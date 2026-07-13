Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Iran meldet neue US-Angriffe im Südwesten des Landes
Golfstaaten melden Beschuss aus Iran
USA: Angriffswelle gegen Iran abgeschlossen
US-Militär greift weitere Ziele in Iran an
Iran meldet erneut Explosionen an der Südküste
Trump: Setzen Seeblockade gegen iranische Häfen wieder ein
Im Konflikt um die Straße von Hormus hat US-Präsident Donald Trump die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe angekündigt, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Das teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit.
Zudem sollen die USA eine Entschädigung in Höhe von 20 Prozent auf alle durch die Straße von Hormus transportierten Frachten erhalten, schreibt Trump. Er reagiert damit auf die Erklärung Teherans, die Meerenge gesperrt zu haben. Allen anderen Ländern solle ein „fairer und offener“ Zugang zur Meerenge möglich sein. Der Prozess werde unverzüglich beginnen, erklärt Trump, ohne Einzelheiten zu nennen.
Zudem sollen die USA eine Entschädigung in Höhe von 20 Prozent auf alle durch die Straße von Hormus transportierten Frachten erhalten, schreibt Trump. Er reagiert damit auf die Erklärung Teherans, die Meerenge gesperrt zu haben. Allen anderen Ländern solle ein „fairer und offener“ Zugang zur Meerenge möglich sein. Der Prozess werde unverzüglich beginnen, erklärt Trump, ohne Einzelheiten zu nennen.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
The Hormuz Strait is OPEN, and will remain OPEN, with or without Iran. We are reinstating the THE IRANIAN BLOCKADE, so named because it is only stopping Iran’s ships or customers from entering or leaving. All other countries will have fair and open use of the Strait. The U.S.A. will be, from this point forward, known as “THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT,” but as such, and as a matter of FAIRNESS, will be reimbursed, at the rate of 20% on all cargo shipped, for any and all costs necessary to do the job of providing safety and security to this very volatile section of the World. The process and formation will begin immediately. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
US-Militär meldet Angriff auf iranische U-Boot-Anlage
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben am Sonntag eine Wartungsanlage für U-Boote und Schiffe in Iran angegriffen. Bei dem Einsatz seien Einweg-Drohnen genutzt worden, teilt das zuständige Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Durch die Angriffe werde die Fähigkeit Irans eingeschränkt, weiterhin die Handelsschifffahrt zu attackieren. Eine iranische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.
U.S. Central Command on Twitter / X
Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026
x.com
Iran meldet neue US-Angriffe im Südwesten des Landes
Iran hat neue Angriffe im Südwesten des Landes gemeldet. In der Industriestadt Abadan an der Grenze zum Irak wurden dabei zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt, wie die Nachrichtenagentur Isna berichtete. Laut dem Vizegouverneur der betroffenen Provinz Chusestan ereigneten sich die Angriffe kurz nach Mittag (Ortszeit). Die Behörden machten die USA für die Luftangriffe verantwortlich. Eigentlich hatte das US-Militär seine jüngste Angriffswelle am frühen Morgen für beendet erklärt.
Golfstaaten melden Beschuss aus Iran
Nach der wiederholten Eskalation im Iran-Krieg haben Staaten am Persischen Golf erneut Raketenbeschuss gemeldet. Bahrain und Kuwait, die zuletzt im Zentrum iranischer Vergeltungsangriffe standen, lösten in der Nacht Alarm aus und bekämpften nach eigenen Angaben feindliche Projektile. Der Generalstab der Armee in Kuwait berichtete, dass feindliche Luftziele bekämpft werden.
In Bahrain wurde seit Einbruch der Nacht mehrfach Alarm ausgelöst, wie das Innenministerium des Inselstaats berichtete. Das Ministerium rief die Einwohner auf, Ruhe zu bewahren und Schutz zu suchen. Auch Jordaniens Nachrichtenagentur Petra berichtete am Montagmorgen, dass vier Raketen aus Iran abgefangen worden seien. Es habe keine Opfer oder Schäden gegeben, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf eine Militärquelle.
Irans Revolutionsgarde zielte nach eigenen Angaben auf ein mobiles Raketenartilleriesystem der US-Armee in Kuwait, auf Treibstofftanks und Munitionslager des Luftwaffenstützpunkts Prince Hassan in Jordanien sowie auf ein Kontrollzentrum des US-Stützpunkts Scheich Isa in Bahrain. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
In Bahrain wurde seit Einbruch der Nacht mehrfach Alarm ausgelöst, wie das Innenministerium des Inselstaats berichtete. Das Ministerium rief die Einwohner auf, Ruhe zu bewahren und Schutz zu suchen. Auch Jordaniens Nachrichtenagentur Petra berichtete am Montagmorgen, dass vier Raketen aus Iran abgefangen worden seien. Es habe keine Opfer oder Schäden gegeben, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf eine Militärquelle.
Irans Revolutionsgarde zielte nach eigenen Angaben auf ein mobiles Raketenartilleriesystem der US-Armee in Kuwait, auf Treibstofftanks und Munitionslager des Luftwaffenstützpunkts Prince Hassan in Jordanien sowie auf ein Kontrollzentrum des US-Stützpunkts Scheich Isa in Bahrain. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Luzia Geier
USA: Angriffswelle gegen Iran abgeschlossen
Die US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben eine weitere Angriffswelle gegen Iran abgeschlossen. Es seien Dutzende Ziele an mehreren Standorten mit Präzisionsmunition getroffen worden, teilte das US-Zentralkommando mit. Darunter seien Luftabwehrsysteme, Küstenradarstationen sowie Raketen- und Drohnenkapazitäten des iranischen Militärs gewesen.
Die Straße von Hormus wird nach Angaben des US-Zentralkommandos (Centcom) nicht von Iran kontrolliert.
Die Straße von Hormus wird nach Angaben des US-Zentralkommandos (Centcom) nicht von Iran kontrolliert.
Luzia Geier
Ölpreise ziehen an
Die Sorge vor einer Gefährdung der Energielieferungen durch die Straße von Hormus hat die Ölpreise am Montag in die Höhe getrieben. Grund ist die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Iran. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 3,08 Prozent auf 78,35 Dollar. Der Preis für US-Leichtöl WTI stieg um 3,09 Prozent auf 73,62 Dollar.
Am Wochenende hatte Teheran seine Angriffe auf Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate ausgeweitet, während die USA weitere Schläge gegen Iran flogen. US-Präsident Donald Trump sagte am Sonntag, die Straße von Hormus sei für den kommerziellen Verkehr geöffnet. Iran hatte jedoch erklärt, die Meerenge geschlossen zu haben, nachdem ein Schiff auf einer nicht genehmigten Route unterwegs war und getroffen wurde. Am Sonntag durchfuhren nach Daten des Schiffsverfolgungsdienstes Kpler nur sechs Schiffe die Meerenge, die niedrigste Zahl seit fünf Wochen.
Die eskalierenden Angriffe stellen die Zukunft des im vergangenen Monat unterzeichneten vorläufigen Abkommens zwischen den USA und Iran in Frage.
Am Wochenende hatte Teheran seine Angriffe auf Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate ausgeweitet, während die USA weitere Schläge gegen Iran flogen. US-Präsident Donald Trump sagte am Sonntag, die Straße von Hormus sei für den kommerziellen Verkehr geöffnet. Iran hatte jedoch erklärt, die Meerenge geschlossen zu haben, nachdem ein Schiff auf einer nicht genehmigten Route unterwegs war und getroffen wurde. Am Sonntag durchfuhren nach Daten des Schiffsverfolgungsdienstes Kpler nur sechs Schiffe die Meerenge, die niedrigste Zahl seit fünf Wochen.
Die eskalierenden Angriffe stellen die Zukunft des im vergangenen Monat unterzeichneten vorläufigen Abkommens zwischen den USA und Iran in Frage.
„Die Hoffnung auf eine relativ schnelle Lösung der jüngsten Gefechte könnte nach der Eskalation am Wochenende in Zweifel geraten. “Analysten der ANZ
Der Marktanalyst Tony Sycamore von IG sagte, der relativ verhaltene Anstieg der Ölpreise deute darauf hin, dass der Markt die derzeitige Zuspitzung als Eskalation innerhalb einer brüchigen Waffenruhe und nicht als vollständigen Zusammenbruch des Waffenstillstands betrachte.
Luzia Geier
US-Militär greift weitere Ziele in Iran an
Das US-Militär greift nach eigenen Angaben erneut Ziele in Iran an. Die Streitkräfte hätten um 23:00 Uhr deutscher Zeit damit begonnen, weitere Angriffe auf Iran durchzuführen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Iran solle so in seiner Fähigkeit eingeschränkt werden, Handelsschiffe in der Straße von Hormus zu attackieren. Es ist bereits die vierte Angriffswelle der USA, seit die Feindseligkeiten in der Nacht zu Mittwoch wieder aufflammten.
US-Medien hatten zuvor bereits von US-Angriffen auf Ziele in Iran berichtet. Die Attacken hätten sich gegen Raketenstellungen und Anlagen zur Luftabwehr gerichtet, berichteten das Wall Street Journal und die New York Times unter Berufung auf US-Regierungsbeamte. Zudem seien Boote der Iranischen Revolutionsgarde angegriffen worden. Das zuständige Regionalkommando Centcom äußerte sich auf Nachfrage nicht zu den Berichten.
UN-Generalsekretär António Guterres teilte auf der Plattform X mit, er sei zutiefst besorgt über die „erhebliche Eskalation“. Eine Rückkehr zu umfassenden Kampfhandlungen hätte katastrophale Folgen für die Sicherheit der Region und die Weltwirtschaft. „Ich rufe Iran und die USA nachdrücklich auf, die Verhandlungen unverzüglich wieder aufzunehmen und offene Fragen auf diplomatischem Wege zu lösen.“
Mehr zum Thema lesen Sie hier:
US-Medien hatten zuvor bereits von US-Angriffen auf Ziele in Iran berichtet. Die Attacken hätten sich gegen Raketenstellungen und Anlagen zur Luftabwehr gerichtet, berichteten das Wall Street Journal und die New York Times unter Berufung auf US-Regierungsbeamte. Zudem seien Boote der Iranischen Revolutionsgarde angegriffen worden. Das zuständige Regionalkommando Centcom äußerte sich auf Nachfrage nicht zu den Berichten.
UN-Generalsekretär António Guterres teilte auf der Plattform X mit, er sei zutiefst besorgt über die „erhebliche Eskalation“. Eine Rückkehr zu umfassenden Kampfhandlungen hätte katastrophale Folgen für die Sicherheit der Region und die Weltwirtschaft. „Ich rufe Iran und die USA nachdrücklich auf, die Verhandlungen unverzüglich wieder aufzunehmen und offene Fragen auf diplomatischem Wege zu lösen.“
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Iran meldet erneut Explosionen an der Südküste
Iran hat nach den US-Angriffen am Samstag erneut Explosionen an der Südküste gemeldet. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete am Sonntagabend über Detonationen in der Hafenstadt Bandar Abbas und unweit der Insel Gheschm im Persischen Golf. Details zur Ursache der Explosionen gab es zunächst nicht.
Die staatliche Nachrichtenagentur Irna sprach von „feindlichen Angriffen“ in Bandar Abbas, wo am Abend in einigen Stadtteilen aufeinanderfolgende Explosionen zu hören gewesen seien. Der Vorfall werde untersucht. Bei den Gebieten handele es sich um Militäreinrichtungen, schrieb Irna.
Die staatliche Nachrichtenagentur Irna sprach von „feindlichen Angriffen“ in Bandar Abbas, wo am Abend in einigen Stadtteilen aufeinanderfolgende Explosionen zu hören gewesen seien. Der Vorfall werde untersucht. Bei den Gebieten handele es sich um Militäreinrichtungen, schrieb Irna.
Trump: Straße von Hormus für Handelsschifffahrt offen
Die Straße von Hormus ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump für die Handelsschifffahrt geöffnet. Das erklärt Trump in einem Interview der NBC-Sendung "Meet the Press". Die USA und Iran greifen sich jedoch weiterhin gegenseitig an, was Sorgen über die Sicherheit auf einer der weltweit wichtigsten Routen für Öltransporte aufwirft.
Über die neue Eskalation in der Straße von Hormus lesen Sie hier:
Über die neue Eskalation in der Straße von Hormus lesen Sie hier:
Iranische Zeitung veröffentlicht Drohung gegen Bundeskanzler Merz
Die iranische Zeitung Hamshahri hat auf ihrer Website eine Grafik veröffentlicht, die eine deutliche Drohung gegen westliche Politiker darstellt – darunter Bundeskanzler Friedrich Merz. Der Titel: „Eine Liste derer, die mit der Rache der iranischen Nation rechnen müssen.“ Es handelt sich offenbar um einen Aufruf zu Racheaktionen als Reaktion auf den Tod des Obersten Führers Irans, Ayatollah Ali Chamenei. Dieser starb im Februar bei einem Angriff der amerikanischen und israelischen Streitkräfte auf Iran.
Die auflagenstarke Teheraner Tageszeitung zeigt auf der Collage US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu mit einem Fadenkreuz auf der Stirn. Dazu sind weitere amerikanische und israelische Regierungsmitglieder dargestellt sowie eine Reihe von europäischen Regierungschefs, darunter neben Merz auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Alle werden in orangefarbenen Hemden dargestellt, der Farbe der Overalls, wie sie US-Häftlinge häufig tragen.
Dazu wird der „Revolutionsführer“ – gemeint ist Modschtaba Chamenei, Sohn und Nachfolger von Ali Chamenei – mit den Worten zitiert: „Diese Rache ist der Wille unserer Nation und muss unbedingt vollzogen werden.“ Entsprechend hatte er sich dem iranischen Staatsfernsehen zufolge am Samstag nach der Beerdigung seines Vaters geäußert. Bundeskanzler Merz hatte sich vor allem im Januar, während der Proteste in Iran, kritisch über das Regime in Teheran geäußert und erklärt, es sei am Ende und er rechne mit seinem baldigen Sturz.
Die auflagenstarke Teheraner Tageszeitung zeigt auf der Collage US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu mit einem Fadenkreuz auf der Stirn. Dazu sind weitere amerikanische und israelische Regierungsmitglieder dargestellt sowie eine Reihe von europäischen Regierungschefs, darunter neben Merz auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Alle werden in orangefarbenen Hemden dargestellt, der Farbe der Overalls, wie sie US-Häftlinge häufig tragen.
Dazu wird der „Revolutionsführer“ – gemeint ist Modschtaba Chamenei, Sohn und Nachfolger von Ali Chamenei – mit den Worten zitiert: „Diese Rache ist der Wille unserer Nation und muss unbedingt vollzogen werden.“ Entsprechend hatte er sich dem iranischen Staatsfernsehen zufolge am Samstag nach der Beerdigung seines Vaters geäußert. Bundeskanzler Merz hatte sich vor allem im Januar, während der Proteste in Iran, kritisch über das Regime in Teheran geäußert und erklärt, es sei am Ende und er rechne mit seinem baldigen Sturz.
Luzia Geier
USA melden Angriffe auf 140 Ziele in Iran
Das US-Militär hat eine dritte Angriffswelle gegen den Iran in dieser Woche abgeschlossen. Dabei seien rund 140 militärische Ziele getroffen worden, teilt das US-Zentralkommando auf der Plattform X mit. Zu den Zielen gehörten demnach Raketen- und Drohnenstellungen, Marineeinrichtungen, Munitionslager, Kommunikationsnetze und Küstenüberwachungsanlagen.
Luzia Geier
Alarm in Golfstaaten: Angriffe mit Raketen und Drohnen
Nach nächtlichen Angriffen des US-Militärs gegen den Iran herrschte in den frühen Morgenstunden in mehreren mit den USA verbündeten Golfstaaten Alarm.
In Bahrain ertönten in den frühen Morgenstunden wieder die Warnsirenen, wie das Innenministerium mitteilte. Die Bewohner wurden aufgerufen, ruhig zu bleiben und einen sicheren Ort aufzusuchen.
Die Vereinigten Arabischen Emirate gerieten wieder unter Beschuss. Dort würden Angriffe mit Raketen und Drohnen abgewehrt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Der Katastrophenschutz warnte die Bewohner vor einer Bedrohung durch Raketen.
Das Innenministerium von Katar teilte auf der Plattform X mit, die Sicherheitslage sei ernst. Die Einwohner sollten zu Hause bleiben, nicht nach draußen gehen und sich von Fenstern und offenen Flächen fernhalten. Das Verteidigungsministerium teilte mit, die Flugabwehr habe einen Raketenangriff abgewehrt.
In Bahrain ertönten in den frühen Morgenstunden wieder die Warnsirenen, wie das Innenministerium mitteilte. Die Bewohner wurden aufgerufen, ruhig zu bleiben und einen sicheren Ort aufzusuchen.
Die Vereinigten Arabischen Emirate gerieten wieder unter Beschuss. Dort würden Angriffe mit Raketen und Drohnen abgewehrt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Der Katastrophenschutz warnte die Bewohner vor einer Bedrohung durch Raketen.
Das Innenministerium von Katar teilte auf der Plattform X mit, die Sicherheitslage sei ernst. Die Einwohner sollten zu Hause bleiben, nicht nach draußen gehen und sich von Fenstern und offenen Flächen fernhalten. Das Verteidigungsministerium teilte mit, die Flugabwehr habe einen Raketenangriff abgewehrt.
Luzia Geier
Besatzung verlässt brennendes Schiff vor Oman
Die Besatzung eines Containerschiffs hat nach einem Brand an Bord vor der Küste Omans das Schiff verlassen. Die Seeleute seien in einem Rettungsboot, teilt die britische Seefahrtsbehörde UKMTO mit. Militärbehörden hatten gemeldet, das Schiff sei neun Seemeilen östlich von Oman am Heck beschädigt worden, was zu einem Feuer geführt habe.
Das US-Militär hatte am Sonntag mitgeteilt, eine neue Angriffswelle gegen den Iran gestartet zu haben. Als Grund nannte es einen Angriff der iranischen Revolutionsgarden auf ein unter der Flagge Zyperns fahrendes Containerschiff in der Straße von Hormus. Die Marine der Revolutionsgarden erklärte ihrerseits, sie habe ein Schiff gestoppt, weil es „durch das Abschalten seiner Systeme die Sicherheit im Seeverkehr gefährdet“ habe.
Das US-Militär hatte am Sonntag mitgeteilt, eine neue Angriffswelle gegen den Iran gestartet zu haben. Als Grund nannte es einen Angriff der iranischen Revolutionsgarden auf ein unter der Flagge Zyperns fahrendes Containerschiff in der Straße von Hormus. Die Marine der Revolutionsgarden erklärte ihrerseits, sie habe ein Schiff gestoppt, weil es „durch das Abschalten seiner Systeme die Sicherheit im Seeverkehr gefährdet“ habe.
Luzia Geier
Vereinigte Arabische Emirate melden Raketenangriff
Die Luftabwehrsysteme der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) reagieren nach Angaben des Verteidigungsministeriums auf eine Raketenbedrohung. Weitere Einzelheiten nennt die Behörde zunächst nicht.
Newsdesk
Iran greift Schiff in der Straße von Hormus an – USA reagieren mit Luftschlägen
Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht erneut Ziele in Iran angegriffen. Die Attacke sei eine Reaktion auf den Beschuss des unter zyprischer Flagge fahrenden Containerschiffs GFS Galaxy in der Straße von Hormus durch die Iranischen Revolutionsgarden. Das teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Ein ziviles Besatzungsmitglied wird demnach vermisst. Das Schiff sei wegen eines Feuers an Bord sowie erheblicher Schäden im Maschinenraum nicht in der Lage, seine Reise fortzusetzen.
Irans Revolutionsgarden hatten zuvor auf Telegram mitgeteilt, sie hätten Warnschüsse auf ein Schiff in der Meerenge abgegeben. Der Frachter habe die maritime Sicherheit in der Meerenge gefährdet mit. Zudem hätten zuvor mehrere Schiffe versucht, eine nicht genehmigte Strecke zu befahren, und Aufforderungen der Revolutionsgarden ignoriert, die Route zu korrigieren. Infolge dieses Vorfalls werde die Straße von Hormus bis auf Weiteres und bis zum Ende der US-amerikanischen Eingriffe in der Region geschlossen bleiben, hieß es in der Mitteilung weiter.
Iran habe mit dem Angriff auf das Schiff eine weitere Gelegenheit verpasst, sich an das Mitte Juni mit den USA ausgehandelte Rahmenabkommen zu halten, teilte das Centcom mit. Teheran habe versagt. Es handelt sich laut Centcom bereits um die dritte Angriffswelle der USA gegen Iran in dieser Woche.
Vertreter aus Washington und Teheran hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Weg für ein dauerhaftes Ende des Kriegs ebnen soll. Darin war vereinbart worden, innerhalb von 60 Tagen einen endgültigen Deal auszuhandeln. Es beinhaltet auch die Forderung nach einer Öffnung der für den Handel wichtigen Straße von Hormus. Seit Anfang April galt zudem eine Waffenruhe. Trotzdem kam es immer wieder zu neuen Angriffen.
Irans Revolutionsgarden hatten zuvor auf Telegram mitgeteilt, sie hätten Warnschüsse auf ein Schiff in der Meerenge abgegeben. Der Frachter habe die maritime Sicherheit in der Meerenge gefährdet mit. Zudem hätten zuvor mehrere Schiffe versucht, eine nicht genehmigte Strecke zu befahren, und Aufforderungen der Revolutionsgarden ignoriert, die Route zu korrigieren. Infolge dieses Vorfalls werde die Straße von Hormus bis auf Weiteres und bis zum Ende der US-amerikanischen Eingriffe in der Region geschlossen bleiben, hieß es in der Mitteilung weiter.
Iran habe mit dem Angriff auf das Schiff eine weitere Gelegenheit verpasst, sich an das Mitte Juni mit den USA ausgehandelte Rahmenabkommen zu halten, teilte das Centcom mit. Teheran habe versagt. Es handelt sich laut Centcom bereits um die dritte Angriffswelle der USA gegen Iran in dieser Woche.
Vertreter aus Washington und Teheran hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Weg für ein dauerhaftes Ende des Kriegs ebnen soll. Darin war vereinbart worden, innerhalb von 60 Tagen einen endgültigen Deal auszuhandeln. Es beinhaltet auch die Forderung nach einer Öffnung der für den Handel wichtigen Straße von Hormus. Seit Anfang April galt zudem eine Waffenruhe. Trotzdem kam es immer wieder zu neuen Angriffen.