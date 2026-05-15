Israels Armee beginnt neue Angriffe in Südlibanon

Israels Militär hat eigenen Angaben zufolge trotz aktuell herrschender Waffenruhe neue Angriffe auf Ziele der Hisbollah in mehreren Gegenden in Südlibanon begonnen. Die israelische Armee nehme dabei „Terrorinfrastruktur der Hisbollah“ ins Visier, teilte sie mit. Zuvor hatte Israels Armee die Bewohner mehrerer Orte im Süden des Nachbarlandes aufgerufen, diese zu verlassen, damit sie dort gegen die Hisbollah vorgehen kann.



In Libanon wurden derweil mehrere israelische Angriffe gemeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete von zahlreichen Angriffen in mehreren Gebieten im Süden und auch nahe der Küstenstadt Tyrus. Auf einer Autobahn nahe dem Küstenort Dschije, rund 30 Kilometer südlich der Hauptstadt Beirut, wurden den Angaben zufolge zwei Fahrzeuge von israelischen Luftangriffen getroffen. Es gibt unterschiedliche Angaben dazu, wie viele Menschen bei dem Angriff verletzt wurden. Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt von acht Toten, darunter zwei Kinder. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet von einem Toten und einem Verletzten. Beide Agenturen beziehen sich auf Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums. Sicherheitskreisen zufolge zielten ⁠die drei separaten Angriffe auf Fahrzeuge. Israels Militär äußerte sich auf Anfrage nicht zu den Berichten.



Israels Armee teilte mit, sie habe in den vergangenen 24 Stunden mehr als 40 Ziele der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Süden des Nachbarlandes angegriffen, darunter Waffenlager. Die Hisbollah habe zudem mehrere Raketen in Richtung israelischer Soldaten in Südlibanon gefeuert. Verletzte habe es dabei nicht gegeben. Die Hisbollah reklamierte mehrere Angriffe auf israelische Stellungen in Südlibanon für sich.



Die aktuelle Waffenruhe dürfte in den kommenden Tagen auslaufen, sollte sie nicht wieder verlängert werden. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump die Feuerpause am 23. April nach einem Treffen der Botschafter der verfeindeten Länder Israel und Libanon im Weißen Haus verlängert. Eine weitere Gesprächsrunde zwischen Vertretern der beiden Staaten ist für Donnerstag und Freitag in den USA geplant.