Israel greift Ziele in Libanon an und fordert Menschen in neun Dörfern zur Flucht auf

Die israelische Armee hat die Einwohner von neun Dörfern in Südlibanon zur Evakuierung aufgefordert. Ein Armeesprecher erklärte auf der Plattform X, die Menschen müssten ihre Häuser zu ihrer eigenen Sicherheit verlassen und sich mindestens 1000 Meter von den Dörfern und Ortschaften entfernt in offenes Gelände begeben. Laut der Armee besteht Lebensgefahr für Personen, die sich in der Nähe von Kämpfern, Stützpunkten und Waffenlagern der Hisbollah-Miliz aufhalten.



Zuvor teilte die israelische Armee mit, sie habe innerhalb von 24 Stunden 85 Ziele der Hisbollah-Miliz in Libanon angegriffen. Dazu gehörten Waffenlager, Abschussrampen sowie weitere militärische Infrastruktur.



In der Bekaa-Ebene sei eine unterirdische Anlage zerstört worden, die von der Hisbollah zur Herstellung von Waffen genutzt worden sein soll, hieß es weiter. Zudem griffen israelische Kräfte Kämpfer der Hisbollah-Miliz in Südlibanon an.



Die Armee begründete ihren Einsatz mit Verletzungen einer geltenden Waffenstillstandsvereinbarung durch die Hisbollah-Miliz. Diese soll in den vergangenen Tagen mehrere Raketen auf Soldaten in Südlibanon abgefeuert haben. Es habe keine Verletzten gegeben. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist derzeit nicht möglich.