Saudischer Kronprinz ruft Trump zur Deeskalation auf

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat der staatlichen saudischen Nachrichtenagentur zufolge am Samstag mit US-Präsident Donald Trump telefoniert und dabei die Notwendigkeit betont, "dem Dialog Priorität einzuräumen, um die Spannungen im Nahen Osten abzubauen", wie es hieß.



Zuvor hatte bereits die US-Nachrichtenseite Axios über das Gespräch berichtet. Demnach hatte bin Salman mit Trump gesprochen, um angesichts des geplanten neuen Angriffs die Sorge des sunnitischen Königreichs auszudrücken, das mit dem schiitisch geprägten Iran um die Vorherrschaft in der Region ringt. Unter Berufung auf mit dem Gesprächsinhalt vertraute US-Quellen berichtete Axios weiter, der Kronprinz habe Trump zur Deeskalation aufgerufen und ihn um "Klarheit bei der Vorgehensweise" gebeten.



Trump hatte am Freitag angekündigt, man werde Iran "sehr hart" angreifen - und "irgendwann werden sie es nicht mehr aushalten können". Übereinstimmende US-Medienberichte sprachen von einem bevorstehenden Großangriff auf Ziele in Iran, der auch Attacken auf Irans Energieinfrastruktur umfassen sollte.

Teheran drohte daraufhin mit Gegenangriffen auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in Israel und den Staaten am Persischen Golf.



In der Nacht zum Sonntag sagte Trump die angekündigte Angriffswelle dann ab.