Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump zu Hormus-Attacke: Iran hat Waffenruhe gebrochen
Israel und Libanon verständigen sich auf Rahmenabkommen – Hisbollah lehnt es ab
Iran greift Containerschiff in der Straße von Hormus an – Verkehr kurzfristig gestoppt
Oman: Keine Gebühren an der Straße von Hormus geplant
Dementis zu israelischem Truppenabzug in Südlibanon
US-Militär: Haben Angriffe gegen Iran ausgeführt
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben trotz vereinbarter Waffenruhe Angriffe gegen Iran ausgeführt. Dies sei eine Reaktion auf die Attacke auf ein Frachtschiff am Donnerstag, die die USA Iran zuschreiben, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) mit.
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Libanons Präsident dankt Trump
Nach dem Zustandekommen des Rahmenabkommens zwischen Israel und Libanon hat der libanesische Präsident Joseph Aoun US-Präsident Donald Trump für seine Bemühungen in dem Konflikt gedankt. Nun müsse weiter daran gearbeitet werden, dass Libanon souverän werde und sich von ausländischer Einmischung befreie.
Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam sagte, das Rahmenabkommen ziele darauf ab, einen vollständigen Rückzug Israels aus dem gesamten libanesischen Hoheitsgebiet zu erreichen und die Souveränität über dieses Gebiet wiederherzustellen.
Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam sagte, das Rahmenabkommen ziele darauf ab, einen vollständigen Rückzug Israels aus dem gesamten libanesischen Hoheitsgebiet zu erreichen und die Souveränität über dieses Gebiet wiederherzustellen.
Netanjahu zu Rahmenabkommen: Dies ist ein schwerer Schlag für Iran
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lobt das Rahmenabkommen zwischen Israel und Libanon und sieht darin einen „schweren Schlag“ für Iran. „Das Wichtigste ist, dass Israel eindeutig an der Sicherheitszone in Südlibanon festhält“, sagte er in einem auf X veröffentlichten Video. „Das ist ein großer Erfolg, und wir werden ihn bewahren, solange die Hisbollah nicht entwaffnet ist und solange eine Gefahr für den Staat Israel besteht.“
Netanjahu sagte zudem, Iran versuche, Israel mit Gewalt zu einem Rückzug aus Südlibanon zu zwingen. „Tatsächlich sagen Israel, Libanon und die Vereinigten Staaten zu Iran: Ihr habt in Libanon keinerlei Rolle – weder Iran noch Hisbollah noch irgendein anderer Akteur.“
Netanjahu zufolge sieht das Abkommen zwei Pilotprojekte vor, in denen libanesische Streitkräfte die Kontrolle in besetzten Gebieten übernehmen sollen. Das US-Militär solle dabei prüfen, ob die Gebiete nicht weiter von der Hisbollah genutzt werden, berichtete das US-Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf US-amerikanische und israelische Beamte.
Netanjahu sagte zudem, Iran versuche, Israel mit Gewalt zu einem Rückzug aus Südlibanon zu zwingen. „Tatsächlich sagen Israel, Libanon und die Vereinigten Staaten zu Iran: Ihr habt in Libanon keinerlei Rolle – weder Iran noch Hisbollah noch irgendein anderer Akteur.“
Netanjahu zufolge sieht das Abkommen zwei Pilotprojekte vor, in denen libanesische Streitkräfte die Kontrolle in besetzten Gebieten übernehmen sollen. Das US-Militär solle dabei prüfen, ob die Gebiete nicht weiter von der Hisbollah genutzt werden, berichtete das US-Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf US-amerikanische und israelische Beamte.
Laura Otter
Trump zu Hormus-Attacke: Iran hat Waffenruhe gebrochen
Der US-Präsident wirft Iran vor, gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstoßen zu haben. Wie Donald Trump auf der Plattform Truth Social schrieb, startete Iran mindestens vier Drohnenangriffe gegen Schiffe in der Straße von Hormus. Eine der Drohnen habe ein Frachtschiff getroffen. Der Frachter konnte demnach aber seine Fahrt trotz Schadens fortsetzen.
Das US-Militär habe die anderen drei Drohnen abgeschossen. „Dies ist offensichtlich ein törichter Verstoß gegen unsere Waffenruhe-Vereinbarung“, schrieb Trump. Nähere Angaben, wann sich genau die Angriffe ereignet haben sollen, machte er nicht.
Auf die Frage, ob Iran nun Konsequenzen drohten, sagte Trump im Weißen Haus vor Reporterinnen und Reportern ein paar Stunden später: „Nun, das werden Sie noch erfahren.“
Das US-Militär habe die anderen drei Drohnen abgeschossen. „Dies ist offensichtlich ein törichter Verstoß gegen unsere Waffenruhe-Vereinbarung“, schrieb Trump. Nähere Angaben, wann sich genau die Angriffe ereignet haben sollen, machte er nicht.
Auf die Frage, ob Iran nun Konsequenzen drohten, sagte Trump im Weißen Haus vor Reporterinnen und Reportern ein paar Stunden später: „Nun, das werden Sie noch erfahren.“
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
The Islamic Republic of Iran shot at least four One Way Attack Drones at Ships transversing the Strait of Hormuz. One of the Drones solidly hit the upper deck of a large and very expensive Cargo Carrying Ship. Damage was done, but the Ship was able to proceed on its way. We knocked down three other Drones. Obviously, this is a foolish violation of our Ceasefire Agreement. President DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
Am Donnerstag war ein Angriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormus bekanntgeworden. Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) teilte mit, ein „unbekanntes Projektil“ habe die Brücke des Schiffes beschädigt. Der Vorfall vor der Küste des Omans ereignete sich wenige Stunden, nachdem Irans Revolutionsgarde gewarnt hatte, dass Durchfahrten nur auf von Teheran festgelegten Routen sicher seien.
Israel und Libanon verständigen sich auf Rahmenabkommen – Hisbollah lehnt es ab
Im Krieg zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz haben sich Libanon und Israel auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Die Vereinbarung sei ein erster Schritt in Richtung eines dauerhaften Friedens zwischen beiden Ländern, sagte US-Außenminister Marco Rubio in Washington. „Und genau das haben diese beiden Nationen verdient.“ Die Botschafterin aus Libanon, Nada Hamadeh Moawad, und der Botschafter aus Israel, Jechiel Leiter, unterschrieben das Abkommen im Beisein von Rubio. Vertreter der beiden Nachbarländer hatten unter US-Vermittlung zuvor tagelang in Washington verhandelt.
Die Hisbollah nahm an den Gesprächen nicht teil und lehnt sie ab. Auch an das Abkommen fühlt sie sich nicht gebunden. In einer ersten Reaktion sagte Hassan Fadlallah, ein Mitglied der Hisbollah-Fraktion im libanesischen Parlament, dem libanesischen Nachrichtenportal Al Mayadeen: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu solle sich nicht darüber freuen, da es der libanesischen Regierung an verfassungsmäßiger Legitimität und Autorität mangele, um dessen Bedingungen durchzusetzen.
Das Abkommen könne nur durch einen von den USA unterstützten Bürgerkrieg durchgesetzt werden, so Fadlallah. Er erklärte, die Hisbollah werde sich jeglichen Regierungsmaßnahmen widersetzen, die sich aus dem Abkommen ergäben, an ihren Waffen festhalten und nicht zulassen, dass die Behörden dem libanesischen Volk ihren Willen aufzwingen. Er fügte hinzu, dass die Position Irans klar bleibe und Teheran keiner Vereinbarung zustimmen werde, bevor Israel sich vollständig aus Libanon zurückgezogen habe. Auch Hisbollah-Chef Naim Kassim bekräftigte am Abend laut Al Jazeera, Israel habe keine andere Wahl und müsse Libanon bedingungslos verlassen.
Noch am Donnerstagabend hatte Israel erneut Mitglieder der Hisbollah in Südlibanon angegriffen, was die Sorgen vor einem Scheitern der Gespräche verstärkt hatte. Zwischen der Hisbollah und Israel gilt seit dem 19. Juni eine Waffenruhe. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen wurde sie zuletzt von beiden Seiten weitgehend eingehalten. Bei den Gesprächen in Washington sollte die bestehende Waffenruhe zunächst gefestigt werden. Die libanesische Regierung will vor allem auch einen Abzug der israelischen Truppen erzielen. Israel verlangt wiederum eine Entwaffnung der Hisbollah. Die israelische Regierung hatte zuletzt mehrmals betont, erst bei einer vollständigen Entwaffnung der Hisbollah aus dem Nachbarland abzuziehen.
Die Hisbollah nahm an den Gesprächen nicht teil und lehnt sie ab. Auch an das Abkommen fühlt sie sich nicht gebunden. In einer ersten Reaktion sagte Hassan Fadlallah, ein Mitglied der Hisbollah-Fraktion im libanesischen Parlament, dem libanesischen Nachrichtenportal Al Mayadeen: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu solle sich nicht darüber freuen, da es der libanesischen Regierung an verfassungsmäßiger Legitimität und Autorität mangele, um dessen Bedingungen durchzusetzen.
Das Abkommen könne nur durch einen von den USA unterstützten Bürgerkrieg durchgesetzt werden, so Fadlallah. Er erklärte, die Hisbollah werde sich jeglichen Regierungsmaßnahmen widersetzen, die sich aus dem Abkommen ergäben, an ihren Waffen festhalten und nicht zulassen, dass die Behörden dem libanesischen Volk ihren Willen aufzwingen. Er fügte hinzu, dass die Position Irans klar bleibe und Teheran keiner Vereinbarung zustimmen werde, bevor Israel sich vollständig aus Libanon zurückgezogen habe. Auch Hisbollah-Chef Naim Kassim bekräftigte am Abend laut Al Jazeera, Israel habe keine andere Wahl und müsse Libanon bedingungslos verlassen.
Noch am Donnerstagabend hatte Israel erneut Mitglieder der Hisbollah in Südlibanon angegriffen, was die Sorgen vor einem Scheitern der Gespräche verstärkt hatte. Zwischen der Hisbollah und Israel gilt seit dem 19. Juni eine Waffenruhe. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen wurde sie zuletzt von beiden Seiten weitgehend eingehalten. Bei den Gesprächen in Washington sollte die bestehende Waffenruhe zunächst gefestigt werden. Die libanesische Regierung will vor allem auch einen Abzug der israelischen Truppen erzielen. Israel verlangt wiederum eine Entwaffnung der Hisbollah. Die israelische Regierung hatte zuletzt mehrmals betont, erst bei einer vollständigen Entwaffnung der Hisbollah aus dem Nachbarland abzuziehen.
Medien: Israel fordert Libanesen örtlich zur Flucht auf
Die israelischen Streitkräfte werfen libanesischen Staatsmedien zufolge über einer Stadt im Südlibanon Flugblätter ab, mit denen die Bewohner zur Flucht aufgefordert werden. Es ist die erste derartige Anordnung seit Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. Die Stadt, deren Name zunächst nicht bekannt wird, liegt nahe der Grenze des von israelischen Truppen besetzten Gebiets im Südlibanon.
Iran greift Containerschiff in der Straße von Hormus an – Verkehr kurzfristig gestoppt
Iran hat ein Containerschiff im Golf von Oman angegriffen, das die Straße von Hormus durchquerte. Eine Drohne traf das Schiff Ever Lovely des taiwanischen Reederei-Konzerns Evergreen Marine an der Brücke, wie US-amerikanische und iranische Behörden bestätigen. Der Angriff ereignete sich auf der Route entlang der omanischen Küste, die viele Schiffe zuletzt nutzten, um iranische Gewässer zu umgehen.
Die iranische Revolutionsgarde hatte Schiffe zuvor ausdrücklich gewarnt, diese Ausweichroute zu meiden. „Diese Route ist inakzeptabel und äußerst gefährlich“, heißt es in einer Erklärung der Garde. Der Angriff stoppt den Schiffsverkehr durch die für den globalen Öl- und Gashandel entscheidende Meerenge und ist gleichzeitig ein Dämpfer für US-Präsident Trump. Dieser behauptet weiterhin, Iran kontrolliere die Straße von Hormus nicht mehr. Die Ölpreise steigen nach dem Vorfall um mehr als zwei Prozent.
Die UN-Sonderorganisation IMO setzt infolge des Angriffs ihren laufenden Evakuierungsplan für Seeleute vorläufig aus. Generalsekretär Arsenio Dominguez erklärt, er wolle zunächst prüfen, ob die nötigen Sicherheitsgarantien für die rund 11 000 betroffenen Seeleute weiterhin bestehen. Die IMO hatte den Plan erst am Dienstag gestartet, noch am selben Tag passierten erste Schiffe die Meerenge.
Wie sich der Angriff auf die laufenden Verhandlungen zwischen den USA und Iran über die Kontrolle der Straße sowie über das iranische Atomprogramm auswirkt, ist unklar. US-Außenminister Marco Rubio trifft sich derweil in Bahrain mit arabischen Golfstaaten, um deren Sicherheitsbedenken zu besprechen.
Die iranische Revolutionsgarde hatte Schiffe zuvor ausdrücklich gewarnt, diese Ausweichroute zu meiden. „Diese Route ist inakzeptabel und äußerst gefährlich“, heißt es in einer Erklärung der Garde. Der Angriff stoppt den Schiffsverkehr durch die für den globalen Öl- und Gashandel entscheidende Meerenge und ist gleichzeitig ein Dämpfer für US-Präsident Trump. Dieser behauptet weiterhin, Iran kontrolliere die Straße von Hormus nicht mehr. Die Ölpreise steigen nach dem Vorfall um mehr als zwei Prozent.
Die UN-Sonderorganisation IMO setzt infolge des Angriffs ihren laufenden Evakuierungsplan für Seeleute vorläufig aus. Generalsekretär Arsenio Dominguez erklärt, er wolle zunächst prüfen, ob die nötigen Sicherheitsgarantien für die rund 11 000 betroffenen Seeleute weiterhin bestehen. Die IMO hatte den Plan erst am Dienstag gestartet, noch am selben Tag passierten erste Schiffe die Meerenge.
Wie sich der Angriff auf die laufenden Verhandlungen zwischen den USA und Iran über die Kontrolle der Straße sowie über das iranische Atomprogramm auswirkt, ist unklar. US-Außenminister Marco Rubio trifft sich derweil in Bahrain mit arabischen Golfstaaten, um deren Sicherheitsbedenken zu besprechen.
Israel erteilt Abzug aus Sicherheitszonen eine Absage
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz lehnt einen Truppenabzug aus Libanon trotz internationalen Drucks ab. Die Armee werde so lange wie nötig in den Sicherheitszonen des Nachbarlandes, in Syrien und im Gazastreifen bleiben, sagt Katz. Ein Rückzug aus diesen Gebieten komme nicht infrage.
Oman: Keine Gebühren an der Straße von Hormus geplant
Für die Durchfahrt der Straße von Hormus sollen nach Angaben Omans keine Gebühren erhoben werden. „Zukünftige Regelungen mit Blick auf die Straße (von Hormus) beinhalten keine Erhebung irgendwelcher Transitgebühren“, teilte Omans Außenminister Badr al-Busaidi mit. Das Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran habe das Ziel, dort die Freiheit der Schifffahrt und sichere Durchfahrt zu gewährleisten.
Der Verkehr auf dem wichtigen Seeweg kam im Zuge des Iran-Kriegs faktisch zum Erliegen. Im ausgehandelten Rahmenabkommen ist festgelegt, dass Iran während der 60-tägigen Verhandlungen eines endgültigen Abkommens keine Gebühren verlangen darf. Wie es danach weitergeht, soll Iran mit dem Oman aushandeln – unter Beachtung des internationalen Rechts und Einbeziehung der Anrainerstaaten. Es war bereits damit gerechnet worden, dass dieser Punkt für Streit sorgen könnte. Völkerrechtler halten Gebühren für problematisch.
Iran hat unterdessen neue Regeln für die Zukunft signalisiert. Für einen Zeitraum von 60 Tagen würden keine Gebühren für Sicherheit, Umweltdienstleistungen und Versicherungen erhoben, teilte die kürzlich gegründete Persian Gulf Strait Authority auf der Plattform X mit – ein Anzeichen, dass Teheran sich längerfristig für die Erhebung von Gebühren einsetzen könnte, etwa nach Ablauf der 60 Tage langen Verhandlungen.
Der Verkehr auf dem wichtigen Seeweg kam im Zuge des Iran-Kriegs faktisch zum Erliegen. Im ausgehandelten Rahmenabkommen ist festgelegt, dass Iran während der 60-tägigen Verhandlungen eines endgültigen Abkommens keine Gebühren verlangen darf. Wie es danach weitergeht, soll Iran mit dem Oman aushandeln – unter Beachtung des internationalen Rechts und Einbeziehung der Anrainerstaaten. Es war bereits damit gerechnet worden, dass dieser Punkt für Streit sorgen könnte. Völkerrechtler halten Gebühren für problematisch.
Iran hat unterdessen neue Regeln für die Zukunft signalisiert. Für einen Zeitraum von 60 Tagen würden keine Gebühren für Sicherheit, Umweltdienstleistungen und Versicherungen erhoben, teilte die kürzlich gegründete Persian Gulf Strait Authority auf der Plattform X mit – ein Anzeichen, dass Teheran sich längerfristig für die Erhebung von Gebühren einsetzen könnte, etwa nach Ablauf der 60 Tage langen Verhandlungen.
Libanon: Erneut zwei Tote bei israelischem Drohnenangriff
Bei einem israelischen Drohnenangriff in Südlibanon werden örtlichen Angaben zufolge zwei Menschen getötet. Demnach sei das Geschoss in ein Auto eingeschlagen, verlautet aus libanesischen Sicherheits- und Sanitätskreisen. Es ist der zweite Tag in Folge mit einem solchen Vorfall. Am Vortag sind bei einem ähnlichen Angriff trotz einer Waffenruhe mindestens zwei Menschen getötet worden, wie libanesische Sicherheits- und Sanitätskreise der Nachrichtenagentur Reuters mitteilten.
Dementis zu israelischem Truppenabzug in Südlibanon
Israel und Libanon haben Angaben der USA über einen Teilabzug israelischer Truppen aus dem besetzten Südlibanon zurückgewiesen. Ein hochrangiger Vertreter des israelischen Verteidigungsministeriums sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Armee werde sich nicht aus der sogenannten Pufferzone zurückziehen. Zudem erklärte ein ranghoher libanesischer Militärvertreter, die Entwicklungen vor Ort zeigten das Gegenteil eines Abzugs. Zuvor hatte ein Vertreter des US-Außenministeriums erklärt, Israel habe als Geste des guten Willens gegenüber der libanesischen Regierung Truppen aus einem Teil der Pufferzone abgezogen.
Die USA unterstützen einen Vorschlag für eine „Pilotzone“, in der israelische Truppen besetztes Gebiet an das libanesische Militär übergeben sollen. Ziel sei es, die vollständige und überprüfbare Zerstörung von Waffen und Infrastruktur der mit Iran verbündeten Hisbollah-Miliz sicherzustellen, hieß es aus dem US-Außenministerium. Die libanesische Armee solle in diese Zone einrücken und die Entwaffnung überprüfen. Dieses Pilotmodell solle dann auf den gesamten Südlibanon ausgeweitet werden, um vertriebenen Familien die Rückkehr zu ermöglichen. Der libanesische Offizier betonte jedoch, die israelischen Truppen würden die Pufferzone weiterhin gegen jeden abriegeln, der sich ihr nähere – auch gegen libanesische Soldaten.
Die Gespräche über die Pilotzone sind Teil von Verhandlungen zwischen Israel und Libanon in Washington. Diese Verhandlungsrunde wird jedoch zunehmend von dem diplomatischen Austausch zwischen den USA und Iran überschattet, bei dem die Regierung in Teheran Libanon zu einem zentralen Thema machen will.
Die USA unterstützen einen Vorschlag für eine „Pilotzone“, in der israelische Truppen besetztes Gebiet an das libanesische Militär übergeben sollen. Ziel sei es, die vollständige und überprüfbare Zerstörung von Waffen und Infrastruktur der mit Iran verbündeten Hisbollah-Miliz sicherzustellen, hieß es aus dem US-Außenministerium. Die libanesische Armee solle in diese Zone einrücken und die Entwaffnung überprüfen. Dieses Pilotmodell solle dann auf den gesamten Südlibanon ausgeweitet werden, um vertriebenen Familien die Rückkehr zu ermöglichen. Der libanesische Offizier betonte jedoch, die israelischen Truppen würden die Pufferzone weiterhin gegen jeden abriegeln, der sich ihr nähere – auch gegen libanesische Soldaten.
Die Gespräche über die Pilotzone sind Teil von Verhandlungen zwischen Israel und Libanon in Washington. Diese Verhandlungsrunde wird jedoch zunehmend von dem diplomatischen Austausch zwischen den USA und Iran überschattet, bei dem die Regierung in Teheran Libanon zu einem zentralen Thema machen will.
Rubio sichert Golfstaaten Mitsprache bei Iran-Abkommen zu
US-Außenminister Marco Rubio hat den arabischen Golfstaaten zugesichert, dass ihre Interessen bei einem finalen Abkommen mit Iran gewahrt bleiben. Zum Abschluss seiner Nahost-Reise warb Rubio in Bahrain um Vertrauen für die Rahmenvereinbarung der US-Regierung mit der Führung in Teheran. Die US-Verbündeten in der Region stehen der Vereinbarung skeptisch gegenüber. Sie befürchten, die Vereinbarung könnte zu nachgiebig gegenüber Iran ausfallen.
Ein zentraler Streitpunkt bleibt die Kontrolle über die Straße von Hormus, die Iran im Krieg blockiert hatte. "Kein Staat der Welt hat das Recht, Gebühren für die Nutzung internationaler Wasserstraßen zu verlangen", sagte Rubio. Dies werde niemals eine akzeptable Bedingung für ein Abkommen sein. US-Präsident Donald Trump habe dies unmissverständlich klargemacht. Bahrains Außenminister Abdullatif bin Raschid Al-Sajani begrüßte bei dem Treffen Pläne des Oman für einen sicheren Schiffskorridor durch die Meerenge. Rubio hatte zuvor die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait besucht, um auch dort Bedenken zu zerstreuen. "Wir werden nichts tun, was die Sicherheit unserer langjährigen Verbündeten in der Region gefährdet", erklärte er in Kuwait.
Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran sind von Widersprüchen geprägt. Während Trump erklärte, Iran habe dauerhaften Atominspektionen zugestimmt, wies Teheran dies zurück. Auch über finanzielle Anreize und die Kontrolle des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus gibt es unterschiedliche Angaben. Der Entwurf sieht unter anderem einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 300 Milliarden Dollar vor, schränkt jedoch das iranische Raketenprogramm nicht ein. Rubio betonte, er werde die Verbündeten auf seiner Reise nicht um finanzielle Beiträge für den Fonds bitten, obwohl eine entsprechende Absichtserklärung dies nahelegt.
Ein zentraler Streitpunkt bleibt die Kontrolle über die Straße von Hormus, die Iran im Krieg blockiert hatte. "Kein Staat der Welt hat das Recht, Gebühren für die Nutzung internationaler Wasserstraßen zu verlangen", sagte Rubio. Dies werde niemals eine akzeptable Bedingung für ein Abkommen sein. US-Präsident Donald Trump habe dies unmissverständlich klargemacht. Bahrains Außenminister Abdullatif bin Raschid Al-Sajani begrüßte bei dem Treffen Pläne des Oman für einen sicheren Schiffskorridor durch die Meerenge. Rubio hatte zuvor die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait besucht, um auch dort Bedenken zu zerstreuen. "Wir werden nichts tun, was die Sicherheit unserer langjährigen Verbündeten in der Region gefährdet", erklärte er in Kuwait.
Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran sind von Widersprüchen geprägt. Während Trump erklärte, Iran habe dauerhaften Atominspektionen zugestimmt, wies Teheran dies zurück. Auch über finanzielle Anreize und die Kontrolle des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus gibt es unterschiedliche Angaben. Der Entwurf sieht unter anderem einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 300 Milliarden Dollar vor, schränkt jedoch das iranische Raketenprogramm nicht ein. Rubio betonte, er werde die Verbündeten auf seiner Reise nicht um finanzielle Beiträge für den Fonds bitten, obwohl eine entsprechende Absichtserklärung dies nahelegt.
Berichte: Verkehr durch Straße von Hormus zeigt erste Normalisierung
Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zeigt Analysen zufolge erste Anzeichen von Normalisierung. 70 Durchfahrten zählte der Datenanbieter Kpler am Mittwoch nach Angaben eines Sprechers. Vor Ausbruch des Iran-Kriegs waren es täglich mehr als 100 gewesen. Der Datenanbieter Windward schrieb in einer Analyse, kommerzieller Verkehr in der Straße von Hormus nähere sich „funktioneller Normalität“ an. Der Anbieter berichtete von mehr Aus- als Einfahrten. China sei das Hauptzielland für ölexportierende Schiffe.
Südkorea: Fünf weitere Schiffe verlassen Straße von Hormus
Fünf weitere von Südkorea betriebene Schiffe haben nach Angaben des Schifffahrtsministeriums in Seoul die Straße von Hormus verlassen. Eines der Schiffe sei auf dem Weg nach Südkorea, teilt die Behörde mit. Die Namen der Schiffe werden auf Bitte der Reedereien und Besatzungen nicht genannt. Insgesamt befinden sich den Angaben zufolge noch 13 südkoreanische Schiffe mit 87 Besatzungsmitgliedern in der Meerenge. Südkorea führe Gespräche mit anderen Ländern, um auch diesen Schiffen eine sichere Ausfahrt zu ermöglichen. In den vergangenen 24 Stunden haben US-Angaben zufolge rund 72 Schiffe mit insgesamt etwa 20 Millionen Barrel Rohöl die Straße von Hormus bereits passiert. Die Rückkehr zu normalen Öltransporten verzögert sich jedoch laut den USA wegen iranischer Minen in der Meerenge.
Trump-Regierung fordert vom Kongress 87,6 Milliarden Dollar auch für Iran-Krieg
Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat den Kongress am Mittwoch um zusätzliche 87,6 Milliarden Dollar gebeten, die größtenteils für den Krieg gegen Iran bestimmt sind. Der auf der Internetseite des Weißen Hauses veröffentlichte Antrag sieht 67,15 Milliarden Dollar für das Militär vor. Davon sollen 21 Milliarden Dollar in die Beschaffung von Munition und die Stärkung der Rüstungsindustrie fließen, teilte das Weiße Haus mit. Die USA haben im Iran-Krieg große Bestände an Munition verbraucht.