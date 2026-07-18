Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Iran droht USA mit "unvergesslichen Lektionen"
Neue US-Angriffe gegen Iran
Durchfahrten durch Straße von Hormus auf Dreiwochentief
Iran verkündet Angriffe auf US-Stützpunkte in Nahost
Iran meldet US-Angriffe auf Brücken
US-Militär meldet Tod von zwei Soldaten
Erstmals seit der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg sind zwei US-Soldaten getötet worden. Sie seien am Freitag bei einem Einsatz in Jordanien ums Leben gekommen, als sich US-Streitkräfte und Verbündete gegen iranische Raketen- und Drohnenangriffe verteidigten, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit.
U.S. Central Command on Twitter / X
CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service MembersTAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026
x.com
Sorge vor neuer Eskalation im Nahen Osten
Der Konflikt zwischen den USA und Iran um die Straße von Hormus droht wieder zu eskalieren. In der nunmehr siebten Angriffsnacht in Folge bombardierten die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben iranische Überwachungsanlagen, unterirdische Waffenlager und andere militärische Infrastruktur. Iranische Medien sprachen dagegen erneut von Angriffen auf zivile Infrastruktur. Dem regierungstreuen Sender Press TV zufolge wurden mehrere Zivilisten getötet und weitere verletzt.
Das Wall Street Journal berichtete, das US-Militär greife inzwischen eine größere Bandbreite an Zielen in Iran an und verlege Kampfflugzeuge aus Europa in den Nahen Osten. Die USA wollten durch Angriffe auf Brücken sowie andere Ziele im Landesinneren den Druck im ganzen Land erhöhen und ein Ende der iranischen Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus erzwingen. Iran reagiere darauf mit umfassenderen Gegenangriffen. So gerieten die Golfstaaten Kuwait und Bahrain erneut unter Beschuss. Es gab zudem Berichte über Explosionen in Saudi-Arabien sowie in Jordanien. Die Länder beherbergen US-Militärstützpunkte.
Derweil wächst die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts. Die mit Iran verbündete Huthi-Miliz in Jemen warnte das mit Washington verbündete Nachbarland Saudi-Arabien vor einer „Belagerung“ und drohte mit Gegenangriffen.
Das Wall Street Journal berichtete, das US-Militär greife inzwischen eine größere Bandbreite an Zielen in Iran an und verlege Kampfflugzeuge aus Europa in den Nahen Osten. Die USA wollten durch Angriffe auf Brücken sowie andere Ziele im Landesinneren den Druck im ganzen Land erhöhen und ein Ende der iranischen Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus erzwingen. Iran reagiere darauf mit umfassenderen Gegenangriffen. So gerieten die Golfstaaten Kuwait und Bahrain erneut unter Beschuss. Es gab zudem Berichte über Explosionen in Saudi-Arabien sowie in Jordanien. Die Länder beherbergen US-Militärstützpunkte.
Derweil wächst die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts. Die mit Iran verbündete Huthi-Miliz in Jemen warnte das mit Washington verbündete Nachbarland Saudi-Arabien vor einer „Belagerung“ und drohte mit Gegenangriffen.
Die Straße von Hormus sollte eigentlich im Zuge eines vor einem Monat unterzeichnete Rahmenabkommens wieder für die internationale Schifffahrt geöffnet werden. Iran vertritt die Ansicht, dass ihm die Vereinbarung das Recht einräumt, den Verkehr durch die Meerenge zu kontrollieren. Teheran fordert, dass Schiffe eine nördliche Route entlang der iranischen Küste nutzen. Mit erneuten Angriffen auf Schiffe will Teheran unterbinden, dass die USA den Schiffsverkehr entlang der Küste Omans durch die Meerenge geleiten.
Nach den nun wieder aufgenommenen gegenseitigen Attacken zwischen den USA und Iran ist der Schiffsverkehr in der Meerenge fast wieder zum Erliegen gekommen. Daten des Anbieters Kpler vom Freitag zufolge passierten am Donnerstag lediglich acht Schiffe die Straße von Hormus. Dies stelle den niedrigsten Wert seit drei Wochen dar, hieß es in einem Post von Kpler auf X.
Nach den nun wieder aufgenommenen gegenseitigen Attacken zwischen den USA und Iran ist der Schiffsverkehr in der Meerenge fast wieder zum Erliegen gekommen. Daten des Anbieters Kpler vom Freitag zufolge passierten am Donnerstag lediglich acht Schiffe die Straße von Hormus. Dies stelle den niedrigsten Wert seit drei Wochen dar, hieß es in einem Post von Kpler auf X.
Iran droht USA mit "unvergesslichen Lektionen"
Das Rahmenabkommen, auf das sich die USA und Iran Mitte Juni geeinigt hatten, sollte einmal den Weg zu einem dauerhaften Ende des Kriegs weisen. Doch das rückt eine Woche nach dem erneuten Aufflammen der Angriffe in weite Ferne. Iran habe das Abkommen ausgesetzt, sagte Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars.
Die iranische Führung hat den USA nun zudem mit „unvergesslichen Lektionen“ gedroht. „Da der amerikanische Feind nun auf Kriegstreiberei, die Übernahme noch schwererer Kosten und eine noch größere Schande aus ist, soll er wissen, dass das geliebte iranische Volk und die Widerstandsfront unvergessliche Lektionen für ihn bereithalten“, hieß es in einer Erklärung des obersten Führers Ayatollah Modschtaba Chamenei. „Heute hat der große Satan erneut sein wahres, unmaskiertes Gesicht gezeigt, damit diese dunkle Erfahrung von Verbrechen und Vertragsbruch zu einem weiteren festen Beleg für die Verlogenheit, Unvernunft, Unzuverlässigkeit und Niederträchtigkeit der Vereinigten Staaten wird“, hieß es in der Mitteilung weiter.
Seit dem Tod seines Vaters bei einem US-Luftangriff ist Modschtaba Chamenei nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Über seinen Gesundheitszustand wird spekuliert, Irans Staatsfernsehen bezeichnete ihn bereits vor Monaten als „Kriegsversehrten“, nannte jedoch keine Einzelheiten. Videoaufnahmen oder Audiobotschaften seiner regelmäßigen Mitteilungen gibt es weiterhin nicht.
Die iranische Führung hat den USA nun zudem mit „unvergesslichen Lektionen“ gedroht. „Da der amerikanische Feind nun auf Kriegstreiberei, die Übernahme noch schwererer Kosten und eine noch größere Schande aus ist, soll er wissen, dass das geliebte iranische Volk und die Widerstandsfront unvergessliche Lektionen für ihn bereithalten“, hieß es in einer Erklärung des obersten Führers Ayatollah Modschtaba Chamenei. „Heute hat der große Satan erneut sein wahres, unmaskiertes Gesicht gezeigt, damit diese dunkle Erfahrung von Verbrechen und Vertragsbruch zu einem weiteren festen Beleg für die Verlogenheit, Unvernunft, Unzuverlässigkeit und Niederträchtigkeit der Vereinigten Staaten wird“, hieß es in der Mitteilung weiter.
Seit dem Tod seines Vaters bei einem US-Luftangriff ist Modschtaba Chamenei nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Über seinen Gesundheitszustand wird spekuliert, Irans Staatsfernsehen bezeichnete ihn bereits vor Monaten als „Kriegsversehrten“, nannte jedoch keine Einzelheiten. Videoaufnahmen oder Audiobotschaften seiner regelmäßigen Mitteilungen gibt es weiterhin nicht.
US-Verbündeter Kuwait meldet Angriff auf Elektrizitätswerk
Nach iranischen Angriffen auf mit den USA verbündete Golfstaaten hat Kuwait einen Schaden an einer Anlage zur Stromerzeugung und Meerwasserentsalzung gemeldet. Diese sei Ziel eines feindlichen Angriffs geworden, teilte das Ministerium für Elektrizität mit. In einem Teil der Einrichtung sei ein Feuer ausgebrochen, mehrere Generatoren seien daher vorsorglich abgeschaltet worden. Es handele sich bereits um das zweite Werk dieser Art, das binnen zwei Tagen in Kuwait attackiert worden sei.
Das Ministerium rief die Bevölkerung dazu auf, in dieser „außergewöhnlichen Phase“ sparsam mit Strom umzugehen. Die Angriffe fallen mitten in den Sommer, wenn Klimaanlagen in Kuwait unverzichtbar sind. Zuvor hatte die kuwaitische Armee gemeldet, mehrere aus Iran kommende Raketen und Drohnen abgefangen zu haben.
Das Ministerium rief die Bevölkerung dazu auf, in dieser „außergewöhnlichen Phase“ sparsam mit Strom umzugehen. Die Angriffe fallen mitten in den Sommer, wenn Klimaanlagen in Kuwait unverzichtbar sind. Zuvor hatte die kuwaitische Armee gemeldet, mehrere aus Iran kommende Raketen und Drohnen abgefangen zu haben.
Ulrike Putz
Huthi-Miliz warnt Saudi-Arabien vor „Belagerung“
Die mit Iran verbündete jemenitische Huthi-Miliz hat das benachbarte Saudi-Arabien vor einer „Belagerung“ gewarnt. Man sei bereit, das Prinzip „Belagerung gegen Belagerung, Flughafen gegen Flughafen und Hafen gegen Hafen“ anzuwenden, zitierte die jemenitische Nachrichtenagentur Saba den Verteidigungsminister der Miliz, Mohammed al-Atafi. Damit dürfte gemeint sein, dass die Miliz bei saudischen Angriffen in Jemen ähnliche Ziele in Saudi-Arabien angreifen will.
Die Miliz gilt als einer der wichtigsten nicht staatlichen Verbündeten Irans. Sollte es zu einer weiteren Eskalation im Iran-Krieg zwischen Washington und Teheran kommen, könnte die Huthi-Miliz wieder mit Drohungen und Angriffen am Eingang zum Roten Meer den Schiffsverkehr durch den Suezkanal zum Erliegen bringen. Das hätte nicht nur Folgen für den internationalen Handel.
Sollten sich Saudi-Arabien und die Huthi-Miliz weiter bekämpfen und sich der Iran-Krieg damit auf das saudische Königreich ausweiten, könnte dies nach Angaben pakistanischer Diplomatenkreise zu Problemen bei den Vermittlungsbemühungen Pakistans im Iran-Krieg führen. Pakistan, das seit vergangenem Jahr mit Saudi-Arabien ein Militärbündnis unterhält, könnte in dem Fall „gezwungen sein in den Konflikt einzusteigen“, sagte ein pakistanischer Diplomat der Nachrichtenagentur dpa.
Die Miliz gilt als einer der wichtigsten nicht staatlichen Verbündeten Irans. Sollte es zu einer weiteren Eskalation im Iran-Krieg zwischen Washington und Teheran kommen, könnte die Huthi-Miliz wieder mit Drohungen und Angriffen am Eingang zum Roten Meer den Schiffsverkehr durch den Suezkanal zum Erliegen bringen. Das hätte nicht nur Folgen für den internationalen Handel.
Sollten sich Saudi-Arabien und die Huthi-Miliz weiter bekämpfen und sich der Iran-Krieg damit auf das saudische Königreich ausweiten, könnte dies nach Angaben pakistanischer Diplomatenkreise zu Problemen bei den Vermittlungsbemühungen Pakistans im Iran-Krieg führen. Pakistan, das seit vergangenem Jahr mit Saudi-Arabien ein Militärbündnis unterhält, könnte in dem Fall „gezwungen sein in den Konflikt einzusteigen“, sagte ein pakistanischer Diplomat der Nachrichtenagentur dpa.
Ulrike Putz
Revolutionsgarden halten vier Tanker in Straße von Hormus auf
Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben vier Tanker in der Straße von Hormus aufgehalten. Die Schiffe hätten versucht, die Meerenge zu passieren, und seien unter Einsatz von Raketen und Drohnen gestoppt worden, teilten die Revolutionsgarden mit. Zuvor waren zwei Öltanker nach Explosionen südlich der Straße von Hormus in Brand geraten. Die Schiffe hätten zuvor ein vermintes Seegebiet durchquert, berichtete das iranische Staatsfernsehen unter Berufung auf eine Erklärung der Revolutionsgarden.
Neue US-Angriffe gegen Iran
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut Ziele in Iran attackiert. Die Angriffe seien um 15.00 Uhr US-Ostküstenzeit (22.30 Uhr Ortszeit in Iran) aufgenommen worden, teilte das für die Region zuständige Kommando des US-Militärs (Centcom) auf X mit. Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten Irans weiter zu schwächen, hieß es.
Das iranische Staatsfernsehen berichtete von drei Explosionen in der südiranischen Stadt Sirik. Bei feindlichen Angriffen in der iranischen Provinz Hormozgan wurden nach Angaben eines örtlichen Behördenvertreters drei Menschen getötet und acht weitere verletzt, wie iranische Medien berichten.
Die iranischen Revolutionsgarden erklärten der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge, sie hätten mit ballistischen Raketen und Drohnen ein Depot für unbemannte US-Fluggeräte sowie ein Zentrum für Künstliche Intelligenz in Bahrain zerstört. Zudem gab das US-Militär bekannt, in den ersten drei Tagen der neuen Blockade iranischer Häfen vier Handelsschiffe umgeleitet, eines fahruntüchtig gemacht und ein weiteres geentert zu haben.
Das iranische Staatsfernsehen berichtete von drei Explosionen in der südiranischen Stadt Sirik. Bei feindlichen Angriffen in der iranischen Provinz Hormozgan wurden nach Angaben eines örtlichen Behördenvertreters drei Menschen getötet und acht weitere verletzt, wie iranische Medien berichten.
Die iranischen Revolutionsgarden erklärten der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge, sie hätten mit ballistischen Raketen und Drohnen ein Depot für unbemannte US-Fluggeräte sowie ein Zentrum für Künstliche Intelligenz in Bahrain zerstört. Zudem gab das US-Militär bekannt, in den ersten drei Tagen der neuen Blockade iranischer Häfen vier Handelsschiffe umgeleitet, eines fahruntüchtig gemacht und ein weiteres geentert zu haben.
U.S. Central Command on Twitter / X
CENTCOM launched a round of strikes against Iran at 3 p.m. ET today for the seventh consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iranian military capabilities at the Commander in Chief's direction.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026
x.com
Erneut Beschuss in irakischer Kurdenregion gemeldet
Im Norden des Irak hat es erneut Angriffe gegeben. Iranische Drohnen hätten am Freitagabend Ziele in der Stadt Sulaimaniyya in der autonomen kurdischen Region angegriffen, hieß es aus Sicherheitskreisen. Dabei seien Waffendepots der als Peschmerga bekannten kurdischen Milizen beschädigt worden. Durch explodierende Munition seien auch Zivilisten verletzt worden.
Nach Angaben eines Anwohners gab es auch auf die Provinzhauptstadt Erbil erneut Angriffe – die dritte Nacht in Folge. Am späteren Abend seien mindestens vier Explosionen zu hören gewesen. Nach den Angriffen seien in Gebieten im Norden und Osten der Stadt Feuer zu sehen gewesen. Offizielle Bestätigungen zu den Angriffen lagen zunächst nicht vor. Auch Iran äußerte sich bislang nicht dazu.
Davor war am Freitag bekannt geworden, dass bei einem mutmaßlich iranischen Raketenangriff nahe der Stadt Sulaimaniyya neun Menschen getötet wurden, alle Mitglieder einer iranisch-kurdischen Oppositionsgruppe. Nach Angaben der Anti-Terror-Behörde in der autonomen irakischen Kurdenregion wurden zudem acht Drohnen über der Provinzhauptstadt Erbil abgefangen. Verletzte oder Tote soll es dabei aber nicht gegeben haben.
Nach Angaben eines Anwohners gab es auch auf die Provinzhauptstadt Erbil erneut Angriffe – die dritte Nacht in Folge. Am späteren Abend seien mindestens vier Explosionen zu hören gewesen. Nach den Angriffen seien in Gebieten im Norden und Osten der Stadt Feuer zu sehen gewesen. Offizielle Bestätigungen zu den Angriffen lagen zunächst nicht vor. Auch Iran äußerte sich bislang nicht dazu.
Davor war am Freitag bekannt geworden, dass bei einem mutmaßlich iranischen Raketenangriff nahe der Stadt Sulaimaniyya neun Menschen getötet wurden, alle Mitglieder einer iranisch-kurdischen Oppositionsgruppe. Nach Angaben der Anti-Terror-Behörde in der autonomen irakischen Kurdenregion wurden zudem acht Drohnen über der Provinzhauptstadt Erbil abgefangen. Verletzte oder Tote soll es dabei aber nicht gegeben haben.
Durchfahrten durch Straße von Hormus auf Dreiwochentief
Nach den wieder aufgenommenen gegenseitigen Angriffen zwischen den USA und Iran ist der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus fast wieder zum Erliegen gekommen. Daten des Anbieters Kpler zufolge vom Freitag passierten am Donnerstag lediglich acht Schiffe die Meerenge. Dies stelle den niedrigsten Wert seit drei Wochen dar, hieß es in einem Post von Kpler auf der Plattform X. Am Mittwoch seien es noch 15 Durchfahrten gewesen. Vor zwei Wochen lag der Zähler noch bei 48. Vor Kriegsbeginn Ende Februar durchquerten im Schnitt mehr als 100 Schiffe täglich die Straße von Hormus.
Ein Containerschiff liegt vor der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas an der Straße von Hormus vor Anker (Archivbild). Amirhosein Khorgooi/dpa
Kuwait: Iranischer Angriff auf Strom- und Meerwasserentsalzungsanlage
Kuwait meldet Schäden nach einem iranischen Luftangriff auf eine Strom- und Meerwasserentsalzungsanlage. Bei dem Angriff sei ein Brand ausgebrochen und die Stromversorgung beeinträchtigt worden, teilt das Ministerium für Elektrizität, Wasser und erneuerbare Energien mit. Es seien Schäden entstanden und zahlreiche Stromerzeugungseinheiten ausgefallen. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle gebracht. Technische Teams würden nun die Schäden bewerten und an einer schnellen Wiederinbetriebnahme der betroffenen Anlagen arbeiten.
US-Militär: Haben iranischen Überwachungsturm zerstört
Das US-Militär hat bei seinen Angriffen gegen Iran nach eigenen Angaben einen Überwachungsturm für die Seefahrt zerstört. Dieser sei Teil eines maritimen Überwachungsnetzwerks entlang der iranischen Küste am Golf von Oman gewesen, teilte das zuständige Regionalkommando auf der Plattform X mit.
Die Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) hätten den Turm jahrzehntelang genutzt, um Handelsschiffe auf ihrer Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu verfolgen und ins Visier zu nehmen, hieß es. „Die Zerstörung des Turms schwächt unmittelbar die Fähigkeit der IRGC, Angriffe auf unschuldige zivile Besatzungsmitglieder zu koordinieren.“ Außerdem schütze der Angriff die Freiheit der Schifffahrt für alle Schiffe, mit Ausnahme jener, die versuchten, die US-Seeblockade gegen iranische Häfen zu durchbrechen. Auch iranische Medien berichteten unter anderem über einen Angriff auf einen Überwachungsturm für die Seefahrt.
Die Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) hätten den Turm jahrzehntelang genutzt, um Handelsschiffe auf ihrer Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu verfolgen und ins Visier zu nehmen, hieß es. „Die Zerstörung des Turms schwächt unmittelbar die Fähigkeit der IRGC, Angriffe auf unschuldige zivile Besatzungsmitglieder zu koordinieren.“ Außerdem schütze der Angriff die Freiheit der Schifffahrt für alle Schiffe, mit Ausnahme jener, die versuchten, die US-Seeblockade gegen iranische Häfen zu durchbrechen. Auch iranische Medien berichteten unter anderem über einen Angriff auf einen Überwachungsturm für die Seefahrt.
Irans Nachrichtenagentur verbreitet Propagandavideo zu möglicher Tötung Trumps
Die iranische Nachrichtenagentur Fars verbreitet in sozialen Medien ein Video mit dem Titel „Wo kann Trump getötet werden?“. Es wurde unter anderem auf dem Telegram-Kanal der Agentur, die der mächtigen Revolutionsgarde nahesteht, veröffentlicht. Eine Version des Videos auf der Plattform X, die dem US-Milliardär Elon Musk gehört, wurde mittlerweile gelöscht.
Das Video soll etwa die Route der Autokolonne von US-Präsident Donald Trump zu seinem Wohnsitz in Mar-a-Lago in Florida zeigen. Eine Brücke stelle einen sicherheitskritischen Punkt dar. Die visuelle Darstellung der Route korrespondiert nicht direkt mit öffentlich zugänglichem Kartenmaterial der Lage. Die Route des US-Präsidenten in Florida wurde erst im Januar 2026 wegen eines verdächtigen Objekts am Flughafen verändert.
Hintergrund sind Vergeltungsrufe der iranischen Staatsführung für den im Februar getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Chamenei. Chamenei kam am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz ums Leben. Ein Großteil der Iranerinnen und Iraner steht nicht hinter den Rachefantasien der Staatsspitze. Viele Menschen im Land sind müde vom Krieg und den wirtschaftlichen Folgen, die Irans Gesellschaft massiv unter Druck gesetzt haben.
Das Video soll etwa die Route der Autokolonne von US-Präsident Donald Trump zu seinem Wohnsitz in Mar-a-Lago in Florida zeigen. Eine Brücke stelle einen sicherheitskritischen Punkt dar. Die visuelle Darstellung der Route korrespondiert nicht direkt mit öffentlich zugänglichem Kartenmaterial der Lage. Die Route des US-Präsidenten in Florida wurde erst im Januar 2026 wegen eines verdächtigen Objekts am Flughafen verändert.
Hintergrund sind Vergeltungsrufe der iranischen Staatsführung für den im Februar getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Chamenei. Chamenei kam am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz ums Leben. Ein Großteil der Iranerinnen und Iraner steht nicht hinter den Rachefantasien der Staatsspitze. Viele Menschen im Land sind müde vom Krieg und den wirtschaftlichen Folgen, die Irans Gesellschaft massiv unter Druck gesetzt haben.
Iran verkündet Angriffe auf US-Stützpunkte in Nahost
Nach der sechsten Nacht mit US-Luftangriffen auf iranische Militäreinrichtungen in Folge hat Iran nach eigenen Angaben seinerseits US-Stützpunkte in der Region angegriffen, darunter erstmals auch direkt in Syrien. Als Vergeltung für die Tötung iranischer Soldaten in Iranschahr griffen die Revolutionsgarden nach eigenen Angaben einen Stützpunkt von US-Spezialkräften im syrischen Al-Tanf an. Dies wäre der erste direkte iranische Angriff auf ein Ziel in Syrien, das sich bislang aus dem Konflikt heraushalten wollte.
Zudem feuerte Iran Raketen und Drohnen auf US-Militärstützpunkte in Nachbarstaaten ab, darunter einen Luftwaffenstützpunkt in Jordanien sowie Einrichtungen in Bahrain und Kuwait. In der katarischen Hauptstadt Doha waren Augenzeugen zufolge mehrere Explosionen zu hören. Dem katarischen Innenministerium zufolge wurde ein Kind durch Splitter verletzt. Die Revolutionsgarden erklärten zudem, sie hätten ein Marine-Radarsystem auf den Salameh-Klippen und ein US-Luftraumüberwachungsradar im omanischen Gebiet Ghannem zerstört. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte diese Angaben zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Zudem feuerte Iran Raketen und Drohnen auf US-Militärstützpunkte in Nachbarstaaten ab, darunter einen Luftwaffenstützpunkt in Jordanien sowie Einrichtungen in Bahrain und Kuwait. In der katarischen Hauptstadt Doha waren Augenzeugen zufolge mehrere Explosionen zu hören. Dem katarischen Innenministerium zufolge wurde ein Kind durch Splitter verletzt. Die Revolutionsgarden erklärten zudem, sie hätten ein Marine-Radarsystem auf den Salameh-Klippen und ein US-Luftraumüberwachungsradar im omanischen Gebiet Ghannem zerstört. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte diese Angaben zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Helle Lichter am Nachthimmel über Katar: Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden iranische Raketen abgefangen. Stringer/dpa
Iran meldet US-Angriffe auf Brücken
Das US-Militär hat in der sechsten Angriffsnacht in Folge laut Medienberichten mehrere Brücken und einen Flughafen in Iran bombardiert. Mit den Angriffen auf Brücken sollten Nachschubwege zu einem iranischen Marinestützpunkt an der Straße von Hormus unterbrochen werden, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf einen US-Beamten. Iran holte als Reaktion darauf erneut zu Vergeltungsschlägen gegen Ziele in den mit Washington verbündeten Golfstaaten Kuwait, Bahrain und Katar aus.
Bei den US-amerikanischen Attacken auf Straßen und Brücken im Raum der Hafenstadt Bandar Chamir am Persischen Golf sind laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mindestens sieben Menschen getötet worden. Die Agentur beruft sich dabei auf Informationen der Universität für medizinische Wissenschaften in Hormozgan, die in Iran auch regionale Gesundheitsbehörde ist.
Mindestens neun Menschen sind Irans regierungstreuem Sender Press TV zufolge bei den Angriffen in der Provinz Hormusgan verletzt worden. Irans UN-Botschafter erklärt demnach, die US-Angriffe auf zivile Infrastruktur stellten Kriegsverbrechen dar. Das US-Militär erklärte dagegen, man habe Dutzende „militärische Ziele“ mit Präzisionsmunition getroffen, darunter Flugabwehrsysteme und Radaranlagen zur Küstenüberwachung.
Das Ziel der Angriffe sei gewesen, „die militärischen Fähigkeiten Irans weiter zu schwächen“, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) auf X mit. Sie seien nun beendet, hieß es am frühen Morgen deutscher Zeit. Die iranische Nachrichtenagentur Fars hatte unter Berufung auf amtliche Angaben gemeldet, dass unter anderem die Kahurestan- und die Gariveh-Brücke in Hormusgan getroffen worden seien.
Die Straße zwischen der Hafenstadt Bandar Abbas und den Städten Chamir und Lar sei vollständig gesperrt ebenso wie eine zweite Verbindung in der Region, hieß es. Die Kahurestan-Brücke liegt an der Route, die die Hafenstadt Bandar Abbas mit der Stadt Schiras weiter nordwestlich verbindet und gilt laut der US-Zeitung New York Times als eine wichtige Route zwischen der Küste des Persischen Golfs und dem südlichen Landesinneren Irans.
Bei den US-amerikanischen Attacken auf Straßen und Brücken im Raum der Hafenstadt Bandar Chamir am Persischen Golf sind laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mindestens sieben Menschen getötet worden. Die Agentur beruft sich dabei auf Informationen der Universität für medizinische Wissenschaften in Hormozgan, die in Iran auch regionale Gesundheitsbehörde ist.
Mindestens neun Menschen sind Irans regierungstreuem Sender Press TV zufolge bei den Angriffen in der Provinz Hormusgan verletzt worden. Irans UN-Botschafter erklärt demnach, die US-Angriffe auf zivile Infrastruktur stellten Kriegsverbrechen dar. Das US-Militär erklärte dagegen, man habe Dutzende „militärische Ziele“ mit Präzisionsmunition getroffen, darunter Flugabwehrsysteme und Radaranlagen zur Küstenüberwachung.
Das Ziel der Angriffe sei gewesen, „die militärischen Fähigkeiten Irans weiter zu schwächen“, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) auf X mit. Sie seien nun beendet, hieß es am frühen Morgen deutscher Zeit. Die iranische Nachrichtenagentur Fars hatte unter Berufung auf amtliche Angaben gemeldet, dass unter anderem die Kahurestan- und die Gariveh-Brücke in Hormusgan getroffen worden seien.
Die Straße zwischen der Hafenstadt Bandar Abbas und den Städten Chamir und Lar sei vollständig gesperrt ebenso wie eine zweite Verbindung in der Region, hieß es. Die Kahurestan-Brücke liegt an der Route, die die Hafenstadt Bandar Abbas mit der Stadt Schiras weiter nordwestlich verbindet und gilt laut der US-Zeitung New York Times als eine wichtige Route zwischen der Küste des Persischen Golfs und dem südlichen Landesinneren Irans.
Eine beschädigte Brücke in Bandar Khamir im Süden Irans. Social Media/Reuters
Golfstaaten erneut unter Beschuss
Die Golfstaaten Kuwait und Bahrain haben nach Beginn der neuen US-Angriffe in Iran abermals unter Beschuss gestanden. Die kuwaitische Luftabwehr sei gegen iranische Raketen- und Drohnenangriffe im Einsatz, teilte das Militär des US-Verbündeten in der Nacht auf X mit. Details gab es zunächst nicht. Auch in Bahrain heulten die Sirenen, wie das Innenministerium auf X mitteilte. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, ruhig zu bleiben und sich in Sicherheit zu bringen. Zuvor hatte das US-Militär damit begonnen, in der nunmehr sechsten Nacht in Folge Ziele in Iran anzugreifen.