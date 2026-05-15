Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump: Xi hat Hilfe im Iran-Krieg angeboten
Libanon und Israel beginnen Gespräche in Washington
Israels Armee beginnt neue Angriffe in Südlibanon
Bericht: US-Geheimdienste sehen Iran weiter militärisch "handlungsfähig"
Iran: Mutmaßlicher Ölteppich wohl durch Tanker-Abwasser
US-Repräsentantenhaus scheitert knapp an Votum gegen Iran-Krieg
Das republikanisch kontrollierte US-Repräsentantenhaus hat denkbar knapp gegen ein Ende der US-Beteiligung am Iran-Krieg gestimmt. Die Abstimmung ging 212 zu 212 aus, nach den Regeln des Repräsentantenhauses scheiterte die Resolution damit. Drei Republikaner stimmten für den Antrag – ein kleines aber beachtliches Zeichen wachsender parteiübergreifender Kritik an dem Krieg.
Die Abstimmung fällt in eine heikle Phase: Präsident Donald Trump ist derzeit zu Gesprächen mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking. Ein Votum seiner eigenen Partei gegen den Krieg hätte ihn außenpolitisch erheblich geschwächt. Auch im Senat war eine ähnliche Resolution zuvor nur knapp gescheitert. Zugleich wächst in der Bevölkerung der Unmut über die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs, vor allem über hohe Benzinpreise und steigende Lebenshaltungskosten.
Bericht: Saudi-Arabien und Emirate sollen Iran direkt angegriffen haben
Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben laut einem Bericht der New York Times während des jüngsten Nahost-Konflikts erstmals direkt Ziele in Iran angegriffen. Die Attacken seien Vergeltung für iranische Angriffe auf ihr eigenes Staatsgebiet gewesen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf aktuelle und frühere ranghohe US-Beamte. Angaben zu Zeitpunkt und Zielen der unabhängig voneinander ausgeführten Angriffe machten die Quellen nicht.
Offiziell bestätigen weder Saudi-Arabien noch die Emirate die Angriffe. Iran hatte im Krieg mit den USA und Israel wiederholt Ziele in beiden Ländern attackiert und erhebliche Schäden verursacht. Beide Staaten beherbergen US-Militärstützpunkte, Saudi-Arabien und Iran ringen seit Langem um Einfluss in der Region. Auch die Emirate sind ein enger US-Verbündeter und hatten ihre Beziehungen zu Israels normalisiert.
Nach iranischen Angriffen: Rauch steigt aus einem Lagerhaus im Industriegebiet von Sharjah City in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Altaf Qadri/AP/dpa
Israel und Hisbollah greifen einander weiter gegenseitig an
Israels Armee geht eigenen Angaben zufolge trotz der noch geltenden Waffenruhe im Krieg mit der Hisbollah weiter gegen die von Iran unterstützte Miliz in Südlibanon vor. In den vergangenen 24 Stunden habe das Militär mehr als 20 Mitglieder der Schiitenorganisation im Süden des Nachbarlandes getötet, hieß es in einer Mitteilung am Abend. Zudem habe die Armee Dutzende Ziele der Miliz angegriffen, darunter Waffenlager und Kommandozentralen.
Die Hisbollah feuerte am Abend israelischen Militärangaben zufolge derweil wieder Geschosse auf Nordisrael ab, von denen einige abgefangen worden und andere auf offenes Gelände gestürzt seien. In mehreren Gegenden wurde Raketenalarm ausgelöst. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Die Hisbollah feuerte laut Israels Armee zudem im Laufe des Tages unter anderem Raketen in Richtung israelischer Soldaten. Es habe dabei keine Verletzten gegeben.
In der US-Hauptstadt Washington findet israelischen Medien zufolge derweil die dritte Gesprächsrunde zwischen Vertretern aus Israel und Libanon statt. Zum Inhalt der aktuellen Verhandlungen gab es zunächst keine Angaben. Die Gespräche finden den Angaben zufolge erneut auf Botschafterebene statt und sollen auch am Freitag fortgesetzt werden. Die libanesische Regierung ist keine Konfliktpartei im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah. Früheren US-Angaben zufolge wollen beide Delegationen ein „umfassendes Friedens- und Sicherheitsabkommen“ erreichen.
Die Hisbollah feuerte am Abend israelischen Militärangaben zufolge derweil wieder Geschosse auf Nordisrael ab, von denen einige abgefangen worden und andere auf offenes Gelände gestürzt seien. In mehreren Gegenden wurde Raketenalarm ausgelöst. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Die Hisbollah feuerte laut Israels Armee zudem im Laufe des Tages unter anderem Raketen in Richtung israelischer Soldaten. Es habe dabei keine Verletzten gegeben.
In der US-Hauptstadt Washington findet israelischen Medien zufolge derweil die dritte Gesprächsrunde zwischen Vertretern aus Israel und Libanon statt. Zum Inhalt der aktuellen Verhandlungen gab es zunächst keine Angaben. Die Gespräche finden den Angaben zufolge erneut auf Botschafterebene statt und sollen auch am Freitag fortgesetzt werden. Die libanesische Regierung ist keine Konfliktpartei im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah. Früheren US-Angaben zufolge wollen beide Delegationen ein „umfassendes Friedens- und Sicherheitsabkommen“ erreichen.
Trump: Xi hat Hilfe im Iran-Krieg angeboten
Chinas Staatschef Xi Jinping hat nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump Hilfe im Iran-Krieg angeboten. „Er würde es begrüßen, wenn ein Deal erzielt wird. Und er bot an, er sagte: ‚Wenn ich irgendwie helfen kann, würde ich das gerne tun‘“, sagte Trump in einem Interview des Senders Fox News, von dem Ausschnitte veröffentlicht wurden. Auf Nachfrage, ob Xi das tatsächlich so gesagt habe, bestätigte Trump dies ausdrücklich. Trump betonte, dass Xi sich die Öffnung der Straße von Hormus wünsche. Die für den Welthandel wichtige Meerenge ist seit Beginn des Iran-Kriegs nicht mehr frei passierbar, was den Ölexport stark behindert. China gilt als wichtigster Importeur von iranischem Öl und ist daher besonders an einer Öffnung der Meerenge interessiert.
In einem zuvor veröffentlichten Interview des Senders NBC News sagte US-Außenminister Marco Rubio, dass Trump Xi nicht um etwas gebeten habe. „Wir haben nicht um Chinas Hilfe gebeten, noch benötigen wir ihre Unterstützung“, sagte er. Trump habe allerdings Xi auf die Thematik hingewiesen.
In einem zuvor veröffentlichten Interview des Senders NBC News sagte US-Außenminister Marco Rubio, dass Trump Xi nicht um etwas gebeten habe. „Wir haben nicht um Chinas Hilfe gebeten, noch benötigen wir ihre Unterstützung“, sagte er. Trump habe allerdings Xi auf die Thematik hingewiesen.
Libanon und Israel beginnen Gespräche in Washington
Vertreter Libanons und Israels haben in Washington direkte Gespräche aufgenommen. Dabei fordert die libanesische Regierung ein Ende der israelischen Angriffe, während Israel auf eine Entwaffnung der Schiiten-Miliz Hisbollah und ein Friedensabkommen pocht. Einem Vertreter des US-Außenministeriums zufolge begann das Treffen am Donnerstag unter US-Vermittlung. Die Verhandlungen, die bis Freitag andauern sollen, finden trotz des scharfen Protests der von Iran unterstützten Hisbollah statt. Es ist das dritte Treffen beider Seiten seit dem Wiederaufflammen der Feindseligkeiten am 2. März und der ranghöchste Kontakt seit Jahrzehnten.
Überschattet wird die Zusammenkunft von anhaltenden Kämpfen. Eine von US-Präsident Donald Trump am 16. April ausgerufene Waffenruhe läuft am Sonntag aus. Zwar beschränkten sich die Auseinandersetzungen zuletzt weitgehend auf Südlibanon, forderten jedoch weitere Opfer.
Überschattet wird die Zusammenkunft von anhaltenden Kämpfen. Eine von US-Präsident Donald Trump am 16. April ausgerufene Waffenruhe läuft am Sonntag aus. Zwar beschränkten sich die Auseinandersetzungen zuletzt weitgehend auf Südlibanon, forderten jedoch weitere Opfer.
Israel will "New York Times" verklagen – Vorwurf der Verleumdung
Israel plant eine Klage gegen die Zeitung New York Times und einen ihrer Journalisten wegen eines Berichts über angebliche sexuelle Gewalt gegen palästinensische Gefangene. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu weist seine Rechtsberater nach eigenen Angaben an, härteste rechtliche Schritte gegen das Blatt und den Autoren zu prüfen. Der Artikel verleumde die israelischen Soldaten und versuche, eine falsche Symmetrie zwischen der radikal-islamischen Hamas und den israelischen Streitkräften herzustellen, erklärte Netanjahu.
Die Zeitung verteidigt den Bericht und teilt mit, die Aussagen der Zeugen seien umfassend auf ihre Fakten geprüft und untermauert worden. Die Vereinten Nationen und Menschenrechtsgruppen haben seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 sexuelle Gewalt durch sowohl die Hamas als auch Israel dokumentiert.
Die Zeitung verteidigt den Bericht und teilt mit, die Aussagen der Zeugen seien umfassend auf ihre Fakten geprüft und untermauert worden. Die Vereinten Nationen und Menschenrechtsgruppen haben seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 sexuelle Gewalt durch sowohl die Hamas als auch Israel dokumentiert.
Die Lage vor Ort
Im Süden Libanons gehen die Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz weiter. In den vergangenen 24 Stunden hat die israelische Armee zahlreiche Ziele im Nachbarland angegriffen. Die Hisbollah-Miliz schlägt mit mehreren Angriffen auf israelische Stellungen zurück:
SZ-Grafik
In dem Gebiet südlich des Litani-Flusses werden zunehmend mehr Einwohner vertrieben. Israel forderte sie zuletzt wiederholt mit Flugblättern zum Verlassen ihrer Häuser auf. Israel will nahe der Landesgrenze eine Pufferzone schaffen, um zu verhindern, dass sich die Kämpfer der von Iran finanzierten Hisbollah-Miliz israelisches Territorium angreifen können. Mehrmals hat die Regierung aber auch schon davon gesprochen, das gesamte Gebiet südlich des Litani-Flusses kontrollieren zu wollen. Mehr und mehr Orte werden dabei dem Erdboden gleichgemacht.
Wie die israelische Armee vorgeht und wie sich die Orte in Südlibanon seit Beginn des Krieges in Iran verändert haben:
Wie die israelische Armee vorgeht und wie sich die Orte in Südlibanon seit Beginn des Krieges in Iran verändert haben:
Israels Armee beginnt neue Angriffe in Südlibanon
Israels Militär hat eigenen Angaben zufolge trotz aktuell herrschender Waffenruhe neue Angriffe auf Ziele der Hisbollah in mehreren Gegenden in Südlibanon begonnen. Die israelische Armee nehme dabei „Terrorinfrastruktur der Hisbollah“ ins Visier, teilte sie mit. Zuvor hatte Israels Armee die Bewohner mehrerer Orte im Süden des Nachbarlandes aufgerufen, diese zu verlassen, damit sie dort gegen die Hisbollah vorgehen kann.
In Libanon wurden derweil mehrere israelische Angriffe gemeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete von zahlreichen Angriffen in mehreren Gebieten im Süden und auch nahe der Küstenstadt Tyrus. Auf einer Autobahn nahe dem Küstenort Dschije, rund 30 Kilometer südlich der Hauptstadt Beirut, wurden den Angaben zufolge zwei Fahrzeuge von israelischen Luftangriffen getroffen. Es gibt unterschiedliche Angaben dazu, wie viele Menschen bei dem Angriff verletzt wurden. Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt von acht Toten, darunter zwei Kinder. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet von einem Toten und einem Verletzten. Beide Agenturen beziehen sich auf Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums. Sicherheitskreisen zufolge zielten die drei separaten Angriffe auf Fahrzeuge. Israels Militär äußerte sich auf Anfrage nicht zu den Berichten.
Israels Armee teilte mit, sie habe in den vergangenen 24 Stunden mehr als 40 Ziele der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Süden des Nachbarlandes angegriffen, darunter Waffenlager. Die Hisbollah habe zudem mehrere Raketen in Richtung israelischer Soldaten in Südlibanon gefeuert. Verletzte habe es dabei nicht gegeben. Die Hisbollah reklamierte mehrere Angriffe auf israelische Stellungen in Südlibanon für sich.
Die aktuelle Waffenruhe dürfte in den kommenden Tagen auslaufen, sollte sie nicht wieder verlängert werden. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump die Feuerpause am 23. April nach einem Treffen der Botschafter der verfeindeten Länder Israel und Libanon im Weißen Haus verlängert. Eine weitere Gesprächsrunde zwischen Vertretern der beiden Staaten ist für Donnerstag und Freitag in den USA geplant.
In Libanon wurden derweil mehrere israelische Angriffe gemeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete von zahlreichen Angriffen in mehreren Gebieten im Süden und auch nahe der Küstenstadt Tyrus. Auf einer Autobahn nahe dem Küstenort Dschije, rund 30 Kilometer südlich der Hauptstadt Beirut, wurden den Angaben zufolge zwei Fahrzeuge von israelischen Luftangriffen getroffen. Es gibt unterschiedliche Angaben dazu, wie viele Menschen bei dem Angriff verletzt wurden. Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt von acht Toten, darunter zwei Kinder. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet von einem Toten und einem Verletzten. Beide Agenturen beziehen sich auf Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums. Sicherheitskreisen zufolge zielten die drei separaten Angriffe auf Fahrzeuge. Israels Militär äußerte sich auf Anfrage nicht zu den Berichten.
Israels Armee teilte mit, sie habe in den vergangenen 24 Stunden mehr als 40 Ziele der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Süden des Nachbarlandes angegriffen, darunter Waffenlager. Die Hisbollah habe zudem mehrere Raketen in Richtung israelischer Soldaten in Südlibanon gefeuert. Verletzte habe es dabei nicht gegeben. Die Hisbollah reklamierte mehrere Angriffe auf israelische Stellungen in Südlibanon für sich.
Die aktuelle Waffenruhe dürfte in den kommenden Tagen auslaufen, sollte sie nicht wieder verlängert werden. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump die Feuerpause am 23. April nach einem Treffen der Botschafter der verfeindeten Länder Israel und Libanon im Weißen Haus verlängert. Eine weitere Gesprächsrunde zwischen Vertretern der beiden Staaten ist für Donnerstag und Freitag in den USA geplant.
Helfer: Täglich vier Kinder in Libanon getötet oder verletzt
Das Inkrafttreten einer Waffenruhe in Libanon vor rund einem Monat hat das Land für Kinder nach Einschätzung einer Hilfsorganisation nicht sicherer gemacht. Jeden Tag seien im Durchschnitt mehr als vier Kinder getötet oder verletzt worden, teilte „Save the Children“ mit.
Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium wurden in den ersten 25 Tagen seit Beginn der Waffenruhe am 17. April 22 Kinder getötet und 89 verletzt, wie die Kinderhilfsorganisation mitteilte. Seit Beginn des Kriegs Anfang März seien damit fast 200 Kinder getötet worden.
Die libanesische und die israelische Regierung hatten sich Mitte April auf die Waffenruhe geeinigt. Es kommt jedoch weiterhin zu täglichen Angriffen zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. Insbesondere in Libanon werden dabei weiter täglich Menschen getötet. Allein seit Inkrafttreten der Feuerpause waren es nach Behördenangaben insgesamt fast 400 Menschen.
Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium wurden in den ersten 25 Tagen seit Beginn der Waffenruhe am 17. April 22 Kinder getötet und 89 verletzt, wie die Kinderhilfsorganisation mitteilte. Seit Beginn des Kriegs Anfang März seien damit fast 200 Kinder getötet worden.
Die libanesische und die israelische Regierung hatten sich Mitte April auf die Waffenruhe geeinigt. Es kommt jedoch weiterhin zu täglichen Angriffen zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. Insbesondere in Libanon werden dabei weiter täglich Menschen getötet. Allein seit Inkrafttreten der Feuerpause waren es nach Behördenangaben insgesamt fast 400 Menschen.
"Nicht einmal ein bisschen" – Trump ignoriert Wirtschaftsfolgen bei Iran
US-Präsident Donald Trump hat erklärt, die wirtschaftlichen Sorgen der Amerikaner spielten keine Rolle bei seinen Entscheidungen über den Krieg in Iran. Die Verhinderung iranischer Atomwaffen habe absolute Priorität.
"Nicht einmal ein bisschen", sagte Trump auf die Frage, ob ihn die finanzielle Lage der Bürger zu einem Deal motiviere. Vor seiner China-Reise sagte er: "Ich denke nur an eine Sache: Wir können Iran keine Atomwaffe erlauben."
Der Iran-Konflikt hat zu steigenden Energiepreisen und höherer Inflation geführt. Die US-Verbraucherpreise stiegen im April so stark wie seit drei Jahren nicht. Laut US-Geheimdiensten hat sich die Zeit, die Iran für den Bau einer Atomwaffe bräuchte, seit letztem Sommer nicht verändert – sie liegt bei neun Monaten bis einem Jahr. Iran bestreitet, Atomwaffen anzustreben. Westliche Staaten vermuten jedoch, dass Teheran die Fähigkeit zum Bombenbau entwickeln will.
"Nicht einmal ein bisschen", sagte Trump auf die Frage, ob ihn die finanzielle Lage der Bürger zu einem Deal motiviere. Vor seiner China-Reise sagte er: "Ich denke nur an eine Sache: Wir können Iran keine Atomwaffe erlauben."
Der Iran-Konflikt hat zu steigenden Energiepreisen und höherer Inflation geführt. Die US-Verbraucherpreise stiegen im April so stark wie seit drei Jahren nicht. Laut US-Geheimdiensten hat sich die Zeit, die Iran für den Bau einer Atomwaffe bräuchte, seit letztem Sommer nicht verändert – sie liegt bei neun Monaten bis einem Jahr. Iran bestreitet, Atomwaffen anzustreben. Westliche Staaten vermuten jedoch, dass Teheran die Fähigkeit zum Bombenbau entwickeln will.
Bericht: US-Geheimdienste sehen Iran weiter militärisch "handlungsfähig"
Die US-Regierung hat Irans Militär öffentlich als weitgehend zerstört dargestellt, doch interne Geheimdienstberichte zeichnen laut einer Recherche der New York Times ein anderes Bild. Demnach hat Iran weiter Zugang zu den meisten seiner Raketenstellungen, mobilen Abschussrampen und unterirdischen Anlagen. Besonders heikel ist dem Bericht zufolge die Lage an der Straße von Hormus: Dort kann Teheran offenbar 30 von 33 Raketenstandorten wieder nutzen.
Nach den US-Einschätzungen verfügt Iran weiter über rund 70 Prozent seiner mobilen Abschussrampen und etwa 70 Prozent seines Raketenbestands aus der Zeit vor dem Krieg. Zudem gelten rund 90 Prozent der unterirdischen Raketenlager und Startanlagen landesweit wieder als teilweise oder vollständig einsatzfähig. Die Berichte widersprechen den öffentlichen Aussagen von Präsident Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth, die Irans Militär als „dezimiert“ und auf Jahre kampfunfähig beschrieben hatten. Das Weiße Haus weist die Darstellung zurück.
Auch über die Vorräte des US-Militärs gibt es widersprüchliche Berichte. Der demokratische Senator Mark Kelly warnt, die Bestände seien stark aufgebraucht und könnten erst in Jahren wieder aufgefüllt werden. Hegseth weist auch dies zurück: „Wir wissen genau, was wir haben. Wir verfügen über reichlich von dem, was wir brauchen.“ Generalstabschef Dan Caine erklärt, die Regionalkommandos meldeten ausreichende Vorräte für die aktuellen Missionen.
Auch über die Vorräte des US-Militärs gibt es widersprüchliche Berichte. Der demokratische Senator Mark Kelly warnt, die Bestände seien stark aufgebraucht und könnten erst in Jahren wieder aufgefüllt werden. Hegseth weist auch dies zurück: „Wir wissen genau, was wir haben. Wir verfügen über reichlich von dem, was wir brauchen.“ Generalstabschef Dan Caine erklärt, die Regionalkommandos meldeten ausreichende Vorräte für die aktuellen Missionen.
Iran: Mutmaßlicher Ölteppich wohl durch Tanker-Abwasser
Ein mutmaßlicher Ölteppich im Persischen Golf vor der iranischen Insel Charg stammt nach Angaben der Regierung in Teheran wahrscheinlich aus dem Abwasser eines ausländischen Tankers. Es gebe keine Berichte über Lecks an iranischen Pipelines oder Ölanlagen, teilt die iranische Vizepräsidentin und Umweltbeauftragte Schina Ansari staatlichen Medien zufolge mit. Satellitenbilder zeigen einen Dutzende Quadratkilometer großen Teppich westlich der Insel, die der wichtigste Ölumschlagplatz des Landes ist.
Teheran: USA wollen vollständige Kapitulation Irans
Mit Blick auf die Ungewissheit über die Zukunft des Iran-Kriegs kritisiert Teheran die Verhandlungsstrategie der Vereinigten Staaten. Die USA strebten keine echten Verhandlungen an, sondern die vollständige Kapitulation Irans, zitierte die iranische Nachrichtenagentur Isna Außenamtssprecher Ismail Baghai. In einem Interview mit dem indischen Magazin India Today Global sagte der Sprecher demnach, statt einer Geben- und Nehmen-Diplomatie verfolgten die USA mit ihren Forderungen die Unterordnung seines Landes.
Den USA gehe es nicht um eine friedliche Lösung, sondern um ein Kapitulationsdokument, schrieb auch der iranische Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi auf X. Der Standpunkt Irans sei eindeutig: Man wolle eine Beendigung der Kampfhandlungen, keine Wiederaufnahme des Konflikts, Entschädigungen, ein Ende der Blockade, Aufhebung von Sanktionen sowie die Achtung internationaler Rechte Irans.
US-Präsident Donald Trump hatte am Montag die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe öffentlich infrage gestellt. Grund dafür sei der „dämliche Vorschlag“ aus Teheran zur Beendigung des Krieges. Er nahm dabei Bezug auf ein Verhandlungsdokument, das die iranische Seite übermittelt hatte. Aus Parlamentskreisen in Teheran hieß es am Dienstag, dass die iranische Regierung ein Wiederaufflammen der Kampfhandlungen für wahrscheinlich halte. Eine gut informierte Quelle sagte, es gebe keine Entwicklungen mit Blick auf die Verhandlungen zwischen Teheran und Washington.
Den USA gehe es nicht um eine friedliche Lösung, sondern um ein Kapitulationsdokument, schrieb auch der iranische Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi auf X. Der Standpunkt Irans sei eindeutig: Man wolle eine Beendigung der Kampfhandlungen, keine Wiederaufnahme des Konflikts, Entschädigungen, ein Ende der Blockade, Aufhebung von Sanktionen sowie die Achtung internationaler Rechte Irans.
US-Präsident Donald Trump hatte am Montag die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe öffentlich infrage gestellt. Grund dafür sei der „dämliche Vorschlag“ aus Teheran zur Beendigung des Krieges. Er nahm dabei Bezug auf ein Verhandlungsdokument, das die iranische Seite übermittelt hatte. Aus Parlamentskreisen in Teheran hieß es am Dienstag, dass die iranische Regierung ein Wiederaufflammen der Kampfhandlungen für wahrscheinlich halte. Eine gut informierte Quelle sagte, es gebe keine Entwicklungen mit Blick auf die Verhandlungen zwischen Teheran und Washington.
Zwei Sanitäter bei israelischem Angriff in Libanon getötet
Trotz der Waffenruhe sollen zwei Sanitäter bei einem israelischen Angriff im Südlibanon getötet worden sein. Eine weitere Sanitäterin sei zudem verletzt worden, teilt das Gesundheitsministerium mit. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie gehe den Vorwürfen nach. In der Vergangenheit beschuldigte das israelische Militär die von Iran unterstützten Hisbollah, Krankenwagen und medizinische Teams als Tarnung zu missbrauchen, um Waffen und Kämpfer zu transportieren. Alle Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.
Pentagon: Krieg kostet USA bislang 29 Milliarden Dollar
Die Kosten für den Krieg der USA in Iran belaufen sich nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums bislang auf 29 Milliarden Dollar. Dies ist ein Anstieg um vier Milliarden Dollar im Vergleich zu einer Schätzung von Ende April, wie der amtierende Finanzkontrolleur des Pentagons, Jules Hurst, vor Parlamentariern erklärt. Die neuen Zahlen umfassen demnach Ausgaben für Reparatur und Ersatz von Ausrüstung sowie Betriebskosten.
In einem späteren Senatsausschuss stellte Hurst dann klar, dass die 29 Milliarden Dollar noch keine Kosten beinhalteten, die für Reparaturen amerikanischer Einrichtungen anfallen würden, die im Zuge des Krieges angegriffen wurden. Unter anderem liege dies daran, dass die USA nicht wüssten, „welchen Anteil unsere Verbündeten und Partner bei diesem Wiederaufbau übernehmen werden“.
Derzeit versucht das Pentagon, eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben genehmigt zu bekommen. Der Haushaltsentwurf der Trump-Regierung sieht für das Haushaltsjahr 2027 knapp 1,5 Billionen US-Dollar für Verteidigungsausgaben vor.
In einem späteren Senatsausschuss stellte Hurst dann klar, dass die 29 Milliarden Dollar noch keine Kosten beinhalteten, die für Reparaturen amerikanischer Einrichtungen anfallen würden, die im Zuge des Krieges angegriffen wurden. Unter anderem liege dies daran, dass die USA nicht wüssten, „welchen Anteil unsere Verbündeten und Partner bei diesem Wiederaufbau übernehmen werden“.
Derzeit versucht das Pentagon, eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben genehmigt zu bekommen. Der Haushaltsentwurf der Trump-Regierung sieht für das Haushaltsjahr 2027 knapp 1,5 Billionen US-Dollar für Verteidigungsausgaben vor.
Der Pentagon-Mitarbeiter Jules Hurst III. sagt bei einer Anhörung vor dem Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses über den Haushalt des Verteidigungsministeriums aus. Alex Brandon/AP/dpa