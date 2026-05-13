Bericht: US-Geheimdienste sehen Iran weiter militärisch "handlungsfähig"

Die US-Regierung hat Irans Militär öffentlich als weitgehend zerstört dargestellt, doch interne Geheimdienstberichte zeichnen laut einer Recherche der New York Times ein anderes Bild. Demnach hat Iran weiter Zugang zu den meisten seiner Raketenstellungen, mobilen Abschussrampen und unterirdischen Anlagen. Besonders heikel ist dem Bericht zufolge die Lage an der Straße von Hormus: Dort kann Teheran offenbar 30 von 33 Raketenstandorten wieder nutzen.

Nach den US-Einschätzungen verfügt Iran weiter über rund 70 Prozent seiner mobilen Abschussrampen und etwa 70 Prozent seines Raketenbestands aus der Zeit vor dem Krieg. Zudem gelten rund 90 Prozent der unterirdischen Raketenlager und Startanlagen landesweit wieder als teilweise oder vollständig einsatzfähig. Die Berichte widersprechen den öffentlichen Aussagen von Präsident Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth, die Irans Militär als „dezimiert“ und auf Jahre kampfunfähig beschrieben hatten. Das Weiße Haus weist die Darstellung zurück.



Auch über die Vorräte des US-Militärs gibt es widersprüchliche Berichte. Der demokratische Senator Mark Kelly warnt, die Bestände seien stark aufgebraucht und könnten erst in Jahren wieder aufgefüllt werden. Hegseth weist auch dies zurück: „Wir wissen genau, was wir haben. Wir verfügen über reichlich von dem, was wir brauchen.“ Generalstabschef Dan Caine erklärt, die Regionalkommandos meldeten ausreichende Vorräte für die aktuellen Missionen.