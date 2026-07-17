Iran meldet US-Angriffe auf Brücken

Das US-Militär hat in der sechsten Angriffsnacht in Folge laut Medienberichten mehrere Brücken und einen Flughafen in Iran bombardiert. Mit den Angriffen auf Brücken sollten Nachschubwege zu einem iranischen Marinestützpunkt an der Straße von Hormus unterbrochen werden, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf einen US-Beamten. Iran holte als Reaktion darauf erneut zu Vergeltungsschlägen gegen Ziele in den mit Washington verbündeten Golfstaaten Kuwait, Bahrain und Katar aus.



Bei den US-amerikanischen Attacken auf Straßen und Brücken im Raum der Hafenstadt Bandar Chamir am Persischen Golf sind laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mindestens sieben Menschen getötet worden. Die Agentur beruft sich dabei auf Informationen ⁠der Universität für medizinische Wissenschaften in Hormozgan, die in Iran auch regionale Gesundheitsbehörde ist.



Mindestens neun Menschen sind Irans regierungstreuem Sender Press TV zufolge bei den Angriffen in der Provinz Hormusgan verletzt worden. Irans UN-Botschafter erklärt demnach, die US-Angriffe auf zivile Infrastruktur stellten Kriegsverbrechen dar. Das US-Militär erklärte dagegen, man habe Dutzende „militärische Ziele“ mit Präzisionsmunition getroffen, darunter Flugabwehrsysteme und Radaranlagen zur Küstenüberwachung.



Das Ziel der Angriffe sei gewesen, „die militärischen Fähigkeiten Irans weiter zu schwächen“, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) auf X mit. Sie seien nun beendet, hieß es am frühen Morgen deutscher Zeit. Die iranische Nachrichtenagentur Fars hatte unter Berufung auf amtliche Angaben gemeldet, dass unter anderem die Kahurestan- und die Gariveh-Brücke in Hormusgan getroffen worden seien.



Die Straße zwischen der Hafenstadt Bandar Abbas und den Städten Chamir und Lar sei vollständig gesperrt ebenso wie eine zweite Verbindung in der Region, hieß es. Die Kahurestan-Brücke liegt an der Route, die die Hafenstadt Bandar Abbas mit der Stadt Schiras weiter nordwestlich verbindet und gilt laut der US-Zeitung New York Times als eine wichtige Route zwischen der Küste des Persischen Golfs und dem südlichen Landesinneren Irans.