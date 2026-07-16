US-Militär beginnt neue Angriffswelle in Iran

Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge eine weitere Angriffswelle in Iran begonnen. „Die Angriffe zielen darauf ab, die militärischen Fähigkeiten der iranischen Streitkräfte, mit denen diese die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus angegriffen haben, weiter zu schwächen“, hieß es in einer Mitteilung des Regionalkommandos Centcom.



Trump versprach, erneut Luftangriffe zu fliegen und so lange fortzufahren, bis Iran nachgibt. „Wir werden sie morgen Abend sehr hart treffen“, sagte er am Dienstag gegenüber Fox News. „Wir werden sie auch am Abend danach sehr hart treffen. Und nächste Woche wird es für sie dann richtig schlimm, denn nächste Woche sind die Kraftwerke dran. Wir werden alle ihre Brücken zerstören, es sei denn, sie setzen sich an den Verhandlungstisch und verhandeln.“



Details zu den Zielen und Berichte über die neue Angriffswelle aus Iran lagen zunächst nicht vor. Die Nachrichtenagentur Mehr wies unterdessen Berichte zurück, wonach sich Explosionen nahe der zentralen Metropole Schiras im Landesinneren ereignet hätten. Die Geräusche seien auf Bergbauarbeiten zurückzuführen, hieß es.