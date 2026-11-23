Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Bericht: Iranische Sängerin nach Urteil ausgepeitscht
Saudi-Arabien fängt Raketen auf Riad ab
Israel: Eisenkot bringt Minderheitsregierung ins Spiel
Pentagon: Iran-Krieg kostete bislang 48,3 Milliarden Dollar
Israels Armee meldet neuen Vorstoß im Gazastreifen
Bericht: Iranische Sängerin nach Urteil ausgepeitscht
In Iran hat die Justiz eine Sängerin einem Medienbericht zufolge auspeitschen lassen. Die Strafe von 74 Peitschenhieben gegen Parastu Ahmadi und vier weitere Beteiligte ihres Online-Konzerts sei heute vollstreckt worden, berichtete das Portal Emtedad unter Berufung auf ihren Anwalt. Ein Gericht hatte das Urteil im Sommer für ihren viralen Netzauftritt verhängt.
Ahmadi hatte im Dezember 2024 ein Konzert mit ihrer Band aus einer Karawanserei auf Youtube gestreamt und damit gegen mehrere iranische Gesetze verstoßen. Öffentliche Auftritte von Sängerinnen sind in der Islamischen Republik nicht erlaubt, zudem trat Ahmadi ohne Kopftuch und in einem Kleid auf. Eine Aufnahme des Konzertes zählt derzeit bei Youtube mehr als drei Millionen Aufrufe.
Die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) kritisierte die Vollstreckung scharf. „Die Auspeitschung ist eine grausame und erniedrigende Strafe, die gegen das Verbot der Folter und anderer Formen der Misshandlung verstößt“, hieß es in einer Reaktion auf X. Das Musizieren und die Wahl der Kleidung dürften nicht mit körperlicher Bestrafung beantwortet werden, schrieben die Aktivisten weiter.
Peitschenhiebe verursachen extreme Schmerzen und können tiefe Wunden, schwere Gewebeschäden und dauerhafte Narben hinterlassen. Auch Nerven und Muskeln können nachhaltig geschädigt werden. Hinzu kommen oft schwere psychische Belastungen, die langfristig zu Angststörungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen führen können.
Ahmadi hatte im Dezember 2024 ein Konzert mit ihrer Band aus einer Karawanserei auf Youtube gestreamt und damit gegen mehrere iranische Gesetze verstoßen. Öffentliche Auftritte von Sängerinnen sind in der Islamischen Republik nicht erlaubt, zudem trat Ahmadi ohne Kopftuch und in einem Kleid auf. Eine Aufnahme des Konzertes zählt derzeit bei Youtube mehr als drei Millionen Aufrufe.
Die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) kritisierte die Vollstreckung scharf. „Die Auspeitschung ist eine grausame und erniedrigende Strafe, die gegen das Verbot der Folter und anderer Formen der Misshandlung verstößt“, hieß es in einer Reaktion auf X. Das Musizieren und die Wahl der Kleidung dürften nicht mit körperlicher Bestrafung beantwortet werden, schrieben die Aktivisten weiter.
Peitschenhiebe verursachen extreme Schmerzen und können tiefe Wunden, schwere Gewebeschäden und dauerhafte Narben hinterlassen. Auch Nerven und Muskeln können nachhaltig geschädigt werden. Hinzu kommen oft schwere psychische Belastungen, die langfristig zu Angststörungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen führen können.
Trump: Irans Angriffe haben zuletzt deutlich zugenommen
Iran hat seine Angriffe nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump zuletzt deutlich ausgeweitet. „Iran hat in der vergangenen Woche mehr Drohnen und Raketen abgefeuert als je zuvor seit einem Jahr“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Angriffe seien allerdings alle abgewehrt worden.
Jüngst mehrten sich Attacken auf Tanker in der Straße von Hormus, hinter denen Teheran vermutet wird. Zudem war der mit den USA verbündete Golfstaat Bahrain, wo es US-Militärstützpunkte gibt, mehrfach zum Ziel iranischer Angriffe geworden.
Jüngst mehrten sich Attacken auf Tanker in der Straße von Hormus, hinter denen Teheran vermutet wird. Zudem war der mit den USA verbündete Golfstaat Bahrain, wo es US-Militärstützpunkte gibt, mehrfach zum Ziel iranischer Angriffe geworden.
Anna Schimpp
Siedler setzen Autos im Westjordanland in Brand
Radikale israelische Siedler sind in der Nacht im besetzten Westjordanland in mehrere palästinensische Dörfer eingedrungen und haben dort unter anderem Autos in Brand gesetzt. Die Siedler hätten nach Angaben lokaler Medien und palästinensischer Augenzeugen drei Dörfer in der Nähe von der zentral gelegenen Stadt Ramallah angegriffen. Israels Armee nannte zudem einen weiteren betroffenen Ort im Süden des Westjordanlands. Auf Aufnahmen waren Brände zu sehen. Berichten zufolge setzten Siedler zudem im Norden des Palästinensergebiets ein landwirtschaftliches Gebäude in Brand.
Israels Militär teilte am Morgen mit, Einsatzkräfte seien nach den Taten vor Ort, um Beweismittel sicherzustellen. Die israelische Armee verurteile solche Gewalttaten aufs Schärfste. Kritiker werfen ihr zugleich immer wieder vor, nicht entschlossen genug gegen solche Angriffe vorzugehen. Der in Israel derzeit mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot verurteilte den „jüdischen Terrorismus“.
Eisenkot forderte harte Strafen für die gewalttätigen Siedler und machte den bisherigen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir sowie den bisherigen Finanzminister Bezalel Smotrich für die Lage vor Ort verantwortlich. Die beiden rechtsextremen Minister streben eine Annexion des von Israel besetzten Palästinensergebiets an und unterstützen auch radikale Siedler im Westjordanland. Erst am Freitagabend hatte ein Sicherheitsmann einer israelischen Siedlung palästinensischen Angaben zufolge auf zwei Palästinenser in der Nähe der Siedlung geschossen und einen von ihnen getötet.
Israels Militär teilte am Morgen mit, Einsatzkräfte seien nach den Taten vor Ort, um Beweismittel sicherzustellen. Die israelische Armee verurteile solche Gewalttaten aufs Schärfste. Kritiker werfen ihr zugleich immer wieder vor, nicht entschlossen genug gegen solche Angriffe vorzugehen. Der in Israel derzeit mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot verurteilte den „jüdischen Terrorismus“.
Eisenkot forderte harte Strafen für die gewalttätigen Siedler und machte den bisherigen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir sowie den bisherigen Finanzminister Bezalel Smotrich für die Lage vor Ort verantwortlich. Die beiden rechtsextremen Minister streben eine Annexion des von Israel besetzten Palästinensergebiets an und unterstützen auch radikale Siedler im Westjordanland. Erst am Freitagabend hatte ein Sicherheitsmann einer israelischen Siedlung palästinensischen Angaben zufolge auf zwei Palästinenser in der Nähe der Siedlung geschossen und einen von ihnen getötet.
Luzia Geier
Bahrain gerät erneut unter iranischen Beschuss
Der mit den USA verbündete Golfstaat Bahrain ist erneut Ziel iranischer Angriffe geworden. Die Flugabwehr des Landes habe mehrere Luftangriffe von Iran abgewehrt und die Geschosse zerstört, teilten die Streitkräfte auf der Plattform X mit. Infolge der Abwehrmaßnahmen seien Trümmerteile herabgefallen und hätten geringfügige Schäden verursacht, Verletzte habe es nicht gegeben. Iran setze seinen „feindseligen Kurs“ durch Angriffe auf das Königreich fort, hieß es.
Die Attacken mit Raketen und Drohnen hätten auf Radaranlagen auf US-Stützpunkten sowie auf die in Bahrain beheimatete Nahost-Flotte der US-Marine abgezielt, berichtete der iranische regierungsnahe Sender Press TV auf Telegram. Der Golfstaat ist der Hauptsitz der US-Marine im Nahen Osten. Erst vor wenigen Tagen war Bahrain Ziel iranischer Angriffe geworden. Auch diese hatte das Militär der Inselnation im Persischen Golf nach eigenen Angaben abgewehrt.
Die Attacken mit Raketen und Drohnen hätten auf Radaranlagen auf US-Stützpunkten sowie auf die in Bahrain beheimatete Nahost-Flotte der US-Marine abgezielt, berichtete der iranische regierungsnahe Sender Press TV auf Telegram. Der Golfstaat ist der Hauptsitz der US-Marine im Nahen Osten. Erst vor wenigen Tagen war Bahrain Ziel iranischer Angriffe geworden. Auch diese hatte das Militär der Inselnation im Persischen Golf nach eigenen Angaben abgewehrt.
Anna Schimpp
Neuer Angriff Israels in Gaza – Berichte über drei Tote
Bei einem Angriff in der Stadt Gaza hat es palästinensischen Berichten zufolge drei Tote und mehrere Verletzte gegeben. Israels Militär teilte auf Anfrage mit, es habe mehrere palästinensische Kämpfer ins Visier genommen.
Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete unter Berufung auf Augenzeugen derweil, es sei ein Fahrzeug getroffen worden, in dem Mahlzeiten für Vertriebene transportiert worden seien. Israels Streitkräfte teilten auf Anfrage mit, sie gingen dem Vorwurf nach. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eine Waffenruhe, es gibt jedoch immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt verstärkte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Terrororganisation Hamas. Oftmals handelt es sich demnach auch um Beteiligte am Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat das Militär kürzlich angewiesen, alle 2000 noch verbliebenen Beteiligten im Gazastreifen zu töten.
Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete unter Berufung auf Augenzeugen derweil, es sei ein Fahrzeug getroffen worden, in dem Mahlzeiten für Vertriebene transportiert worden seien. Israels Streitkräfte teilten auf Anfrage mit, sie gingen dem Vorwurf nach. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eine Waffenruhe, es gibt jedoch immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt verstärkte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Terrororganisation Hamas. Oftmals handelt es sich demnach auch um Beteiligte am Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat das Militär kürzlich angewiesen, alle 2000 noch verbliebenen Beteiligten im Gazastreifen zu töten.
Der Transporter soll Lebensmittelrationen für Vertriebene transportiert haben und von der israelischen Armee angegriffen worden sein. Foto: Omar Al-Qattaa/AFP
Barbara Klimke
Saudi-Arabien fängt Raketen auf Riad ab
Saudi-Arabien hat im Raum der Hauptstadt Riad erneut Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz abgewehrt. Die Luftabwehr habe drei von der Miliz auf Riad abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen und zerstört, teilte das saudische Bündnis gegen die Huthi auf der Plattform X mit. Auch in den vergangenen Tagen waren nach Angaben des Bündnisses Huthi-Angriffe im Raum Riad mit Drohnen und Marschflugkörpern abgewehrt worden.
Saudi-Arabien setzte seine Angriffe im benachbarten Jemen ebenfalls fort. Das Königreich habe erneut die Hafenstadt Hudaida an der Westküste attackiert, meldete der iranische regierungsnahe Sender Press TV. Die Huthi werden von Iran unterstützt.
Saudi-Arabien begann 2015 mit Verbündeten, Stellungen der Huthi in Jemen zu bombardieren, um die Miliz zurückzudrängen. Nach einer Waffenruhe 2022 sind die Kämpfe im Zuge des Iran-Kriegs wieder eskaliert.
Saudi-Arabien setzte seine Angriffe im benachbarten Jemen ebenfalls fort. Das Königreich habe erneut die Hafenstadt Hudaida an der Westküste attackiert, meldete der iranische regierungsnahe Sender Press TV. Die Huthi werden von Iran unterstützt.
Saudi-Arabien begann 2015 mit Verbündeten, Stellungen der Huthi in Jemen zu bombardieren, um die Miliz zurückzudrängen. Nach einer Waffenruhe 2022 sind die Kämpfe im Zuge des Iran-Kriegs wieder eskaliert.
Israel: Eisenkot bringt Minderheitsregierung ins Spiel
Der in Israel mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot hat die Bildung einer Minderheitsregierung in Aussicht gestellt. In diesem Fall wäre die Regierung auf die Unterstützung der arabischen Parteien im Parlament angewiesen. In einem Beitrag auf der Plattform X nannte der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar dies als Alternative, sollte die Bildung einer „breiten Regierung“ mit jüdischen Parteien nicht gelingen.
Eine Minderheitsregierung würde über weniger als 61 der 120 Sitze im Parlament verfügen. Eisenkot deutete an, dass diese Regierung dann noch erweitert werden könne. Details dazu nannte er bisher nicht. Medienberichten zufolge will der Ex-Militärchef verhindern, dass er seinen Auftrag zur Regierungsbildung nach Ablauf der Frist zurückgeben muss. Eisenkot hat zunächst bis zum 6. Dezember Zeit; die Frist kann dann noch um 14 Tage verlängert werden.
Als Beispiele für eine „breite Regierung“ wiederum nannte Eisenkot eine Koalition mit den ultraorthodoxen Parteien sowie eine große Koalition mit der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er hat es zuletzt jedoch abgelehnt, dass Netanjahu in einer solchen Regierung Ministerpräsident bleiben könnte – auch nicht im Wechsel mit Eisenkot.
Ein wesentliches Hindernis für eine Koalition mit den ultraorthodoxen Parteien ist, dass diese weitreichende Ausnahmen vom Wehrdienst für strenggläubige Juden verlangen. Eisenkot hingegen fordert eine Dienstpflicht für alle Bürger.
Zudem kritisierte Eisenkot Netanjahus „aggressive Delegitimierungskampagne“ gegenüber der arabischen Bevölkerung. Die Times of Israel verwies zugleich darauf, dass Eisenkot in seinem jüngsten Beitrag das Wort „arabisch“ vermieden habe, da das Thema als so heikel gelte. Netanjahu hat die arabischen Parteien zuletzt als „Terrorunterstützer“ und als Gefahr für die nationale Sicherheit Israels dargestellt. Auch aus der Opposition gibt es Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien.
Eine Minderheitsregierung würde über weniger als 61 der 120 Sitze im Parlament verfügen. Eisenkot deutete an, dass diese Regierung dann noch erweitert werden könne. Details dazu nannte er bisher nicht. Medienberichten zufolge will der Ex-Militärchef verhindern, dass er seinen Auftrag zur Regierungsbildung nach Ablauf der Frist zurückgeben muss. Eisenkot hat zunächst bis zum 6. Dezember Zeit; die Frist kann dann noch um 14 Tage verlängert werden.
Als Beispiele für eine „breite Regierung“ wiederum nannte Eisenkot eine Koalition mit den ultraorthodoxen Parteien sowie eine große Koalition mit der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er hat es zuletzt jedoch abgelehnt, dass Netanjahu in einer solchen Regierung Ministerpräsident bleiben könnte – auch nicht im Wechsel mit Eisenkot.
Ein wesentliches Hindernis für eine Koalition mit den ultraorthodoxen Parteien ist, dass diese weitreichende Ausnahmen vom Wehrdienst für strenggläubige Juden verlangen. Eisenkot hingegen fordert eine Dienstpflicht für alle Bürger.
Zudem kritisierte Eisenkot Netanjahus „aggressive Delegitimierungskampagne“ gegenüber der arabischen Bevölkerung. Die Times of Israel verwies zugleich darauf, dass Eisenkot in seinem jüngsten Beitrag das Wort „arabisch“ vermieden habe, da das Thema als so heikel gelte. Netanjahu hat die arabischen Parteien zuletzt als „Terrorunterstützer“ und als Gefahr für die nationale Sicherheit Israels dargestellt. Auch aus der Opposition gibt es Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien.
Anna Schimpp
Irakische Kräfte rücken in Hochburg proiranischer Miliz vor
Irakische Sicherheits- und Streitkräfte haben am Freitag mit einem Einsatz in einem Bezirk südlich der Hauptstadt Iraks begonnen. Ziel ist es, die staatliche Kontrolle über ein Gebiet zurückzugewinnen, das seit rund zwölf Jahren unter dem Einfluss der proiranischen Miliz Kataib Hisbollah steht. Der Einsatz folgt einer Entscheidung von Ministerpräsident Ali al-Saidi, in dem Bezirk ein Sicherheitshauptquartier einzurichten.
Kataib Hisbollah zählt zu den einflussreichsten der Dutzenden schiitischen Milizen, die seit der US-Invasion 2003 im Irak entstanden sind. Die meisten gehören zum Verbund der sogenannten Volksmobilisierungskräfte mit starken Beziehungen zu Teheran.
Eigentlich sollten die mächtigen, mit Iran verbündeten Milizen im Land parallel zum US-Truppenabzug im September entwaffnet und in den staatlichen Sicherheitsapparat eingegliedert werden. Der von Ministerpräsident Ali al-Saidi angekündigte Schritt wurde jedoch aufgeschoben und soll nun im Juni des kommenden Jahres erfolgen. Die stärksten Milizen im Land lehnen eine Entwaffnung bisher ab.
Kataib Hisbollah zählt zu den einflussreichsten der Dutzenden schiitischen Milizen, die seit der US-Invasion 2003 im Irak entstanden sind. Die meisten gehören zum Verbund der sogenannten Volksmobilisierungskräfte mit starken Beziehungen zu Teheran.
Eigentlich sollten die mächtigen, mit Iran verbündeten Milizen im Land parallel zum US-Truppenabzug im September entwaffnet und in den staatlichen Sicherheitsapparat eingegliedert werden. Der von Ministerpräsident Ali al-Saidi angekündigte Schritt wurde jedoch aufgeschoben und soll nun im Juni des kommenden Jahres erfolgen. Die stärksten Milizen im Land lehnen eine Entwaffnung bisher ab.
Carim Soliman
Emir von Katar zu Staatsbesuch in Deutschland
Deutschland und Katar wollen ihre enge Partnerschaft weiter ausbauen. Das haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, in Berlin bekräftigt. „Katar und Deutschland verbinden gemeinsame Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen und ihr Einstehen für internationales Recht und friedliche Konfliktbeilegung“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.
Der Emir begeht einen zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Er wurde von Steinmeier mit militärischen Ehren begrüßt. Der Emir will sich am Nachmittag auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz treffen. Am Abend richtet Steinmeier ein Staatsbankett für ihn und seine Delegation aus.
In ihren Gesprächen tauschten sich die beiden Staatsoberhäupter der Erklärung zufolge auch über die Lage im Mittleren Osten aus. Steinmeier bekräftigte demnach Deutschlands Solidarität mit Katar angesichts der ungerechtfertigten Angriffe aus Iran. Ein weiteres Gesprächsthema waren mögliche Wege zur Beendigung des Konflikts und zur Aufhebung der Blockade in der Straße von Hormus.
Der Emir begeht einen zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Er wurde von Steinmeier mit militärischen Ehren begrüßt. Der Emir will sich am Nachmittag auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz treffen. Am Abend richtet Steinmeier ein Staatsbankett für ihn und seine Delegation aus.
In ihren Gesprächen tauschten sich die beiden Staatsoberhäupter der Erklärung zufolge auch über die Lage im Mittleren Osten aus. Steinmeier bekräftigte demnach Deutschlands Solidarität mit Katar angesichts der ungerechtfertigten Angriffe aus Iran. Ein weiteres Gesprächsthema waren mögliche Wege zur Beendigung des Konflikts und zur Aufhebung der Blockade in der Straße von Hormus.
Barbara Klimke
Trump zu neuerlichen Angriffen gegen Iran: „Wir haben Zeit"
US-Präsident Donald Trump erweckt den Anschein, eine Entscheidung über erneute größere Angriffe auf Iran auf das kommende Jahr zu verschieben. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters antwortete er auf die Frage nach möglichen neuen Militärschlägen, dass er darüber nach Jahresbeginn sprechen werde. „Wir haben Zeit.“ In den vergangenen Wochen hatte Trump wiederholt mit einer Eskalation gegen Iran gedroht, zugleich jedoch auch ein Ende der Feindseligkeiten angedeutet. Die Bemühungen beider Seiten um ein Ende des Kriegs stecken derzeit in einer Sackgasse. Trump äußerte sich an Bord seines Flugzeugs auf dem Rückflug von einer China-Reise.
Pentagon: Iran-Krieg kostete bislang 48,3 Milliarden Dollar
Die Kosten des Iran-Kriegs für die Vereinigten Staaten sind nach Angaben eines Pentagon-Vertreters mittlerweile auf 48,3 Milliarden US-Dollar (rund 44 Milliarden Euro) gestiegen. Dieser Wert sei am 13. November erreicht worden, sagte der Stabschef der zentralen Haushaltsbehörde des Pentagons, Arthur Miller, bei einer Anhörung im Senat.
In der Summe seien Ausgaben für Munition, Ersatzausrüstungen und Betriebskosten inkludiert. Nicht inbegriffen seien Auslagen für „Einrichtungen“. Damit dürften notwendig gewordene Reparaturen amerikanischer Infrastruktur gemeint sein, die im Zuge des Kriegs angegriffen wurde. Bei früheren Pentagon-Angaben war dieser Posten ebenfalls ausgegliedert worden. Das Haushaltsbüro des US-Kongresses schätzte bislang, dass die USA zum 1. August rund 38 Milliarden Dollar (rund 34,6 Milliarden Euro) ausgegeben hatten.
In der Summe seien Ausgaben für Munition, Ersatzausrüstungen und Betriebskosten inkludiert. Nicht inbegriffen seien Auslagen für „Einrichtungen“. Damit dürften notwendig gewordene Reparaturen amerikanischer Infrastruktur gemeint sein, die im Zuge des Kriegs angegriffen wurde. Bei früheren Pentagon-Angaben war dieser Posten ebenfalls ausgegliedert worden. Das Haushaltsbüro des US-Kongresses schätzte bislang, dass die USA zum 1. August rund 38 Milliarden Dollar (rund 34,6 Milliarden Euro) ausgegeben hatten.
Israels Armee meldet neuen Vorstoß im Gazastreifen
Israels Armee ist bei einem Einsatz von Bodentruppen ungeachtet der geltenden Waffenruhe weiter in den Gazastreifen vorgestoßen. Die Soldaten hätten „eine gezielte Operation gestartet, um einen Terrortunnel westlich der gelben Linie zu zerstören“, hieß es. Er stelle eine „unmittelbare Bedrohung“ dar. Die gelbe Linie – durch farbig markierte Betonelemente und Schilder kenntlich gemacht – bezeichnet die im Rahmen der Waffenruhe vereinbarte Rückzugsposition der israelischen Armee und gilt als Grenzlinie zum Gazastreifen. Die Waffenruhe war im Oktober 2025 in Kraft getreten.
Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera bezeichnete das Vorgehen der israelischen Armee als den ersten großen Einsatz am Boden seit Beginn der Waffenruhe. In diesem Jahr hatten Israels Truppen allerdings ihre Kontrolle in dem Palästinensergebiet auch schon zuvor über die sogenannte gelbe Linie hinaus ausgeweitet. Israel kontrolliert inzwischen laut Berichten rund 60 bis 70 Prozent des Gazastreifens militärisch. Das abgeriegelte Küstengebiet am Mittelmeer umfasst insgesamt eine Fläche, die in etwa der Münchens entspricht.
Al Jazeera zufolge rückten israelische Panzer und Bulldozer östlich des Flüchtlingslagers Nuseirat und nördlich des Lagers Bureij in Richtung der Salah-al-Din-Straße vor, der Hauptverkehrsachse im Gazastreifen in Nord-Süd-Richtung. Die Menschen dort seien erneut auf der Flucht.
Israels Armee zufolge sind die eigenen Truppen gemäß dem Abkommen über die Waffenruhe in dem Gebiet stationiert und würden weiterhin „Maßnahmen ergreifen, um jede unmittelbare Bedrohung zu beseitigen“ und Versuche der islamistischen Terrororganisation Hamas zu vereiteln, Israels Zivilisten und Truppen Schaden zuzufügen oder gegen das Abkommen zu verstoßen, hieß es.
Trotz der Waffenruhe kommt es in Gaza immer wieder zu tödlichen Angriffen. Zuletzt hatte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder verstärkt und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas.
Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera bezeichnete das Vorgehen der israelischen Armee als den ersten großen Einsatz am Boden seit Beginn der Waffenruhe. In diesem Jahr hatten Israels Truppen allerdings ihre Kontrolle in dem Palästinensergebiet auch schon zuvor über die sogenannte gelbe Linie hinaus ausgeweitet. Israel kontrolliert inzwischen laut Berichten rund 60 bis 70 Prozent des Gazastreifens militärisch. Das abgeriegelte Küstengebiet am Mittelmeer umfasst insgesamt eine Fläche, die in etwa der Münchens entspricht.
Al Jazeera zufolge rückten israelische Panzer und Bulldozer östlich des Flüchtlingslagers Nuseirat und nördlich des Lagers Bureij in Richtung der Salah-al-Din-Straße vor, der Hauptverkehrsachse im Gazastreifen in Nord-Süd-Richtung. Die Menschen dort seien erneut auf der Flucht.
Israels Armee zufolge sind die eigenen Truppen gemäß dem Abkommen über die Waffenruhe in dem Gebiet stationiert und würden weiterhin „Maßnahmen ergreifen, um jede unmittelbare Bedrohung zu beseitigen“ und Versuche der islamistischen Terrororganisation Hamas zu vereiteln, Israels Zivilisten und Truppen Schaden zuzufügen oder gegen das Abkommen zu verstoßen, hieß es.
Trotz der Waffenruhe kommt es in Gaza immer wieder zu tödlichen Angriffen. Zuletzt hatte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder verstärkt und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas.
Trump: Iran scheint sich mit Bio-Waffen zu befassen
US-Präsident Donald Trump sieht angesichts von angeblichen iranischen Anschlagsplänen Anzeichen dafür, dass sich die Islamische Republik mit chemischen und biologischen Waffen beschäftigt. Angesprochen auf Berichte über mögliche Anschlagspläne in der US-Hauptstadt Washington, sagte Trump dem US-Sender Fox News: „Es gibt Hinweise darauf, dass Iran sich mit Gasen und (...) biologischen Waffen befasst.“
Dem US-Nachrichtenportal Axios zufolge zieht Trump eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gegen Iran zusammen mit Israel in Betracht. Israel behauptet demnach, über Geheimdienstinformationen zu verfügen, denen zufolge Iran seine Forschung und Entwicklung im Bereich chemischer Waffen intensiviert.
Ende Februar hatten die USA gemeinsam mit Israel ihren Krieg gegen Iran begonnen. Trump rechtfertigte den Krieg damit, dass Iran niemals eine Atomwaffe besitzen dürfe. Im Verlauf der Kämpfe wurden iranische Atomanlagen bombardiert. Da man Teheran den Weg im Nuklearbereich versperrt habe, befasse sich das Land jetzt mit biologischen Waffen, behauptete Trump am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südchinesischen Shenzhen.
Im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und Iran wächst erneut die Gefahr einer militärischen Eskalation. In den vergangenen Tagen griffen sich die iranischen Streitkräfte und das US-Militär wiederholt gegenseitig an. Vorausgegangen waren zahlreiche Attacken auf Öltanker in der Straße von Hormus, die im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran geworden ist.
Dem US-Nachrichtenportal Axios zufolge zieht Trump eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gegen Iran zusammen mit Israel in Betracht. Israel behauptet demnach, über Geheimdienstinformationen zu verfügen, denen zufolge Iran seine Forschung und Entwicklung im Bereich chemischer Waffen intensiviert.
Ende Februar hatten die USA gemeinsam mit Israel ihren Krieg gegen Iran begonnen. Trump rechtfertigte den Krieg damit, dass Iran niemals eine Atomwaffe besitzen dürfe. Im Verlauf der Kämpfe wurden iranische Atomanlagen bombardiert. Da man Teheran den Weg im Nuklearbereich versperrt habe, befasse sich das Land jetzt mit biologischen Waffen, behauptete Trump am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südchinesischen Shenzhen.
Im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und Iran wächst erneut die Gefahr einer militärischen Eskalation. In den vergangenen Tagen griffen sich die iranischen Streitkräfte und das US-Militär wiederholt gegenseitig an. Vorausgegangen waren zahlreiche Attacken auf Öltanker in der Straße von Hormus, die im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran geworden ist.
US-Flugzeugträger verlässt den Persischen Golf in Richtung Japan – zwei bleiben in der Region
Eine von drei US-Flugzeugträger-Kampfgruppen im Persischen Golf, die die Seeblockade gegen Iran in der Region durchsetzen sollten, hat diese verlassen und kehrt voraussichtlich in ihren Heimathafen zurück. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Eingeweihte.
Die Kampfgruppe der USS George Washington könnte sich seit Mittwoch auf dem Weg zu ihrem Heimathafen Yokosuka in Japan befinden. Die USS Theodore Roosevelt-Gruppe, die am Montag eintraf, wurde als zusätzliche militärische Option für Präsident Donald Trump angesehen, sollte er sich entscheiden, die Kämpfe mit Iran wieder aufzunehmen.
Die Kampfgruppe der USS George Washington könnte sich seit Mittwoch auf dem Weg zu ihrem Heimathafen Yokosuka in Japan befinden. Die USS Theodore Roosevelt-Gruppe, die am Montag eintraf, wurde als zusätzliche militärische Option für Präsident Donald Trump angesehen, sollte er sich entscheiden, die Kämpfe mit Iran wieder aufzunehmen.
USA drohten Schiffen bei Umgehung von Iran-Blockade
Das US-Militär kündigt ein Vorgehen gegen Schiffe an, die auf See Fracht von aus Iran kommenden Schiffen übernehmen. Das zuständige US-Regionalkommando Centcom erklärte, solche Transfers würden als Versuch gewertet, die Seeblockade gegen Iran zu umgehen. Betroffene Schiffe könnten gestoppt, durchsucht, beschlagnahmt oder zur Rückkehr gezwungen werden. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen drohte das Militär mit dem Einsatz von Gewalt. Die USA hatten die Blockade iranischer Ölexporte Mitte Juli nach dem Scheitern einer vorläufigen Einigung wieder in Kraft gesetzt.