Libanon: Mindestens acht Tote bei israelischem Angriff auf Hafenstadt Tyros

Bei einem israelischen Luftangriff ​auf die historische Hafenstadt Tyros in Südlibanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens acht Menschen getötet und 32 weitere Personen verletzt worden. Dem Ministerium und staatlichen Medien zufolge traf die ​Rakete den östlichen Rand der Stadt. Dies sei einer der folgenschwersten israelischen Angriffe auf Tyros seit ⁠dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz am 2. März, hieß es weiter. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach ​Überlebenden.



Das israelische Militär hatte vor dem Angriff erstmals eine Evakuierungsaufforderung ‌für das gesamte Stadtgebiet erlassen. Dabei rief es ausdrücklich auch die Bewohner und Verbliebenen in den christlichen Teilen der Stadt zur Flucht auf. Viele Menschen hatten dort in den vergangenen Tagen Zuflucht gesucht, nachdem die restlichen Teile der Stadt bereits immer wieder unter Beschuss gestanden hatten. Christen in Libanon stehen der Hisbollah zum Teil ablehnend gegenüber. Die ​israelische Armee hatte der von Iran unterstützten Miliz vorgeworfen, Kämpfer würden sich in dem Gebiet vor Angriffen verstecken.



Israel und Libanon hatten sich vergangene Woche auf einen neuen Plan zur Umsetzung einer bisher unwirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Vereinbarung sieht das Einstellen der gegenseitigen Angriffe vor, den Rückzug der Hisbollah bis hinter den Litani-Fluss, also etwa 30 Kilometer hinter die israelische Grenze, und eine Entwaffnung der Hisbollah vor.



Die von Iran unterstützte Organisation hat den Bedingungen nicht zugestimmt. Auch Israel will den Beschuss gegen die Schiitenmiliz in Südlibanon nach eigenen Angaben fortsetzen. Es wertet allein die Präsenz von Hisbollah-Kämpfern im Gebiet südlich des Litani-Flusses als De-facto-Verstoß gegen die Waffenruhe. Das israelische Militär ist weiterhin mit Truppen in Libanon präsent und rückte zuletzt auch immer weiter vor.