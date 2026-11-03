Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Fußball-Asienmeisterschaft in Saudi-Arabien wegen Huthi-Angriffen verschoben
Berichte: US-Militär greift iranische Insel Qeschm an
Chamenei gibt iranischer Regierung angeblich mehr Verhandlungsspielraum
Gouverneur von Hebron: Israels Armee zieht ab
Israels Präsident kündigt Gespräche zur Regierungsbildung an
Barbara Klimke
Berichte: US-Militär greift iranische Insel Qeschm an
Das US-Militär hat nach Medienberichten die iranische Insel Qeschm angegriffen. Das Wall Street Journal berief sich dabei auf US-Regierungsvertreter. Zuvor hatte die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna von mehreren Explosionen auf der an der Straße von Hormus gelegenen Insel berichtet. Dem Wall Street Journal zufolge war der Angriff der jüngste in einer Reihe von begrenzten Militärschlägen Washingtons in den vergangenen Wochen. Diese seien in kleinerem Umfang ausgeführt und absichtlich geheim gehalten worden, um keine Absicht zur Wiederaufnahme einer größeren Militäroperation gegen Iran zu signalisieren.
Der Axios-Reporter Barak Ravid schrieb auf X, ein US-Kampfflugzeug habe am Montag (Ortszeit USA) eine Stellung der Revolutionsgarde auf der Insel attackiert, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei. Auch die Sender CNN und CBS berichteten über die „begrenzten“ Angriffe auf die Insel. CNN zitierte einen Insider mit der Angabe, es habe sich um eine Verteidigungsmaßnahme gehandelt.
Zudem sprach die iranische Nachrichtenagentur Fars von Explosionsgeräuschen. Bewohner der Insel Qeschm und der Hafenstadt Bandar Abbas hätten diese gemeldet, hieß es. Eine Stellungnahme des US-Zentralkommandos lag bisher nicht vor.
Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump noch einen Rückgang der Ölpreise gefeiert und das damit begründet, dass viele überzeugt seien, der Krieg mit Iran gehe zu Ende. Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung, behauptete Trump. Mehrere Medien hatten zuletzt über Pläne der Regierung in Washington berichtet, nach den Midterms gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen Iran zu fliegen.
Der Axios-Reporter Barak Ravid schrieb auf X, ein US-Kampfflugzeug habe am Montag (Ortszeit USA) eine Stellung der Revolutionsgarde auf der Insel attackiert, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei. Auch die Sender CNN und CBS berichteten über die „begrenzten“ Angriffe auf die Insel. CNN zitierte einen Insider mit der Angabe, es habe sich um eine Verteidigungsmaßnahme gehandelt.
Zudem sprach die iranische Nachrichtenagentur Fars von Explosionsgeräuschen. Bewohner der Insel Qeschm und der Hafenstadt Bandar Abbas hätten diese gemeldet, hieß es. Eine Stellungnahme des US-Zentralkommandos lag bisher nicht vor.
Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump noch einen Rückgang der Ölpreise gefeiert und das damit begründet, dass viele überzeugt seien, der Krieg mit Iran gehe zu Ende. Iran wolle unbedingt eine Vereinbarung, behauptete Trump. Mehrere Medien hatten zuletzt über Pläne der Regierung in Washington berichtet, nach den Midterms gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen Iran zu fliegen.
Iranische Staatsmedien berichteten in der Nacht derweil, die Revolutionsgarde hätte südlich der Insel Qeschm zwei weitere US-Aufklärungsdrohnen mithilfe elektronischer Systeme in ihre Gewalt gebracht. Zudem sei östlich der Straße von Hormus eine US-Drohne zerstört worden.
In der Regel lassen sich derlei Angaben nicht unabhängig verifizieren. Laut dem Wissenschaftlichen Dienst des US-Kongresses haben die USA aber seit Beginn ihrer Angriffe auf Iran nach eigenen Angaben Dutzende Flugzeuge und Drohnen verloren oder Schäden daran verzeichnet.
Fußball-Asienmeisterschaft in Saudi-Arabien wegen Huthi-Angriffen verschoben
Die für Anfang nächsten Jahres in Saudi-Arabien geplante Fußball-Asienmeisterschaft wird wegen der andauernden Angriffe der Huthi-Miliz auf Ende 2027 verschoben. Das teilte der asiatische Fußballverband (AFC) am Dienstag mit. Die außergewöhnlichen Umstände in der Region verursachten erhebliche organisatorische und logistische Probleme sowie Störungen im Reiseverkehr, hieß es zur Begründung. Daher sei eine Verschiebung im Interesse der teilnehmenden Nationen, der Organisatoren und der Zuschauer.
Hintergrund ist unter anderem ein schwerer Angriff der Huthi auf den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad im Oktober, bei dem mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere Menschen verletzt wurden.
Das Turnier mit 24 Mannschaften soll nun vom 23. Dezember 2027 bis zum 21. Januar 2028 in Saudi-Arabien stattfinden, wie der Verband erklärte. Ursprünglich sollte es vom 7. Januar bis zum 5. Februar 2027 ausgetragen werden. Die neuen Termine müssen noch vom Fußball-Weltverband Fifa genehmigt werden. Der Asien-Cup gilt als wichtiger Test für die Weltmeisterschaft 2034, die in Saudi-Arabien stattfinden soll.
Zuletzt wurden auch andere internationale Sportveranstaltungen in dem Königreich verschoben. Saudi-Arabien hat in den vergangenen Jahren massiv in Sportgroßveranstaltungen investiert.
Hintergrund ist unter anderem ein schwerer Angriff der Huthi auf den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad im Oktober, bei dem mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere Menschen verletzt wurden.
Das Turnier mit 24 Mannschaften soll nun vom 23. Dezember 2027 bis zum 21. Januar 2028 in Saudi-Arabien stattfinden, wie der Verband erklärte. Ursprünglich sollte es vom 7. Januar bis zum 5. Februar 2027 ausgetragen werden. Die neuen Termine müssen noch vom Fußball-Weltverband Fifa genehmigt werden. Der Asien-Cup gilt als wichtiger Test für die Weltmeisterschaft 2034, die in Saudi-Arabien stattfinden soll.
Zuletzt wurden auch andere internationale Sportveranstaltungen in dem Königreich verschoben. Saudi-Arabien hat in den vergangenen Jahren massiv in Sportgroßveranstaltungen investiert.
Chamenei gibt iranischer Regierung angeblich mehr Verhandlungsspielraum
Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian erklärte, seine Regierung habe vom Obersten Führer des Landes mehr Befugnisse erhalten, um Friedensgespräche voranzutreiben, während US-Präsident Donald Trump Fortschritte bei den Verhandlungen andeutete.
Die Äußerungen vom Montag signalisierten eine mögliche diplomatische Annäherung, während die Befürchtungen vor einem erneuten Konflikt mit den USA und Israel wachsen. „Wir bemühen uns, die Angelegenheit im Dialog zu lösen, und in diesem Zusammenhang hat der Oberste Führer der Regierung auch bestimmte Befugnisse übertragen“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Islamic Republic News Agency Pezeshkian.
Der iranische Präsident präzisierte nicht, in welchem Umfang die neuen Befugnisse von Modschtaba Chamenei gewährt wurden oder ob dies eine umfassendere Verschiebung der „roten Linien“ der Islamischen Republik in indirekten Verhandlungen mit den USA signalisiert. Dennoch werteten Anleger seine Äußerungen als Zeichen dafür, dass eine neue Runde von Kämpfen zwischen Teheran und Washington durch Diplomatie abgewendet werden könnte. Brent-Rohöl, die globale Referenzsorte, setzte seine Preisverluste fort und notierte um 15 Uhr in London knapp unter 106 US-Dollar pro Barrel.
Die Äußerungen vom Montag signalisierten eine mögliche diplomatische Annäherung, während die Befürchtungen vor einem erneuten Konflikt mit den USA und Israel wachsen. „Wir bemühen uns, die Angelegenheit im Dialog zu lösen, und in diesem Zusammenhang hat der Oberste Führer der Regierung auch bestimmte Befugnisse übertragen“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Islamic Republic News Agency Pezeshkian.
Der iranische Präsident präzisierte nicht, in welchem Umfang die neuen Befugnisse von Modschtaba Chamenei gewährt wurden oder ob dies eine umfassendere Verschiebung der „roten Linien“ der Islamischen Republik in indirekten Verhandlungen mit den USA signalisiert. Dennoch werteten Anleger seine Äußerungen als Zeichen dafür, dass eine neue Runde von Kämpfen zwischen Teheran und Washington durch Diplomatie abgewendet werden könnte. Brent-Rohöl, die globale Referenzsorte, setzte seine Preisverluste fort und notierte um 15 Uhr in London knapp unter 106 US-Dollar pro Barrel.
Gouverneur von Hebron: Israels Armee zieht ab
Gut eine Woche nach Beginn des israelischen Militäreinsatzes im Raum Hebron zieht die Armee nach Angaben des Gouverneurs aus der Stadt im Westjordanland ab. Palästinensische Sicherheitskräfte hätten die vollständige Kontrolle in dem Gebiet, sagte Gouverneur Chalid Dudin vor Journalisten. Rund 3300 Anwohner, die durch den Einsatz vertrieben wurden, könnten nun sicher in ihre Häuser zurückkehren. Ihre Häuser seien weitgehend zerstört, sagte Dudin, und kündigte schnelle Schritte zum Wiederaufbau an.
Vor eineinhalb Wochen hatten zwei Angreifer aus Hebron zwei israelische Soldaten getötet und drei weitere verletzt. Auch die beiden mutmaßlich palästinensischen Angreifer wurden getötet. Israels Militär begann daraufhin nach eigenen Angaben einen Anti-Terror-Einsatz, bei dem die Stadt dem Bürgermeister zufolge abgeriegelt wurde.
Vor eineinhalb Wochen hatten zwei Angreifer aus Hebron zwei israelische Soldaten getötet und drei weitere verletzt. Auch die beiden mutmaßlich palästinensischen Angreifer wurden getötet. Israels Militär begann daraufhin nach eigenen Angaben einen Anti-Terror-Einsatz, bei dem die Stadt dem Bürgermeister zufolge abgeriegelt wurde.
Die Luftaufnahme zeigt das Viertel Deir Baha in Hebron am Montag, während Palästinenserinnen und Palästinenser nach ihrer Vertreibung durch Israels Armee zurückkehren. Foto: Hazem Bader/AFP
Laut israelischer Armee wurden in vergangenen Tagen mehrere Verdächtige festgenommen und Waffen sichergestellt. Israelische Soldaten durchsuchten dabei Hunderte Häuser. Von Israels Armee gab es bisher keine Bestätigung über das Ende des Militäreinsatzes.
Der Einsatz hat nach palästinensischen Angaben schwere Folgen für die Wirtschaft. Bürgermeister Jussef al-Dschabari sprach von täglichen Verlusten in Höhe von umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro. Unternehmen könnten wegen des Einsatzes keine Rohstoffe mehr beziehen oder Waren ausliefern und Beschäftigte ihre Arbeitsstätten nicht mehr erreichen.
Direkte Folgen gab es auch für Tausende Schüler und Studenten: Dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge wechselten 250 000 von ihnen in fast 700 Bildungseinrichtungen aus Sicherheitsgründen in den Distanzunterricht.
Direkte Folgen gab es auch für Tausende Schüler und Studenten: Dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge wechselten 250 000 von ihnen in fast 700 Bildungseinrichtungen aus Sicherheitsgründen in den Distanzunterricht.
Luzia Geier
Behörde: Erneut Tanker im Persischen Golf attackiert
Im Persischen Golf ist ein weiterer Tanker angegriffen worden. Wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) mitteilte, wurde das Schiff rund 133 Kilometer östlich der saudi-arabischen Küstenstadt Ras al Khafji von zwei „unbekannten Geschossen“ getroffen. Verletzte habe es nicht gegeben. Bislang bekannte sich niemand zu dem Angriff. Erst am Freitag war im Persischen Golf ein katarischer Tanker attackiert worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur QNA berichtete. Auch dazu hatte sich niemand bekannt.
Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden in der Straße von Hormus und der weiteren Golfregion immer wieder Schiffe angegriffen. Iran hatte zuletzt seine Attacken auf Schiffe insbesondere entlang einer südlichen Route an der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus intensiviert. Laut Wall Street Journal schützt das US-Militär auf der Südroute seit Monaten mit fast kontinuierlicher Luftunterstützung kommerzielle Frachter.
Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden in der Straße von Hormus und der weiteren Golfregion immer wieder Schiffe angegriffen. Iran hatte zuletzt seine Attacken auf Schiffe insbesondere entlang einer südlichen Route an der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus intensiviert. Laut Wall Street Journal schützt das US-Militär auf der Südroute seit Monaten mit fast kontinuierlicher Luftunterstützung kommerzielle Frachter.
Carim Soliman
Revolutionsgarde: Zwei Tanker nach Kollision mit Minen explodiert
In der Straße von Hormus sind nach Angaben der iranischen Revolutionsgarde zwei Öltanker nach einer Kollision mit Minen „explodiert“. Die beiden Schiffe seien auf einer „nicht autorisierten Route“ unterwegs gewesen, teilte die Marine der Revolutionsgarde mit, wie iranische Staatsmedien berichteten.
Nach dem Angriff der USA und Israels auf Iran Ende Februar hat die Islamische Republik die Durchfahrt durch die Meerenge vor ihrer Küste eingeschränkt. In der Vergangenheit wurden wiederholt Schiffe angegriffen, die diesen Beschränkungen Iran zufolge zuwiderhandelten. Die Führung in Teheran will so ihre Kontrolle über die strategisch wichtige Wasserstraße ausbauen und Druck auf die USA ausüben.
Nach dem Angriff der USA und Israels auf Iran Ende Februar hat die Islamische Republik die Durchfahrt durch die Meerenge vor ihrer Küste eingeschränkt. In der Vergangenheit wurden wiederholt Schiffe angegriffen, die diesen Beschränkungen Iran zufolge zuwiderhandelten. Die Führung in Teheran will so ihre Kontrolle über die strategisch wichtige Wasserstraße ausbauen und Druck auf die USA ausüben.
Iran beharrt auf sieben Bedingungen
Die iranische Führung knüpft eine diplomatische Lösung des Konflikts mit den USA weiter an eine Erfüllung von sieben Bedingungen. Der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Mohsen Resai, erklärte auf der Plattform X, sobald diese Bedingungen erfüllt seien, stehe der Weg der Diplomatie offen. Im Falle einer erneuten militärischen Eskalation drohte Resai mit dem Einsatz neuartiger Waffen und vernichtenden Schlägen.
Berichten zufolge sollen die USA unter anderem alle Kampfhandlungen gegen Iran und dessen Verbündete in der Region, wie die Hisbollah in Libanon, einstellen. Außerdem sollen die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe beendet, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufgehoben und eingefrorene iranische Vermögenswerte freigegeben werden. Iran verlangt demnach auch Reparationen für Kriegsschäden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung die Maximalforderungen vorab erfüllen wird.
Berichten zufolge sollen die USA unter anderem alle Kampfhandlungen gegen Iran und dessen Verbündete in der Region, wie die Hisbollah in Libanon, einstellen. Außerdem sollen die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe beendet, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufgehoben und eingefrorene iranische Vermögenswerte freigegeben werden. Iran verlangt demnach auch Reparationen für Kriegsschäden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung die Maximalforderungen vorab erfüllen wird.
Demo für Regierungsbeteiligung arabischer Parteien in Israel
In Tel Aviv haben Tausende Menschen für eine Regierungsbeteiligung arabisch geprägter Parteien demonstriert. Das Bündnis Vereinte Liste und die islamisch-konservative Raam-Partei hatten bei der jüngsten Parlamentswahl gemeinsam 19 Sitze erreicht und damit ihr Ergebnis der letzten Wahl von 2022 nahezu verdoppelt.
Gadi Eisenkot, der mit einem Oppositionsblock gegen Ministerpräsident Netanjahu angetreten war, knüpfte eine mögliche Regierungsbeteiligung erneut an vier Bedingungen: Zu den Kernforderungen gehören die Verpflichtung, Israel als jüdischen, demokratischen und liberalen Staat mit rechtlicher Gleichstellung aller Staatsbürger anzuerkennen; außerdem die Einstufung der Hamas als Terrororganisation mit dem Ziel, deren militärische Strukturen im Gazastreifen zu zerschlagen und sie von der politischen Macht auszuschließen. Es bleibt abzuwarten, ob die arabischen Parteien allen Forderungen zustimmen.
Gadi Eisenkot, der mit einem Oppositionsblock gegen Ministerpräsident Netanjahu angetreten war, knüpfte eine mögliche Regierungsbeteiligung erneut an vier Bedingungen: Zu den Kernforderungen gehören die Verpflichtung, Israel als jüdischen, demokratischen und liberalen Staat mit rechtlicher Gleichstellung aller Staatsbürger anzuerkennen; außerdem die Einstufung der Hamas als Terrororganisation mit dem Ziel, deren militärische Strukturen im Gazastreifen zu zerschlagen und sie von der politischen Macht auszuschließen. Es bleibt abzuwarten, ob die arabischen Parteien allen Forderungen zustimmen.
Israels Präsident kündigt Gespräche zur Regierungsbildung an
Israels Präsident Isaac Herzog will am Mittwoch seine Konsultationen zur Regierungsbildung mit den in die Knesset gewählten Parteien beginnen. Wie die israelische Tageszeitung Haaretz berichtete, soll das Treffen live übertragen werden.
Traditionell wählt der Präsident den Kandidaten aus, dem er die besten Chancen auf eine parlamentarische Mehrheit einräumt, anstatt automatisch den Vorsitzenden der größten Partei zu benennen. Dies wäre der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dessen rechtskonservative Likud-Partei mit 27 von 120 Sitzen als stärkste Fraktion aus der Parlamentswahl am Dienstag hervorging. Der Oppositionskandidat Gadi Eisenkot kommt mit seiner neu gegründeten Partei Jaschar auf 21 Sitze. Da weder das regierende Bündnis noch der Oppositionsblock die erforderliche Mehrheit von 61 Sitzen erreichten, führt das Wahlergebnis zu einer parlamentarischen Pattsituation.
Der vom Präsidenten beauftragte Kandidat erhält dann 28 Tage Zeit, eine Koalition zu bilden – mit der Möglichkeit einer Verlängerung um 14 Tage. Scheitert dieser Versuch, überträgt das Staatsoberhaupt den Auftrag für 28 Tage an ein anderes Mitglied des Parlaments. Bleibt auch dieser Schritt erfolglos, können mindestens 61 Abgeordnete innerhalb von 21 Tagen eine Person vorschlagen, die anschließend 14 Tage Zeit für die Regierungsbildung hat.
Führen alle drei Etappen nicht zu einer mehrheitsfähigen Regierungskoalition, löst sich das Parlament automatisch auf. In diesem Fall schließen sich Neuwahlen innerhalb einer Frist von 90 Tagen an. Präsident Herzog hat erklärt, dass er Neuwahlen verhindern möchte.
Traditionell wählt der Präsident den Kandidaten aus, dem er die besten Chancen auf eine parlamentarische Mehrheit einräumt, anstatt automatisch den Vorsitzenden der größten Partei zu benennen. Dies wäre der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dessen rechtskonservative Likud-Partei mit 27 von 120 Sitzen als stärkste Fraktion aus der Parlamentswahl am Dienstag hervorging. Der Oppositionskandidat Gadi Eisenkot kommt mit seiner neu gegründeten Partei Jaschar auf 21 Sitze. Da weder das regierende Bündnis noch der Oppositionsblock die erforderliche Mehrheit von 61 Sitzen erreichten, führt das Wahlergebnis zu einer parlamentarischen Pattsituation.
Der vom Präsidenten beauftragte Kandidat erhält dann 28 Tage Zeit, eine Koalition zu bilden – mit der Möglichkeit einer Verlängerung um 14 Tage. Scheitert dieser Versuch, überträgt das Staatsoberhaupt den Auftrag für 28 Tage an ein anderes Mitglied des Parlaments. Bleibt auch dieser Schritt erfolglos, können mindestens 61 Abgeordnete innerhalb von 21 Tagen eine Person vorschlagen, die anschließend 14 Tage Zeit für die Regierungsbildung hat.
Führen alle drei Etappen nicht zu einer mehrheitsfähigen Regierungskoalition, löst sich das Parlament automatisch auf. In diesem Fall schließen sich Neuwahlen innerhalb einer Frist von 90 Tagen an. Präsident Herzog hat erklärt, dass er Neuwahlen verhindern möchte.
Israels Demokraten-Chef will Zusammenarbeit mit arabischen Parteien
Nach der Parlamentswahl in Israel hat der Vorsitzende der demokratischen Partei, Yair Golan, zur Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien aufgerufen. „Die Stimme eines arabischen Bürgers in den Städten Sakhnin oder Rahat hat genau dasselbe Gewicht wie die eines jüdischen Bürgers in Tel Aviv oder Sderot“, schrieb Golan in einem Meinungsbeitrag für die Zeitung Haaretz. Nach der Wahl kann keines der beiden jüdischen Lager ohne arabische Koalitionspartner eine Mehrheit auf sich vereinen.
„Wer an die Demokratie glaubt, kann nicht morgens für sie kämpfen, um dann am Abend die Stimmen von Hunderttausenden Bürgern aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Namen für ungültig erklären“, schreibt Golan, dessen Partei auf acht Mandate kommt. Jeder gewählte Parlamentsabgeordnete sei ein legitimes Mitglied des politischen Systems. Er rief dazu auf, „den Willen der Wähler respektieren“. Es sei an der Zeit, „die Ära Netanjahu zu beenden und eine Regierung zu bilden, die allen Israelis dient“.
Außer den Demokraten hatten alle Oppositionsparteien im Vorfeld der Wahl vom vergangenen Dienstag ein Zusammengehen mit der arabischen Ra'am-Partei oder der Vereinten Liste aus den drei arabischen Parteien Chadasch, Ta'al und Balad kategorisch ausgeschlossen.
Laut israelischen Medienberichten schlossen sich knapp 50 000 Israelis einer Kampagne der Bürgerbewegung „Zazim“ für eine arabisch-jüdische Regierungskoalition an. Sie fordert die Oppositionsführer nachdrücklich auf, arabische Parteien als legitime Koalitionspartner anzuerkennen. Seit Mittwoch gibt es in Jerusalem, Tel Aviv und Haifa erste Kundgebungen zur Unterstützung der jüdisch-arabischen Zusammenarbeit. Für Samstagabend wird zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen.
„Wer an die Demokratie glaubt, kann nicht morgens für sie kämpfen, um dann am Abend die Stimmen von Hunderttausenden Bürgern aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Namen für ungültig erklären“, schreibt Golan, dessen Partei auf acht Mandate kommt. Jeder gewählte Parlamentsabgeordnete sei ein legitimes Mitglied des politischen Systems. Er rief dazu auf, „den Willen der Wähler respektieren“. Es sei an der Zeit, „die Ära Netanjahu zu beenden und eine Regierung zu bilden, die allen Israelis dient“.
Außer den Demokraten hatten alle Oppositionsparteien im Vorfeld der Wahl vom vergangenen Dienstag ein Zusammengehen mit der arabischen Ra'am-Partei oder der Vereinten Liste aus den drei arabischen Parteien Chadasch, Ta'al und Balad kategorisch ausgeschlossen.
Laut israelischen Medienberichten schlossen sich knapp 50 000 Israelis einer Kampagne der Bürgerbewegung „Zazim“ für eine arabisch-jüdische Regierungskoalition an. Sie fordert die Oppositionsführer nachdrücklich auf, arabische Parteien als legitime Koalitionspartner anzuerkennen. Seit Mittwoch gibt es in Jerusalem, Tel Aviv und Haifa erste Kundgebungen zur Unterstützung der jüdisch-arabischen Zusammenarbeit. Für Samstagabend wird zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen.
Anne Eberhard
Trump vor Kongresswahl: Krieg mit Iran wird bald enden
Wenige Tage vor den US-Kongresswahlen hat Präsident Donald Trump ein baldiges Ende des Iran-Kriegs in Aussicht gestellt. Wie dies geschehen soll, ließ er in einem Interview mit dem Radiosender KCMO aus Kansas City jedoch offen. „Wir brauchen eine Garantie, dass es niemals eine Atomwaffe geben wird“, betonte Trump mit Blick auf die langjährigen Bemühungen der USA, Iran an der Entwicklung von Nuklearwaffen zu hindern. Trump hatte zuvor erklärt, die USA würden Iran vor den Zwischenwahlen am 3. November nicht erneut angreifen.
Behörde meldet Angriff mit Haftminen in Straße von Hormus
Die britische Behörde für Sicherheit in der Seeschifffahrt (UKMTO) meldet eine neue Angriffstaktik in der Straße von Hormus. Auf einem Tanker brach ein Feuer aus, nachdem sich ein kleines Boot genähert und Haftminen am Rumpf angebracht hatte, wie UKMTO unter Berufung auf einen verifizierten Bericht mitteilte.
Explosionen hätten im Maschinenraum Feuer ausgelöst und das Schiff kurzzeitig manövrierunfähig gemacht. Die Besatzung sei in Sicherheit und es seien keine Umweltschäden berichtet worden, hieß es weiter. Das Feuer sei gelöscht und das Schiff unterwegs zu einem Hafen.
Über die Urheber des Angriffs war bisher nichts bekannt. Iran hatte zuletzt seine Attacken auf Schiffe insbesondere entlang einer südlichen, von der US-Marine unterstützen Route, intensiviert.
Explosionen hätten im Maschinenraum Feuer ausgelöst und das Schiff kurzzeitig manövrierunfähig gemacht. Die Besatzung sei in Sicherheit und es seien keine Umweltschäden berichtet worden, hieß es weiter. Das Feuer sei gelöscht und das Schiff unterwegs zu einem Hafen.
Über die Urheber des Angriffs war bisher nichts bekannt. Iran hatte zuletzt seine Attacken auf Schiffe insbesondere entlang einer südlichen, von der US-Marine unterstützen Route, intensiviert.
Barbara Klimke
Alle Stimmen ausgezählt: Patt nach Wahl in Israel
Nach Auszählung aller Stimmen haben bei der Parlamentswahl in Israel sowohl die Regierungskoalition von Benjamin Netanjahu als auch das Oppositionslager von Gadi Eisenkot eine absolute Mehrheit verfehlt. Das teilte die Zentrale Wahlkommission Israels mit.
Laut des vorläufigen amtlichen Endergebnisses kommt die bisherige Koalition aus rechten, rechtsextremen und religiösen Parteien auf 53 Sitze im Parlament (2022: 64 Sitze). Für eine Mehrheit bräuchte es 61 Mandate. Die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu verliert demnach fünf Sitze, bleibt mit 27 Mandaten jedoch die stärkste Partei im Parlament (Knesset).
Als zweitstärkste Kraft geht den Angaben zufolge die von Eisenkot neu gegründete Mitte-Partei Jaschar mit 21 Sitzen aus der Wahl hervor. Das Oppositionsbündnis vereint demnach insgesamt 48 Mandate auf sich.
Laut des vorläufigen amtlichen Endergebnisses kommt die bisherige Koalition aus rechten, rechtsextremen und religiösen Parteien auf 53 Sitze im Parlament (2022: 64 Sitze). Für eine Mehrheit bräuchte es 61 Mandate. Die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu verliert demnach fünf Sitze, bleibt mit 27 Mandaten jedoch die stärkste Partei im Parlament (Knesset).
Als zweitstärkste Kraft geht den Angaben zufolge die von Eisenkot neu gegründete Mitte-Partei Jaschar mit 21 Sitzen aus der Wahl hervor. Das Oppositionsbündnis vereint demnach insgesamt 48 Mandate auf sich.
Das Ergebnis führt zu einem Patt im Parlament – und zu einer schwierigen Regierungsbildung. Um eine Mehrheit von 61 Sitzen zu erreichen, wäre Eisenkots Oppositionslager rechnerisch auf die Unterstützung der vorwiegend arabischen Parteien angewiesen. Diese erzielten mit zusammen 19 Mandaten ein historisches gutes Ergebnis (2022 waren sie auf zehn Sitze gekommen).
Einer Zusammenarbeit mit arabischen Vertretern stehen jedoch Vorbehalte innerhalb der Opposition entgegen. Eisenkot knüpft eine Regierungsbildung an strikte Bedingungen. Mögliche Partner müssen demnach ein Bekenntnis zum jüdischen und demokratischen Charakter des Staates Israel unterzeichnen, eine allgemeine Dienstpflicht anerkennen sowie die islamistische Hamas als Terrororganisation einstufen.
Nach der Wahl mit dem uneindeutigen Ergebnis hat der Vorsitzende des Zentralen Wahlausschusses den Geheimdienst angewiesen, ausländische Einflüsse auf die Wahl zu prüfen. Die Vorwürfe richten sich gegen Katar.
Mehr dazu lesen Sie hier:
Einer Zusammenarbeit mit arabischen Vertretern stehen jedoch Vorbehalte innerhalb der Opposition entgegen. Eisenkot knüpft eine Regierungsbildung an strikte Bedingungen. Mögliche Partner müssen demnach ein Bekenntnis zum jüdischen und demokratischen Charakter des Staates Israel unterzeichnen, eine allgemeine Dienstpflicht anerkennen sowie die islamistische Hamas als Terrororganisation einstufen.
Nach der Wahl mit dem uneindeutigen Ergebnis hat der Vorsitzende des Zentralen Wahlausschusses den Geheimdienst angewiesen, ausländische Einflüsse auf die Wahl zu prüfen. Die Vorwürfe richten sich gegen Katar.
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Wahl in Israel: Behörden sehen keine Beweise für Betrug
Die israelische Polizei und die Wahlkommission weisen im Zusammenhang mit dem starken Abschneiden der arabischen Parteien Vorwürfe des Wahlbetrugs zurück. Es gibt demnach bislang keine Beweise für Behauptungen, arabische Wähler hätten die Parlamentswahl „gestohlen“.
Ein leitender Polizeibeamter bezeichnete die Anschuldigungen laut Tageszeitung Haaretz als reine Propagandataktik ohne sachliche Grundlage. Im laufenden Wahlverfahren seien bei den Behörden sogar weniger Beschwerden über Unregelmäßigkeiten eingegangen als bei vorherigen Urnengängen.
Auch Dean Livne, der amtierende Generaldirektor der Wahlkommission, wies die Vorwürfe im Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Kan zurück. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass Stimmen im arabischen Wählersegment unrechtmäßig erlangt oder gefälscht worden seien.
Auslöser der Anschuldigungen ist der starke Zuwachs der vorwiegend arabisch geprägten Parteienbündnisse. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand sichern sie sich 19 der 120 Sitze im Parlament. Damit verdoppeln sie ihr Ergebnis gegenüber der Parlamentswahl von 2022 nahezu.
In israelischen Medienberichten wird zudem auf Vermutungen der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verwiesen, wonach Staaten wie Katar und die Türkei Organisationen zur Steigerung der arabischen Wahlbeteiligung finanziert haben sollen. Öffentliche Beweise für eine ausländische Einflussnahme oder Verfehlungen arabischer Parteienvertreter wurden bislang nicht vorgelegt.
Ein leitender Polizeibeamter bezeichnete die Anschuldigungen laut Tageszeitung Haaretz als reine Propagandataktik ohne sachliche Grundlage. Im laufenden Wahlverfahren seien bei den Behörden sogar weniger Beschwerden über Unregelmäßigkeiten eingegangen als bei vorherigen Urnengängen.
Auch Dean Livne, der amtierende Generaldirektor der Wahlkommission, wies die Vorwürfe im Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Kan zurück. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass Stimmen im arabischen Wählersegment unrechtmäßig erlangt oder gefälscht worden seien.
Auslöser der Anschuldigungen ist der starke Zuwachs der vorwiegend arabisch geprägten Parteienbündnisse. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand sichern sie sich 19 der 120 Sitze im Parlament. Damit verdoppeln sie ihr Ergebnis gegenüber der Parlamentswahl von 2022 nahezu.
In israelischen Medienberichten wird zudem auf Vermutungen der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verwiesen, wonach Staaten wie Katar und die Türkei Organisationen zur Steigerung der arabischen Wahlbeteiligung finanziert haben sollen. Öffentliche Beweise für eine ausländische Einflussnahme oder Verfehlungen arabischer Parteienvertreter wurden bislang nicht vorgelegt.
Barbara Klimke
Netanjahu und Eisenkot suchen nach Israel-Wahl Partner
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein Herausforderer Gadi Eisenkot haben nach der Parlamentswahl erste Fühler nach möglichen Koalitionspartnern ausgestreckt. Zwar liegt Netanjahus rechtsreligiöses Lager nach Auszählung der meisten Stimmen vor dem Oppositionsblock. Eine klare Mehrheit für die Regierungsbildung zeichnet sich bislang jedoch nicht ab. An diesem Donnerstag wird das vorläufige amtliche Endergebnis erwartet.
Netanjahu habe bereits mit dem Vorsitzenden der Partei Religiöser Zionismus, Bezalel Smotrich, und dem Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Ozma Jehudit, Itamar Ben-Gvir, gesprochen, berichtete das israelische Nachrichtenportal ynet. Beide sind schon jetzt Teil der Regierung. Im weiteren Verlauf wolle Netanjahu auch Gespräche mit den ultraorthodoxen Parteien führen, hieß es.
Auch Eisenkot bekräftigte auf der Plattform X seinen Willen, einen politischen Wandel herbeizuführen. Er wolle eine „zionistische Regierung“ bilden, die eine Wehrpflicht auch für ultraorthodoxe Männer anstrebe – ein heiß diskutiertes Streitthema in Israel. Er habe einen langen Tag mit zahlreichen Gesprächen hinter sich, schrieb Eisenkot. Und er spüre das Gewicht der Verantwortung und des Vertrauens, das Hunderttausende Bürger in ihn gesetzt hätten.
Obwohl die Wahl bereits am Dienstag stattfand, sind die Stimmen noch immer nicht komplett ausgezählt. Nach Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen kam Netanjahus Lager auf 53 der 120 Sitze im Parlament. Das ebenfalls mehrere Parteien vereinende Lager seines wichtigsten Rivalen, des früheren Militärchefs Gadi Eisenkot, holte demnach 48 Sitze.
Obwohl die Wahl bereits am Dienstag stattfand, sind die Stimmen noch immer nicht komplett ausgezählt. Nach Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen kam Netanjahus Lager auf 53 der 120 Sitze im Parlament. Das ebenfalls mehrere Parteien vereinende Lager seines wichtigsten Rivalen, des früheren Militärchefs Gadi Eisenkot, holte demnach 48 Sitze.