen Wolkenkratzer im Zentrum von Riad an
Eisenkot: Israel „an extrem gefährlichem Punkt“
Gadi Eisenkot hat eine neue Führung versprochen, die Israel aus einer tiefen Krise herausführen solle. Der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar sieht das Land an einem der gefährlichsten Punkte, den die israelische Demokratie je erlebt habe. Versuche zur Delegitimierung der Demokratie und das wachsende Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen hätten das Land an einen „extrem gefährlichen Punkt“ gebracht, sagte Eisenkot israelischen Medien zufolge. Er wolle alle Teile der Gesellschaft vertreten und sich dafür einsetzen, dass Israel „wieder sichere Ufer erreicht und zu mentaler Gesundheit zurückfindet“. Zuvor hatte Präsident Isaac Herzog Eisenkot mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt.
„Wir befinden uns im Notstand und nähern uns einem Punkt ohne Wiederkehr für den Staat Israel“, sagte der ehemalige Generalstabschef. Er rief zur Bildung einer Notstandsregierung auf. Das werde „kreative und unkonventionelle politische Schritte“ erfordern. Er strecke allen Parteien und ihren Vertretern die Hand aus: „Meine Tür steht offen.“
Weiter sagte der 66-Jährige, offenbar mit Blick auf den bisherigen rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seine Anhänger: Wer versuche, die Regierungsbildung aus persönlichen Gründen zu verhindern, werde als jemand in die Geschichte eingehen, „der Israel in seiner Stunde der Not nicht gerettet hat“. Drei Jahre nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Gaza-Krieg ist Israel international zunehmend isoliert und innenpolitisch tief gespalten.
„Wir befinden uns im Notstand und nähern uns einem Punkt ohne Wiederkehr für den Staat Israel“, sagte der ehemalige Generalstabschef. Er rief zur Bildung einer Notstandsregierung auf. Das werde „kreative und unkonventionelle politische Schritte“ erfordern. Er strecke allen Parteien und ihren Vertretern die Hand aus: „Meine Tür steht offen.“
Weiter sagte der 66-Jährige, offenbar mit Blick auf den bisherigen rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seine Anhänger: Wer versuche, die Regierungsbildung aus persönlichen Gründen zu verhindern, werde als jemand in die Geschichte eingehen, „der Israel in seiner Stunde der Not nicht gerettet hat“. Drei Jahre nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Gaza-Krieg ist Israel international zunehmend isoliert und innenpolitisch tief gespalten.
Barbara Klimke
USA klagt drei mutmaßliche Iran-Helfer wegen Anschlägen an
Das US-Justizministerium hat drei angeblich von Iran unterstützte Männer wegen mutmaßlicher Beteiligung an Terroranschlägen unter anderem auf jüdische Gemeinden in Europa und den USA angeklagt. Ihnen wird ein Mitwirken an fast zwanzig Anschlägen und Anschlagsversuchen zur Last gelegt, wie das Ministerium mitteilte. Sie hätten versucht, die irakische und mit Iran verbündete Miliz Kataib Hisbollah und die Revolutionsgarden in Iran zu unterstützen.
So sollen sie im Hintergrund an Brandstiftung oder Sprengstoffaktionen mitgewirkt haben. Außerdem sollen die drei Männer an dem vereitelten Anschlagsplan auf den britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Fairford, der auch von US-Streitkräften genutzt wird, beteiligt gewesen sein. Das Trio soll sich zum Zeitpunkt nicht in Großbritannien, sondern im Ausland aufgehalten und bei der Planung etwa mit Kontaktpersonen kommuniziert haben, heißt es weiter vom US-Justizministerium.
Ende September waren mehrere Männer nahe dem Militärstützpunkt aufgegriffen worden. Sie wurden der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt. Große Aufmerksamkeit erhielt der Fall auch, weil das Pentagon danach alle Langstreckenbomber von dem Stützpunkt abgezogen hatte; US-Präsident Donald Trump sprach damals von Bedrohungen, ohne Details zu nennen.
Bericht: Iran meldet Explosionen an Öltankern
Irans Revolutionsgarde hat Explosionen an zwei Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. Die Schiffe seien durch Detonationen und schwere Brände zum Stopp gezwungen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Revolutionsgarde. Die Öltanker hätten gegen iranische Vorschriften verstoßen und nicht genehmigte Routen in der wichtigen Meerenge gewählt. Eines der Schiffe sei auf eine Seemine gefahren. Unabhängig überprüfen ließ sich der Bericht zunächst nicht.
Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) berichtete am Dienstagnachmittag über einen Vorfall vor der omanischen Küste. Demnach wurde ein Tanker von einem unbekannten Projektil getroffen. Die Besatzung sei in Sicherheit. Ob es sich dabei um einen der beiden aus Iran berichteten Fälle handelte, blieb jedoch zunächst unklar.
Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Sie attackieren dabei in der Regel Öltanker und Frachter, die sich auf einer südlichen Route nahe der omanischen Küste befinden. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine dort zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Teheran will damit die USA und Präsident Donald Trump mit steigenden Energiepreisen unter Druck setzen.
Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) berichtete am Dienstagnachmittag über einen Vorfall vor der omanischen Küste. Demnach wurde ein Tanker von einem unbekannten Projektil getroffen. Die Besatzung sei in Sicherheit. Ob es sich dabei um einen der beiden aus Iran berichteten Fälle handelte, blieb jedoch zunächst unklar.
Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Sie attackieren dabei in der Regel Öltanker und Frachter, die sich auf einer südlichen Route nahe der omanischen Küste befinden. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine dort zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Teheran will damit die USA und Präsident Donald Trump mit steigenden Energiepreisen unter Druck setzen.
G-7-Kreise: US-Außenminister Rubio droht Iran mit „verheerenden“ Sanktionen
US-Außenminister Marco Rubio hat Angaben aus G-7-Kreisen zufolge mit weiteren „verheerenden“ wirtschaftlichen Konsequenzen für Iran gedroht. Washington habe andere Optionen als einen Krieg oder Zugeständnisse an Teheran, erklärte Rubio am Dienstag beim Treffen der Außenminister der sieben führenden westlichen Industriestaaten in Paris, wie vier Diplomaten der Nachrichtenagentur Reuters berichteten.
Rubio äußerte sich vor dem Hintergrund intensiver diplomatischer Bemühungen um ein Ende des Konflikts mit Iran. Zuvor war der katarische Ministerpräsident Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani überraschend nach Paris gereist, um mit Vertretern europäischer Staaten und Saudi-Arabiens zusammenzukommen. Er hatte am Montag mit US-Präsident Donald Trump über den Iran-Konflikt beraten. Trump sagte Reuters nach dem Treffen, Katar und Saudi-Arabien strebten eine friedliche Lösung an, die USA seien jedoch jederzeit zu Militärschlägen bereit. Zunächst wolle er nach Appellen aus der Region aber auf weitere Angriffe verzichten.
In den Gesprächen in Paris fand Rubio den Diplomaten zufolge scharfe Worte für die iranische Führung und bezeichnete sie als „Wahnsinnige“. Er betonte, dass die US-Sanktionen Teherans Möglichkeiten einschränkten, regionale Aktionen und verbündete Milizen zu finanzieren. Enge Trump-Berater wie Rubio, Stabschef Stephen Miller und Finanzminister Scott Bessent befürworten diesen Kurs in Washington. US-Vizepräsident J. D. Vance plädiere hingegen für ein Abkommen mit Iran, wie Insider berichteten. Trump sei jedoch vorerst überzeugt, dass eine tragfähige Vereinbarung nicht möglich sei.
Carim Soliman
Israelische Armee tötet 14-Jährigen im Westjordanland
Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein 14-Jähriger getötet worden. Das Gesundheitsministerium in Ramallah teilte mit, es sei von israelischen Behörden informiert worden, dass der Jugendliche am Montagabend in dem Dorf Burka nahe Nablus durch Schüsse der Armee getötet worden sei.
Die Soldaten hätten das Dorf durchsucht und die Leiche des Minderjährigen mitgenommen. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden zwei weitere Jugendliche verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
Die israelische Armee teilte mit, Soldaten hätten am Rande des Dorfes Burka mehrere Personen entdeckt, die Steine auf eine Straße werfen wollten, die von israelischen Fahrzeugen genutzt werde. In dem Gebiet habe es zuletzt wiederholt Steinwürfe auf israelische Autos gegeben. Die Soldaten hätten das Feuer eröffnet und mehrere Personen getroffen.
Die Soldaten hätten das Dorf durchsucht und die Leiche des Minderjährigen mitgenommen. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden zwei weitere Jugendliche verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
Die israelische Armee teilte mit, Soldaten hätten am Rande des Dorfes Burka mehrere Personen entdeckt, die Steine auf eine Straße werfen wollten, die von israelischen Fahrzeugen genutzt werde. In dem Gebiet habe es zuletzt wiederholt Steinwürfe auf israelische Autos gegeben. Die Soldaten hätten das Feuer eröffnet und mehrere Personen getroffen.
Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem Gaza-Krieg hat sich die Lage auch im Westjordanland weiter verschärft: Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden seither mehr als 1100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen getötet. Auch die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser hat deutlich zugenommen.
Israel besetzt das Westjordanland seit dem Sechstagekrieg 1967 völkerrechtswidrig. Mehr als 700 000 Israelis leben dort mittlerweile in illegalen Siedlungen neben rund drei Millionen Palästinensern.
Israel besetzt das Westjordanland seit dem Sechstagekrieg 1967 völkerrechtswidrig. Mehr als 700 000 Israelis leben dort mittlerweile in illegalen Siedlungen neben rund drei Millionen Palästinensern.
Anna Schimpp
Trump: Keine neuen Angriffe auf Iran geplant
US-Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit Iran für „effektiv vorüber“ erklärt. „Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer“, sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Katar tritt als ein Unterhändler in dem Konflikt auf. „Vor allem Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait und andere würden den Status quo bevorzugen“, hatte Trump zuvor auf Truth Social mitgeteilt.
Die Seeblockade gegen Iran werde aufrechterhalten, allerdings seien keine neuen Angriffe geplant, sagte Trump. Er hoffe darauf, bald ein Friedensabkommen vereinbaren zu können. „Aber falls wir wieder eingreifen müssen, sind wir voll einsatzbereit und stehen bereit.“ Das scheine derzeit aber unwahrscheinlich, hatte er zuvor auf Truth Social geschrieben.
Trump hatte neue Angriffe zuvor bereits als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet, das allerdings an Fortschritte in den Verhandlungen geknüpft. In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Trump nach den US-Parlamentswahlen eine Wiederaufnahme großangelegter Kampfhandlungen anordnen könnte.
Die Seeblockade gegen Iran werde aufrechterhalten, allerdings seien keine neuen Angriffe geplant, sagte Trump. Er hoffe darauf, bald ein Friedensabkommen vereinbaren zu können. „Aber falls wir wieder eingreifen müssen, sind wir voll einsatzbereit und stehen bereit.“ Das scheine derzeit aber unwahrscheinlich, hatte er zuvor auf Truth Social geschrieben.
Trump hatte neue Angriffe zuvor bereits als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet, das allerdings an Fortschritte in den Verhandlungen geknüpft. In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Trump nach den US-Parlamentswahlen eine Wiederaufnahme großangelegter Kampfhandlungen anordnen könnte.
Saudi-Arabien fängt auf Hauptstadt Riad abgefeuerte Huthi-Raketen ab
Die von Saudi-Arabien geführte Koalition im Jemen hat nach eigenen Angaben am Dienstag zwei auf die Hauptstadt Riad abgefeuerte Raketen der von Iran unterstützten Huthi-Miliz abgefangen und zerstört. Die Luftabwehr habe eine ballistische Rakete und einen Marschflugkörper abgeschossen, teilte die Koalition mit. In einer weiteren Mitteilung hieß es zudem, es sei auch eine auf die Südregion des Landes abgefeuerte ballistische Rakete abgewehrt worden. Der Süden Saudi-Arabiens, der an den Jemen grenzt, ist wiederholt Ziel von Raketen- und Drohnenangriffen der Huthi.
„Friedensrat macht sowohl Israel als auch die Hamas für die Notlage im Gazastreifen verantwortlich“
Der von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufene so genannte Friedensrat hat vor einer „unmittelbaren humanitären Notlage“ im Gazastreifen nach schweren saisonalen Überschwemmungen gewarnt. Dabei machte er sowohl Israel als auch die Hamas dafür verantwortlich, dass sie ihre Verpflichtungen im Rahmen eines ins Stocken geratenen Friedensprozesses nicht eingehalten hätten.
Zehntausende Zelte und Notunterkünfte in der Enklave seien nach starken Regenfällen überflutet worden, wodurch lebenswichtige Habseligkeiten beschädigt worden seien und vertriebene Familien der Kälte und unsicheren Bedingungen ausgesetzt seien, erklärte die Organisation in einer auf X veröffentlichten Stellungnahme.
Das von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufene „Board of Peace“ wurde im vergangenen Jahr gegründet, als Israel und die von Iran unterstützte militante Gruppe Hamas einem von den USA vermittelten Waffenstillstand zustimmten. Der Waffenstillstand wurde als erster Schritt des Plans der Trump-Regierung angesehen, den Gazastreifen wieder aufzubauen und den Rückzug der israelischen Streitkräfte – die rund 65 % des Gebiets kontrollieren – zu erreichen.
Israel und die USA fordern, dass die Hamas als ersten Schritt ihre Waffen abgeben muss. Die Hamas, die von Iran unterstützt und von den USA sowie der Europäischen Union als terroristische Organisation eingestuft wird, verlangt hingegen den Abzug der israelischen Truppen, bevor sie ihre Waffen abgibt.
Zehntausende Zelte und Notunterkünfte in der Enklave seien nach starken Regenfällen überflutet worden, wodurch lebenswichtige Habseligkeiten beschädigt worden seien und vertriebene Familien der Kälte und unsicheren Bedingungen ausgesetzt seien, erklärte die Organisation in einer auf X veröffentlichten Stellungnahme.
Das von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufene „Board of Peace“ wurde im vergangenen Jahr gegründet, als Israel und die von Iran unterstützte militante Gruppe Hamas einem von den USA vermittelten Waffenstillstand zustimmten. Der Waffenstillstand wurde als erster Schritt des Plans der Trump-Regierung angesehen, den Gazastreifen wieder aufzubauen und den Rückzug der israelischen Streitkräfte – die rund 65 % des Gebiets kontrollieren – zu erreichen.
Israel und die USA fordern, dass die Hamas als ersten Schritt ihre Waffen abgeben muss. Die Hamas, die von Iran unterstützt und von den USA sowie der Europäischen Union als terroristische Organisation eingestuft wird, verlangt hingegen den Abzug der israelischen Truppen, bevor sie ihre Waffen abgibt.
Trump: Iran-Krieg ist militärisch „effektiv vorüber“
US-Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit Iran für „effektiv vorüber“ erklärt. „Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer“, sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Katar tritt als ein Unterhändler in dem Konflikt auf. „Vor allem Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait und andere würden den Status quo bevorzugen“, hatte Trump zuvor auf Truth Social mitgeteilt.
Die Seeblockade gegen Iran werde aufrechterhalten, allerdings seien keine neuen Angriffe geplant, sagte Trump. Er hoffe darauf, bald ein Friedensabkommen vereinbaren zu können. „Aber falls wir wieder eingreifen müssen, sind wir voll einsatzbereit und stehen bereit.“ Das scheine derzeit aber unwahrscheinlich, hatte er zuvor auf Truth Social geschrieben.
Trump hatte neue Angriffe zuvor bereits als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet, das allerdings an Fortschritte in den Verhandlungen geknüpft. In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Trump nach den US-Parlamentswahlen eine Wiederaufnahme großangelegter Kampfhandlungen anordnen könnte.
Saudi-Arabien meldet Angriff auf wichtige Ölpipeline
Die wichtige Ost-West-Ölpipeline in Saudi-Arabien ist nach Angaben des Energieministeriums erneut Ziel eines Angriffs geworden. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen, das inzwischen gelöscht worden sei, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf einen Vertreter des Ministeriums. Der Angriff sei in der Medina-Region im Westen des Königreichs erfolgt.
Es habe weder Verletzte noch Auswirkungen auf den Betrieb der Pipeline gegeben. Einsatzkräfte und technische Spezialteams hätten unmittelbar nach dem Angriff mit den notwendigen Maßnahmen begonnen, um den Ort des Vorfalls abzusichern, hieß es weiter.
Von wem der Angriff ausging, führte Saudi-Arabien zunächst nicht weiter aus. Das saudische Außenministerium hatte einen vorigen Angriff auf die Pipeline proiranischen Milizen aus dem Irak zugeschrieben. Auch die Huthi greifen im Zuge einer jüngsten Eskalation im Bürgerkrieg in Jemen immer wieder in Saudi-Arabien an.
Die Ost-West-Pipeline, durch die unter Umgehung der faktisch blockierten Straße von Hormus große Mengen Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer transportiert werden können, wurde nach Angriffen Mitte September eine Zeit lang stillgelegt. Sie ist aktuell aber wieder in Betrieb.
Inspekteure besuchen Atomkraftwerk Buschehr in Iran
Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sind nach iranischen Angaben für Inspektionen in das Land gereist. Vor wenigen Tagen hätten sie das Kernkraftwerk Buschehr im Süden des Landes inspiziert, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Zuletzt war eine Delegation der IAEA im Juni in der Hafenstadt, wo Irans einziges Atomkraft steht.
Baghai verteidigte Irans Entscheidung, die IAEA-Inspektionen nach Kriegsbeginn massiv eingeschränkt zu haben. „Wir haben unsere Verpflichtungen nicht ausgesetzt. Vielmehr wurden uns von anderen Parteien bestimmte Umstände aufgezwungen“, sagte er mit Blick auf die israelisch-amerikanischen Bombardierungen, die auch auf Nuklearanlagen zielten. Westlichen Diplomaten zufolge wären Inspektionen des hoch angereicherten Urans und der kriegsbeschädigten Atomanlagen wichtiger als im Atomkraftwerk Buschehr.
Baghai verteidigte Irans Entscheidung, die IAEA-Inspektionen nach Kriegsbeginn massiv eingeschränkt zu haben. „Wir haben unsere Verpflichtungen nicht ausgesetzt. Vielmehr wurden uns von anderen Parteien bestimmte Umstände aufgezwungen“, sagte er mit Blick auf die israelisch-amerikanischen Bombardierungen, die auch auf Nuklearanlagen zielten. Westlichen Diplomaten zufolge wären Inspektionen des hoch angereicherten Urans und der kriegsbeschädigten Atomanlagen wichtiger als im Atomkraftwerk Buschehr.
Carim Soliman
Weißes Haus: Trump berät mit Katar über Iran-Konflikt
US-Präsident Donald Trump wird sich nach Angaben des Weißen Hauses mit dem katarischen Ministerpräsidenten Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani zu Gesprächen über den Konflikt mit Iran treffen. Katar vermittelt im Streit zwischen Washington und Teheran. US-Außenminister Marco Rubio zufolge gibt es bei den Verhandlungen kaum Fortschritte. Er bezeichnet die Forderungen Irans als inakzeptabel und unrealistisch. Trump hält neue Militärschläge gegen Iran bei diplomatischen Fortschritten für sehr unwahrscheinlich, warnt aber zugleich vor möglichen Angriffen auf die Infrastruktur des Landes im Falle eines Scheiterns.
Rubio: Nicht an Schwelle zu Durchbruch in Iran-Gesprächen
Nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio ist bei Verhandlungen zu einem Ende des Iran-Kriegs keine Einigung in Sicht. Er habe keine Fortschritte mitzuteilen, sagte Rubio vor Journalisten in Washington. Iranische Forderungen seien „nicht einfach nur inakzeptabel, sondern in manchen Fällen auch empörend, lachhaft und wirklich unrealistisch“ gewesen. Er würde nicht sagen, dass man „an der Schwelle zu einem Durchbruch“ stehe.
Präsident Donald Trump hatte zuvor gesagt, er glaube nicht, dass neue großangelegte Angriffe in Iran notwendig seien, da das Land wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand stehe. Solange es Fortschritte bei Verhandlungen gebe, seien neue US-Attacken „höchst unwahrscheinlich“, betonte Trump in einem CNN-Telefoninterview.
In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach die USA nach der Kongresswahl am 3. November die Angriffe in Iran wieder aufnehmen könnten. Trumps Republikaner verloren bei der Abstimmung die Mehrheit in beiden Parlamentskammern, auch wegen Preissteigerungen infolge des Iran-Kriegs.
Rubio sagte, Trump strebe stets an, Probleme auf diplomatischem Wege zu lösen. „Manchmal ist das unglücklicherweise nicht möglich.“ Trump trifft am Montag in Washington den katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Katar tritt als ein Unterhändler in dem Konflikt auf.
Präsident Donald Trump hatte zuvor gesagt, er glaube nicht, dass neue großangelegte Angriffe in Iran notwendig seien, da das Land wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand stehe. Solange es Fortschritte bei Verhandlungen gebe, seien neue US-Attacken „höchst unwahrscheinlich“, betonte Trump in einem CNN-Telefoninterview.
In den vergangenen Wochen hatte es Medienberichte gegeben, wonach die USA nach der Kongresswahl am 3. November die Angriffe in Iran wieder aufnehmen könnten. Trumps Republikaner verloren bei der Abstimmung die Mehrheit in beiden Parlamentskammern, auch wegen Preissteigerungen infolge des Iran-Kriegs.
Rubio sagte, Trump strebe stets an, Probleme auf diplomatischem Wege zu lösen. „Manchmal ist das unglücklicherweise nicht möglich.“ Trump trifft am Montag in Washington den katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Katar tritt als ein Unterhändler in dem Konflikt auf.
US-Militär ergänzt Iran-Seeblockade mit Maßnahmen an Land
Die USA wollen Iran zusätzlich zur Seeblockade der Häfen weitere Lieferwege abschneiden. Dazu hat das Regionalkommando Centcom des US-Militärs eine Einsatzgruppe gebildet, die unter anderem Waffenlieferungen über das Festland sowie über das Kaspische Meer unterbinden soll. Präsident Donald Trump verkündete, die Taskforce mit dem Namen „Iron Gate“ (Eisernes Tor) sei bereits aktiv. „Sehr wenig“ könne nach Iran gelangen oder das Land verlassen, teilte der US-Präsident auf der Plattform Truth Social mit.
Die US-Regierung betrachtet die Seeblockade als Weg, Iran wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Ziel ist vor allem, Einnahmen aus iranischen Ölexporten versiegen zu lassen. Mit den Maßnahmen auf dem Festland und dem Kaspischen Meer will man laut Centcom etwa Lieferungen von Technologie verhindern, die auch militärisch eingesetzt werden könne.
Huthi greifen Wolkenkratzer im Zentrum von Riad an
Die Huthi-Miliz hat im Zentrum der saudischen Hauptstadt Riad einen bekannten Wolkenkratzer angegriffen. Das Verwaltungsgebäude des staatlichen Ölkonzerns Aramco sei getroffen worden, teilte das saudische Energieministerium mit. Trümmerteile seien auf das Gebäude gefallen und hätten „begrenzten Schaden“ verursacht, hieß es. Tote oder Verletzte habe es nicht gegeben.
Im Internet kursierte ein Video, das schwere Schäden am Aramco-Tower im Zentrum von Riad zeigen soll. Demnach wurde die Glasfassade über mehrere Stockwerke bei einem Angriff zerstört. Das 34 Stockwerke hohe Gebäude ist im Besitz Aramcos und liegt im zentralen Geschäftsbezirk von Riad. Dort stehen die bekanntesten Wolkenkratzer der Stadt.
Liegenschaften des Ölkonzerns wurden immer wieder Ziel von Huthi-Angriffen, die ihre Attacken auf Saudi-Arabien in den vergangenen Monaten noch deutlich verstärkt haben. Sie nehmen dabei unter anderem Flughäfen und Öl-Infrastruktur ins Visier. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition zum Kampf gegen die Huthi teilte mit, Drohnen und Marschflugkörper seien in Riad sowie im Süden des Landes abgefangen worden. Der saudische Zivilschutz gab unter anderem für die Hauptstadt erneut Warnungen heraus.
Saudi-Arabien setzte seine Luftangriffe in Jemen nach Huthi-Angaben ebenfalls fort. Dort stieg die Zahl der Todesopfer nach einem Luftangriff in Sanaa auf 33, wie ein Sprecher des von den Huthi kontrollierten Gesundheitsministeriums mitteilte. Unter den Todesopfern seien 13 Kinder. 39 weitere Menschen seien verletzt worden.
Im Internet kursierte ein Video, das schwere Schäden am Aramco-Tower im Zentrum von Riad zeigen soll. Demnach wurde die Glasfassade über mehrere Stockwerke bei einem Angriff zerstört. Das 34 Stockwerke hohe Gebäude ist im Besitz Aramcos und liegt im zentralen Geschäftsbezirk von Riad. Dort stehen die bekanntesten Wolkenkratzer der Stadt.
Liegenschaften des Ölkonzerns wurden immer wieder Ziel von Huthi-Angriffen, die ihre Attacken auf Saudi-Arabien in den vergangenen Monaten noch deutlich verstärkt haben. Sie nehmen dabei unter anderem Flughäfen und Öl-Infrastruktur ins Visier. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition zum Kampf gegen die Huthi teilte mit, Drohnen und Marschflugkörper seien in Riad sowie im Süden des Landes abgefangen worden. Der saudische Zivilschutz gab unter anderem für die Hauptstadt erneut Warnungen heraus.
Saudi-Arabien setzte seine Luftangriffe in Jemen nach Huthi-Angaben ebenfalls fort. Dort stieg die Zahl der Todesopfer nach einem Luftangriff in Sanaa auf 33, wie ein Sprecher des von den Huthi kontrollierten Gesundheitsministeriums mitteilte. Unter den Todesopfern seien 13 Kinder. 39 weitere Menschen seien verletzt worden.